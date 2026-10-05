Le carnet pour écrire son propre livre

Anaëlle a conçu le premier carnet 2-en-1 dédié à l’écriture : 20 pages de théories et de méthodes, et 140 pages pour écrire librement. Un carnet dédié au loisir créatif de l’écriture pour raconter des histoires sans devoir lire des pavés de dramaturgie.

Elle a opté pour un carnet haut de gamme, avec sa couverture rigide, son papier épais de 120g, son élastique, ses deux signets et sa pochette intégrée. Le carnet pour écrire un livre est un véritable objet de papeterie.

Afin de lancer ce nouveau produit innovant à sa communauté, toute personne participant à la campagne Ulule aura accès à une Masterclass exclusive offerte « Comment écrire un livre : l’autopsie de ton roman ».

Aujourd'hui, 12 millions de français souhaitent écrire un livre. Une tendance qui augmente particulièrement sur les jeunes générations où les phénomènes comme Wattpad ou BookTok n’ont cessés de progresser sur les dernières années.

A propos d’Anaëlle :

Experte en narratologie, elle diffuse quotidiennement des conseils en écriture sur Instagram depuis 2020. Elle est notamment formatrice en narratologie pour Kobo, scénariste de jeu vidéo indépendant, juge littéraire pour Les Murmures littéraires et rédactrice pour le magazine littéraire La machine à écrire. Atteinte d’un cancer depuis janvier 2026, elle se bat pour poursuivre sa mission malgré sa maladie.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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