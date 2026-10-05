Le carnet pour écrire son propre livre

Avec plus de 41.000 abonnés sur Instagram, Anaëlle est une figure majeure du domaine de l’écriture sur les réseaux sociaux. En partenariat avec la plateforme française de crowdfunding Ulule, elle sort en pré-commande le lundi 21 septembre à 8h sa campagne dédiée aux apprenti-auteurs jusqu’au vendredi 9 octobre. Projet porté par Anaëlle.
Le 05/10/2026 à 10:40 par Projet Ulule
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05/10/2026 à 10:40
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Anaëlle a conçu le premier carnet 2-en-1 dédié à l’écriture : 20 pages de théories et de méthodes, et 140 pages pour écrire librement. Un carnet dédié au loisir créatif de l’écriture pour raconter des histoires sans devoir lire des pavés de dramaturgie.
Elle a opté pour un carnet haut de gamme, avec sa couverture rigide, son papier épais de 120g, son élastique, ses deux signets et sa pochette intégrée. Le carnet pour écrire un livre est un véritable objet de papeterie.
Afin de lancer ce nouveau produit innovant à sa communauté, toute personne participant à la campagne Ulule aura accès à une Masterclass exclusive offerte « Comment écrire un livre : l’autopsie de ton roman ».
Aujourd'hui, 12 millions de français souhaitent écrire un livre. Une tendance qui augmente particulièrement sur les jeunes générations où les phénomènes comme Wattpad ou BookTok n’ont cessés de progresser sur les dernières années.
Experte en narratologie, elle diffuse quotidiennement des conseils en écriture sur Instagram depuis 2020. Elle est notamment formatrice en narratologie pour Kobo, scénariste de jeu vidéo indépendant, juge littéraire pour Les Murmures littéraires et rédactrice pour le magazine littéraire La machine à écrire. Atteinte d’un cancer depuis janvier 2026, elle se bat pour poursuivre sa mission malgré sa maladie.
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
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Du 24 septembre au 8 octobre, Lire et faire lire relance sa campagne de remobilisation des bénévoles sur les réseaux sociaux. Créée en 1999, l’association repose sur des lecteurs et lectrices de plus de 50 ans qui interviennent auprès de petits groupes d’enfants, de 0 à 12 ans, dans des structures éducatives, culturelles et sociales. Au programme : des séances de lecture à voix haute, avec un double objectif de transmission du goût des livres et de rencontre entre les générations.
01/10/2026, 11:37
Avec Le Joli Moi de Mai, François Betz revient sur Mai 68 à travers une fiction née pendant le confinement. Après un ouvrage consacré à l’histoire de la revue artistique et littéraire Le Point, il change de registre et mêle cette fois enquête, comédie, histoire d’amour et uchronie pour confronter la France de 1968 à celle d’aujourd’hui. Dans ce texte, il raconte la naissance du projet, d’abord pensé comme une série, puis entièrement réécrit pour devenir son premier roman.
30/09/2026, 18:18
Huit librairies indépendantes américaines interpellent l’American Booksellers Association (ABA) sur les conséquences qu’elles redoutent d’un mémorandum présidentiel consacré au terrorisme intérieur et à la violence politique.
30/09/2026, 17:34
En Argentine, vendre moins de livres n'est plus tout le problème. Entre les huit premiers mois de 2023 et la même période de 2026, les commerces indépendants étudiés par leur fédération ont écoulé 25 % d'exemplaires en moins, tandis que leur chiffre d'affaires réel chutait de 41,5 %. La FALPA réclame désormais une « urgence librera » nationale et demande au pouvoir politique d'intervenir, selon La Nación.
30/09/2026, 16:19
Dissimuler les lacunes d'une démonstration ou étaler sa culture, le name dropping peut avoir plusieurs fonctions, rarement valorisantes. La Commission d'enrichissement de la langue française, à défaut de le bannir, lui fournit un équivalent en français, la nominite. Le terme apparait dans une nouvelle liste, relative au vocabulaire de l'économie et de la finance.
30/09/2026, 14:42
Exclusif : Les Éditions Albin Michel annoncent la nomination d’Arnaud Labory à la direction de leur service de presse, apprend ActuaLitté dans un communiqué de la maison. Rattaché à Anna Pavlowitch, directrice des éditions, il aura pour mission de définir et de conduire la stratégie de relations presse de la maison, dans le respect de son histoire et dans un paysage médiatique en constante mutation.
30/09/2026, 13:11
Exclusif — Les négociations annuelles obligatoires de la branche Librairie, entre le Syndicat de la librairie française (SLF) et les syndicats de salariés, sont au point mort, apprend ActuaLitté. Les propositions du syndicat patronal ont été loin de satisfaire la CGT, Force ouvrière et SUD Culture Solidaires, qui sollicitent à présent l'intervention de la Direction générale du travail, rattachée au ministère du Travail.
30/09/2026, 12:50
Hachette Livre fera évoluer sa direction internationale à compter du 1er janvier 2027 : David Shelley quittera la direction opérationnelle d’Hachette UK et de Hachette Book Group pour devenir Global Advisor - conseiller stratégique international auprès de la direction générale - auprès de la direction générale du groupe, tout en prenant la présidence exécutive des deux filiales. Katie Espiner et Ben Sevier prendront respectivement les commandes des activités britannique et américaine.
29/09/2026, 17:35
Près de 160 ans après le pillage de Maqdala par l’armée britannique, un évangéliaire éthiopien ayant appartenu à l’empereur Tewodros II a refait surface sur le marché du livre ancien. Présenté par l’antiquaire viennois Inlibris avec un prix indicatif de 250.000 €, le manuscrit a été retiré de la vente après l’intervention de l’Ethiopian Heritage Authority. Son retour en Éthiopie, en revanche, n’est toujours pas acquis.
29/09/2026, 14:05
Les Éditions du Félin lancent le 16 octobre 2026 une nouvelle collection, « Éclairage », pensée pour proposer des ouvrages courts, composés de chapitres autonomes et pouvant être lus dans l’ordre ou au hasard. Le premier volume, Éclairage sur le Moyen Âge, est signé par l’historien et romancier Laurent Decaux.
29/09/2026, 11:58
Combien la fabrication d’un livre émet-elle de gaz à effet de serre ? Avec Livrempreinte, le Syndicat national de l’édition met à disposition des maisons françaises un calculateur capable d’établir le bilan d’un tirage, de le ramener à l’exemplaire et de tester différents choix avant impression. Un outil pour mesurer, comparer et, à terme, réduire.
29/09/2026, 11:56
La romancière française Janine Boissard est morte à l'âge de 93 ans, ont annoncé ce lundi 28 septembre les éditions Fayard. Autrice de plus de cinquante livres et figure majeure de la littérature populaire française, elle laisse derrière elle près de 70 ans d'écriture, marqués notamment par le succès de la saga L'Esprit de famille.
28/09/2026, 17:57
Exclusif — La Cour de cassation a rendu sa décision le 24 septembre dernier, confirmant le jugement de la Cour d'appel de janvier 2024 : les éditions Allary ont enfreint le Code de la sécurité sociale en rémunérant un directeur de collection selon le régime des artistes auteurs. Et pas n'importe lequel : Guillaume Allary lui-même, le fondateur de la structure, qui a travaillé aux côtés d'un certain Riad Sattouf sur la série L'Arabe du futur.
28/09/2026, 14:18
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