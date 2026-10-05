Revue des Deux Mondes : Philippe Muray, notre contemporain

En lui consacrant son nouveau numéro, sous ce titre sans détour, « Indispensable Philippe Muray », la Revue des Deux Mondes accomplit ce qu’elle sait faire de mieux sous la direction d’Aurélie Julia , remettre en circulation dans le présent un auteur magistral. C’est d’ailleurs l’un des talents de sa directrice que de savoir construire un numéro comme on organise une conversation, en faisant se répondre des voix différentes, parfois contradictoires, autour d’une question qui dépasse largement l’actualité éditoriale.

Car Muray avait compris quelque chose de l’époque qui commençait et dont nous habitons désormais pleinement le paysage. Il avait vu venir la fête obligatoire, la moralisation des existences, la prolifération des bons sentiments et surtout cette étrange nécessité contemporaine d’afficher continuellement sa vertu. Il avait baptisé son personnage « Homo festivus ». Force est de constater que celui-ci n’a pas disparu. Il possède désormais un smartphone… qu’il ne quitte plus… C’est ce qui rend sa lecture si

troublante.

Philippe Muray, l’inoxydable

Non que Muray ait tout prévu – le transformer en prophète serait probablement la meilleure manière de le trahir. Il observait plutôt les minuscules déplacements du langage et des mœurs que les autres jugeaient insignifiants. Les modes, les indignations, les nouvelles dévotions, les façons de parler. Et il y reconnaissait les symptômes d’une transformation plus profonde. J’allais dire plus grave. L’intelligence éditoriale d’Aurélie Julia est précisément de ne pas enfermer Philippe Muray dans la caricature de

l’imprécateur réactionnaire. Ainsi le numéro restitue ses différentes dimensions.

L’observateur de son temps, le lecteur compulsif, le romancier génial, l’amoureux des beaux arts, l’écrivain profondément travaillé par le XIXe siècle et le catholicisme. Autour de lui, les contributions se complètent, se déplacent, parfois se frottent les unes aux autres. Et c’est ainsi qu’une revue demeure vivante. Je veux dire lorsqu’elle ne dicte pas ce qu’il faut penser d’un écrivain, mais donne envie de retourner le lire. Car le plus précieux chez Muray reste peut-être sa mauvaise humeur.

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Une mauvaise humeur méthodique et surtout extraordinairement littéraire. Bref, ce très beau numéro rappelle, ce que peut encore une grande revue lorsqu’elle est dirigée avec curiosité, exigence et liberté.

Par Vincent Hein

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