Le Monde à l'envers, de Mario Ramos, retourne les écrans de cinéma

Plus de trente ans après sa parution, Le Monde à l'envers s'anime pour les écrans de cinéma, dans une production franco-belge réalisée par Arnaud Demuynck. Ce court-métrage de 6 minutes est présenté au sein d'un ensemble de récits partageant des thématiques proches, en salles ce 7 octobre.

Seront ainsi à découvrir Poisson nuage (Noé Garcia, 2025), Scratch (Erwann Hette, 2025), Sur un petit nuage (Pascale Hecquet, 2026), Tant pis pour la tempête (Noé Garcia, 2026) et En décalé (Stéphanie Yang Chung et Tristan Francia, 2026).

« Je souhaitais rendre sensible le pouvoir secret des enfants rêveurs avec leur manière singulière d’aborder le monde. En s’adressant aussi bien aux jeunes spectateurs qu’aux adultes, ces films offrent une occasion précieuse de discuter de la différence et de la place que nous accordons à chacun dans notre société », explique Arnaud Demuynck au sujet de ce programme de films courts.

Par Antoine Oury

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