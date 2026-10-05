Une partie de notre psychisme réclame des métamorphoses

Thérianisme et dysphorie de genre

À la lecture, il y a quelques mois, des articles parus sur le phénomène thérian, je n’ai pu m’empêcher de me demander s’il serait pertinent d’envisager une relation entre ce phénomène et la problématique de la dysphorie de genre, qui m’occupe depuis longtemps.

En restant prudent, et tout en avançant qu’ils peuvent parfois se croiser chez certains sujets, je ne pense toutefois pas qu’ils relèvent du même registre psychique, ni du même type d’expérience subjective.

Les thérians désignent généralement des personnes qui éprouvent le sentiment profond — sentiment symbolique, imaginaire, identitaire ou parfois même quasi corporel — d’avoir une affinité essentielle avec un animal précis, ou même de se sentir partiellement animal. Cela peut aller d’une identification poétique ou mythique jusqu’à une conviction beaucoup plus envahissante. Dans la plupart des cas, la personne n’est pas dans un délire psychiatrique au sens strict : elle sait parfaitement que, biologiquement, elle est humaine. Ce qui est en jeu, c’est plutôt une expérience intime de soi, une expérience souvent très investie affectivement.

Avec la dysphorie de genre, nous sommes dans un registre différent. La dysphorie concerne une souffrance qui est liée à l’inadéquation entre le sexe assigné et l’identité de genre vécue. Le noyau du conflit touche dans ce cas le corps sexué, la place symbolique homme/femme, le regard social, l’identité sexuée et la reconnaissance de soi dans cette inscription.

Existe-t-il entre les deux des points de rencontre possibles ? Oui, indéniablement, parce que dans les deux cas, on peut retrouver un certain nombre de points communs :

— une sensation d’étrangeté à son propre corps ;

— le sentiment que le langage ordinaire ne permet pas de dire ce que l’on éprouve ;

— une recherche d’identité alternative ;

— une forte activité imaginaire autour du vrai soi ;

— et parfois un vécu ancien de décalage social ou de marginalité.

Quand l’animal devient une figure de refuge

Hormis ces points communs, la structure psychique sous-jacente, elle, peut être très différente.

Chez certains adolescents, par exemple, l’identité thériane peut fonctionner comme une solution imaginaire transitoire à des angoisses identitaires diffuses. L’animal devient alors une figure de refuge : elle est plus simple, plus instinctive, moins prise dans les exigences humaines, sexuelles et sociales. Par exemple, un jeune qui souffre d’angoisse relationnelle, de honte corporelle ou d’un sentiment massif d’inadéquation peut fantasmer une identité animale comme mode de sortie hors du conflit humain. Dans ce cas, le phénomène peut coexister avec des interrogations de genre sans en être forcément l’équivalent.

Je ne sais pas s’il existe un point de vue psychanalytique unique sur le sujet. Mon point de vue personnel est que le registre thérian touche souvent davantage aux identifications archaïques, préverbales, narcissiques ou mythiques. L’animal représente la puissance, la pureté instinctuelle, la fuite du langage, la protection, la meute, la solitude, la sauvagerie, parfois même une forme d’idéal du moi. On trouve des pistes très intéressantes sur le sujet des figures animales chez Freud, Ferenczi, Winnicott, et aussi chez Jung.

La dysphorie de genre, quant à elle, engage plus directement la sexuation, le rapport au corps sexué, au désir, à la nomination sociale et au regard de l’autre. Ce n’est pas le même axe clinique, même si, comme je l’ai précisé il y a un instant, certains mécanismes peuvent se recouvrir.

Il est tout de même indispensable d’ajouter un élément culturel contemporain important : Internet produit aujourd’hui des communautés identitaires extrêmement puissantes. Des adolescents qui auraient autrefois vécu un malaise diffus trouvent désormais des catégories immédiatement disponibles pour nommer leur expérience. Cela peut avoir un effet de soulagement réel, tout comme cela peut parfois rigidifier des états psychiques encore mouvants. On voit apparaître des phénomènes de contagion identificatoire, dans le sens où certains récits donnent forme à des éprouvés qui étaient auparavant sans langage.

Il est à mon sens deux erreurs à éviter. La première serait de considérer automatiquement le thérianisme comme une simple mode ridicule ou pathologique. La seconde serait, à l’inverse, de le traiter comme une identité ontologique équivalente à toutes les autres sans interroger ce qu’il vient résoudre psychiquement.

Finalement, la question clinique essentielle reste toujours : qu’est-ce que cette identification permet au sujet de soutenir, d’éviter, de symboliser ou de réparer ? Chez certains, ce sera un jeu identitaire ou une mythologie personnelle sans souffrance particulière. Chez d’autres, cela pourra être le signe d’un profond malaise narcissique, d’une difficulté à habiter le corps humain sexué, ou d’une tentative de protection contre des conflits psychiques plus douloureux.

De l’identité thériane à l’animal-totem

Notre réflexion pourrait, avec une certaine pertinence, rapprocher le phénomène thérian de l’animal-totem, ou encore du chamanisme… Ce serait un rapprochement probablement plus fécond, sur le plan anthropologique et symbolique, que le rapprochement avec la dysphorie de genre.

Dans de très nombreuses cultures traditionnelles, l’animal n’est pas pensé comme un simple être biologique séparé de l’humain. Il est porteur d’esprit, de puissance, de savoir, de destin. Dans les sociétés totémiques étudiées par Durkheim, Lévi-Strauss ou encore Freud, l’animal-totem fonctionne comme une figure d’appartenance, une figure d’identification et parfois de médiation entre l’individu, le groupe et le sacré.

Dans le chamanisme, le lien à l’animal va encore plus loin. Le chamane peut rêver un animal, il peut être choisi par lui, il peut traverser des expériences de transformation imaginaire ou extatique où il devient partiellement ours, loup, aigle, cerf, jaguar… Et là, j’insiste : il ne s’agit pas simplement d’une fantaisie identitaire. L’animal représente une force psychique et cosmique. Il permet un passage entre les mondes : entre nature et culture, vivant et mort, conscient et inconscient.

D’une certaine manière, ces traditions reconnaissaient ou reconnaissent encore quelque chose que la modernité rationaliste a refoulé : c’est que l’humain ne se vit pas seulement comme un sujet rationnel et socialisé. Une partie profonde du psychisme reste liée à des images archaïques, instinctuelles, animales. Les rêves, d’ailleurs, en témoignent constamment, de même que les mythes. Freud lui-même, dans Totem et Tabou, avait tenté de penser le rôle fondamental de l’animal dans la constitution du lien social et de l’interdit. Et Jung voyait dans les figures animales des archétypes extrêmement profonds de la psyché humaine.

Le problème est que, dans les sociétés contemporaines, le cadre symbolique collectif s’est affaibli. Le chamane était inscrit dans un rituel, une cosmologie, une transmission. Aujourd’hui, beaucoup d’expériences identitaires se vivent de manière isolée, psychologisée et médiatisée par Internet. Là où, autrefois, l’animal servait de médiateur symbolique vers le collectif et le sacré, il devient souvent aujourd’hui une identité privée, autocentrée ou défensive.

Autrement dit : dans le chamanisme traditionnel, devenir loup ou être traversé par l’esprit du jaguar avait une fonction culturelle, spirituelle et thérapeutique reconnue par le groupe. Dans certains phénomènes contemporains, cela relève davantage d’une quête individuelle d’identité ou d’un effort pour donner une forme à un malaise psychique difficile à symboliser autrement.

Le succès actuel de ces identifications animales dit évidemment quelque chose d’important sur notre époque. Cliniquement, on voit bien que beaucoup de sujets éprouvent une fatigue du moi social, du moi verbal, du moi normatif. L’animal vient alors représenter autre chose : une vie plus instinctive, plus authentique, plus immédiate, moins prise dans la performance et les injonctions contemporaines.

Qu’il s’agisse du loup, du chat, du renard, du corbeau ou du cerf, les animaux deviennent alors des figures psychiques condensées. Et donc, pour le sujet, ce n’est pas seulement « je veux être cet animal », c’est plutôt : « cet animal exprime quelque chose de moi que je n’arrive pas à vivre humainement ».

Et là, effectivement, on rejoint quelque chose de très ancien : la conviction que certaines vérités de l’être humain passent par le détour de l’animal.

Castaneda, ou l’animal comme passage

L’association me vient assez naturellement avec les livres de Carlos Castaneda. Ses livres ont fasciné des générations de lecteurs parce qu’ils proposaient une remise en cause radicale de l’identité humaine ordinaire et de la perception rationnelle du monde. Ceux qui ont lu Castaneda se souviennent certainement que, dans les récits autour de Don Juan, l’animal n’est jamais seulement un animal. Il devient beaucoup plus que ça, il devient une modalité de conscience, une puissance perceptive, une façon d’habiter le réel autrement. Que ce soit le corbeau, le coyote, le puma, l’insecte, le vent lui-même : tout peut devenir véhicule de transformation psychique.

Je crois que ce qui a profondément marqué les lecteurs, surtout dans les années 70, c’est l’idée que le moi humain ordinaire n’est qu’une construction fragile. Castaneda décrit constamment des expériences de décentrement : sortir du langage, suspendre l’identité sociale, rompre avec la perception habituelle du monde. D’une certaine manière, cela rejoint exactement ce que nous pouvons dire de certaines identifications animales contemporaines : le désir de quitter un moi jugé faux, contraint ou épuisé.

Ceci dit, pour avoir moi-même été passionné par les bouquins de Castaneda, j’ai le sentiment qu’il y a aussi une différence essentielle. Chez Castaneda — du moins dans la logique de ses livres —, la transformation animale n’est pas une revendication identitaire stable. Ce n’est pas : « je suis un loup ». C’est plutôt une traversée initiatique de la conscience. Le but, c’est d’élargir la perception, pas de fixer une nouvelle identité. C’est très important psychiquement, parce que nombre de phénomènes contemporains tendent au contraire à figer l’identité : définir qui l’on est, stabiliser une appartenance, obtenir une reconnaissance sociale. Chez Castaneda, l’enseignement de Don Juan va dans le sens inverse : il s’agit de devenir insaisissable, de dissoudre les certitudes sur soi, d’échapper à l’importance personnelle. On pourrait presque dire qu’au sens moderne, l’univers de Castaneda est totalement anti-identitaire.

D’ailleurs, il me semble que si ses livres ont eu un tel impact culturel, ce n’est pas uniquement à cause du chamanisme. C’est parce qu’ils répondaient à une crise occidentale beaucoup plus profonde : la sensation que le rationalisme moderne avait appauvri le rapport au monde, au corps, au mystère et à l’inconscient. Je dirai que des millions de lecteurs ont eu, en lisant Castaneda, l’impression de retrouver quelque chose de perdu : une pensée où le rêve, l’animal, le symbole, l’intuition et les états modifiés de conscience avaient encore droit de cité.

Psychanalytiquement, je trouve que c’est passionnant. Parce que cela montre que l’être humain ne supporte pas longtemps d’être réduit à une identité administrative, sociale, rationnelle. Une partie de notre psychisme réclame des métamorphoses, des mythes, des doubles, des figures animales, des passages entre les mondes.

C’est aussi pour ça que les figures du loup-garou, du chamane, du vampire, du super-héros restent si puissantes. Elles parlent de ce vieux fantasme humain qui aspire à dépasser les limites ordinaires du moi. Au fond, l’intérêt majeur des livres de Castaneda est moins anthropologique que psychique et mythopoétique, si je peux utiliser ce néologisme. Ils fonctionnent comme des récits initiatiques modernes pour des sujets occidentaux qui sont en manque de symboles et de rites de transformation.

Quand la puberté bouleverse le rapport au corps

Maintenant, pour revenir aux Thérians, le rapprochement avec la dysphorie de genre pourrait se faire aussi par l’existence, chez les adolescents, de l’ASP, l’angoisse de sexuation pubertaire. Je veux dire par là que le refuge dans l’animal peut être pensé comme une défense contre cette angoisse. C’est une hypothèse qui me paraît cliniquement tout à fait recevable, à condition de ne pas la transformer en explication universelle du phénomène.

On sait en effet que le moment pubertaire est une véritable secousse ontologique. L’adolescent ne traverse pas seulement des transformations biologiques ; il est confronté à une réorganisation complète de son rapport au corps, au désir, au regard de l’autre et à la différence des sexes. Ce qu’à l’Observatoire La petite sirène, nous appelons l’angoisse de sexuation pubertaire, c’est précisément cette difficulté à intégrer le fait d’être désormais assigné à une position sexuée et désirante.

Or cette transformation est souvent vécue comme intrusive, violente, étrangère. Le corps devient autre. Il échappe. Il impose des sensations, des fantasmes, une visibilité sociale nouvelle. Beaucoup d’adolescents éprouvent alors un sentiment de désappropriation du corps : ils disent « ce corps n’est plus moi », « quelque chose m’arrive », « je ne reconnais plus ce que je suis ».

Dans cette perspective, je pense que le refuge identificatoire dans l’animal peut effectivement fonctionner comme une défense contre l’angoisse de sexuation. L’animal représente en effet souvent une façon d’être perçu comme antérieur ou extérieur aux conflits humains de la sexualité symbolisée. L’animal n’a pas à devenir homme ou devenir femme au sens culturel et psychique humain. Il est imaginé comme vivant selon une vérité instinctive plus immédiate. Pour un adolescent débordé par les enjeux du sexuel pubertaire, cette identification peut constituer une tentative de fuite hors du champ de la sexuation humaine.

Autrement dit, au lieu d’affronter la question : « Que signifie devenir un homme ? Devenir une femme ? Être désirable ? Être regardé ? Avoir un corps sexué ? » Le psychisme déplace le conflit vers une autre scène : « Je ne suis peut-être pas vraiment humain comme les autres. »

À ce moment-là, l’animal peut alors remplir plusieurs fonctions défensives simultanées. Il peut :

— atténuer l’angoisse du corps sexué ;

— éviter certains enjeux relationnels et amoureux ;

— contourner la question du désir génital ;

— maintenir une identité plus fluide, moins assignée ;

— restaurer un sentiment de cohérence narcissique.

C’est tout de même frappant de constater que beaucoup d’identifications thérianiques contemporaines émergent précisément à l’adolescence, c’est-à-dire au moment où le sujet doit abandonner certaines identifications infantiles pour entrer dans une identité sexuée et sociale plus stable. Reconnaissons que la chose n’a rien d’anodin ! Cela évoque pour moi une tentative de suspension de la sexuation. L’animal sert alors de zone intermédiaire : ni totalement enfant, ni véritablement adulte sexué. Un peu à l’image de l’objet transitionnel de Winnicott ? C’est une fonction qui me paraît pertinente.

Mais ce qui me semble très important, c’est de ne pas réduire cela à un simple refus de grandir ou à une caricature défensive. Derrière ces identifications en effet, il y a souvent une souffrance réelle : une difficulté à habiter le corps, une hypersensibilité au regard social, un sentiment d’inadéquation, ou encore une fragilité narcissique.

Il me semble aussi qu’il existe probablement un lien avec certaines mutations culturelles contemporaines. La puberté a toujours été un moment de crise, mais les sociétés traditionnelles proposaient des rites de passage, des cadres symboliques, des modèles sexués relativement stabilisés. Aujourd’hui, beaucoup d’adolescents sont confrontés à une multiplication vertigineuse d’identifications possibles, mais sans qu’il y ait une véritable et indispensable ritualisation collective du passage.

Dans ce contexte, je le répète, certaines identifications — qu’elles soient de genre, animales, virtuelles ou autres, peu importe — servent d’objets transitionnels identitaires. Elles permettent de différer, de négocier ou de contourner provisoirement l’angoisse de sexuation.

Finalement, le point clinique le plus important, c’est de toujours se demander si l’identification ouvre le sujet vers davantage de symbolisation et de vie psychique, ou si elle tend au contraire à figer défensivement le conflit dans une identité close.

Crédits photo : suju-foto CC 0

Par Jean-Charles Bettan

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