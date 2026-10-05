Grand Est : Anne Gérard à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles

Un arrêté de la ministre de la Culture, en date du 1er octobre dernier et publié au Journal officiel deux jours plus tard, entérine la nomination d'Anne Gérard au poste de directrice de la Drac Grand Est. Sa prise de poste sera effective à partir du 1er novembre 2026, pour une durée de quatre ans, avec une période probatoire de six mois.

Diplômée d’une maîtrise de littérature comparée, Anne Gérard est également titulaire d’un master professionnel en géographie, mention « Diagnostic socio-spatial, prospective territoriale et enjeux environnementaux » de l’Université de Poitiers.

Administratrice de compagnies en début de carrière, elle dirige ensuite L’A, l’agence culturelle de Poitou-Charente, puis la direction de la délégation nationale Arts-Culture et la direction adjointe de l’édition du réseau Canopé. Entre 2022 et 2024, elle est conseillère éducation artistique, livre et lecture, politiques linguistiques et territoriales dans le cabinet de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture. En juin 2024, elle est nommée directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire.

À la tête de la Drac Grand Est, Anne Gérard succède à Isabelle Charbonnier, nommée à ce poste en début d'année 2025. Depuis juin 2026, Charbonnier dirige la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER) du ministère de la Culture.

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Comme les autres, Drac, celle de la région Grand Est est chargée de conduire la politique culturelle de l'État : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore promotion de la langue française et des langues de France.

Photographie : Le Palais du Rhin, à Strasbourg, siège de la Drac Grand Est (© Ralph Hammann - Wikimedia Commons, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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