France Culture invite Anne Godard, Amandine Agić et Philippe Artières

Les Midis de Culture, avec Natacha Triou

Du lundi au jeudi de 12h à 13h30

Lundi 5 octobre : Littérature

L’Histoire de Kullervo : laboratoire de toute l’œuvre de Tolkien ? À l’occasion de la parution de L’Histoire de Kullervo, roman inédit de l’auteur du Seigneur des anneaux (Christian Bourgois)

Avec Leo Carruthers, professeur émérite de l’université Paris-Sorbonne, spécialiste de l’œuvre de Tolkien, et Johan Defer, éditeur en charge de l'Imaginaire et de la publication de l'œuvre de Tolkien aux éditions Christian Bourgois

Jeudi 8 octobre : Émission spéciale coanimée par Natacha Triou et Marie Sorbier

Nobel de littérature 2026 : Comment se décide le prix le plus secret du monde ?

Avec Gisèle Sapiro, sociologue, spécialiste de la circulation internationale des œuvres et des idées, William Marx, historien de la littérature, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Littératures comparées, et Pierre Benetti, critique, rédacteur en chef de la Revue Esprit

Le Book Club, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 5 octobre : Autopsie d'un clan

Avec Anne Godard pour Nous aussi (Actes Sud)

Mardi 6 octobre : Écriture amphibie

Avec Emmelene Landon pour Amphibienne (Éditions du sous-sol)

Mercredi 7 octobre : Premiers romans, la guerre de Yougoslavie dans le regard de deux enfants

Avec Šeila Pohara pour Les serments trahis (Gallimard) & Amandine Agić pour D'un pays qui n'existe plus (L'Olivier)

Jeudi 8 octobre : Dans les coulisses de la Cour nationale du droit d'asile

Avec Philippe Artières pour Les papiers des sans-papiers (Anamosa), et Caroline Knecht pour Ainsi la Cour décide (La Découverte)

Vendredi 9 octobre : Dans la bibliothèque d’Edward Bond

Avec David Tuaillon, chercheur

À Voix nue, avec Caroline Broué

Du lundi au vendredi de 19h30 à 20h

Laurent Stocker, le caméléon de la Comédie-Française

Sociétaire de la Comédie Française, « 511e après Molière », Laurent Stocker est un comédien à l'appétit de jeu insatiable, capable de passer de Cléante à Néron, d'Oncle Vania à Figaro, tout en menant en parallèle une carrière de cinéma riche d'une trentaine de films et téléfilms. Entré à la Comédie Française en 2001, il y devient Sociétaire à peine trois ans plus tard, avant de connaître au cinéma la consécration avec Ensemble, c'est tout, en 2007, et de ne plus jamais arrêter. Cette série en cinq épisodes retrace le parcours d'un artiste éclectique et disponible, aussi à l'aise dans le répertoire classique que dans les rôles de pouvoir au cinéma, dans le registre comique que tragique, un comédien porté par un rapport au présent et à l'éphémère qui l'anime encore après plus de vingt ans sur les planches du Français.

Lundi 5 octobre : Épisode 1 - Une famille théâtrale

Mardi 6 octobre : Épisode 2 - Sur les bancs d'institutions prestigieuses

Mercredi 7 octobre : Épisode 3 - Un insatiable appétit de jeu

Jeudi 8 octobre : Épisode 4 - Au cinéma aussi !

Vendredi 9 octobre : Épisode 5 - Jouer, rêver, boire et manger

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Debout les morts de Fred Vargas

Adaptation : Claire Le Luhern / Réalisation : Sophie-Aude Picon

Avec notamment Natalie Dessay (Sophia), François Loriquet (Pierre), Manuel Vallade (Marc), Emmanuel Suarez (Lucien), Martine Schambacher (Françoise)...

Un matin, la cantatrice Sophia Siméonidis (interprétée par Natalie Dessay) découvre dans son jardin un arbre qu'elle ne connaît pas. Un hêtre. Qui l'a planté là ? Pourquoi ? Pierre, son mari, n'en a que faire. Mais Sophia, elle, s'inquiète, en perd le sommeil et finit par demander à ses voisins, trois jeunes types un peu déjantés, de creuser sous l'arbre, pour voir si... Quelques semaines plus tard, Sophia disparaît tandis qu'on retrouve un cadavre calciné. Est-ce le sien ? La police enquête. Les voisins aussi. Sophia, ils l'aimaient bien. L'étrange apparition du hêtre n'en devient que plus énigmatique.

Lundi 5 octobre : Épisode 1 - Le hêtre

Mardi 6 octobre : Épisode 2 - Marc, Mathias et Lucien

Mercredi 7 octobre : Épisode 3 - Des nouvelles du passé

Jeudi 8 octobre : Épisode 4 - Disparition

Vendredi 9 octobre : Épisode 5 - Un cadavre

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

L'Instant Poésie de François Jullien

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Cassandre Puel

À la fois philosophe, helléniste et sinologue, François Jullien nous transporte dans l'histoire de la poésie classique, allant des textes fondateurs grecs, à la poésie chinoise ancienne, jusqu'aux célèbres vers de Charles Baudelaire et Apollinaire.

Lundi 5 octobre : Petite histoire de la poésie chinoise classique

Mardi 6 octobre : Soirée d’automne dans la montagne, de Wang Wei

Mercredi 7 octobre : Dure est la route, de Li Bai

Jeudi 8 octobre : Nuit de lune, de Du Fu

Vendredi 9 octobre : 36 Fleurs qui tombent, de Li Shangyin

La Lecture

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Les Elixirs du diable de Ernst Theodore Amadeus Hoffmann

Adaptation : Pascal Hamel / Réalisation : Anne Lemaître

Le frère Médard vit depuis cinq ans au couvent des capucins lorsqu’il se voit chargé de la surveillance de la salle des reliques. Or, parmi elles se trouve une bouteille remplie de ce que son prédécesseur, le frère Cyrille, appelle l’élixir du diable : en effet, selon la légende, il s'agirait d'un des flacons abandonnés dans le désert par le démon que saint Antoine a ramassé afin que personne ne puisse le trouver et l’ouvrir.

Lundi 5 octobre : Les années de formation

Mardi 6 octobre : L’entrée dans le monde

Mercredi 7 octobre : Mascarades et voluptés

Jeudi 8 octobre : Vengeance de Dieu ou main du Diable

Vendredi 9 octobre : Le moine fou

Le Théâtre

Le dimanche de 20h à 22h

Le Cid de Pierre Corneille

Par la troupe de la Comédie-Française

Mise en scène : Denis Podalydès / Réalisation : Christophe Hocké

Soirée exceptionnelle en ouverture du cycle Corneille avec la Comédie-Française, accompagnée d’un entretien par Oriane Delacroix avec Denis Podalydès, Benjamin Lavernhe et Suliane Brahim.

Un spectacle de la Comédie-Française enregistré en public au Théâtre de la Porte Saint-Martin les 28 et 29 avril 2026

La pièce débute par un soufflet : le comte don Gomès, père de Chimène, gifle par jalousie le vieux don Diègue. Son fils, Rodrigue, le provoque en duel, et rend orpheline celle qu’il devait épouser. Chimène ne cesse alors de demander réparation au Roi, refoulant ses sentiments. De son côté, l’Infante, fille du roi, tait son propre amour pour Rodrigue, que son rang lui impose de sacrifier.

Avec la troupe de la Comédie Française, dont notamment Christian Gonon (Don Gomès, comte de Gormas, père de Chimène), Bakary Sangaré (Don Fernand, premier roi de Castille), Suliane Brahim (Chimène, maîtresse de don Rodrigue et de don Sanche), et Benjamin Lavernhe (Don Rodrigue, fils de don Diègue et amant de Chimène)...

Par Dépêche

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