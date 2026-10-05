Brésil : la guerre des rabais sur les livres divise libraires et éditeurs, sauf Amazon

Le 23 septembre, ActuaLitté revenait sur la décision de WMF Martins Fontes de cesser progressivement d’approvisionner Amazon et de renoncer aux foires universitaires imposant de fortes réductions. Alexandre Martins Fontes, également président de l’ANL, dénonçait une politique promotionnelle devenue, selon lui, dommageable pour les librairies et pour l’équilibre de la chaîne du livre.

Deux semaines après cet entretien accordé à Folha de S.Paulo, plusieurs éditeurs ont contacté le quotidien sous couvert de confidentialité pour contester une position jugée trop agressive et pas assez constructive face aux difficultés rencontrées pour toucher les lecteurs.

Par la suite, le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) ainsi que cinq maisons nommément citées par Martins Fontes comme susceptibles, selon lui, de peser sur les pratiques commerciales.

Le terrain d’entente s’arrête au diagnostic

Dante Cid, président du SNEL, ne souhaite pas intervenir dans les politiques commerciales de ses adhérents. Il défend en revanche l'avancement de la Lei Cortez, qui limiterait les réductions appliquées aux ouvrages récemment publiés. Pour le syndicat, un tel cadre permettrait de freiner les promotions les plus agressives pendant la première année de commercialisation et de soutenir la bibliodiversité.

Marcos da Veiga Pereira, qui dirige Sextante et a précédé Dante Cid à la tête du SNEL, rejoint une partie du constat de Martins Fontes. Il estime lui aussi les politiques promotionnelles excessives, tout en soulignant l’absence de solution simple. Chez Sextante, une équipe surveille quotidiennement le tarif des nouveautés et des cinquante titres les plus vendus afin de limiter les effets d’opérations répétées qui habituent le public à attendre une baisse.

Grupo Record met davantage l’accent sur la circulation des ouvrages. Son directeur éditorial, Cassiano Elek Machado, rappelle la faiblesse des indices de lecture et l’absence de librairies dans de nombreuses villes. Selon la sixième édition de Retratos da Leitura no Brasil, publiée en 2024 par l’Instituto Pró-Livro, 53 % des personnes interrogées n’avaient lu aucun livre, même partiellement, au cours des trois mois précédant l’enquête. Le pays avait perdu 6,7 millions de lecteurs depuis 2019.

Amazon n’est plus le seul sujet

Cassiano Elek Machado reconnaît que certaines logiques propres aux marketplaces peuvent déclencher des guerres de prix susceptibles de fragiliser la chaîne. Il ne juge toutefois pas souhaitable de rompre avec un canal en particulier : commerce électronique, plateformes numériques et librairies physiques remplissent, à ses yeux, des fonctions complémentaires.

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Trois des cinq maisons interrogées par Folha — Companhia das Letras, Rocco et HarperCollins — n’ont pas souhaité commenter. Sextante et Record ont donc fourni les seules réponses détaillées parmi les groupes explicitement cités par Martins Fontes.

La controverse dépasse ainsi la seule relation avec Amazon. Fin août, ActuaLitté rapportait déjà l’appel de huit organisations de libraires indépendants de sept pays d’Amérique latine à généraliser ou renforcer le prix unique du livre. L’ANL figurait parmi les signataires.

Une loi toujours au Sénat

Au Brésil, cette discussion se cristallise depuis 2015 autour du PLS 49/2015, surnommé Lei Cortez. Dans sa version adoptée par la Commission de l’éducation et de la culture du Sénat en octobre 2024, le dispositif prévoit, pour les nouveautés, une remise maximale de 10 % pendant leur première année de commercialisation par rapport au tarif déterminé par l’éditeur.

Cette adoption en commission n’a cependant pas clos la procédure. Un recours parlementaire a imposé un examen en séance plénière. Le dossier officiel du Sénat indique toujours, au 3 octobre 2026, que le texte demeure en cours d’examen et « prêt pour délibération du plénum » depuis le 25 novembre 2024.

Le débat avait déjà été posé dans nos colonnes en 2015, lorsque le secteur brésilien discutait de l’opportunité d’un dispositif inspiré notamment du modèle français. Onze ans plus tard, libraires et éditeurs partagent une partie du diagnostic sur l’intensité des promotions, sans s’accorder pour autant sur la réponse commerciale à lui apporter.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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