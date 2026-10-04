Un Lancelot du XVe siècle découpé et dispersé refait surface

Trois miniatures conservées à La Spezia ont servi de point de départ à une enquête sur un Lancelot en prose enluminé à Paris vers 1440, puis démembré. La philologue Carla Rossi tente d'en reconstituer l'organisation à partir des textes demeurés au revers des images, des catalogues de ventes et des fragments dispersés entre musées et collections privées. Une recherche qui conduit jusqu'au Maître de Dunois — peut-être Jean Haincelin.

Il ne reste du livre que des indices. Trois miniatures sont conservées au Museo Civico Amedeo Lia de La Spezia ; d'autres ont rejoint des institutions européennes et américaines ou des collections privées. Certaines ne sont plus accessibles que par des photographies et d'anciens catalogues de vente.

Toutes proviendraient d'un même Lancelot en prose, réalisé à Paris autour de 1440 et attribué au Maître de Dunois et à son atelier. Le manuscrit a disparu comme objet : ses enluminures ont été découpées et dispersées.

La philologue et codicologue Carla Rossi reprend aujourd'hui le dossier pour l'Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux (OProM). Les premiers résultats paraissent aux Éditions Pigouchet sous le titre Le storie di Lancillotto al Museo Amedeo Lia della Spezia. Le miniature di Haincelin, Maître de Dunois, e il BnF fr. 111: ricostruzione di un manoscritto smembrato.

Il ne s'agit pas de révéler un manuscrit inconnu : plusieurs fragments circulent depuis des décennies et leur origine commune était déjà établie. Rossi cherche plutôt à recenser les pièces identifiables et, grâce aux textes subsistant à leur revers, à retrouver leur place dans le codex disparu.

Au revers des images, le texte

Les trois miniatures de La Spezia illustrent la méthode. Découpées au plus près de leur encadrement, elles ont conservé au verso une partie de la colonne située derrière l'image, généralement quatorze à seize lignes.

Ces bribes permettent de rechercher les épisodes dans la tradition manuscrite du Lancelot en prose. Rossi les confronte notamment au BnF français 111, autre témoin du cycle, copié et enluminé à Poitiers vers 1480, selon la base Mandragore de la BnF. Premier résultat : l'ordre d'inventaire des trois pièces du Museo Lia ne correspond pas à leur succession dans le livre d'origine.

L'inventaire 520 vient d'abord : Guenièvre intercède auprès de Lancelot en faveur d'Aglodas, épisode rapproché du folio 95v du BnF fr. 111. Suit, beaucoup plus loin, l'inventaire 521, où Lancelot secourt Amable, menacée par deux chevaliers, correspondant au folio 179r. L'inventaire 519, consacré aux pavillons de la cousine du roi des Cent Chevaliers, se place ensuite, en regard du folio 211v.

La démarche rappelle les fragments médiévaux relatifs à Merlin découverts à Bristol, dont ActuaLitté avait suivi l'identification. Ceux-ci avaient toutefois été remployés dans des reliures ; ici, ce sont les images qui ont été prélevées.

Paris, vers 1440

Le volume original devait être luxueux. Son texte était disposé sur deux colonnes ; les miniatures, presque carrées, mesuraient environ 92 à 100 mm de large, soit la largeur d'une colonne. Son décor est attribué au Maître de Dunois, enlumineur actif à Paris au milieu du XVe siècle. La Bibliothèque nationale de France le situe vers 1435-1466 et indique qu'il est « peut-être à identifier avec Jean Haincelin », documenté entre 1444 et 1449.

Une archive renforce cette piste. En 1444, Prigent de Coëtivy, amiral de France, verse plus de 90 livres à un certain « Hancelin » pour l'enluminure d'un Tristan, d'un Livre du Lancelot del Lac et d'un Guiron le Courtois. Sotheby's considère probable que le Guiron corresponde aux actuels BnF français 356-357 et que le Lancelot soit celui dont proviennent les miniatures dispersées.

La prudence demeure : ni l'identification du Maître de Dunois à Jean Haincelin, ni celle du volume disparu avec le Lancelot commandé par Coëtivy ne sont définitivement établies.

De 152 à 278 miniatures

Plusieurs fragments portent au verso une numérotation ancienne allant jusqu'à 152 : le manuscrit comptait donc au minimum autant d'enluminures. Rossi va plus loin. À partir de la reconstruction du cycle et de sa confrontation notamment avec le BnF fr. 111, elle estime à 278 le nombre de miniatures que pouvait comporter le programme iconographique originel. Trente-cinq pièces ont jusqu'à présent été identifiées dans des musées, bibliothèques et collections privées.

Le volume réunissait le Lancelot propre, la Queste del Saint Graal et la Mort le roi Artu. Le BnF fr. 111 utilisé pour les comparaisons rassemble lui aussi ces trois composantes du cycle. Une inconnue subsiste : quand le Lancelot du Maître de Dunois a-t-il été découpé ?

Qui a découpé Lancelot ?

Les catalogues du marché privilégient une date ancienne. Christie's considère le volume démembré dès le XVIe siècle ; Sotheby's répond plus prudemment qu'il le fut « apparemment » à cette époque.

L'hypothèse repose notamment sur les nombres inscrits au verso. Wynne R. H. Jeudwine estimait leur écriture susceptible de dater du XVIe siècle, voire d'une période antérieure. Mais une numérotation ancienne ne permet pas de dater le découpage. Rossi juge donc impossible, en l'état, de déterminer précisément le moment du démembrement.

Une certitude apparaît au milieu du XIXe siècle : le codex est alors déjà découpé. Trente-quatre miniatures sont réunies dans un album de maroquin rouge relié par Petit à Paris. Celui-ci rejoint la collection de Joachim Napoléon Murat, 5e prince Murat, puis celle de sa veuve Marie. Après la mort de cette dernière en 1960, Wynne R. H. Jeudwine acquiert l'ensemble.

Londres, 1962 : une nouvelle dispersion

Du 22 mai au 2 juin 1962, Jeudwine présente les 34 miniatures à l'Alpine Club Gallery de Londres dans l'exposition-vente Early Fifteenth Century Miniatures. Elles sont proposées séparément.

Quatorze pièces issues de l'ancien album sont ensuite confiées par Lord Wardington à Sotheby's le 13 décembre 1965. Les trois aujourd'hui conservées au Museo Civico Amedeo Lia appartenaient à ce groupe, acheté en bloc par Maggs Bros. avant leur entrée dans la collection d'Amedeo Lia.

D'autres ont rejoint le McMullen Museum of Art du Boston College, la Beinecke Library de Yale ou la Liberna Collection du Draiflessen Collection, à Mettingen.

Cette circulation commerciale constitue paradoxalement l'une des archives du manuscrit : notices, dimensions, photographies et provenances permettent de suivre des pièces parfois inaccessibles aux chercheurs. C'est aussi là que se précise l'apport de Rossi : réunir des données jusqu'ici dispersées, élargir le recensement et les confronter aux vestiges textuels pour progresser dans la reconstruction du codex.

Refaire un livre sans le retrouver

Une grande partie du volume demeure introuvable. Certaines enluminures ont pu disparaître ; d'autres pourraient subsister dans des collections sans avoir été rattachées à l'ensemble.

La reconstruction procède donc par degrés de certitude : caractéristiques matérielles, provenance, texte au verso, épisode représenté et position dans le récit. Le BnF fr. 111 sert de point de comparaison, non de modèle permettant de combler mécaniquement les lacunes.

Le démembrement a aussi changé la nature de ces objets. Dans le codex, chaque miniature accompagnait un texte et appartenait à une séquence narrative. Détachée du folio, elle devient une image autonome, susceptible d'être encadrée, collectionnée et vendue, au prix d'une partie de son contexte.

Plusieurs siècles plus tard, la recherche suit le chemin inverse : retourner les images, lire les lignes épargnées par la découpe et confronter les scènes aux autres témoins médiévaux. Sur les 278 miniatures que Rossi estime avoir composé le programme originel, 35 sont aujourd'hui identifiées. Assez pour commencer à reconstituer le livre — pas encore pour refermer l'enquête.

Crédits illustration : domaine public

Par Clément Solym

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