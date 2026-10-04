Russie : des livres d'“agents de l’étranger” retirés des catalogues

Publiée le 2 octobre par Novaya Gazeta Europe, à partir d’un reportage du projet Veter, l’enquête documente l’application très concrète de ces statuts dans de petits établissements ruraux.

À Rej, les notices basculent dans une base interne

Le cas de Rej est le plus documenté. Un ordre du réseau municipal de bibliothèques daté du 20 novembre 2025 demande aux établissements urbains et ruraux de « ne pas effectuer le prêt » des documents d’auteurs reconnus comme « agents de l’étranger », ainsi que des publications éditées par des organisations déclarées « indésirables » en Russie.

Le texte agit également sur leur visibilité. Les notices bibliographiques concernées doivent être transférées du catalogue électronique vers une base interne baptisée « Littérature interdite » ; les fiches correspondantes doivent disparaître des catalogues papier. Les livres publiés par une organisation « indésirable » doivent porter la mention « Indisponible ». L’instruction prévoit encore la vérification des sites du réseau, le blocage de certaines ressources sur les ordinateurs accessibles au public et le contrôle du statut des auteurs et cocontractants lors des acquisitions.

Une précision s’impose : ce document n’ordonne ni la destruction des exemplaires ni leur élimination matérielle des collections. Il interdit leur prêt et les soustrait aux outils de recherche destinés au public. Dans le cas précis de Rej, parler de livres « supprimés des fonds » irait donc au-delà de ce qu’établit la source primaire.

L’ordre se réfère notamment à la loi fédérale n° 100 — FZ du 21 avril 2025, entrée en vigueur le 1er septembre suivant. Celle-ci a généralisé l’interdiction faite aux « agents de l’étranger » d’exercer des activités dites de sensibilisation ou d’éducation. D’autres contraintes existaient déjà, parmi lesquelles l’interdiction de produire des contenus destinés aux mineurs et de participer à certains marchés publics.

Cette application est devenue un sujet professionnel à part entière. En février 2026, une table ronde organisée par la section chargée de la politique et de la législation de l’Association russe des bibliothèques et l’Institut d’information scientifique en sciences sociales de l’Académie russe des sciences a réuni environ 3000 participants. Vérification régulière des registres, signalement des ouvrages, gestion des catalogues et contrôle des acquisitions figuraient parmi les difficultés exposées. Le compte rendu allait jusqu’à estimer que ce suivi pouvait représenter, pour une petite bibliothèque, l’équivalent d’un poste supplémentaire.

En réserve, mais toujours empruntables

L’enquête publiée par Novaya Gazeta Europe montre cependant des pratiques très différentes. À Nyashabozh, village de la république des Komis, la bibliothèque conserve quelque 5200 documents et compte environ 150 inscrits. Sa responsable, Vita Nikolaeva, estime que les livres d’« agents de l’étranger » représentent près de 2 % du catalogue : ils ont quitté les rayonnages en libre accès, mais restent disponibles sur demande.

Parmi les auteurs concernés figure Anna Berseneva, pseudonyme de Tatiana Sotnikova, inscrite au registre en août 2023. ActuaLitté avait d’ailleurs rendu compte de cette désignation au moment de son annonce. À Nyashabozh, où les collections ne comptent que quelques milliers de références, les difficultés sont également très matérielles : certaines commandes doivent transiter par bateau ou être récupérées dans des points de livraison installés dans les localités voisines.

À Ust-Usa, toujours sur les rives de la Petchora, Anastasia Khoziainova explique continuer à remettre un titre de Berseneva à un lecteur qui le demanderait. Les ouvrages d’auteurs figurant sur la liste de Rosfinmonitoring des personnes liées, selon la terminologie officielle russe, à des activités « extrémistes » ou « terroristes » ont en revanche été transférés à la bibliothèque centrale. « Ce n’est pas un caprice de notre part, cela vient d’en haut. Nous exécutons », résume-t-elle.

La différence n’est pas anodine : dans un même territoire, la mise à l’écart d’un ouvrage peut ainsi signifier son déplacement en réserve avec maintien du prêt, son transfert vers un établissement central ou, comme à Rej, son indisponibilité et la disparition de sa notice du catalogue public. L’enquête ne permet donc pas de décrire une consigne unique appliquée à l’ensemble des bibliothèques russes.

Presque 5000 références concernées

Le phénomène dépasse par ailleurs les seuls écrivains. Le 14 mai, une enquête de Verstka menée auprès de professionnels de trois régions russes révélait que certaines bibliothèques retiraient aussi de l’accès libre les éditions auxquelles un « agent de l’étranger » avait participé comme traducteur, éditeur, compilateur ou auteur d’une préface. La « Plateforme nationale du livre » regroupait alors près de 5000 références concernées.

Des classiques peuvent ainsi être touchés sans que l’auteur de l’œuvre soit lui-même visé. Verstka relevait notamment des éditions de Pouchkine, Bounine ou Tourgueniev dont l’appareil éditorial — préface, préparation ou compilation — avait été confié à une personne figurant au registre. Selon les témoignages recueillis, les réponses allaient du stockage séparé au prêt sur demande, en passant par une restriction aux lecteurs majeurs ou une indisponibilité complète.

Reste un second dossier, juridiquement distinct : celui des organisations dites « indésirables ». ActuaLitté rappelait le 26 septembre que le ministère russe du Numérique évaluait à 50 à 70 % la part des collections municipales susceptible de sortir de l’accès général si une interprétation extensive de ce régime était généralisée.

Les ouvrages concernés peuvent avoir été publiés des décennies plus tôt avec le soutien d’une organisation ultérieurement frappée de ce statut : ce pourcentage ne doit donc pas être appliqué indistinctement aux livres d’« agents de l’étranger ».

Au 2 septembre, le ministère du Numérique indiquait encore discuter avec les ministères de la Justice et de l’Intérieur ainsi qu’avec l’administration présidentielle d’un mécanisme permettant de maintenir dans les bibliothèques et sur le marché certains ouvrages publiés avant l’attribution de ces statuts. Aucune solution définitive n’avait été arrêtée.

Crédits photo : hannahalkadi CC 0

Par Cécile Mazin

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