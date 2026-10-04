Prix Étoiles Bleues 2026 : six livres consacrés aux océans

Le Prix littéraire Étoiles Bleues tient ses six lauréats. Le palmarès de cette deuxième édition a été annoncé le 1er octobre à Dijon, lors de la 35e édition du festival Les Écrans de l’aventure.

Portée par le collectif Génération Mer, animé par la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAMPA), la récompense s’intéresse aux livres qui abordent l’océan par la fiction, l’histoire, les sciences ou les questions environnementales.

Comme ActuaLitté l’indiquait lors de l’annonce de la sélection, 18 titres avaient été retenus, répartis entre six catégories : Petits, Jeunesse, Adolescents, BD, Adultes et Médiation scientifique. Le public pouvait voter jusqu’au 5 septembre pour départager les ouvrages en compétition.

Les six titres finalement distingués ont été annoncés au cours d’une séquence consacrée à l’océan, organisée avec le soutien de La Guilde. Une dotation de 1000 € accompagne chaque ouvrage récompensé.

Des abysses à la Polynésie

Dans la catégorie Petits, Sous l’océan, cherche les animaux les plus fascinants, de Peggy Nille (Actes Sud Jeunesse), entraîne les jeunes lecteurs à la suite de Bernard, un bernard-l’ermite dont la coquille a disparu. Sa recherche devient un jeu d’observation peuplé de méduses, de pieuvres, de poissons et d’autres créatures marines. L’album, destiné aux enfants à partir de trois ans, associe « cherche et trouve » et illustrations en trois dimensions.

Le prix Jeunesse revient à Nosy Komba, écrit et illustré par Axelle Rallier du Baty et publié en autoédition. Onja attend le retour de son père, parti pêcher au large de l’île malgache qui donne son nom au livre. Alors que les autres embarcations regagnent progressivement le rivage, la sienne manque à l’appel. La jeune héroïne entreprend de le retrouver, aidée par sa relation singulière avec les animaux. L’album, inspiré des voyages de l’autrice et de son intérêt pour la nature, avait déjà reçu le Prix du livre jeunesse Armand Giraud 2025.

Chez les Adolescents, Charlie Tangaroa et la créature des abysses, de la Néo-Zélandaise Tania K. Roxborogh, traduit de l’anglais par Christine Roth (Au vent des îles), associe aventure et mythologie māorie. Charlie et son jeune frère découvrent sur une plage une créature blessée, une ponaturi apparentée aux sirènes. Séismes et tempêtes accompagnent bientôt son apparition, tandis que les divinités liées aux éléments manifestent leur colère. Le roman aborde également les bouleversements qui affectent l’environnement marin.

Quatre millénaires d’histoire maritime

La catégorie BD distingue L’Histoire de la mer, scénarisé par Matz, dessiné par Jörg Mailliet, sous la direction scientifique des historiens Olivier Chaline et François Lefèvre (Les Arènes). Réalisé en association avec Sorbonne Université, l’album embrasse quelque 4000 ans d’histoire maritime : commerce, conquêtes, explorations, batailles navales et découvertes scientifiques s’y succèdent jusqu’aux expéditions contemporaines consacrées au climat.

Pour les Adultes, Marin Ledun l’emporte avec Eiao (Au vent des îles). En 1972, Simone Hauata, 19 ans, quitte Nuku Hiva pour travailler comme cuisinière sur l’île d’Eiao, aux Marquises. Elle croit rejoindre une entreprise de forage minier, mais les activités de l’Arvecom apparaissent progressivement moins transparentes qu’annoncé. Sur fond de programme nucléaire français dans le Pacifique, la jeune femme se trouve entraînée dans une lutte qui la dépasse. Le roman prolonge par ailleurs l’univers de Henua, précédent livre de Marin Ledun.

Enfin, le prix de Médiation scientifique est attribué à Profondeurs. Les secrets des grands fonds marins, de Macha Bellinghery et Claire Marc, sous la direction de Sophie Gambardella, Pascale Ricard et Séverine Martini (CNRS Éditions). Cette bande dessinée issue d’un programme de recherche pluridisciplinaire explore les grands fonds à travers la biologie, l’océanographie, le droit et les sciences humaines. Faune bioluminescente, ressources, protection de la biodiversité et enjeux géopolitiques figurent parmi les questions abordées.

Créé officiellement en mai 2018, Génération Mer rassemble des acteurs impliqués dans la sensibilisation à la protection du milieu marin. Le collectif est animé par la DGAMPA.

Crédits photo : lauréats 2026

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com