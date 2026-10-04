Signé Harper Lee, ce livre était dans un carton de dons : il rejoint finalement la British Library

Une première édition américaine de To Kill a Mockingbird, le roman de Harper Lee publié en 1960 et connu en français sous le titre Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, a refait surface dans une boîte de livres donnée à une librairie Oxfam de Londres. L’exemplaire, qui appartient au quatrième tirage de cette première édition, a depuis été acquis par la British Library. Une trajectoire presque trop parfaite : du carton de dons à la collection nationale britannique.
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04/10/2026 à 09:00
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Le volume se trouvait parmi des ouvrages américains anciens remis à la librairie Oxfam de Portobello Road, dans l’ouest de Londres. En parcourant le lot, la responsable adjointe Gurpreet Karlcut repère le titre et soupçonne qu’il mérite un examen plus attentif. Olivia Haysman-Walker, qui dirige la boutique, vérifie alors les dates d’impression, la reliure et la jaquette.
Le diagnostic tombe : il s’agit bien d’un exemplaire de la première édition américaine. Un détail bibliographique compte toutefois ici. Interrogée quelques jours plus tard par NPR, Olivia Haysman-Walker précise qu’il s’agit d’une « première édition, quatrième impression » — autrement dit du quatrième tirage de l’édition originale américaine, et non du tout premier tirage.
La jaquette porte les marques de son âge et présente quelques déchirures, mais le corps d’ouvrage est resté en très bon état. Les pages, explique la libraire, ne sont ni déchirées ni annotées. « Cela aurait très facilement pu passer inaperçu », confiait-elle déjà dans le communiqué publié par Oxfam.
Une fois identifié, le livre est mis en vente par Oxfam. C’est sur la boutique en ligne de l’association que la British Library le repère. Selon Olivia Haysman-Walker, l’institution prend alors contact avec le magasin, demande à examiner l’exemplaire et à confirmer son identification, avant de l’acheter.
L’acquisition a été réalisée par l’Eccles Institute for the Americas and Oceania, qui constitue, conserve et met à disposition les fonds de la British Library consacrés aux Amériques et à l’Océanie. Le volume rejoint ainsi la collection nationale britannique. La responsable du magasin l’a elle-même apporté à la bibliothèque.
Le montant de la transaction n’a pas été rendu public. Interrogée par NPR, Olivia Haysman-Walker s’est bornée à indiquer qu’Oxfam était très satisfait du prix obtenu. Le produit de la vente doit contribuer au financement des actions de l’organisation.
Publié par J. B. Lippincott en 1960, To Kill a Mockingbird, connu en France sous le titre Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur (trad. Isabelle Stoïanov), reçoit le prix Pulitzer de la fiction l’année suivante. Le roman se déroule dans l’Alabama ségrégationniste des années 1930 et suit notamment, à travers le regard de la jeune Scout Finch, le procès de Tom Robinson, un homme noir accusé du viol d’une femme blanche. Son père, l’avocat Atticus Finch, assure sa défense.
Pour les lecteurs d’ActuaLitté, l’histoire a un petit air de déjà-vu. En 2012, une boutique Oxfam de l’Oxfordshire avait reçu dans un lot de dons un volume signé d’Arthur Conan Doyle, provenant d’une édition limitée à 1000 exemplaires et datant de 1903.
Cinq ans plus tard, une boîte de livres achetée chez Oxfam dans le Lancashire contenait une édition rare de Crime et Châtiment, correspondant à la première traduction anglaise du roman de Dostoïevski, publiée par Vizetelly en 1889. Le volume, passé initialement inaperçu, avait finalement été adjugé 13.500 £.
Plus récemment, en mars 2026, ActuaLitté racontait le retour improbable de deux volumes de Geology and Mineralogy de William Buckland, publiés en 1836 et retrouvés dans une boutique caritative du Yorkshire. Ils appartenaient à la Leeds Central Library et auraient dû lui être rendus en… mars 1976.
Ces découvertes s’inscrivent aussi dans le fonctionnement d’un réseau considérable : Oxfam se présente aujourd’hui comme le plus important vendeur de livres d’occasion d’Europe. Dans le magasin de Portobello Road, Olivia Haysman-Walker explique d’ailleurs que l’équipe examine elle-même les ouvrages susceptibles de présenter un intérêt bibliophilique avant d’en déterminer le prix.
Crédits photo : Oxfam
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30/09/2026, 17:34
En Argentine, vendre moins de livres n'est plus tout le problème. Entre les huit premiers mois de 2023 et la même période de 2026, les commerces indépendants étudiés par leur fédération ont écoulé 25 % d'exemplaires en moins, tandis que leur chiffre d'affaires réel chutait de 41,5 %. La FALPA réclame désormais une « urgence librera » nationale et demande au pouvoir politique d'intervenir, selon La Nación.
30/09/2026, 16:19
Dissimuler les lacunes d'une démonstration ou étaler sa culture, le name dropping peut avoir plusieurs fonctions, rarement valorisantes. La Commission d'enrichissement de la langue française, à défaut de le bannir, lui fournit un équivalent en français, la nominite. Le terme apparait dans une nouvelle liste, relative au vocabulaire de l'économie et de la finance.
30/09/2026, 14:42
Exclusif : Les Éditions Albin Michel annoncent la nomination d’Arnaud Labory à la direction de leur service de presse, apprend ActuaLitté dans un communiqué de la maison. Rattaché à Anna Pavlowitch, directrice des éditions, il aura pour mission de définir et de conduire la stratégie de relations presse de la maison, dans le respect de son histoire et dans un paysage médiatique en constante mutation.
30/09/2026, 13:11
Exclusif — Les négociations annuelles obligatoires de la branche Librairie, entre le Syndicat de la librairie française (SLF) et les syndicats de salariés, sont au point mort, apprend ActuaLitté. Les propositions du syndicat patronal ont été loin de satisfaire la CGT, Force ouvrière et SUD Culture Solidaires, qui sollicitent à présent l'intervention de la Direction générale du travail, rattachée au ministère du Travail.
30/09/2026, 12:50
si loin si proche, Pamir est un livre où photographies et poèmes construisent une traversée sensible d’un territoire contraint, à la lisière du visible et de ce qui est tu. Réalisé par le photographe François Pache avec le poète Pamiri Sashi Zaifi, aujourd’hui en exil, l’ouvrage explore une région du Tadjikistan où l’éclat des montagnes et l’ombre du pouvoir façonnent les territoires et les vies qu’ils abritent et où s’éprouvent l’accueil, le doute et la force fragile des liens humains. Les textes dialoguent avec les images comme des contrepoints mémoriels. Ils ouvrent un espace que le lecteur découvre et parcourt à son rythme. Projet porté par François Pache et Pamiri Sashi Zaifi.
30/09/2026, 09:40
Exclusif - La procédure de redressement judiciaire engagée pour la société Eilean Books aboutira très certainement à un rachat. Selon les informations de ActuaLitté, quatre repreneurs se présentent pour la reprise. Au menu, Hachette Livre, Média Participations et Editis, dont les approches diffèrent significativement.
29/09/2026, 20:41
Hachette Livre fera évoluer sa direction internationale à compter du 1er janvier 2027 : David Shelley quittera la direction opérationnelle d’Hachette UK et de Hachette Book Group pour devenir Global Advisor - conseiller stratégique international auprès de la direction générale - auprès de la direction générale du groupe, tout en prenant la présidence exécutive des deux filiales. Katie Espiner et Ben Sevier prendront respectivement les commandes des activités britannique et américaine.
29/09/2026, 17:35
Les Éditions du Félin lancent le 16 octobre 2026 une nouvelle collection, « Éclairage », pensée pour proposer des ouvrages courts, composés de chapitres autonomes et pouvant être lus dans l’ordre ou au hasard. Le premier volume, Éclairage sur le Moyen Âge, est signé par l’historien et romancier Laurent Decaux.
29/09/2026, 11:58
Combien la fabrication d’un livre émet-elle de gaz à effet de serre ? Avec Livrempreinte, le Syndicat national de l’édition met à disposition des maisons françaises un calculateur capable d’établir le bilan d’un tirage, de le ramener à l’exemplaire et de tester différents choix avant impression. Un outil pour mesurer, comparer et, à terme, réduire.
29/09/2026, 11:56
Les éditions Invenit rééditent les Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle (1686), best-seller du Grand Siècle inscrit au Bac de français jusqu'en 2027, en l'éclairant par des images de la NASA choisies par l'astrophysicienne Sylvie Cabrit. Né en 2020 à l'École Estienne du travail de Claire Capone, ce projet fait dialoguer texte classique et astrophysique contemporaine, offrant un outil pédagogique original. Projet porté par les éditions Inevit.
29/09/2026, 09:40
La romancière française Janine Boissard est morte à l'âge de 93 ans, ont annoncé ce lundi 28 septembre les éditions Fayard. Autrice de plus de cinquante livres et figure majeure de la littérature populaire française, elle laisse derrière elle près de 70 ans d'écriture, marqués notamment par le succès de la saga L'Esprit de famille.
28/09/2026, 17:57
Exclusif — La Cour de cassation a rendu sa décision le 24 septembre dernier, confirmant le jugement de la Cour d'appel de janvier 2024 : les éditions Allary ont enfreint le Code de la sécurité sociale en rémunérant un directeur de collection selon le régime des artistes auteurs. Et pas n'importe lequel : Guillaume Allary lui-même, le fondateur de la structure, qui a travaillé aux côtés d'un certain Riad Sattouf sur la série L'Arabe du futur.
28/09/2026, 14:18
L’écrivain écossais Peter May est mort à l’âge de 74 ans, nous annoncent les Éditions du Rouergue, qui publient son œuvre en français depuis plus de 20 ans. Installé de longue date dans le Lot et naturalisé français en 2016, le romancier laisse derrière lui une importante œuvre policière, particulièrement populaire en France.
28/09/2026, 11:47
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