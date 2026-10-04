Ce livre signé Harper Lee trouvé lors d'un don : il rejoint finalement la British Library

Le volume se trouvait parmi des ouvrages américains anciens remis à la librairie Oxfam de Portobello Road, dans l’ouest de Londres. En parcourant le lot, la responsable adjointe Gurpreet Karlcut repère le titre et soupçonne qu’il mérite un examen plus attentif. Olivia Haysman-Walker, qui dirige la boutique, vérifie alors les dates d’impression, la reliure et la jaquette.

Le diagnostic tombe : il s’agit bien d’un exemplaire de la première édition américaine. Un détail bibliographique compte toutefois ici. Interrogée quelques jours plus tard par NPR, Olivia Haysman-Walker précise qu’il s’agit d’une « première édition, quatrième impression » — autrement dit du quatrième tirage de l’édition originale américaine, et non du tout premier tirage.

La jaquette porte les marques de son âge et présente quelques déchirures, mais le corps d’ouvrage est resté en très bon état. Les pages, explique la libraire, ne sont ni déchirées ni annotées. « Cela aurait très facilement pu passer inaperçu », confiait-elle déjà dans le communiqué publié par Oxfam.

De Portobello Road à la British Library

Une fois identifié, le livre est mis en vente par Oxfam. C’est sur la boutique en ligne de l’association que la British Library le repère. Selon Olivia Haysman-Walker, l’institution prend alors contact avec le magasin, demande à examiner l’exemplaire et à confirmer son identification, avant de l’acheter.

L’acquisition a été réalisée par l’Eccles Institute for the Americas and Oceania, qui constitue, conserve et met à disposition les fonds de la British Library consacrés aux Amériques et à l’Océanie. Le volume rejoint ainsi la collection nationale britannique. La responsable du magasin l’a elle-même apporté à la bibliothèque.

Le montant de la transaction n’a pas été rendu public. Interrogée par NPR, Olivia Haysman-Walker s’est bornée à indiquer qu’Oxfam était très satisfait du prix obtenu. Le produit de la vente doit contribuer au financement des actions de l’organisation.

Publié par J. B. Lippincott en 1960, To Kill a Mockingbird, connu en France sous le titre Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur (trad. Isabelle Stoïanov), reçoit le prix Pulitzer de la fiction l’année suivante. Le roman se déroule dans l’Alabama ségrégationniste des années 1930 et suit notamment, à travers le regard de la jeune Scout Finch, le procès de Tom Robinson, un homme noir accusé du viol d’une femme blanche. Son père, l’avocat Atticus Finch, assure sa défense.

Oxfam, terrain de trouvailles bibliophiliques

Pour les lecteurs d’ActuaLitté, l’histoire a un petit air de déjà-vu. En 2012, une boutique Oxfam de l’Oxfordshire avait reçu dans un lot de dons un volume signé d’Arthur Conan Doyle, provenant d’une édition limitée à 1000 exemplaires et datant de 1903.

Cinq ans plus tard, une boîte de livres achetée chez Oxfam dans le Lancashire contenait une édition rare de Crime et Châtiment, correspondant à la première traduction anglaise du roman de Dostoïevski, publiée par Vizetelly en 1889. Le volume, passé initialement inaperçu, avait finalement été adjugé 13.500 £.

Plus récemment, en mars 2026, ActuaLitté racontait le retour improbable de deux volumes de Geology and Mineralogy de William Buckland, publiés en 1836 et retrouvés dans une boutique caritative du Yorkshire. Ils appartenaient à la Leeds Central Library et auraient dû lui être rendus en… mars 1976.

Ces découvertes s’inscrivent aussi dans le fonctionnement d’un réseau considérable : Oxfam se présente aujourd’hui comme le plus important vendeur de livres d’occasion d’Europe. Dans le magasin de Portobello Road, Olivia Haysman-Walker explique d’ailleurs que l’équipe examine elle-même les ouvrages susceptibles de présenter un intérêt bibliophilique avant d’en déterminer le prix.

Crédits photo : Oxfam