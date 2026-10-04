À Saint-Pétersbourg, les livres deviennent pelles, accordéons et gants de boxe

Pas sûr qu’un marque-page soit d’un grand secours. Le 3 octobre, le Peterburgski Dnevnik signalait, parmi les pièces montrées, des « livres-pelles », un « livre-accordéon », des réalisations sur mouchoirs ou encore sur gants de boxe. Certaines n’ont plus grand-chose du codex traditionnel : pas nécessairement de couverture ni de pages et, dans quelques cas, pas même de mots.

Le principe ne consiste pourtant pas à transformer n’importe quel objet en curiosité bibliophilique. La Bibliothèque de l’illustration du livre définit la kniga khudozhnika, ou livre d’artiste, comme une œuvre plastique conçue sous forme de livre.

Celle-ci peut être entièrement réalisée à la main, exister en un seul exemplaire ou être imprimée à quelques dizaines d’unités. Boîtes d’allumettes, briques, fers à repasser ou poêles peuvent ainsi devenir matière à création, l’objet participant autant à l’œuvre que le texte.

Lire une pelle, ouvrir une bouteille

Seize artistes et graphistes venus de différentes villes russes participent à cette quatrième édition, aux côtés d’éditeurs, de collectionneurs et d’étudiants de l’école de design EFET. Parmi les noms annoncés figurent Mikhaïl Pogarski, Dmitri Saenko, Emil Gouzaïrov, Alexandra Gambourg, Viktor Remichevski, Zossia Leoutina ou Elena Machkarina.

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Les pièces présentées donnent une idée assez précise de la distance prise avec l’imprimé ordinaire. Alexandra Gambourg travaille à partir d’empreintes de coupes de bois. Alla Emili enferme ses Écritures de la planète Terre dans de petites bouteilles et compose également des messages suivant le principe de l’écriture nouée. Viktor Remichevski soude des caractères sur des poêles et des fers en fonte, tout en construisant des tours de Babel à partir de milliers de lettres en béton. Emil Gouzaïrov fabrique, lui, des boîtes et des architectures qui se déploient en une multitude de petites pages.

Mikhaïl Pogarski déplace encore autrement le texte. Cofondateur du musée moscovite « Livre d’artiste », il installe des couronnes de sonnets sur des supports allant du mouchoir au globe. Ses recueils de poésie combinatoire permettent de déplacer les vers pour produire de nouvelles associations. L’auteur compare ce mécanisme au travail d’écriture lui-même : la sélection d’une ligne parmi plusieurs possibilités s’effectue cette fois matériellement, en tournant une poignée ou en déplaçant un disque.

Le futurisme retourne au papier peint

L’autre pièce forte du rendez-vous est collective. Sadok sudeï III réunit plus de 40 poètes et artistes dans un hommage aux avant-gardes russes. Des textes de Konstantin Kedrov, Sergueï Birioukov, Vladimir Martynov ou Vladimir Aristov côtoient notamment des travaux de Leonid Tichkov, Vladimir Nasedkine et Igor Ioganson. Comme son prédécesseur de 1910, l’ensemble a été conçu sur des feuilles de papier peint.

Le choix du matériau n’a rien d’un simple effet décoratif. Publié à Saint-Pétersbourg en 1910, le premier Sadok sudeï est présenté par le Musée de l’avant-garde pétersbourgeoise comme le premier recueil des futuristes russes.

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Le Museum of Modern Art de New York en conserve un exemplaire : tirée à 300 unités, l’édition comporte des textes et dix illustrations imprimées en typographie sur du papier peint, également utilisé pour la couverture. Velimir Khlebnikov, David et Nikolaï Bourliouk, Elena Gouro ou Vassili Kamenski comptaient parmi ses auteurs.

Un point de chronologie mérite toutefois d’être précisé. Sadok sudeï III n’a pas été créé en 2026. Le projet a vu le jour en 2025, pour le 140e anniversaire de la naissance de Velimir Khlebnikov — le poète est né en 1885 — avant d’être présenté à Moscou, à la Fondation Andreï Tcheglakov, du 5 novembre au 7 décembre de la même année. Son installation à Saint-Pétersbourg constitue donc une nouvelle étape de cette exposition collective.

Le forum reste accessible jusqu’au 4 octobre à la Bibliothèque de l’illustration du livre, au 30, 7e rue Krasnoarmeïskaïa. L’entrée est libre ; pour les 3 et 4 octobre, l’établissement annonce une ouverture de 12 h à 20 h.

Crédits photo : Peterburgski Dnevnik

Par Cécile Mazin

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