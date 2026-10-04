Cette Magna Carta vieille de 700 ans tient dans la paume d’une main

Un des textes juridiques les plus célèbres d’Occident, dans un volume de 10 centimètres de haut. Dartmouth College a acquis pour sa Rauner Special Collections Library un recueil du début du XIVe siècle contenant une copie de la réémission de la Magna Carta par Édouard Ier en 1300. Il ne s’agit donc pas d’un original de la charte de 1215, mais d’un petit livre de droit médiéval, richement enluminé et conçu pour pouvoir être transporté.
Le 04/10/2026 à 07:00 par Cécile Mazin
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04/10/2026 à 07:00
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Acquis durant l’été, Magna Carta and Statutes of the Realm a rejoint les collections patrimoniales de Dartmouth, à Hanover, dans le New Hampshire. La bibliothèque universitaire en a fait connaître l’arrivée à la mi-septembre. Jay Satterfield, responsable des collections spéciales et des archives, a précisé à The Dartmouth que l’établissement l’avait acheté auprès d’un marchand, grâce notamment à des fonds de dotation permettant de financer ce type d’acquisition. Aucun prix n’apparaît dans les sources rendues publiques.
La distinction est essentielle. Le recueil ne renferme pas l’un des exemplaires émis sous Jean sans Terre en 1215. Il reproduit la réémission de 1300, après plusieurs versions successives de la charte au XIIIe siècle. Les National Archives britanniques rappellent que le texte fut notamment réédité sous Henri III en 1216, 1217 et 1225, avant de prendre une forme statutaire sous Édouard Ier en 1297. Le souverain confirma de nouveau la Magna Carta en mars 1300.
La Grande Charte n’occupe d’ailleurs qu’une partie du livre. La notice de Christie’s, établie lors de son passage sur le marché en 2015, détaille un ensemble beaucoup plus vaste : Charte de la Forêt, statuts de Merton, de Marlborough et de Gloucester, trois statuts de Westminster, puis différents textes juridiques. Certaines sections sont rédigées en français anglo-normand.
L’objet lui-même explique une bonne partie de son attrait, indique Darmouth Education. Il mesure seulement 100 × 72 mm et compte 191 feuillets, dont neuf gardes médiévales. Copié sur vélin, le texte est ponctué de 25 initiales enluminées et d’une grande initiale historiée. Dartmouth signale également des rehauts à la feuille d’or et une représentation peinte d’Édouard Ier ouvrant la section consacrée à la Magna Carta.
Dartmouth situe la réalisation du volume entre 1300 et 1307 et estime qu’il a probablement été produit à York, possiblement dans l’environnement de la cathédrale. L’hypothèse n’est pas nouvelle : le catalogue Christie’s relevait déjà plusieurs indices liturgiques rattachant son calendrier au diocèse d’York. La bibliothèque américaine ajoute que le portrait du souverain contribue à resserrer la datation : selon elle, représenter le roi supposait alors une autorisation de la Couronne, ce qui placerait l’exécution avant la mort d’Édouard Ier, en 1307.
Son décor tranche avec le caractère généralement pratique de ce type de compilation. Dartmouth avance ainsi l’hypothèse d’une commande privée passée par une personne fortunée. Le format, lui, correspond bien à un ouvrage destiné à circuler. Des annotations du XVe siècle, relevées dans l’ancienne notice de vente, montrent d’ailleurs que l’exemplaire a continué d’être utilisé : certaines donnent en anglais l’équivalent de termes juridiques rencontrés dans la Charte de la Forêt.
Sa provenance moderne est elle aussi documentée. Le manuscrit a appartenu au parolier américain Paul Francis Webster, auteur de plusieurs chansons récompensées aux Oscars, avant de passer dans la Schøyen Collection. Il figurait en 1985 dans la vente de la collection Webster chez Sotheby’s, puis fut proposé par Christie’s en 2015. Cette trajectoire privée s’achève, pour l’heure, dans une bibliothèque universitaire qui entend précisément faire circuler la pièce entre étudiants et chercheurs.
Jay Satterfield insiste sur ce point : acheter un document pour le soustraire ensuite à la consultation n’aurait, selon lui, « absolument aucun intérêt ». Rauner entend donc concilier accès aux collections et préservation, son service spécialisé pouvant intervenir lorsque l’état matériel d’une pièce l’exige.
L’acquisition rappelle enfin une autre histoire de Magna Carta déjà racontée par ActuaLitté en mai 2025. Harvard avait alors découvert qu’un document acheté 27 dollars en 1946 était en réalité l’un des exemplaires authentiques émis en 1300. Le cas de Dartmouth est différent : il s’agit ici d’un codex juridique contemporain qui reproduit la charte au milieu d’un ensemble de textes, et non d’une charte officielle elle-même.
Crédits photos : Darmouth Education
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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Ils noircissent sur les bords, se déforment, se gélatinisent parfois avant de devenir cassants et translucides. Pour comprendre l’étrange détérioration de certains parchemins millénaires de Kairouan, des chercheurs tunisiens et allemands ont changé d’échelle : ils ont séquencé l’ADN des bactéries et champignons présents sur les feuillets. Avec un premier rappel salutaire : découvrir un microbe ne signifie pas qu’il est actuellement en train de dégrader le document.
22/08/2026, 14:02
À l’Université du Kansas, le manuscrit le plus sollicité de la Kenneth Spencer Research Library sort si souvent de sa réserve qu’il faut désormais ménager le volume. Plutôt que de réduire son usage dans les cours et les visites, l’établissement a acquis un second livre d’heures du XVe siècle, produit à Bruges. Un renfort pédagogique qui arrive avec près de six siècles de ratures, retouches et réparations.
17/08/2026, 09:30
On connaissait les couvertures. Beaucoup moins ce qu’il y avait avant elles : des panneaux peints à l’acrylique ou à l’huile, intégrés ensuite à l’objet imprimé. Heritage Auctions a dispersé le 11 août une série d’originaux conçus pour des romans, des pulps et des ouvrages de science-fiction ou de fantasy. Cinq pièces retenues par Fine Books & Collections racontent cette étape presque effacée de la fabrication du livre.
13/08/2026, 06:30
En 2023, une équipe de chercheurs de Tel-Aviv et d’Ariel présentait un système capable de traduire automatiquement l’akkadien vers l’anglais à partir de translittérations ou de signes cunéiformes encodés en Unicode. Trois ans plus tard, TabletCraft tente désormais le trajet inverse, tandis que Palaeographicum compare des millions de signes sur des photographies de tablettes hittites. De quoi accélérer la recherche, certainement, sans congédier pour autant les assyriologues.
09/08/2026, 10:29
La Morgan Library & Museum a obtenu 2,5 millions de dollars de la Lilly Endowment pour numériser environ 300 manuscrits religieux du Moyen Âge et de la Renaissance. Baptisé The Morgan Illuminated, le programme doit aboutir en 2029 à un portail gratuit donnant accès aux volumes dans leur intégralité, soit près de 120.000 pages, avec images en haute définition, outils de recherche et contenus pédagogiques.
07/08/2026, 08:01
Dans la villa romaine de Fuente Álamo, près de Puente Genil, une salle interprétée comme un possible sanctuaire de Mithra aurait plutôt accueilli des livres, leurs lecteurs et le travail savant d’une riche famille de la Bétique tardive. Une étude fondée sur l’organisation des lieux y reconnaît la plus ancienne bibliothèque documentée de la péninsule Ibérique. Aucun volume ni rayonnage n’a pourtant traversé les siècles.
03/08/2026, 16:35
Pendant des décennies, elles ont veillé sur les salles de classe, les bibliothèques et les campus américains. Les images READ de l’American Library Association ont désormais changé de statut : les 240 lots réunis par Heritage Auctions le 10 juillet ont totalisé 94 846 $. Paul Newman a dominé la vacation, devant Goldie Hawn, tandis que Taylor Swift, David Bowie ou Yoda ont confirmé que la prescription de lecture pouvait, elle aussi, finir sous le marteau.
01/08/2026, 10:14
Avant les coups de pied, il y eut le coup de crayon. Forum Auctions a présenté à Londres un ouvrage consacré au kung-fu de la mante religieuse, couvert de notes, flèches, diagrammes et graphiques que la maison attribue à Bruce Lee. Daté des environs de 1960 et estimé entre 50.000 et 70.000 £, le volume n’a finalement pas trouvé preneur le 16 juillet. Reste un document saisissant : Bruce Lee y apparaît en lecteur au travail, bien avant de devenir une icône mondiale.
17/07/2026, 11:28
La Bibliothèque nationale de France a annoncé, le 9 juillet 2026, avoir reçu les archives de Michel Catty, dit Michou, données par sa nièce Catherine Jacquart, directrice du Cabaret Michou de 1997 à 2024. Conservé par le département des Arts du spectacle, ce fonds réunit des documents et des objets liés à la carrière du cabaretier, à ses spectacles et à son engagement dans la vie montmartroise. Il complète les collections de la BnF consacrées aux cabarets et à la vie nocturne parisienne.
16/07/2026, 11:35
Un manuscrit autographe de Gonzalo Fernández de Oviedo conservé à Madrid avait été dépecé avant 1926. L’enquête de l’historien Ramón Jiménez Fraile permet désormais de relier plus de 150 pages manquantes à deux volumes acquis cette année-là par la Huntington Library, en Californie. La transaction londonienne est documentée, mais l’auteur de la mutilation et le parcours antérieur des feuillets restent inconnus.
15/07/2026, 10:36
La bibliothèque de L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture aux Nations Unies met en avant Aquatilium animalium historiae, ouvrage publié à Rome en 1554 par Ippolito Salviani. Ce traité illustré consacré aux animaux aquatiques appartient à une collection de livres rares de plus de 2000 volumes, conservée dans des conditions climatiques strictement contrôlées.
13/07/2026, 16:46
La tapisserie médiévale – qui célèbre bientôt ses 1000 ans – vient de voyager de nuit entre Bayeux et Londres pour une exposition mémorable au British Museum entre septembre 2026 et juillet 2027. Elle sera de retour à Bayeux dans son musée entièrement rénové (réouverture prévue en octobre 2027) pour célébrer le millénaire de la naissance de Guillaume Le Conquérant.
11/07/2026, 16:32
L’Algérie a récupéré un manuscrit rare daté de 1609-1610, intitulé Mufid al-muhtaj fi sharh al-siraj, avant sa mise en vente publique à Paris. Attribué à Sahnoun ben Othman al-Wansharisi, le document a été remis aux autorités culturelles algériennes, dans un contexte de recensement et de valorisation du patrimoine manuscrit national. Le manuscrit devait passer par le marché. Il a finalement repris le chemin des collections nationales algériennes.
11/07/2026, 16:00
Du 26 septembre 2026 au 14 février 2027, la Fondation Jan Michalski, à Montricher, consacrera une exposition au Manuscrit trouvé à Saragosse de Jean Potocki. Sous le commissariat de François Rosset et Dominique Triaire, Manuscrit trouvé à Saragosse, enquête sur un roman-monde réunira manuscrits, épreuves, traductions, dessins et éditions pour retracer l’histoire mouvementée d’un texte dont le parcours éditorial se révèle presque aussi complexe que le récit.
11/07/2026, 15:57
Plusieurs centaines de livres ayant appartenu à Simone Veil demeurent entreposés dans des cartons à Cambremer, dans le Calvados. Leur exposition représenterait une charge trop lourde, rapporte ICI Normandie. Pour la bibliothèque qui porte les noms de Simone et Antoine Veil, la question dépasse désormais le simple manque de rayonnages : elle touche à la visibilité d’un ensemble patrimonial dont le contenu reste encore largement à identifier.
07/07/2026, 16:40
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