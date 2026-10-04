Cette Magna Carta vieille de 700 ans tient dans la paume d’une main

Acquis durant l’été, Magna Carta and Statutes of the Realm a rejoint les collections patrimoniales de Dartmouth, à Hanover, dans le New Hampshire. La bibliothèque universitaire en a fait connaître l’arrivée à la mi-septembre. Jay Satterfield, responsable des collections spéciales et des archives, a précisé à The Dartmouth que l’établissement l’avait acheté auprès d’un marchand, grâce notamment à des fonds de dotation permettant de financer ce type d’acquisition. Aucun prix n’apparaît dans les sources rendues publiques.

Une Magna Carta, pas tout à fait celle de 1215

La distinction est essentielle. Le recueil ne renferme pas l’un des exemplaires émis sous Jean sans Terre en 1215. Il reproduit la réémission de 1300, après plusieurs versions successives de la charte au XIIIe siècle. Les National Archives britanniques rappellent que le texte fut notamment réédité sous Henri III en 1216, 1217 et 1225, avant de prendre une forme statutaire sous Édouard Ier en 1297. Le souverain confirma de nouveau la Magna Carta en mars 1300.

La Grande Charte n’occupe d’ailleurs qu’une partie du livre. La notice de Christie’s, établie lors de son passage sur le marché en 2015, détaille un ensemble beaucoup plus vaste : Charte de la Forêt, statuts de Merton, de Marlborough et de Gloucester, trois statuts de Westminster, puis différents textes juridiques. Certaines sections sont rédigées en français anglo-normand.

L’objet lui-même explique une bonne partie de son attrait, indique Darmouth Education. Il mesure seulement 100 × 72 mm et compte 191 feuillets, dont neuf gardes médiévales. Copié sur vélin, le texte est ponctué de 25 initiales enluminées et d’une grande initiale historiée. Dartmouth signale également des rehauts à la feuille d’or et une représentation peinte d’Édouard Ier ouvrant la section consacrée à la Magna Carta.

Dix centimètres de droit médiéval

Dartmouth situe la réalisation du volume entre 1300 et 1307 et estime qu’il a probablement été produit à York, possiblement dans l’environnement de la cathédrale. L’hypothèse n’est pas nouvelle : le catalogue Christie’s relevait déjà plusieurs indices liturgiques rattachant son calendrier au diocèse d’York. La bibliothèque américaine ajoute que le portrait du souverain contribue à resserrer la datation : selon elle, représenter le roi supposait alors une autorisation de la Couronne, ce qui placerait l’exécution avant la mort d’Édouard Ier, en 1307.

Son décor tranche avec le caractère généralement pratique de ce type de compilation. Dartmouth avance ainsi l’hypothèse d’une commande privée passée par une personne fortunée. Le format, lui, correspond bien à un ouvrage destiné à circuler. Des annotations du XVe siècle, relevées dans l’ancienne notice de vente, montrent d’ailleurs que l’exemplaire a continué d’être utilisé : certaines donnent en anglais l’équivalent de termes juridiques rencontrés dans la Charte de la Forêt.

Sa provenance moderne est elle aussi documentée. Le manuscrit a appartenu au parolier américain Paul Francis Webster, auteur de plusieurs chansons récompensées aux Oscars, avant de passer dans la Schøyen Collection. Il figurait en 1985 dans la vente de la collection Webster chez Sotheby’s, puis fut proposé par Christie’s en 2015. Cette trajectoire privée s’achève, pour l’heure, dans une bibliothèque universitaire qui entend précisément faire circuler la pièce entre étudiants et chercheurs.

Jay Satterfield insiste sur ce point : acheter un document pour le soustraire ensuite à la consultation n’aurait, selon lui, « absolument aucun intérêt ». Rauner entend donc concilier accès aux collections et préservation, son service spécialisé pouvant intervenir lorsque l’état matériel d’une pièce l’exige.

L’acquisition rappelle enfin une autre histoire de Magna Carta déjà racontée par ActuaLitté en mai 2025. Harvard avait alors découvert qu’un document acheté 27 dollars en 1946 était en réalité l’un des exemplaires authentiques émis en 1300. Le cas de Dartmouth est différent : il s’agit ici d’un codex juridique contemporain qui reproduit la charte au milieu d’un ensemble de textes, et non d’une charte officielle elle-même.

Crédits photos : Darmouth Education

Par Cécile Mazin

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