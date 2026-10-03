VisionQuest : Vision retrouve Ultron et son fils dans le trailer final

Marvel Television a dévoilé une nouvelle bande-annonce de VisionQuest, attendu le 14 octobre sur Disney+. Paul Bettany y retrouve Vision, tandis que James Spader reprend le rôle d’Ultron, onze ans après Avengers : L’Ère d’Ultron. Créée pour la télévision par Terry Matalas, la série refermera l’arc commencé avec WandaVision en 2021, puis prolongé par Agatha All Along en 2024.

Déjà présenté par ActuaLitté en août, le projet se précise autour de Thomas, interprété par Ruaridh Mollica. Disney indique que le jeune homme pourrait être la réincarnation du fils de Vision. Réactivé et en quête d’une identité propre, le synthézoïde consulte aussi les intelligences artificielles intégrées à sa programmation : F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. et Ultron.

La nouvelle bande-annonce donne à ce dernier un rôle central. Vision découvre l’existence de Thomas et cherche à le sauver ; Ultron lui propose son aide en échange de sa libération. Une fois délivré, l’ancien adversaire des Avengers promet d’achever ce qu’il avait commencé.

Le titre VisionQuest reprend celui d’un arc de West Coast Avengers écrit et dessiné par John Byrne. Le récit débute au numéro 42, publié en mars 1989 : Vision disparaît, puis est démantelé et reconstruit, privé de ses souvenirs et doté d’une apparence blanche. Cette séquence bouleverse sa relation avec la Sorcière Rouge et conduit à des révélations sur leurs enfants.

Marvel ne présente pas la série comme une adaptation directe de cette intrigue. Le rapprochement est toutefois explicite côté édition : Panini a remis en librairie, le 16 septembre, West Coast Avengers : À la recherche de la Vision, un volume relié de 216 pages vendu 28 €. La présentation éditoriale souligne elle-même la proximité entre le récit de Byrne, WandaVision et la nouvelle production Disney+.

Les deux premiers épisodes de VisionQuest seront disponibles le 14 octobre sur Disney+.

DOSSIER - Comics et super héros : Marvel, pilier historique de l'édition

Par Clément Solym

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