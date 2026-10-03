Bécassine : 2500 € manquent pour restaurer la tombe de Joseph Pinchon, son créateur

Il y a un an, l’addition paraissait autrement plus lourde. En octobre 2025, ActuaLitté rapportait que 8400 € avaient été réunis sur un devis alors établi à 25.632 €, soit encore 17.232 € à trouver. Depuis, le dossier a changé de dimension : la sépulture a reçu le label de la Fondation du patrimoine le 22 décembre 2025, une convention de collecte a été signée le lendemain et les travaux ont commencé au printemps.

Ce 2 octobre, BFMTV rapporte que le chantier est déjà bien avancé. La Fondation du patrimoine, dont la fiche a été actualisée le 1er octobre, formule le besoin de manière plus précise encore : « Il reste 2500 € à rassembler pour achever la restauration ». Le montant global des travaux qu’elle affiche s’élève aujourd’hui à 25.637 €.

Ce dernier chiffre mérite toutefois une précision. La convention publiée par le ministère de la Culture chiffre à 24.834 € TTC les trois lots qu’elle encadre : 10.495 € pour la réfection de l’enclos en fer forgé, 10.223 € pour les parties sculptées en pierre de taille et 4116 € pour les plaques gravées. La page publique de la Fondation, plus récente, retient donc un total supérieur et mentionne notamment une plaque commémorative à l’effigie de Bécassine. Les documents consultés n’explicitent pas entièrement cet écart : mieux vaut, dès lors, ne pas additionner ces données comme si elles relevaient du même état budgétaire.

De 17.232 € manquants à 2500 €

Le contraste avec l’automne dernier donne surtout la mesure du chemin parcouru. Lorsque nous avions relaté la mobilisation, la dalle funéraire était brisée, la grille avait été déposée pour être mise en sécurité et plusieurs éléments du monument attendaient encore leur remise en état. L’Association de sauvegarde du patrimoine sépulcral (ASPS), créée au début de 2025, avait alors réuni 8400 €.

L’affaire est pourtant bien antérieure à cette campagne. Dès août 2020, on signalait l’état de délabrement de la concession familiale et l’absence de descendant alors identifié pour en assurer l’entretien. Plus ancien encore, le dossier de l’Inventaire général du patrimoine culturel des Hauts-de-France, établi à partir d’une enquête menée en 2005, qualifie son état de conservation de « mauvais ».

La notice patrimoniale décrit une stèle architecturée en calcaire, une tombale à jardinière incrustée en marbre belge — Petit-Granit, ou pierre bleue — et une clôture en fonte à portillon. Les archives municipales signalent des travaux réalisés en 1871 par l’entrepreneur Adolphe Lequet pour M. Follet, qui pourraient correspondre à l’installation du monument. La concession, toujours propriété privée, a conservé sa clôture d’origine.

La sauvegarde ne se limite donc pas à remettre en état la dernière demeure d’un dessinateur célèbre. Elle porte sur un ensemble funéraire du troisième quart du XIXe siècle, dans lequel Joseph-Porphyre Pinchon a été inhumé après sa mort en 1953. Le programme prévoit une intervention générale sur la pierre et l’enclos métallique, le remplacement des éléments abîmés ou disparus, un nettoyage ainsi que de nouvelles plaques commémoratives. L’une d’elles doit représenter Bécassine. La Fondation envisage ensuite d’intégrer la sépulture aux parcours culturels de la ville.

De La Semaine de Suzette à Saint-Acheul

Né à Amiens le 17 avril 1871, Pinchon reste indissociable de la silhouette apparue dans le premier numéro de La Semaine de Suzette, le 2 février 1905. Le Centre national de la littérature pour la jeunesse de la BnF rappelle que Bécassine accompagne ainsi le lancement de cet hebdomadaire destiné aux jeunes filles. À partir de 1913, ses aventures passent véritablement à l’album : la Bibliothèque nationale de France conserve notamment l’édition originale de L’Enfance de Bécassine, publiée cette année-là chez H. Gautier, sur un texte de Caumery et des illustrations de Pinchon.

L’artiste ne s’est d’ailleurs pas limité aux aventures de la domestique bretonne. Peintre et illustrateur, il fut mobilisé pendant la Première Guerre mondiale et rejoignit les sections de camouflage, rappelle la Fondation du patrimoine. Il sera par la suite élevé au rang d’officier de la Légion d’honneur.

Son décès en 1953 a par ailleurs fait entrer ses œuvres dans le domaine public au 1er janvier 2024. Gallica avait marqué l’échéance en remettant en avant la première apparition de Bécassine et plusieurs des aventures numérisées du personnage. Ce patrimoine éditorial désormais librement accessible contraste d’autant plus avec l’état dans lequel était encore conservée sa sépulture quelques années auparavant.

Reste l’enclos funéraire. La Fondation chiffre aujourd’hui la réfection de la métallerie à environ 10.500 €, quand la convention officielle retient précisément 10.495 € TTC. La souscription demeure ouverte et les dons effectués par des particuliers éligibles auprès de la Fondation peuvent ouvrir droit à une réduction de 66 % de l’impôt sur le revenu. Le besoin annoncé au public, lui, est désormais ramené à 2500 €.

Un artiste, une figure

L’œuvre de Joseph-Porphyre Pinchon dépasse largement Bécassine : peintre, illustrateur et dessinateur pour la jeunesse, il collabore à de nombreux journaux et albums, parmi lesquels Frimousset, Grassouillet ou encore Gringalou.

Mais son nom reste indissociable de l’héroïne créée graphiquement pour La Semaine de Suzette, où Bécassine apparaît pour la première fois le 2 février 1905, sur un scénario de Jacqueline Rivière, alors rédactrice en chef de l’hebdomadaire. La BnF situe bien cette naissance en 1905, avant que Maurice Languereau, sous le pseudonyme de Caumery, ne reprenne l’écriture du personnage.

À partir de 1913, les aventures sont déclinées en albums chez Gautier : l’édition originale de L’Enfance de Bécassine, conservée par la BnF, porte ainsi le texte de Caumery et les illustrations de Pinchon. Suivront notamment Bécassine pendant la guerre, Les Cent Métiers de Bécassine ou Bécassine alpiniste.

À travers cette longue collaboration, Pinchon fixe durablement l’apparence de la jeune Bretonne — robe verte, tablier blanc, coiffe et silhouette immédiatement reconnaissable — devenue l’une des figures les plus anciennes et les plus identifiables de la bande dessinée française pour la jeunesse.

Crédits photo : Fondation du patrimoine

Par Nicolas Gary

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