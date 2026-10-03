Pizza Hut construit des restaurants miniatures… remplis de livres

Pas question d’y commander une pizza. À l’intérieur de ces Pizza Hut miniatures, ce sont des livres que les habitants pourront prendre ou déposer. La chaîne américaine et l’organisme à but non lucratif Little Free Library ont dévoilé, le 29 septembre, une série limitée de boîtes d’échange inspirées de la silhouette historique des restaurants au toit rouge de l’enseigne.

L’opération, organisée à l’occasion du Mois national du livre et du Mois national de la pizza aux États-Unis, portera sur 24 exemplaires attribués gratuitement. Selon les modalités, chaque colis comprendra une boîte entièrement assemblée, un kit de poteau ou un support en bois, la plaque officielle du réseau et un premier assortiment de 25 livres neufs choisis et fournis par l’organisme.

S’y ajouteront différents objets aux couleurs de Pizza Hut et de son programme BOOK IT !, dont des bons permettant d’obtenir une Personal Pan Pizza, dans la limite des quantités disponibles. Les frais d’expédition sont également pris en charge.

La sélection, elle, n’a pas encore eu lieu. Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 31 octobre ; les personnes retenues doivent être prévenues au plus tard le 10 novembre, avant un envoi annoncé environ deux semaines plus tard. Le lieu choisi comme l’adresse de livraison doivent se trouver aux États-Unis.

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Le candidat, âgé d’au moins 18 ans, doit par ailleurs disposer des autorisations nécessaires pour installer la structure. Une fois celle-ci en place, il lui reviendra de l’entretenir, de veiller à son approvisionnement en ouvrages et de l’enregistrer auprès de Little Free Library.

Lire pour une pizza, depuis 1984

Le dispositif remet au goût du jour un ressort déjà ancien chez Pizza Hut. Lancé en 1984, BOOK IT ! récompense les enfants qui atteignent des objectifs de lecture fixés par leurs enseignants ou leurs parents.

Pour l’année scolaire 2026-2027, le programme s’adresse aux enfants du préscolaire à la sixième année du cursus américain scolarisés dans des établissements publics, privés ou de type charter accrédités. Les familles pratiquant l’instruction à domicile disposent, elles, d’une application dédiée.

Chaque élève qui remplit son objectif mensuel peut obtenir un certificat échangeable contre une Personal Pan Pizza gratuite dans un restaurant participant. Les « Little Hut Libraries » reprennent directement cette association entre lecture et restauration, avec quelques bons glissés parmi les ouvrages.

Melissa Friebe, directrice marketing de Pizza Hut aux États-Unis, rapproche d’ailleurs les deux marqueurs de l’enseigne : « Nos toits rouges et BOOK IT ! sont deux éléments emblématiques de l’histoire de Pizza Hut. »

Daniel Gumnit, directeur général de Little Free Library, voit pour sa part dans ces installations « une manière amusante et nostalgique de mettre davantage de livres à portée de main ». Le mouvement trouve son origine en 2009, lorsque Todd Bol construit dans le Wisconsin une première boîte remplie de livres. Little Free Library devient officiellement un organisme à but non lucratif en 2012 et revendique aujourd’hui plus de 200.000 points d’échange enregistrés dans 128 pays.

Pizza Hut avait déjà tenté l’expérience

L’association entre la chaîne de restauration et les bibliothèques de rue n’est pourtant pas entièrement nouvelle. ActuaLitté racontait déjà, en octobre 2018, l’installation de Little Free Libraries devant des Pizza Hut dans le Wyoming, le Montana, le Kansas et le Texas.

Dans le Kansas, une responsable marketing avait obtenu deux ans plus tôt une aide de 10.000 dollars de Yum ! Brands, maison mère de Pizza Hut, afin de fabriquer une vingtaine de boîtes. L’objectif consistait alors à faire circuler les ouvrages tout en attirant les habitants aux abords des restaurants.

L’édition 2026 se distingue surtout par son habillage et son mode d’attribution. Les 24 structures ont été spécialement dessinées pour reproduire les établissements au toit rouge, tandis que leur distribution passe cette fois par un appel national organisé directement avec Little Free Library.

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Une fois posées, elles fonctionneront comme les autres bibliothèques de rue du réseau : chacun pourra y prendre ou déposer un livre. Les bénéficiaires devront transmettre une photographie après l’installation et référencer leur boîte auprès de Little Free Library. Leur apparition sur la carte publique de l’organisme est prévue au 1er janvier 2027, sauf demande contraire de leur responsable.

Crédits photo Little Free Library / Pizza Hut

Par Nicolas Gary

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