On prépare le grand retour de Yuval Noah Harari... en septembre 2027

Penguin Random House prépare de longue date la nouvelle paurtion de son auteur star. Le groupe publiera le 21 septembre 2027 The Laws of History, nouvel essai de l’auteur de Sapiens et Nexus, avec une sortie coordonnée dans plusieurs grands marchés. L’annonce, faite près d’un an avant la parution, donne surtout la mesure du dispositif international prévu autour du titre. La France, elle, n’est pas mentionnée à ce stade.
Le 03/10/2026 à 12:19 par Clément Solym
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03/10/2026 à 12:19
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L’information a été annoncée le 30 septembre par Nihar Malaviya, directeur général mondial de Penguin Random House, puis rendue publique le lendemain par le groupe. Aux États-Unis, Random House publiera l’ouvrage en grand format et en numérique, tandis que Penguin Random House Audio proposera simultanément une version audio.
Le calendrier communiqué couvre également le Royaume-Uni, l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que le Canada, où le livre paraîtra chez McClelland & Stewart/Signal. Penguin Random House prévoit en outre des éditions en Espagne et en Amérique latine, au Brésil et au Portugal. La liste n’est toutefois pas présentée comme exhaustive : le communiqué évoque d’autres territoires.
Le dispositif intervient trois ans après Nexus. Publié en France par Albin Michel dans une traduction de David Fauquemberg, cet essai revenait sur le rôle des réseaux d’information dans l’histoire humaine, depuis les récits et les livres jusqu’aux algorithmes et à l’intelligence artificielle. Avec The Laws of History, Harari revient aux grandes dynamiques historiques.
Selon Penguin Random House, le livre cherchera à identifier six « lois » auxquelles obéiraient les processus historiques. L’éditeur cite parmi les exemples mobilisés la chute de l’Empire romain, la Révolution française et la Seconde Guerre mondiale.
Le propos annoncé ne consiste pourtant pas à transformer l’histoire en système de prédiction. Harari la présente au contraire comme un ensemble de processus mouvants qui s’entrecroisent, plutôt qu’une succession d’événements reliés par une chaîne de causalité rigide. Les six principes doivent, selon la présentation de l’éditeur, aider à comprendre les bouleversements du passé et du présent, sans permettre d’anticiper ce qui suivra.
« Ce livre est ma tentative d’identifier et d’explorer ces lois », explique Yuval Noah Harari dans le communiqué. L’auteur décrit une histoire « radicalement ouverte », dépourvue de destination prédéterminée, et relie cette incertitude à la responsabilité des choix collectifs.
Le résumé éditorial pose plusieurs questions au cœur de l’ouvrage : pourquoi les empires naissent-ils puis disparaissent-ils ? Comment certaines religions s’imposent-elles ? Pourquoi certains États accumulent-ils une puissance durable quand d’autres s’effacent rapidement ? Et l’histoire peut-elle, un jour, prendre fin ?
À ce stade, aucun éditeur français n’est cité dans la communication de Penguin Random House. La France ne figure pas non plus parmi les marchés explicitement détaillés, ce qui ne permet cependant pas d’en conclure qu’elle restera à l’écart : le groupe ne présente pas son énumération comme exhaustive.
Albin Michel publie en français les principaux essais de Yuval Noah Harari, parmi lesquels Sapiens, Homo Deus, 21 Leçons pour le XXIe siècle et Nexus. Mais Nexus reste pour l'heure indiqué comme sa dernière parution et aucun The Laws of History n’apparaît encore au catalogue. Peu de chance toutefois que la maison laisse passer le coche. Dans l'Hexagone, ses ouvrages ont été vendus à plus de 2,36 millions d'exemplaires (donnée : Edistat).
Crédits photo © Charlie Surbey / Camerapress / Gamma-Rapho
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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On croit connaître la Première Guerre mondiale. La boue, les tranchées, l'horizon de barbelés. Mais cette guerre-là a englouti le monde entier, et l'image qu'on en garde tient sur une seule tranchée. Avec Petites Histoires de Guerre – La Première Guerre Mondiale, l'auteur indépendant Mi-rage la raconte autrement : dix nouvelles, dix personnages fictifs adossés à des faits documentés, qui n'ont en commun ni le camp, ni le continent, ni la langue.
28/09/2026, 11:38
Au 1er janvier 2027, la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie est susceptible de changer de directeur, annonce le ministère de la Culture dans un avis de vacance. Jean-Michel Knop est titulaire du poste depuis 2024.
28/09/2026, 10:21
Partie d’une maison patrimoniale contrainte de réduire ses activités, l’alerte gagne désormais toute la chaîne du livre. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) demande à Claudia Sheinbaum une réunion et avance cinq mesures : prix unique réellement appliqué, dialogue direct avec la profession, TVA à taux zéro pour libraires et distributeurs, reprise des acquisitions en bibliothèque et politique de lecture renforcée.
26/09/2026, 16:00
En Argentine, la province de Córdoba remet la commande publique au service du livre. Son gouvernement a investi 550 millions de pesos dans des ouvrages publiés localement, auprès de 27 petites et moyennes maisons. L'opération accompagne la mise à disposition de 50.000 exemplaires dans les établissements secondaires, les instituts de formation des enseignants et différents espaces éducatifs. De quoi remplir les rayonnages tout en donnant un peu d'air à l'édition du territoire.
26/09/2026, 15:30
Le cadeau d'anniversaire avait d'abord tout d'une promesse électorale, bien connue : 200 £ à dépenser dans la culture pour chaque Écossais atteignant 18 ans. Réélu au printemps, le SNP de John Swinney a désormais inscrit le Youth Culture Pass dans son programme de gouvernement pour 2026-2031. Reste un détail qui n'en est pas tout à fait un : si les librairies figuraient bien parmi les bénéficiaires envisagés avant le scrutin, les modalités doivent encore être arrêtées. Et les professionnels du livre veillent au grain.
26/09/2026, 14:30
À peine deux mois après son lancement, Simon Stream commence à remplir ses rayons. La structure numérique de Simon & Schuster UK and International accueille Allie Moffatt et Joy Wood aux côtés de Jack Gatland, déjà annoncé en juillet. Le profil des recrues éclaire la stratégie : des écrivains rompus à l’édition indépendante, des genres très lus en ligne et, pour les convaincre de changer d’échelle, 50 % de royalties sur l’ebook, versées chaque mois. Avec une contrepartie : aucun à-valoir.
26/09/2026, 14:13
Le chiffre vient du ministère russe du Numérique : si une pratique récente de contrôle était généralisée, les bibliothèques municipales pourraient devoir soustraire 50 à 70 % de leurs collections à l’accès général. En cause, des livres édités avec le soutien d’organisations devenues depuis « indésirables ». Moscou cherche désormais comment éviter qu’un statut attribué des années plus tard ne rattrape des ouvrages déjà en rayon.
26/09/2026, 14:00
Il y avait les textes. Restait à retrouver les murs. À Miéza, dans le nord de la Grèce, les fouilles d’un vaste gymnase royal du IVe siècle avant notre ère révèlent espaces d’étude, bancs de pierre, stylets et mosaïques. Pour le ministère grec de la Culture, ces découvertes renforcent une hypothèse assez vertigineuse : Aristote aurait enseigné ici au jeune Alexandre le Grand et à d’autres fils de l’aristocratie macédonienne. Une identification désormais solidement étayée, mais pas encore définitivement démontrée.
26/09/2026, 13:31
Exclusif - Inaugurée en juin 2025, la librairie lilloise Aya Books, spécialisée dans la romance, de la dark romance à la romantasy, déclinera son enseigne à Marseille d'ici la fin de l'année. La boutique reprendra le modèle librairie-salon de thé, mais sur une surface bien plus importante qu'à Lille.
25/09/2026, 18:30
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