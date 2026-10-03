On prépare le grand retour de Yuval Noah Harari... en septembre 2027

L’information a été annoncée le 30 septembre par Nihar Malaviya, directeur général mondial de Penguin Random House, puis rendue publique le lendemain par le groupe. Aux États-Unis, Random House publiera l’ouvrage en grand format et en numérique, tandis que Penguin Random House Audio proposera simultanément une version audio.

Le calendrier communiqué couvre également le Royaume-Uni, l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que le Canada, où le livre paraîtra chez McClelland & Stewart/Signal. Penguin Random House prévoit en outre des éditions en Espagne et en Amérique latine, au Brésil et au Portugal. La liste n’est toutefois pas présentée comme exhaustive : le communiqué évoque d’autres territoires.

Le dispositif intervient trois ans après Nexus. Publié en France par Albin Michel dans une traduction de David Fauquemberg, cet essai revenait sur le rôle des réseaux d’information dans l’histoire humaine, depuis les récits et les livres jusqu’aux algorithmes et à l’intelligence artificielle. Avec The Laws of History, Harari revient aux grandes dynamiques historiques.

Six lois, sans mode d’emploi pour l’avenir

Selon Penguin Random House, le livre cherchera à identifier six « lois » auxquelles obéiraient les processus historiques. L’éditeur cite parmi les exemples mobilisés la chute de l’Empire romain, la Révolution française et la Seconde Guerre mondiale.

Le propos annoncé ne consiste pourtant pas à transformer l’histoire en système de prédiction. Harari la présente au contraire comme un ensemble de processus mouvants qui s’entrecroisent, plutôt qu’une succession d’événements reliés par une chaîne de causalité rigide. Les six principes doivent, selon la présentation de l’éditeur, aider à comprendre les bouleversements du passé et du présent, sans permettre d’anticiper ce qui suivra.

« Ce livre est ma tentative d’identifier et d’explorer ces lois », explique Yuval Noah Harari dans le communiqué. L’auteur décrit une histoire « radicalement ouverte », dépourvue de destination prédéterminée, et relie cette incertitude à la responsabilité des choix collectifs.

Le résumé éditorial pose plusieurs questions au cœur de l’ouvrage : pourquoi les empires naissent-ils puis disparaissent-ils ? Comment certaines religions s’imposent-elles ? Pourquoi certains États accumulent-ils une puissance durable quand d’autres s’effacent rapidement ? Et l’histoire peut-elle, un jour, prendre fin ?

La France encore absente de l’annonce

À ce stade, aucun éditeur français n’est cité dans la communication de Penguin Random House. La France ne figure pas non plus parmi les marchés explicitement détaillés, ce qui ne permet cependant pas d’en conclure qu’elle restera à l’écart : le groupe ne présente pas son énumération comme exhaustive.

Albin Michel publie en français les principaux essais de Yuval Noah Harari, parmi lesquels Sapiens, Homo Deus, 21 Leçons pour le XXIe siècle et Nexus. Mais Nexus reste pour l'heure indiqué comme sa dernière parution et aucun The Laws of History n’apparaît encore au catalogue. Peu de chance toutefois que la maison laisse passer le coche. Dans l'Hexagone, ses ouvrages ont été vendus à plus de 2,36 millions d'exemplaires (donnée : Edistat).

Crédits photo © Charlie Surbey / Camerapress / Gamma-Rapho

Par Clément Solym

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