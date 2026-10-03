Ces baskets conntectées pour enfants attisent le goût des livres

L’industrie du livre avait déjà fait des plateformes audio un nouveau terrain de prescription. Pan Macmillan pousse cette logique jusque dans une paire de chaussures. Baptisé Nova, le modèle junior de HYPHNT est proposé en précommande à 79 £. La puce NFC intégrée sert de passerelle : un smartphone approché de la basket déclenche l’ouverture de Spotify et conduit vers le titre associé.

Pour inaugurer le dispositif, l’éditeur a retenu InvestiGators, série de romans graphiques jeunesse créée par John Patrick Green. Elle met en scène Mango et Brash, deux alligators agents secrets qui enquêtent, affrontent des criminels et se déplacent notamment à travers les égouts grâce à leur attirail d’espionnage. Macmillan présente le tandem comme un duo de « super-espions » lancé sur la piste de différentes affaires.

La basket n’est toutefois pas liée définitivement à un seul récit. Pan Macmillan précise que de nouveaux livres et histoires seront proposés au fil du temps. Les enfants pourront donc utiliser la même paire pour découvrir d’autres contenus, sans modification matérielle du produit.

Chercher les lecteurs ailleurs

Le principe n’est pas entièrement inédit chez HYPHNT. Jason Black, fondateur de la marque, explique avoir déjà intégré cette technologie NFC à des modèles pour adultes afin de donner accès à des contenus musicaux ou liés au jeu vidéo. Avec Pan Macmillan et Spotify, la mécanique est cette fois appliquée au livre audio jeunesse.

« Les enfants ne vivent pas la culture dans des compartiments étanches : ils aiment à la fois les baskets, la technologie, la musique et les livres », avance-t-il dans le communiqué de lancement. Jodie Williams, responsable diversité, inclusion et impact social chez Pan Macmillan, inscrit pour sa part le projet dans une recherche de nouveaux accès aux histoires : bibliothèques et salles de classe demeurent, dit-elle, « centrales », mais la lecture peut aussi surgir dans les moments ordinaires du quotidien.

Cette expérimentation accompagne le National Year of Reading, lancé en janvier 2026 par le gouvernement britannique et le National Literacy Trust. Baptisée « Go All In », la campagne entend répondre au recul de la lecture de loisir : selon les données 2025 citées par le ministère britannique de l’Éducation, un jeune de 8 à 18 ans sur trois seulement déclarait aimer lire pendant son temps libre, soit le niveau le plus bas enregistré depuis 2005.

Répondre aux usages et à la promo

La place accordée à l’audio n’est pas fortuite. Dans son enquête 2026, réalisée auprès de 110.114 jeunes de 8 à 18 ans au Royaume-Uni, le National Literacy Trust relève que 47,3 % écoutent des livres audio, des podcasts ou les deux. Parmi ce groupe, 56,4 % le font au moins une fois par semaine.

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Pour les seuls auditeurs de livres audio, 50,3 % déclarent que l’écoute leur « donne l’impression de lire » ; 36,6 % estiment qu’elle leur a donné envie de lire. L’organisme présente ces résultats comme l’indice d’une possible passerelle vers la lecture, sans établir de lien automatique entre consommation audio et fréquentation accrue des livres imprimés.

Spotify avance de son côté des données issues d’une enquête Censuswide menée du 6 au 11 février 2026 auprès de 3000 adultes britanniques représentatifs de la population. Parmi les parents qui écoutent des livres audio, 68 % disent s’en servir pour entretenir une culture de la lecture à la maison. Ils sont 23 % à déclarer qu’une écoute a déjà donné à leur enfant l’envie de se procurer le livre imprimé.

Le partenariat intervient alors que Spotify renforce sa présence dans l’édition audio. En mai 2026, la plateforme indiquait proposer plus de 700.000 titres dans Premium, son offre de livres audio étant disponible sur 22 marchés. HYPHNT et Pan Macmillan font ici de la chaussure un outil de découverte supplémentaire : moins un nouveau support de lecture qu’un raccourci physique vers un catalogue numérique.

Crédits photo : Macmillan, Spotify et HYPHNT

Par Nicolas Gary

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