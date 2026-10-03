Au Japon, des voiturettes de golf se transforment en bibliothèques

À Hokkaidō, les voiturettes ne servent pas seulement à transporter clubs et golfeurs. Les 19 et 20 septembre 2026, le Hakodate Onuma Prince Hotel en a transformé plusieurs en rayonnages pour sa « Komorebi Library », installée en pleine nature. Caisses à vin, livres et tapis posés dans l’herbe complétaient cette bibliothèque éphémère, imaginée notamment pour remettre les ouvrages imprimés entre les mains des plus jeunes.
Le 03/10/2026 à 11:36 par Nicolas Gary
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03/10/2026 à 11:36
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À choisir entre une étagère et une voiturette de golf, le bibliothécaire traditionnel hésitera probablement assez peu. À Nanae, sur l’île japonaise de Hokkaidō, le Hakodate Onuma Prince Hotel a pourtant retenu la seconde option. Les 19 et 20 septembre, son domaine accueillait la deuxième édition de la Komorebi Library, ou Komorebi Toshokan, une bibliothèque en plein air dont une partie du mobilier venait directement du golf.
Surle parcours de promenade aménagé dans l’enceinte de l’hôtel, les organisateurs avaient reconverti des voiturettes ainsi que des caisses à vin en présentoirs à livres. Des tapis de loisir permettaient aux visiteurs de s’installer alentour, sous les arbres, avec le volume de leur choix. Le dispositif ouvrait de 11 h à 15 h, gratuitement et sans réservation.
Précision utile : malgré le matériel employé et la présence du Hokkaido Country Club dans le complexe, les livres n’étaient pas installés sur le parcours de golf lui-même. Le communiqué de Seibu Prince Hotels & Resorts situe explicitement l’opération sur un chemin de promenade du domaine, à proximité de la boulangerie Prince. Mieux vaut donc laisser le green aux clubs et aux balles.
L’expérience avait été testée une première fois en septembre 2025. Pendant trois jours, la première Komorebi Library avait déjà investi le « chemin de la forêt » de l’hôtel, avec lectures en extérieur, chasse au trésor et animations principalement destinées aux enfants. L’entrée était là encore gratuite.
Pour cette deuxième mouture, le Hakodate Onuma Prince Hotel explique avoir voulu offrir aux plus jeunes « le plaisir de prendre un livre en main » et celui de faire de nouvelles découvertes. Le groupe replace cette intention dans un contexte où smartphones et livres électroniques occupent, selon lui, une place croissante dans leurs usages. Il s’agit bien ici du constat avancé par l’organisateur, et non d’une donnée statistique produite à l’appui de l’événement.
La proposition repose en tout cas presque entièrement sur la matérialité du livre. Pas d’écran ni de dispositif technologique particulier : les ouvrages sont disséminés dans la verdure, à hauteur de lecteur, entre les caisses de bois et les voiturettes. Chacun peut ensuite s’éloigner de quelques mètres et s’installer sur un tapis.
Le nom choisi parachève le décor. Komorebi désigne en japonais la lumière du soleil qui filtre à travers le feuillage des arbres. Une appellation particulièrement littérale pour cette installation, où l’on quitte les murs et les tables de lecture pour placer les volumes au milieu d’un espace boisé.
Le programme ne se limitait pas à la lecture. L’édition 2026 ajoutait plusieurs ateliers liés à la nature, parmi lesquels la préparation de tisanes et le gel printing, procédé d’impression ici réalisé notamment avec des feuilles. Des activités physiques, dont le mölkky, figuraient également au menu.
La manifestation partageait par ailleurs les lieux avec Onuma Marché, organisé par l’association touristique et de convention de Nanae-Onuma. Des stands consacrés à la gastronomie locale, aux objets et aux services de la région côtoyaient des food trucks. L’association des deux rendez-vous existait déjà en 2025, lorsque la première bibliothèque forestière avait accompagné le même marché local. Cette année-là, l’hôtel avait notamment ajouté une chasse au trésor destinée aux enfants.
Pour sa deuxième année, la formule a donc peu changé dans son principe : des ouvrages sortis de leur cadre habituel, un chemin dans les arbres et quelques objets détournés de leur fonction première. Ici, nul bibliobus : pour faire circuler les livres, une voiturette de golf suffit.
Crédits photo : Hakodate Onuma Prince Hotel
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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34-32 à Christchurch, samedi 4 juillet : pas besoin de canicule pour suffoquer durant cette première journée des phases de poule. Nouvelle-Zélande – France, affiche de rêve du Championnat des Nations. Oppressés, les Bleus ont cédé face à des All Blacks qui les ont usés sans jamais vraiment les écraser. Duel de titans ? Sûr. Et pour mieux le mesurer, je vous propose trois œuvres pour mieux le comprendre.
06/07/2026, 20:30
Au MetLife Stadium d’East Rutherford, la France a éliminé la Suède (3-0), mardi 30 juin, en seizième de finale de la Coupe du monde. Doublé de Kylian Mbappé, but de Bradley Barcola, deux passes décisives de Michael Olise : plus qu’un large succès, une rencontre dont Valéry, Beckett et Cocteau aident à saisir l’enjeu, les tactiques et l’issue de ce match.
02/07/2026, 16:47
Vainqueurs de Montpellier au Stade de France (28-20), ce samedi 27 juin, les Toulousains ont signé un quadruplé historique en Top 14. Une finale, moins brillante que nerveuse, qui se raconte à travers bien d'autres histoires : un collectif rouge et noir contraint de tenir, des Héraultais trop tardivement récompensés, et une soirée d’orage où Camus, Alain-Fournier et Claude Simon aident à lire le rugby au-delà des essais.
29/06/2026, 16:10
Portée par le triplé d’Ousmane Dembélé, la France a battu la Norvège 4-1, vendredi 26 juin à Foxborough, pour finir en tête du groupe I de la Coupe du monde. Mais entre la riposte immédiate de Thelo Aasgaard, le penalty repoussé par Mike Maignan et la rotation nordique, le score ne dit pas tout. Alain Damasio, Tom Stoppard et Émile Zola donnent à cette soirée ses trois lignes de fuite.
28/06/2026, 09:34
Finale. Le mot magique de toute compétition sportive. Le sésame que tout athlète traque. Alexander Zverev a remporté Roland-Garros, dimanche 7 juin, après 4 h 16 de tension contre Flavio Cobolli (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 [5], 6-1). Premier Grand Chelem pour l’Allemand, premier vertige majeur pour l’Italien : la rencontre aura tenu dans un paradoxe rare, celui d’un favori sacré après avoir longtemps semblé menacé par sa propre histoire.
08/06/2026, 12:43
Paris a gagné, mais Paris n’a pas régné sans partage. Arsenal a perdu, mais Arsenal n’a pas disparu du match. Entre le but précoce de Kai Havertz, l’égalisation d’Ousmane Dembélé et la décision aux tirs au but, la finale 2026 de la Ligue des champions appelle un éclairage : Le Cid, Le Rivage des Syrtes et La Chartreuse de Parme.
31/05/2026, 14:50
Hier, la terre a tremblé : le finaliste de Roland-Garros 2025, Jannik Sinner, a été éliminé dès le deuxième tour de l’édition 2026. À quelques jours d’une finale qui n’opposera donc pas les deux grands favori avant le début de ce grand Chelem, retour sur la finale 2025 entre Sinner et Alcaraz, sur le court Philippe-Chatrier.
30/05/2026, 10:00
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