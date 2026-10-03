Au Japon, des voiturettes de golf se transforment en bibliothèques

À choisir entre une étagère et une voiturette de golf, le bibliothécaire traditionnel hésitera probablement assez peu. À Nanae, sur l’île japonaise de Hokkaidō, le Hakodate Onuma Prince Hotel a pourtant retenu la seconde option. Les 19 et 20 septembre, son domaine accueillait la deuxième édition de la Komorebi Library, ou Komorebi Toshokan, une bibliothèque en plein air dont une partie du mobilier venait directement du golf.

Surle parcours de promenade aménagé dans l’enceinte de l’hôtel, les organisateurs avaient reconverti des voiturettes ainsi que des caisses à vin en présentoirs à livres. Des tapis de loisir permettaient aux visiteurs de s’installer alentour, sous les arbres, avec le volume de leur choix. Le dispositif ouvrait de 11 h à 15 h, gratuitement et sans réservation.

Précision utile : malgré le matériel employé et la présence du Hokkaido Country Club dans le complexe, les livres n’étaient pas installés sur le parcours de golf lui-même. Le communiqué de Seibu Prince Hotels & Resorts situe explicitement l’opération sur un chemin de promenade du domaine, à proximité de la boulangerie Prince. Mieux vaut donc laisser le green aux clubs et aux balles.

Des livres sous les arbres

L’expérience avait été testée une première fois en septembre 2025. Pendant trois jours, la première Komorebi Library avait déjà investi le « chemin de la forêt » de l’hôtel, avec lectures en extérieur, chasse au trésor et animations principalement destinées aux enfants. L’entrée était là encore gratuite.

Pour cette deuxième mouture, le Hakodate Onuma Prince Hotel explique avoir voulu offrir aux plus jeunes « le plaisir de prendre un livre en main » et celui de faire de nouvelles découvertes. Le groupe replace cette intention dans un contexte où smartphones et livres électroniques occupent, selon lui, une place croissante dans leurs usages. Il s’agit bien ici du constat avancé par l’organisateur, et non d’une donnée statistique produite à l’appui de l’événement.

La proposition repose en tout cas presque entièrement sur la matérialité du livre. Pas d’écran ni de dispositif technologique particulier : les ouvrages sont disséminés dans la verdure, à hauteur de lecteur, entre les caisses de bois et les voiturettes. Chacun peut ensuite s’éloigner de quelques mètres et s’installer sur un tapis.

Le nom choisi parachève le décor. Komorebi désigne en japonais la lumière du soleil qui filtre à travers le feuillage des arbres. Une appellation particulièrement littérale pour cette installation, où l’on quitte les murs et les tables de lecture pour placer les volumes au milieu d’un espace boisé.

Livres, feuilles et marché local

Le programme ne se limitait pas à la lecture. L’édition 2026 ajoutait plusieurs ateliers liés à la nature, parmi lesquels la préparation de tisanes et le gel printing, procédé d’impression ici réalisé notamment avec des feuilles. Des activités physiques, dont le mölkky, figuraient également au menu.

La manifestation partageait par ailleurs les lieux avec Onuma Marché, organisé par l’association touristique et de convention de Nanae-Onuma. Des stands consacrés à la gastronomie locale, aux objets et aux services de la région côtoyaient des food trucks. L’association des deux rendez-vous existait déjà en 2025, lorsque la première bibliothèque forestière avait accompagné le même marché local. Cette année-là, l’hôtel avait notamment ajouté une chasse au trésor destinée aux enfants.

Pour sa deuxième année, la formule a donc peu changé dans son principe : des ouvrages sortis de leur cadre habituel, un chemin dans les arbres et quelques objets détournés de leur fonction première. Ici, nul bibliobus : pour faire circuler les livres, une voiturette de golf suffit.

Crédits photo : Hakodate Onuma Prince Hotel

Par Nicolas Gary

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