Peut-on vendre un rein ? Cinq livres pour interroger nos certitudes

Des comptes des Romains ordinaires aux glaces de l’Antarctique, des récits macabres d’Irene Márquez aux dilemmes économiques d’Alvin Roth, cette Booksletter suit cinq ouvrages qui bousculent les évidences. Robert J. Sampson clôt le parcours en interrogeant le lien entre délinquance, génération et contexte historique : autant de manières de rappeler que les comportements individuels ne se comprennent jamais tout à fait hors de leur époque, ni du monde.

Économie - L’économie de la Rome antique à hauteur d’homme

Surviving Rome: The Economic Lives of the Ninety Percent (« Survivre à Rome. La vie économique des 90 % »), de Kim Bowes, Princeton University Press, 2025.

L’histoire économique de Rome a longtemps été racontée depuis les palais, les villas, les temples et les textes laissés par les élites. Autant de sources qui renseignent abondamment sur ceux qui possédaient les terres, exerçaient les magistratures et disposaient du loisir nécessaire pour écrire, beaucoup moins sur la majorité de la population.

Kim Bowes inverse la perspective. À partir de données archéologiques, de graffitis, de papyrus, de monnaies et d’autres traces de la vie matérielle, elle reconstitue l’existence économique des travailleurs, artisans, paysans ou esclaves. L’image obtenue est éloignée d’une population réduite à la seule subsistance : les objets manufacturés circulent largement, le crédit fait partie du quotidien et les revenus proviennent souvent de plusieurs activités.

L’ouvrage décrit ainsi une économie faite de consommation, d’endettement, de petits arrangements et de travail multiple. Le principal obstacle pour beaucoup n’était pas seulement de gagner de quoi vivre, mais de parvenir à épargner suffisamment pour acquérir une terre, développer une activité ou simplement résister aux aléas. Lire l’article.

Expéditions - Le redoutable virus de l’Antarctique

The Grip of the Ice: Scott, Shackleton and Survival in the Frozen Frontier (« Pris par les glaces. Scott, Shackleton et la survie aux confins gelés du monde »), d’Ed Armston-Sheret, Mudlark, 2026.

Avant la course tragique de Robert Falcon Scott vers le pôle Sud et bien avant l’épopée de l’Endurance d’Ernest Shackleton, il y eut l’expédition Discovery. Partie en 1901, cette entreprise britannique mêlait ambitions scientifiques, exploration géographique, culture navale et fascination nationale pour les régions polaires.

Ed Armston-Sheret revient sur cette aventure à travers plusieurs de ses protagonistes. Scott et Shackleton y font leurs premières armes en Antarctique, tandis que Clements Markham, figure centrale de la Royal Geographical Society, joue un rôle décisif dans l’organisation du voyage. Lui-même avait participé, un demi-siècle auparavant, à une mission partie à la recherche de l’expédition Franklin dans l’Arctique.

À travers journaux, lettres et archives, le livre raconte autant les conditions extrêmes de la Discovery que la construction d’un imaginaire britannique de l’exploration polaire, fait d’héroïsme, de compétition, de science et de risques considérables. Lire l’article.

Bande dessinée - Rire jusqu’à la tombe

La muerte de Irene Márquez (« La mort d’Irene Márquez »), d’Irene Márquez, Autsaider Cómics, 2025.

Irene Márquez choisit un sujet dont personne ne sort vivant : la mort. Dès la couverture, l’autrice espagnole installe son programme en transformant son propre nom en inscription funéraire. Plutôt que la gravité ou la consolation métaphysique, elle adopte un humour noir qui fait de notre condition mortelle une matière comique.

L’album rassemble 48 histoires de dimensions très différentes, du strip de quelques cases au récit beaucoup plus développé. Accidents absurdes, enterrements, suicidés, fantômes, condamnés à mort ou assassins traversent ces pages, en couleur comme en noir et blanc. Le quotidien peut basculer en quelques cases dans le fantastique, l’horreur ou le pur non-sens.

La dessinatrice joue surtout avec la certitude que tout lecteur connaît déjà la fin de l’histoire. Elle peut donc faire mourir ses personnages, elle-même et jusqu’à celui qui tient le livre entre ses mains sans jamais abandonner le registre burlesque et macabre qui structure l’ensemble. Lire l’article.

Morale - Puis-je vendre mon rein ?

Moral Economics (« Économie morale »), d’Alvin Roth, Basic Venture, 2026.

Pourquoi certaines transactions parfaitement acceptées par leurs participants restent-elles interdites ou profondément contestées par le reste de la société ? Lauréat en 2012 du prix de la Banque de Suède en sciences économiques avec Lloyd Shapley, Alvin Roth revient sur les « marchés répugnants », notion qu’il étudie depuis plusieurs années.

Vente d’organes, prostitution, gestation pour autrui, drogues ou suicide assisté : ces activités placent face à face préférences individuelles, normes collectives et conséquences concrètes des interdictions. Roth propose de ne pas considérer la répugnance morale comme un argument suffisant en soi, mais d’examiner les effets produits par chaque réglementation et les compromis qu’elle impose.

Cette démarche utilitariste ne va pas sans objections. Dans Science, l’économiste David Thesmar souligne notamment que certaines normes collectives peuvent avoir une valeur qui ne se réduit pas au calcul de leurs coûts et bénéfices. Le débat porte alors moins sur l’existence de marchés que sur les limites que les sociétés souhaitent leur imposer. Lire l’article.

Criminologie - Graines de violence

Marked by Time: How Social Change Has Transformed Crime and the Life Trajectories of Young Americans (« Le poids de l’époque. Comment le changement social a transformé la délinquance et les trajectoires de vie des jeunes Américains »), de Robert J. Sampson, Harvard University Press, 2026.

Peut-on prédire la délinquance future d’un enfant à partir de son comportement, de sa famille ou de son environnement immédiat ? Robert J. Sampson ajoute à ces variables un facteur souvent négligé : l’époque dans laquelle une personne grandit.

Le sociologue s’appuie sur trois décennies de données concernant plus de 1 000 jeunes de Chicago appartenant à plusieurs générations, certains nés dans les années 1980, d’autres au milieu des années 1990. Ces cohortes ont traversé des contextes très différents en matière de violence, de politiques policières, d’incarcération ou encore d’exposition au plomb.

Les écarts sont considérables. Les jeunes nés au milieu des années 1980 présentent notamment une probabilité d’arrestation à l’entrée dans l’âge adulte environ deux fois supérieure à celle observée chez ceux nés une décennie plus tard, y compris lorsque leurs caractéristiques initiales sont comparables. Pour Sampson, les trajectoires individuelles doivent donc être replacées dans les transformations historiques qui les rendent possibles. Lire l’article.

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Illustration : Peinture murale : Arès et Aphrodite à Pompéi - domaine public

Par Nicolas Gary

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