Bangladesh : une librairie fermée pour avoir vendu un livre pourtant autorisé

Lundi 28 septembre, vers 17 h 30, deux jeunes hommes se présentent à la boutique de University Press Limited, à Banglabazar, et demandent un exemplaire d’Asamapto Atmajiboni, titre bengali de The Unfinished Memoirs autobiographie de Sheikh Mujibur Rahman, l'ancien Président de la république populaire du Bangladesh. Lorsque les employés leur apportent le volume, ils contestent sa mise en vente, assurant qu’il serait interdit.

D’après le récit qu'en fait The Business Standard, d’autres personnes se joignent alors à eux. Le rideau métallique est abaissé, un cadenas posé et deux salariés, Aminul Islam et Humayun Kabir, sont conduits au poste de police de Faridabad. Ils sont libérés quelque temps plus tard.

Matiur Rahman, responsable du commissariat de Sutrapur, explique à Prothom Alo que les deux hommes ont été relâchés à la condition qu’ils cessent de vendre l’ouvrage. Aucune plainte n’avait pourtant été déposée à propos de sa commercialisation.

Interrogé par The Daily Star, un haut responsable de la division de Lalbagh de la police métropolitaine de Dacca donne une autre lecture : le livre « n’est pas interdit » et aucune restriction n’en empêche la vente. Si une telle condition a bien été imposée, ajoute-t-il sous couvert d’anonymat, elle n’était « pas appropriée ».

« Nous assumons chaque livre que nous publions »

UPL refuse de retirer l’ouvrage sous la pression. Dans un communiqué diffusé le 29 septembre, la maison rappelle qu’une interdiction suppose une procédure et des mesures juridiques formelles. Elle affirme n’avoir connaissance d’aucune décision de ce type concernant The Unfinished Memoirs et assure qu’elle s’y conformerait si une autorité compétente venait à en prononcer une.

Qu’il n’ait pas été réimprimé depuis 2024, comme l’affirme le responsable de Sutrapur, n’a aucune incidence sur son statut juridique. UPL référence toujours l’ouvrage dans sa boutique en ligne et indique continuer à en assurer la promotion.

Les pressions exercées autour de livres contestés ne sont pas inédites au Bangladesh. En 2016, ActuaLitté rapportait ainsi l’arrestation d’un éditeur après la fermeture de son stand à la Foire du livre d’Ekushey, à la suite de la publication d’un ouvrage accusé d’offenser les « sentiments religieux ».

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Fondée en 1975, University Press Limited compte parmi les éditeurs universitaires historiques du Bangladesh et annonce plus de 600 titres en catalogue. Publié par la maison en 2012, The Unfinished Memoirs repose sur quatre cahiers de Sheikh Mujibur Rahman retrouvés en 2004 par sa fille Sheikh Hasina. Leur rédaction avait commencé alors qu’il était détenu à la prison centrale de Dacca, au milieu de 1967.

Le récit revient notamment sur sa jeunesse, son engagement politique, le mouvement pour la langue bengalie et la vie politique du Bengale oriental ; le dernier cahier s’arrête aux événements de 1955. L’édition anglaise, traduite par Fakrul Alam, paraît également en 2012.

L’affaire survient dans un contexte où la place de Sheikh Mujibur Rahman dans les contenus institutionnels a été revue après la chute, en août 2024, du gouvernement dirigé par sa fille Sheikh Hasina. ActuaLitté avait alors suivi la transition ouverte par son départ et l’arrivée du gouvernement intérimaire dirigé par Muhammad Yunus.

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Pour les manuels scolaires de 2025, plusieurs textes consacrés à Sheikh Mujibur Rahman ont ensuite été supprimés, parmi lesquels deux passages adaptés de The Unfinished Memoirs, rapportait The Daily Star. Ces modifications ne valent toutefois pas interdiction de l’ouvrage.

Une enquête réclamée

Dans la soirée du 29 septembre, le point de vente de Banglabazar restait fermé. Firoz Ahmed, membre de la direction éditoriale d’UPL, indiquait que la maison envisageait des démarches juridiques, notamment une inscription au registre général de la police, ou General Diary. « Aucune autorité n’a fermé notre boutique », soulignait-il, en demandant aux forces de l’ordre d’assurer la sécurité des salariés et des locaux.

Le Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) réclame une enquête impartiale, l’identification des personnes impliquées et l’examen du rôle joué par la police dans le transfert puis la rétention des deux employés au poste de Faridabad. L’organisation demande aussi que la sécurité des éditeurs et des libraires soit garantie.

Un collectif de personnalités de la société civile formule la même exigence : contester, critiquer ou débattre du contenu d’un ouvrage relève d’un droit, mais ne permet pas de priver autrui de la possibilité de le publier, de le vendre ou de le lire. Une distinction assez élémentaire dans le commerce du livre — et que l’absence de toute interdiction de The Unfinished Memoirs rend ici particulièrement concrète.

Crédits photo : thedailystar

Par Nicolas Gary

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