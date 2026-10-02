Peut-on encore rire quand le monde est en guerre ?

Loin des super-héros

Si vous pensez que, dans les polars, on ne trouve que des flics infaillibles et des assassins redoutables, vous vous trompez ! Yan Lespoux et Frédéric Andréi vous prouvent le contraire…

Dans son hilarant roman Amateurs, Lespoux lâche une bande de bras cassés du Médoc sur des pains de cocaïne estampillés du visage d’Al Pacino. De son côté, Andréi orchestre, dans L’homme assis au carrefour de Chabottes, le face-à-face délirant d’un cyber-enquêteur du dimanche avec une gendarme stagiaire dépassée.

Ici, le crime est l’affaire de parfaits novices. Préparez-vous à une immersion hilarante où les truands improvisés font n’importe quoi et les geeks traquent le crime depuis leur canapé. Venez découvrir comment ces rois du noir s’amusent avec le chaos ordinaire pour vous offrir le meilleur de la parodie !

Jouer avec les règles du polar

Avec « Tueurs à gages, tueurs en série, équipe de flics… S’amuser avec les clichés », Marto Pariente et Carlos Salem vont encore plus loin dans le jeu avec les codes du genre.

Ils dynamitent les clichés du polar avec gourmandise. Chez Carlos Salem, dans Ceux qui méritent de mourir, il y a bien un tueur en série et un super flic qui le poursuit, mais c’est un ex-prêtre et il est entouré d’une équipe hétéroclite composée d’une psychiatre schizophrène, d’une hackeuse octogénaire et d’un légiste qui fait parler les morts…

Quant à Marto Pariente, dans Balanegra, il nous propose un papi fossoyeur, ancien tueur à gages, poursuivi par d’autres tueurs cruels qui s’engueulent sans arrêt, ainsi que de jeunes bourgeois locaux dégénérés.

Vous le voyez, les stéréotypes sont disséqués à la tronçonneuse de la dérision.

Rire, même quand tout devient noir

Cette place accordée à l’humour prend une résonance particulière dans une édition consacrée à la guerre. L’humour n’efface évidemment pas la gravité des sujets abordés. Il peut, au contraire, créer une distance qui permet de les regarder autrement.

Ces deux rencontres prolongent ainsi, à leur manière, le thème de l’édition précédente : « Le polar se marre ». Un an après avoir placé le rire au premier plan, Toulouse Polars du Sud montre que celui-ci n’a pas disparu lorsque le festival s’intéresse aux guerres et aux conflits.

Parce que, même dans les histoires les plus noires, le polar sait encore trouver une raison de sourire.

À LIRE - Toulouse sous enquête : le polar s’empare de la ville

Table ronde « Anti-héros et bras cassés » : samedi 10 octobre à 14h35.

Table ronde « Tueurs à gages, tueurs en série, équipe de flics… S’amuser avec les clichés » : dimanche 11 octobre à 14h35.

Par Auteur invité

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