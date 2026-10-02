Peut-on encore rire quand le monde est en guerre ?

Pour sa 18e édition, Toulouse Polars du Sud, qui se tiendra du 9 au 11 octobre prochain, place la guerre au cœur de sa programmation. Mais le roman noir sait aussi manier l’ironie, l’absurde et la dérision. Avec Frédéric Andréi, Yan Lespoux, Marto Pariente et Carlos Salem, deux tables rondes invitent à détourner les codes, malmener les clichés et, surtout, laisser une place à l’humour.
Le 02/10/2026 à 18:07 par Auteur invité
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02/10/2026 à 18:07
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Si vous pensez que, dans les polars, on ne trouve que des flics infaillibles et des assassins redoutables, vous vous trompez ! Yan Lespoux et Frédéric Andréi vous prouvent le contraire…
Dans son hilarant roman Amateurs, Lespoux lâche une bande de bras cassés du Médoc sur des pains de cocaïne estampillés du visage d’Al Pacino. De son côté, Andréi orchestre, dans L’homme assis au carrefour de Chabottes, le face-à-face délirant d’un cyber-enquêteur du dimanche avec une gendarme stagiaire dépassée.
Ici, le crime est l’affaire de parfaits novices. Préparez-vous à une immersion hilarante où les truands improvisés font n’importe quoi et les geeks traquent le crime depuis leur canapé. Venez découvrir comment ces rois du noir s’amusent avec le chaos ordinaire pour vous offrir le meilleur de la parodie !
Avec « Tueurs à gages, tueurs en série, équipe de flics… S’amuser avec les clichés », Marto Pariente et Carlos Salem vont encore plus loin dans le jeu avec les codes du genre.
Ils dynamitent les clichés du polar avec gourmandise. Chez Carlos Salem, dans Ceux qui méritent de mourir, il y a bien un tueur en série et un super flic qui le poursuit, mais c’est un ex-prêtre et il est entouré d’une équipe hétéroclite composée d’une psychiatre schizophrène, d’une hackeuse octogénaire et d’un légiste qui fait parler les morts…
Quant à Marto Pariente, dans Balanegra, il nous propose un papi fossoyeur, ancien tueur à gages, poursuivi par d’autres tueurs cruels qui s’engueulent sans arrêt, ainsi que de jeunes bourgeois locaux dégénérés.
Vous le voyez, les stéréotypes sont disséqués à la tronçonneuse de la dérision.
Cette place accordée à l’humour prend une résonance particulière dans une édition consacrée à la guerre. L’humour n’efface évidemment pas la gravité des sujets abordés. Il peut, au contraire, créer une distance qui permet de les regarder autrement.
Ces deux rencontres prolongent ainsi, à leur manière, le thème de l’édition précédente : « Le polar se marre ». Un an après avoir placé le rire au premier plan, Toulouse Polars du Sud montre que celui-ci n’a pas disparu lorsque le festival s’intéresse aux guerres et aux conflits.
Parce que, même dans les histoires les plus noires, le polar sait encore trouver une raison de sourire.
À LIRE - Toulouse sous enquête : le polar s’empare de la ville
Table ronde « Anti-héros et bras cassés » : samedi 10 octobre à 14h35.
Table ronde « Tueurs à gages, tueurs en série, équipe de flics… S’amuser avec les clichés » : dimanche 11 octobre à 14h35.
Par Auteur invité
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La Maison Vacquerie — Musée Victor-Hugo, à Rives-en-Seine (Villequier, en Seine-Maritime), annonce l'ouverture d'une exposition consacrée au travail Auguste Vacquerie, opérateur au sein de l'atelier Hugo-Vacquerie, le 18 septembre prochain. L'événement s'inscrit dans le cadre du « Bicentenaire de la Photographie (2026-2027) ».
21/08/2026, 10:58
Un siècle après la rencontre d’André Breton et de celle qui allait devenir la figure centrale de Nadja, la Galerie Gallimard consacre une exposition à Léona Delcourt, dite Nadja. Intitulée « Ma main écrit ce que tu penses… » — Lettres et dessins de Nadja à André Breton, 1926-1927, elle se tiendra du 4 septembre au 3 octobre 2026, avec la participation de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.
17/08/2026, 18:18
À l'occasion de sa convention bisannuelle D23, le groupe Disney a présenté quelques-uns de ses grands projets à venir, dont un prochain film X-Men, pleinement intégré au Marvel Cinematic Universe. Les nouveaux visages de l'équipe ont été présentés à cette occasion, le 14 août dernier.
17/08/2026, 10:50
Cent ans, cela se fête. Même lorsqu’une partie de l’organigramme a été inventée de toutes pièces. À Londres, le Warburg Institute célèbre le siècle écoulé depuis l’ouverture, en 1926 à Hambourg, de la bibliothèque construite pour Aby Warburg ave The Department of Euterpe (1926–2026) : une « fiction institutionnelle » vouée au son. Derrière la plaisanterie universitaire se rejoue une conception très sérieuse de la bibliothèque : celle où le voisin d’un livre compte presque autant que le livre cherché.
11/08/2026, 10:30
À Hong Kong, un magazine culinaire des années 1980, des manuscrits de Lisa Yam et des ouvrages professionnels épuisés ont quitté les fourneaux pour les vitrines. Avec Treasured Recipes, la PMQ Taste Library rassemble plus de vingt livres, revues et documents pour retracer l’évolution des goûts et des pratiques alimentaires de la ville. Une histoire hongkongaise qui se lit, littéralement, à table.
11/08/2026, 10:23
Au cours de l’été, ActuaLitté s’est amusé à mettre en lumière des comptines et chansons pour enfants, avec le prisme d’un jeune père harassé par la fatigue, les insomnies et les biberons. Avec Le Sens Caché des Comptines, Benjamin Valière en fait une conférence musicale et humoristique. Une réjouissante entreprise de démolition de souvenirs enfantins, option doubles sens et interprétations qui, à force de chercher sous les jupes de la Mère Michel, finissent par trouver ce qu’elles étaient venues chercher.
11/08/2026, 07:00
Le musée Guimet présente à Paris, du 16 septembre 2026 au 4 janvier 2027, « Le savoir en trompe-l’œil. Corée, XVIIIe-XXe siècle ». Placée sous le commissariat d’Arnaud Bertrand, l’exposition est consacrée au chaekgeori, genre pictural coréen fondé sur la représentation en trompe-l’œil de bibliothèques et d’objets.
06/08/2026, 16:19
Coproduite par l’Institut pour la photographie, qui en a également assuré la direction scientifique, l'exposition « R comme Regarder » parcourt les pages du livre photo jeunesse, depuis son essor dans les années 1930 jusqu’à aujourd’hui. Elle est présentée aux Rencontres d’Arles, au sein de l'Espace Van Gogh, jusqu'au 4 octobre prochain.
04/08/2026, 10:19
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