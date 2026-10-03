La fille aux huit vagins, et autres histoires postporno

Octopussy tire son titre de l’une des nouvelles dans laquelle une femme naît avec huit vagins. Le ton de l’ouvrage est donné : l’autrice crée un univers fantastique dans lequel les frontières entre réalisme et imaginaire se brouillent.

Au gré des histoires, elle met en scène une grande diversité de personnages : des narrateurs reptiliens, une femme qui couche avec un homme-gorille ou encore une colonie de femmes enfermées et obligées d’élever des larves à cause de leur « mauvais comportement ». Szpila construit ainsi une galaxie singulière, empreinte de fantaisie et d’humour.

Le sexe y est omniprésent, et l’ouvrage s’inscrit dans la catégorie du postporno. Les néophytes comprendront cette appellation dès les premières pages : il s’agit de remettre en question les codes de la pornographie traditionnelle et, plus largement, de déplacer le regard afin d’appréhender différemment les corps et les sexualités. Agnieszka Szpila propose ainsi une réappropriation d’un imaginaire longtemps monopolisé par une industrie.

C’est précisément ce déplacement du regard qui fait d’Octopussy une œuvre très contemporaine. À travers ces intrigues, l’autrice questionne les catégories usuelles à partir desquelles les corps sont regardés et jugés. Avec des personnages étranges comme la femme aux huit vagins, elle montre que l’anatomie dite pathologique peut revêtir une beauté singulière et s’affranchir des canons traditionnels.

Les frontières entre normal et anormal, laid et beau, désirable et rebutant deviennent alors mouvantes et impermanentes.

En rendant visibles des corps absents de l’espace public ordinaire, les textes acquièrent une forte dimension politique et intègrent au cœur de leurs histoires les enjeux de nos sociétés. Le corps n’est plus uniquement un objet de représentation : il devient un lieu depuis lequel penser le pouvoir et les transformations du monde.

Les questions posées par l’ouvrage dépassent ainsi le cadre humanocentré. Animaux, créatures imaginaires et environnement deviennent des composantes essentielles des nouvelles, voire des personnages à part entière. L’humain laisse progressivement sa place au vivant dans sa globalité et perd son rôle de maître et possesseur de la nature.

C’est de cette manière qu’Agnieszka Szpila se place résolument du côté de l’écoféminisme : les mécanismes de domination exercés sur les corps sont mis en relation avec ceux qui organisent l’exploitation du vivant et des ressources.

Le propos écologique apparaît alors sous la forme d’une interrogation : comment raconter un monde dans lequel la séparation entre humain, animal, végétal et créature n’est plus stricte ? Et surtout, comment écrire lorsque les bouleversements climatiques modifient profondément notre rapport à l’environnement ?

L’hybridité qui structure le texte et son intelligence exposent ainsi une dimension importante de notre littérature contemporaine. La mutation est au cœur de nos sociétés, qu’il s’agisse des changements sociaux, politiques ou climatiques. Pour rendre compte de ces transformations, les formes d’écriture évoluent elles aussi et, en lisant Agnieszka Szpila, on ne peut que se réjouir de cette nouvelle littérature.

Par Auteur invité

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