Phébus ressort La boîte en os, un roman gothique aussi fascinant que dérangeant

Le roman se présente comme un récit enchâssé, dans la tradition des ouvrages gothiques. L’histoire se déroule dans l’Écosse du XIXe siècle, ses forêts, ses châteaux, sa brume et ses mystères. Norbert, le narrateur, rend visite à un de ses amis, John Mac Corjeag, qu’il a rencontré lorsqu’il était au collège et qui se trouve désormais dans une mauvaise passe. Ayant violemment agressé sa femme, ce dernier est enfermé dans un asile.

La discussion entre les deux hommes tisse la trame de l’intrigue, un récit de désir de possession fascinant en ce qu’il résonne chez chacun. Qui n’a jamais rêvé de savoir ce qui se passe dans le crâne de son amour ? La boîte en os narre notre recherche désespérée d’attraper ce qu’il y a d’insaisissable chez l’être aimé. Et le fait que cette entreprise soit vouée à l’échec n’empêche pas les tentatives, bien au contraire. Mais que se passe-t-il lorsqu’on perce enfin ce mystère ? La déception nous guette en ricanant.

Lorsque John rencontre Margaret, ils ne sont qu’enfants. Une complicité se noue entre ces deux amoureux de la nature en apparence innocents, mais le grain de sable enraye déjà la machine : John est obsédé par le regard de la jeune fille qu’il ne parvient pas à sonder. Un jour, agacé de ne pas pouvoir deviner ce qu’elle pense, il lui jette un encrier au visage. Le geste paraît anecdotique, pourtant il contient déjà toute la tragédie à venir : John ne supporte pas qu’une part de Margaret lui échappe.

Plus tard, l’ami devient amant, mais ce nouveau statut ne le comble qu’un temps. John retourne très rapidement à ses vieux démons, désirant plus que tout connaître ce qui se joue derrière les yeux de Margaret et ce que sa maudite boîte en os contient. Quoi de mieux que d’en avoir le cœur net… grâce à un couperet ?

Le jeune homme tombe dans un abîme de folie et regrette son geste. N’écoutant que ses bonnes intentions, en ignorant visiblement que l’enfer en est pavé, Norbert décide de réunir les deux amants.

C’est avec une écriture aiguisée qu’Antoinette Peské taille ce conte horrifique qui ravit l’imagination tout en laissant songeur sur le caractère illusoire et dangereux de la fusion amoureuse ainsi que sur l’inéluctabilité de nos solitudes. Derrière l’apparente démesure de son récit, l’autrice construit une réflexion particulièrement fine sur ce que le désir poussé à son paroxysme implique de projection et d’effacement de l’individualité.

Les différentes questions qui touchent au thème de l’altérité sont abordées crescendo dans une construction qui permet de déployer toutes leurs conséquences terrifiantes. Les limites oscillent et se dissipent entre soi et autrui, entre l’amour et la violence, entre la rencontre et la dissolution de l’un dans l’autre.

S’affranchissant largement des tabous sociaux, l’autrice aborde la nécropsie, la nécrophilie et le cannibalisme avec un flegme remarquable sans lequel l’histoire serait impossible à maintenir et courrait le risque du ridicule ou de la surenchère macabre. Au contraire, s’éloignant le plus possible d’un quelconque pathos, Antoinette Peské limite le brasier de l’émotion pour ouvrir celui de réflexions éthiques et philosophiques, mais aussi sociétales.

La réédition de cet ouvrage aujourd’hui entre également en résonance avec nos préoccupations actuelles sur les violences faites aux femmes. En effet, on ne peut être que très mal à l’aise face à la volonté de contrôle de cet homme qui se prend pour le « Créateur » lui-même, dans son orgueil à vouloir connaître l’intérieur des choses et, dans le cas présent, de sa propre épouse.

Un passage par la fiction ne fait jamais de mal pour réaffirmer que le concept de « crime passionnel » n’existe pas.

Par Auteur invité

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