Colette est pour moi une autrice essentielle

Une bibliothèque qu’il faudrait sauver tout entière, un exemplaire perdu de Dune, les lettres disparues de Colette Jéramec, une nuit parisienne de 1920, Colette elle-même ou encore le manuscrit des Mémoires de Dirk Raspe : l’auteur revient sur les livres, les lieux, les archives et les fantômes qu’il aimerait pouvoir retenir.

Si vous deviez sauver un seul objet de votre bibliothèque ou de vos archives avant de tout abandonner, lequel prendriez-vous ?

La bibliothèque elle-même.

Quel livre perdu, prêté ou disparu aimeriez-vous retrouver aujourd’hui ?

Dune, de Frank Herbert.

Dans La Rédemption, les papiers, les manuscrits et les objets survivent parfois mieux que les êtres. Quel objet aimeriez-vous que l’on conserve de vous ?

Mes carnets, mes manuscrits.

S’il vous était permis d’assister, invisible, à une seule scène historique racontée dans le roman, laquelle choisiriez-vous ?

Une séance de boîte de nuit en 1920.

Quelle archive inexistante ou disparue autour de Pierre Drieu la Rochelle et Colette Jéramec auriez-vous le plus aimé découvrir ?

Les lettres de Colette. Elle avait brûlé ses propres lettres, tandis qu’elle conserva celles de Drieu. Une absence qui traverse La Rédemption, où l’écriture tente précisément de travailler à partir de ce qui ne subsiste plus.

Vous évoquez dès le début du roman cette photographie idéale de Pierre et Colette qui vous manque. Quelle photographie de votre propre vie regrettez-vous de ne pas avoir ?

Ma rencontre avec Olivier Nora.

Quel lieu de Paris est pour vous tellement chargé de souvenirs qu’il vous est impossible de le regarder comme un simple décor ?

La place d’Italie.

Quel écrivain mort aimeriez-vous rencontrer pendant une heure ?

Colette.

Quelle phrase écrite par un autre auriez-vous aimé avoir écrite vous-même ?

Une phrase située à la fin de Chéri, de Colette. « Mais sa nuit, que Chéri commença trop tôt, et ses songes d’homme recru furent visités d’images suaves, de coulissés bleu-de-ciel et de réminiscences dues à la littérature impérissable qui franchit le seuil foulé des logis vénaux, vers et proses voués à la constance, aux amants que la mort ne saurait disjoindre, vers et proses où puisent, égaux en crédulité et en exaltation, les courtisanes usées et les adolescents… »

C’est le génie de Colette, en fait. Pour moi, c’est une autrice essentielle. On peut rapprocher la fin de Chéri du Feu follet de Drieu la Rochelle. Ce n’est même pas un précurseur, c’est un modèle. Une phrase comme ça, comment l’adapter ? C’est irréductible, et pourtant ça dit quelque chose. C’est un programme de poésie, de vie. Il n’y a pas plus moderne.

Quel personnage de La Rédemption vous a le plus surpris pendant l’écriture, en devenant différent de celui que vous aviez imaginé au départ ?

Je dirais Drieu lui-même. Le citadin me plaît beaucoup. Cet homme qui marche dans la nuit, qui marche tout le temps, je me sens très proche de lui. C’est ce qui m’a le plus surpris.

Ce Drieu-là est un marcheur. Ce piéton de Paris qu’on retrouve chez d’autres poètes, chez Fargue, chez d’autres. Cette tradition du marcheur dans Paris, du piéton de Paris, ça m’a beaucoup plu. Paris a cette capacité à susciter les marcheurs et les piétons.

Pierre et Colette passent une partie de leur existence à se perdre et à se sauver. Pour vous, quel est le plus beau geste de fidélité que l’on puisse avoir envers quelqu’un ?

C’est quand elle sauve son œuvre. Clairement. C’est le corps de Pierre qu’elle sauve, le vrai corps.

À Drouot, les manuscrits de Drieu finissent dispersés en lots. Si vous aviez pu repartir avec une seule pièce de cette vente, laquelle auriez-vous choisie ?

Mémoires de Dirk Raspe. Parce que, pour moi, c’est sans doute un de ses plus beaux romans, peut-être son plus beau. Ce sont les mémoires fictives de Van Gogh.

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Ce corps de Drieu était encore réuni, comme un corps d’Osiris. Avec la dispersion des manuscrits, il est désormais morcelé. Il faudra faire un périple, un drôle de voyage, pour reconstituer le corps de l’œuvre de Drieu.

Crédits photo : Jean-Noël Orengo au café Les Deux Magots, à Paris (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

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Par Hocine Bouhadjera

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