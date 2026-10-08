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Le prochain film de Ladj Ly devra-t-il changer de titre ?

Exclusif - Le litige autour du titre Dumas – Diable noir, prochain film de Ladj Ly consacré au général Thomas-Alexandre Dumas, est désormais entre les mains du juge. Après l’audience du 5 octobre devant le tribunal judiciaire de Paris, l’affaire opposant l’écrivain Claude Ribbe à la société de production Chapter 2 a été mise en délibéré au 17 novembre. 

Le 08/10/2026 à 12:42 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

08/10/2026 à 12:42

Hocine Bouhadjera

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Claude Ribbe, auteur d’une biographie intitulée Le Diable noir en 2008 puis d’un roman du même nom publié chez Fayard en mai 2026, a assigné Chapter 2 en référé afin d’obtenir l’interdiction d’utiliser cette expression, ou ses déclinaisons, pour le film.

L’écrivain a déposé la marque « Le Diable noir » à l’INPI le 19 novembre 2024, notamment pour des activités relevant de la production cinématographique. Le projet de Ladj Ly avait toutefois été annoncé publiquement sous le titre Dumas – Diable noir dès le 22 octobre 2024, relayé à l’époque par plusieurs médias spécialisés. Dans les registres du cinéma, il avait ensuite été inscrit sous Le Premier Dumas en novembre 2025, avant de devenir officiellement Dumas – Diable noir le 3 juillet 2026 seulement.

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La bataille du « surnom historique »

Si Chapter 2 n’a pas répondu à nos questions au sujet de l'audience du 5 octobre, Claude Ribbe rapporte que les avocats de la société de production ont notamment contesté la validité de sa marque en soutenant que « le Diable noir » constitue un surnom historique donné au général Dumas par les Autrichiens lors de la campagne d’Italie, en 1797. La production aurait également défendu l’idée que le dépôt de la marque avait été effectué de manière malveillante.

Sur le premier argument, Claude Ribbe  ne nie pas que le surnom apparaisse dans les Mémoires d’Alexandre Dumas, mais estime qu’aucun document contemporain de la campagne d’Italie ne permet, à sa connaissance, d’établir son utilisation par les Autrichiens dès 1797.

En effet, dans ses Mémoires, l’écrivain reproduit un récit attribué au général Dermoncourt dans lequel un officier ennemi reconnaît Thomas-Alexandre Dumas et l’interpelle comme « diable noir ». Le texte précise ensuite que les Autrichiens l’appelaient « Schwartz Teufel ». Cette appellation a depuis été largement reprise par les biographes et les travaux consacrés au général Dumas.

Claude Ribbe estime cependant que cette tradition ne suffit pas à produire l’attestation historique antérieure qu’il réclame. « L’histoire, c’est une science, ce n’est pas Wikipédia », résume-t-il. Pour l’écrivain, il faudrait pouvoir produire « des documents antérieurs à l’écrivain Alexandre Dumas » ou des travaux historiques indépendants permettant d’établir l’origine du surnom.

La question soumise au juge ne se réduit cependant pas à déterminer si le surnom a réellement circulé en 1797 : il lui reviendra également d’apprécier les conséquences juridiques de cette antériorité alléguée sur la marque déposée par Claude Ribbe et sur son utilisation pour le film.

Dumas – Diable noir, un titre toujours provisoire ?

Face à l’accusation d’un dépôt effectué de mauvaise foi, Claude Ribbe maintient l’explication qu’il avait déjà donnée à ActuaLitté : vouloir protéger son travail après avoir découvert un article établissant, selon lui à tort, un lien entre son ouvrage et le projet cinématographique. SRAB Films, partenaire régulier de Ladj Ly et coproducteur du film aux côtés de Chapter 2, l’avait d'ailleurs contacté dès janvier 2024 afin de savoir si les droits de son ouvrage Le Général Dumas étaient disponibles pour une adaptation. Aucun accord n’avait finalement été conclu.

Le projet est officiellement tiré du Premier Dumas, trilogie en bande dessinée scénarisée par Salva Rubio et dessinée par Rubén del Rincón, publiée chez Glénat entre 2022 et 2024. Le deuxième volume est précisément intitulé Le Diable noir, plus d’un an avant le dépôt de la marque par Claude Ribbe, le 19 novembre 2024. Le 22 octobre 2024, Glénat annonçait officiellement que Ladj Ly porterait cette série à l’écran sous le titre Dumas – Diable noir. 

« J’ai déposé simplement pour ne pas être parasité », nous explique-t-il à nouveau après l’audience. Il maintient plus généralement toutes les demandes formulées dans son assignation. Elles portent notamment sur l’interdiction d’utiliser Le Diable noir ou certaines de ses déclinaisons, assortie d’une astreinte de 2000 € par jour, ainsi que sur une provision de 150.000 € à titre de dommages-intérêts et 10.000 € au titre des frais de procédure.

Selon Claude Ribbe, le magistrat a interrogé la défense sur le titre exact du film. Les avocats de Chapter 2 auraient alors indiqué que Dumas – Diable noir restait provisoire et que le long-métrage pourrait même, à terme, prendre pour titre Le Diable noir. Nous avons demandé à la société de production si Dumas – Diable noir demeurait le titre envisagé et si Le Diable noir constituait effectivement une autre possibilité. Elle ne nous avait pas répondu au moment de la publication.

Le film de Ladj Ly, distribué par Pathé, reste à ce jour présenté publiquement sous le titre Dumas – Diable noir. Théo Christine y interprète Thomas-Alexandre Dumas, aux côtés notamment d’Omar Sy, Vincent Cassel, François Civil et Galatéa Bellugi. Sa sortie est annoncée pour le 13 octobre 2027.

Avec un budget établi à près de 42 millions €, Dumas – Diable noir compte parmi les plus importantes productions françaises de ces dernières années. Le projet a également été préacheté par Disney+ et Netflix et bénéficie de plusieurs soutiens publics, notamment pour ses effets visuels. La société de Dimitri Rassam Chapter 2 a déjà porté les deux volets des Trois Mousquetaires, dont le budget cumulé atteignait 72 millions €, puis Le Comte de Monte-Cristo, autre production à environ 43 millions €, devenue l’un des grands succès français de 2024 avec plus de neuf millions d’entrées. 

Claude Ribbe rapporte par ailleurs que le magistrat a publiquement invité les parties à envisager un rapprochement, « et éventuellement de voir si un accord est possible ». Selon lui, le juge a également évoqué la possibilité d’organiser une rencontre des parties dans le cadre d'une démarche de conciliation. Des échanges ont déjà eu lieu entre les avocats, mais aucune solution amiable ne se dessine pour l’instant.

À LIRE - Un livre négationniste suscite une plainte pour “contestation de crimes contre l’humanité

D'après l'auteur, une représentante de Chapter 2 a pris la parole, de même que Claude Ribbe, notamment pour développer son argumentation sur l’origine historique de l’expression « Diable noir ». Le dossier reste désormais suspendu à la décision du tribunal, attendue le 17 novembre.

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Crédits photo : Ladj Ly à l’avant-première du film Les Misérables au Gaumont Wilson, à Toulouse en 2019 (YanRB, CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 
 
 
 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Max et Lili : première collection empruntée dans les bibliothèques

Les deux héros sont nés en 1992, aux Éditions Calligram, de la plume de Dominique de Saint Mars et du génial coup de crayon de Serge Bloch. Cela fait plus de 30 ans qu’ils accompagnent les enfants dans leurs expériences du quotidien et face aux problèmes qu’ils rencontrent. Ainsi, de livre en livre, avec 139 numéros publiés à ce jour, c’est une véritable petite encyclopédie psychologique de la vie quotidienne qui s’est constituée. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

30/09/2026, 16:12

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Enki Bilal et Philippe Druillet face à face : une exposition réunit les deux géants de la BD

Du 3 décembre 2026 au 9 mai 2027, le Fonds Enki Bilal, à Paris, réunira pour la première fois les œuvres de Philippe Druillet et d’Enki Bilal dans une exposition intitulée Des Dieux et des Hommes. Le parcours entend mettre en regard les univers graphiques et les imaginaires de deux figures majeures de la bande dessinée française.

29/09/2026, 11:06

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Ensemble en Librairie ! place les "Résistances" au cœur de sa troisième édition

Du 10 au 24 octobre 2026, le festival Ensemble en Librairie ! investira plus de 70 librairies indépendantes d’Occitanie autour du thème « Résistances ». Rencontres avec des auteurs et autrices, lectures, ateliers, conférences et autres rendez-vous composeront cette troisième édition, organisée par l’Association des Librairies Indépendantes d’Occitanie (ALIDO).

28/09/2026, 16:31

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Ces livres ont disparu des librairies et leurs ventes n'étaient pas en cause

Un livre peut quitter les librairies parce qu’il ne se vend plus. Jusque-là, rien que de très ordinaire. Au Japon, une exposition s’intéresse aux autres disparitions : celles provoquées par une erreur, un plagiat, un scandale ou la décision de rappeler des exemplaires déjà distribués. À Tokyo, l’Université Nihon en a réuni 37. Des titres que leurs éditeurs avaient soustraits au commerce et que le musée remet aujourd’hui sous les yeux du public.

27/09/2026, 14:00

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Une nouvelle édition de la Journée des auteurs européens

La Journée des auteurs européens se tiendra à nouveau du 11 novembre au 12 décembre 2026. En France, Ciclic coordonne la participation des structures souhaitant organiser des rencontres, ateliers ou actions autour du livre et de la lecture.

25/09/2026, 12:41

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Le musée du Chat de Philippe Geluck renaît à Bruxelles

Après avoir abandonné un projet devenu trop coûteux, Philippe Geluck a trouvé une nouvelle maison pour son Chat. Le Musée du Chat et de l’Art rigolo doit ouvrir début 2028 à Ixelles, dans l’ancienne manufacture de porcelaine Demeuldre-Coché. Plus petit que le projet initial et entièrement financé par des fonds privés, le nouvel établissement marque un changement complet de modèle.

24/09/2026, 18:01

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Imaginaire, cancer du sein : en octobre, contester ce qui serait écrit d’avance

Chaque automne, deux rendez-vous que tout semble séparer occupent le même mois. Octobre Rose rappelle la réalité intime, médicale et sociale du cancer du sein. Le Mois de l’Imaginaire célèbre des littératures qui déplacent les frontières du réel. Leur rencontre repose pourtant sur un même geste : ne pas se résoudre, ne pas se résigner.

24/09/2026, 16:08

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Le Codex Boturini exposé au musée de la BnF

À l’occasion du bicentenaire des relations diplomatiques entre la France et le Mexique, deux manuscrits mexicains font l’objet d’une présentation croisée entre Paris et Mexico. Le Codex Boturini est exposé à la Bibliothèque nationale de France (BnF) jusqu’au 13 décembre, tandis que le Codex Azcatitlan, conservé par la BnF, est présenté au Mexique jusqu’au 6 décembre.

 

22/09/2026, 11:18

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Adèle Haenel, Marie-Aude Murail, Karim Kattan… les Libraires du Sud déploient leur automne 2026

De Marseille à Nice, d’Avignon à Gap, les Libraires du Sud multiplient les rendez-vous au début du mois d’octobre. Avant la 11e édition d’Automne en Librairies, organisée du 7 au 10 octobre dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Adèle Haenel ouvrira la séquence avec deux rencontres autour de son premier livre, Viser juste. Au total, onze autres autrices et auteurs circuleront ensuite entre 31 librairies pour 32 événements.

21/09/2026, 17:57

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À Paris, une nouvelle galerie de bande dessinée ouvre

Une nouvelle galerie spécialisée dans le 9e art a ouvert ses portes le 16 septembre au 19 rue Racine, dans le 6e arrondissement de Paris. Antoine Mathon y entend défendre aussi bien les grandes figures de la bande dessinée que des artistes contemporains, tout en faisant de l’original — planches, dessins et illustrations — le cœur de sa programmation. Pour inaugurer l’adresse, il consacre une importante rétrospective à Yves Chaland, réunissant plus d’une centaine de pièces.

21/09/2026, 17:33

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Salon de la revue 2026 : plus de 200 exposants du 2 au 4 octobre (Halle des Blancs-Manteaux)

Du 2 au 4 octobre 2026, la Halle des Blancs-Manteaux accueillera la 36e édition du Salon de la revue. Plus de 200 exposants et plus de trente rencontres sont annoncés autour de la littérature, de la poésie, des idées, de la démocratie, de la géopolitique ou encore des mutations contemporaines de la création. L’entrée est libre.

 

21/09/2026, 07:30

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Babelica 2026 donne la parole à 30 jeunes auteurs du monde entier

La cinquième édition de Babelica, salon international en ligne de l’édition indépendante, se tiendra les 21 et 22 septembre 2026. Porté par l’Alliance internationale de l’édition indépendante, l’événement donnera cette année une place centrale à 30 auteurs et autrices de moins de 30 ans, venus de 30 pays.

19/09/2026, 12:00

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De Bachelard à Derrida, la bibliothèque de Jean-Pierre Faye raconte un siècle de pensée

Mort en mars dernier à l’âge de 100 ans, Jean-Pierre Faye laisse derrière lui une œuvre à la croisée de la littérature, de la philosophie et de l’histoire politique. Les 25 et 26 septembre, une partie de sa bibliothèque personnelle et de sa collection d’art sera dispersée à Bruxelles : livres dédicacés par Michel Foucault, Gilles Deleuze, Roland Barthes ou Jacques Derrida côtoieront des œuvres de Gérard Fromanger, Matta ou Samuel Ringer. 

18/09/2026, 15:40

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Lisons libres ! revient à Paris avec une centaine d’éditeurs indépendants

Lisons libres ! se tiendra du 18 au 20 septembre 2026 à l’espace des Blancs Manteaux à Paris. Le salon réunira une centaine de maisons d’édition, telles que L’Antilope, Anamosa, les éditions du Sonneur, Chandeigne & Lima, Aux forges de Vulcain, Talents hauts, Éditions des femmes, La Volte…, ainsi que des rencontres, des dédicaces, des travaux d’artistes, des ateliers pour enfants, des débats et des tables rondes sur le thème de l’indépendance.

17/09/2026, 17:39

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Read & Shine 2026 : le corps, dernière archive

À l’occasion de Read & Shine 2026, trois rendez-vous interrogent ce que l’Histoire laisse hors de ses archives. Écriture, silences documentaires et soin dessinent un autre espace de transmission, où les souvenirs, les récits et les corps deviennent les dépositaires d’héritages menacés d’effacement.

16/09/2026, 15:58

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Prix Aventuriales 2026 : qui succédera à Sanguine ?

À quelques semaines des Aventuriales 2026, le suspense demeure autour du prochain lauréat du Prix Aventuriales, présenté comme « l’invité(e) mystère » de cette douzième édition. Son nom, annoncé début septembre, précédera une interview menée par Stéphanie Miolane et la remise officielle de la distinction, les 26 et 27 septembre à Ménétrol.

15/09/2026, 17:24

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Sylvain Tesson quitte ses sommets pour le Théâtre Marigny

Le mercredi 23 septembre, à 19 heures, Sylvain Tesson sera au Théâtre Marigny, à Paris, pour une nouvelle rencontre des « Conversations de la Revue des Deux Mondes ». L’écrivain et voyageur viendra échanger avec le public autour de son parcours, de ses écrits et de son regard sur le monde. La rencontre se tiendra au Carré Marigny. Les places sont proposées à 30 €, avec un tarif réduit de 15 €.

15/09/2026, 14:05

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À Paris, Read & Shine interroge les mémoires, les luttes et l’avenir

À la Gaîté Lyrique, Read & Shine place sa quatrième édition sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ». Le 19 septembre 2026, trois tables rondes suivront un même fil : de la transmission intime aux résistances héritées, jusqu’aux récits capables d’ouvrir d’autres horizons politiques et littéraires.

14/09/2026, 18:17

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Aux Aventuriales, l’imaginaire ausculte notre époque

Aux Aventuriales 2026, les littératures de l’imaginaire dialoguent avec les débats qui traversent notre époque. Représentations genrées, féminisme, succès du duo fantasy-romance, intelligence artificielle ou poids du numérique : les conférences annoncées à Ménétrol dépassent la seule célébration des genres pour interroger leurs liens avec les évolutions sociales, culturelles et technologiques.

14/09/2026, 12:25

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Les glorieuses années de Georges Vermard

Du 13 octobre 2026 au 23 janvier 2027, la bibliothèque de la Part-Dieu rend hommage à Georges Vermard, photographe majeur de la presse lyonnaise, à travers une exposition rétrospective, présentée dans l’espace Patrimoine et inscrite dans le cadre du Bicentenaire national de la photographie.

13/09/2026, 08:30

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Les Rendez-vous de l’histoire 2026 : Blois au rythme des « Marchands »

Du 7 au 11 octobre toute la ville de Blois vivra au rythme « du plus grand festival des idées de France », les Rendez-vous de l'histoire.

11/09/2026, 17:09

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Toulouse sous enquête : le polar s’empare de la ville

À l’occasion de Toulouse Polars du Sud, la Ville rose troque ses airs tranquilles contre ceux d’une scène de crime à ciel ouvert. Des Archives municipales au Muséum, jusqu’aux rues parcourues par le rallye « Opération Auroch », énigmes, indices et affaires à résoudre installent le public au cœur de l’enquête. 

11/09/2026, 16:43

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Délivrées ! : le salon des livres féministes revient à Paris en novembre

Le salon des livres féministes Délivrées ! tiendra sa cinquième édition du 6 au 8 novembre 2026 à la Halle des Blancs Manteaux, dans le 4e arrondissement de Paris. Organisé par Femmes Solidaires et Clara-magazine, l’événement réunira autrices, auteurs, journalistes, chercheuses et personnalités engagées autour de rencontres, débats, projections, expositions et séances de dédicaces. L’entrée sera libre et gratuite.

10/09/2026, 17:48

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Michel Foucault, 14 années pour déplacer les frontières de la pensée

À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Foucault, le Collège de France consacre une exposition au philosophe et aux quatorze années durant lesquelles il occupa la chaire d’Histoire des systèmes de pensée. Manuscrits inédits, archives sonores et audiovisuelles ou objets personnels retracent, du 30 septembre 2026 au 15 janvier 2027, une aventure intellectuelle dont les effets continuent de traverser les sciences humaines.

10/09/2026, 17:33

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SLPJ : Nils Ahl succède à Sylvie Vassallo, “sans renverser la table”

Après vingt-cinq ans à la tête du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, Sylvie Vassallo passe la main. Nils C. Ahl doit prendre ses fonctions le 29 septembre, moins de deux mois avant la 42e édition. Traducteur, critique, ancien éditeur puis humanitaire, il arrive avec une ligne assez claire : ne pas renverser la table, mais prolonger une politique qui fait du livre jeunesse un outil de médiation, de démocratisation culturelle et d’émancipation.

10/09/2026, 16:32

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Le Festival international de géographie 2026 : le programme complet

Du 2 au 4 octobre 2026, le Festival international de géographie retrouvera Saint-Dié-des-Vosges pour une 37e édition placée sous le signe du « paysage ». La Bulgarie et la Roumanie seront cette année les deux pays à l’honneur, au fil d’un programme qui mêle conférences, débats, littérature, cinéma, expositions, cartographie ou encore gastronomie.

09/09/2026, 17:46

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Journées du patrimoine : l’Institut de France ouvre sa Coupole et ses bibliothèques

Les 19 et 20 septembre 2026, l’Institut de France ouvrira gratuitement le palais du quai de Conti à l’occasion des 43es Journées européennes du patrimoine. Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque de l’Institut, salles de séances et Coupole seront accessibles au public. Le week-end sera également rythmé par des rencontres autour du livre et du patrimoine écrit, ainsi que par de nombreuses dédicaces d’académiciens.

09/09/2026, 17:41

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À Paris, l’ENS consacre une nuit aux données et à l’intelligence artificielle

Intelligence artificielle, climat, santé, géopolitique, littérature, vie privée ou encore histoire : le 25 septembre 2026, l’École normale supérieure organise une nouvelle Nuit de l’ENS entièrement consacrée aux données. De 17h à minuit, plus de 70 conférences, débats, ateliers, expositions et spectacles investiront les différents sites de la rue d’Ulm. L’événement est gratuit, sur inscription.

09/09/2026, 17:34

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Quand le polar raconte la guerre : frontières, empires et mémoires

Pour sa 18e édition, Toulouse Polars du Sud place la guerre au cœur du roman noir. Frontières mouvantes, chute des empires, trafics, domination coloniale et blessures de l’Histoire : trois tables rondes réunissent notamment Andreï Kourkov, Olivier Truc, Patrick Bard, Laurent Guillaume, Gwenaël Bulteau et Abir Mukherjee autour des conflits qui traversent les territoires autant que les mémoires.

09/09/2026, 15:24

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