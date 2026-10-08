Le prochain film de Ladj Ly devra-t-il changer de titre ?

Claude Ribbe, auteur d’une biographie intitulée Le Diable noir en 2008 puis d’un roman du même nom publié chez Fayard en mai 2026, a assigné Chapter 2 en référé afin d’obtenir l’interdiction d’utiliser cette expression, ou ses déclinaisons, pour le film.



L’écrivain a déposé la marque « Le Diable noir » à l’INPI le 19 novembre 2024, notamment pour des activités relevant de la production cinématographique. Le projet de Ladj Ly avait toutefois été annoncé publiquement sous le titre Dumas – Diable noir dès le 22 octobre 2024, relayé à l’époque par plusieurs médias spécialisés. Dans les registres du cinéma, il avait ensuite été inscrit sous Le Premier Dumas en novembre 2025, avant de devenir officiellement Dumas – Diable noir le 3 juillet 2026 seulement.



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La bataille du « surnom historique »

Si Chapter 2 n’a pas répondu à nos questions au sujet de l'audience du 5 octobre, Claude Ribbe rapporte que les avocats de la société de production ont notamment contesté la validité de sa marque en soutenant que « le Diable noir » constitue un surnom historique donné au général Dumas par les Autrichiens lors de la campagne d’Italie, en 1797. La production aurait également défendu l’idée que le dépôt de la marque avait été effectué de manière malveillante.



Sur le premier argument, Claude Ribbe ne nie pas que le surnom apparaisse dans les Mémoires d’Alexandre Dumas, mais estime qu’aucun document contemporain de la campagne d’Italie ne permet, à sa connaissance, d’établir son utilisation par les Autrichiens dès 1797.

En effet, dans ses Mémoires, l’écrivain reproduit un récit attribué au général Dermoncourt dans lequel un officier ennemi reconnaît Thomas-Alexandre Dumas et l’interpelle comme « diable noir ». Le texte précise ensuite que les Autrichiens l’appelaient « Schwartz Teufel ». Cette appellation a depuis été largement reprise par les biographes et les travaux consacrés au général Dumas.

Claude Ribbe estime cependant que cette tradition ne suffit pas à produire l’attestation historique antérieure qu’il réclame. « L’histoire, c’est une science, ce n’est pas Wikipédia », résume-t-il. Pour l’écrivain, il faudrait pouvoir produire « des documents antérieurs à l’écrivain Alexandre Dumas » ou des travaux historiques indépendants permettant d’établir l’origine du surnom.



La question soumise au juge ne se réduit cependant pas à déterminer si le surnom a réellement circulé en 1797 : il lui reviendra également d’apprécier les conséquences juridiques de cette antériorité alléguée sur la marque déposée par Claude Ribbe et sur son utilisation pour le film.

Dumas – Diable noir, un titre toujours provisoire ?

Face à l’accusation d’un dépôt effectué de mauvaise foi, Claude Ribbe maintient l’explication qu’il avait déjà donnée à ActuaLitté : vouloir protéger son travail après avoir découvert un article établissant, selon lui à tort, un lien entre son ouvrage et le projet cinématographique. SRAB Films, partenaire régulier de Ladj Ly et coproducteur du film aux côtés de Chapter 2, l’avait d'ailleurs contacté dès janvier 2024 afin de savoir si les droits de son ouvrage Le Général Dumas étaient disponibles pour une adaptation. Aucun accord n’avait finalement été conclu.

Le projet est officiellement tiré du Premier Dumas, trilogie en bande dessinée scénarisée par Salva Rubio et dessinée par Rubén del Rincón, publiée chez Glénat entre 2022 et 2024. Le deuxième volume est précisément intitulé Le Diable noir, plus d’un an avant le dépôt de la marque par Claude Ribbe, le 19 novembre 2024. Le 22 octobre 2024, Glénat annonçait officiellement que Ladj Ly porterait cette série à l’écran sous le titre Dumas – Diable noir.

« J’ai déposé simplement pour ne pas être parasité », nous explique-t-il à nouveau après l’audience. Il maintient plus généralement toutes les demandes formulées dans son assignation. Elles portent notamment sur l’interdiction d’utiliser Le Diable noir ou certaines de ses déclinaisons, assortie d’une astreinte de 2000 € par jour, ainsi que sur une provision de 150.000 € à titre de dommages-intérêts et 10.000 € au titre des frais de procédure.

Selon Claude Ribbe, le magistrat a interrogé la défense sur le titre exact du film. Les avocats de Chapter 2 auraient alors indiqué que Dumas – Diable noir restait provisoire et que le long-métrage pourrait même, à terme, prendre pour titre Le Diable noir. Nous avons demandé à la société de production si Dumas – Diable noir demeurait le titre envisagé et si Le Diable noir constituait effectivement une autre possibilité. Elle ne nous avait pas répondu au moment de la publication.



Le film de Ladj Ly, distribué par Pathé, reste à ce jour présenté publiquement sous le titre Dumas – Diable noir. Théo Christine y interprète Thomas-Alexandre Dumas, aux côtés notamment d’Omar Sy, Vincent Cassel, François Civil et Galatéa Bellugi. Sa sortie est annoncée pour le 13 octobre 2027.

Avec un budget établi à près de 42 millions €, Dumas – Diable noir compte parmi les plus importantes productions françaises de ces dernières années. Le projet a également été préacheté par Disney+ et Netflix et bénéficie de plusieurs soutiens publics, notamment pour ses effets visuels. La société de Dimitri Rassam Chapter 2 a déjà porté les deux volets des Trois Mousquetaires, dont le budget cumulé atteignait 72 millions €, puis Le Comte de Monte-Cristo, autre production à environ 43 millions €, devenue l’un des grands succès français de 2024 avec plus de neuf millions d’entrées.

Claude Ribbe rapporte par ailleurs que le magistrat a publiquement invité les parties à envisager un rapprochement, « et éventuellement de voir si un accord est possible ». Selon lui, le juge a également évoqué la possibilité d’organiser une rencontre des parties dans le cadre d'une démarche de conciliation. Des échanges ont déjà eu lieu entre les avocats, mais aucune solution amiable ne se dessine pour l’instant.

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D'après l'auteur, une représentante de Chapter 2 a pris la parole, de même que Claude Ribbe, notamment pour développer son argumentation sur l’origine historique de l’expression « Diable noir ». Le dossier reste désormais suspendu à la décision du tribunal, attendue le 17 novembre.

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Crédits photo : Ladj Ly à l’avant-première du film Les Misérables au Gaumont Wilson, à Toulouse en 2019 (YanRB, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com