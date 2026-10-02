Kakao ferme Tapas en 2027, quatorze ans après le lancement de la plateforme

Tapas fermera définitivement le 31 mars 2027. La plateforme américaine de webcomics et de romans en ligne, rachetée par Kakao Entertainment en 2021, a officialisé l’arrêt de son activité le 1er octobre. Depuis cette date, les utilisateurs ne peuvent plus acquérir de nouveaux « Ink », la monnaie virtuelle du site. Et les lecteurs ne conserveront pas leur bibliothèque après la disparition du service : les épisodes déjà débloqués deviendront eux aussi inaccessibles, sans possibilité de transfert vers KakaoPage ou Kakao Webtoon.
Le 02/10/2026 à 14:55 par Clotilde Martin
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02/10/2026 à 14:55
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Après « plus d’une décennie », Tapas explique avoir pris la « très difficile décision » de mettre fin à son activité. Le calendrier, précisé dans une FAQ publiée parallèlement, laisse néanmoins six mois aux utilisateurs : les Ink encore présents sur leur compte pourront être dépensés jusqu’au 31 mars 2027 à 23h59, heure du Pacifique. À cette échéance, le site et ses contenus ne seront plus accessibles.
La disparition de Tapas pose surtout la question des bibliothèques constituées au fil des années. L’entreprise est très claire sur ce point : une fois le service interrompu, les épisodes auparavant débloqués ne pourront plus être consultés. Ils ne seront pas davantage transférables vers une autre offre de Kakao, notamment KakaoPage ou Kakao Webtoon.
Les transactions effectuées en Ink sont par ailleurs considérées comme définitives et ne donnent pas lieu à remboursement. Les utilisateurs pourront en revanche demander une copie de leurs données personnelles avant la fermeture.
Pour les créateurs, les œuvres peuvent continuer à être mises en ligne et les lecteurs à soutenir leurs auteurs avec les Ink restant sur leur compte. Tapas n’a, à ce stade, fixé aucune date pour interrompre les nouvelles publications. Les auteurs peuvent aussi demander le retrait anticipé de leurs titres. Quant aux contrats comportant une clause d’exclusivité, ils devront être examinés individuellement.
Fondé en mars 2012, Tapas s’est imposé comme l’un des acteurs précoces de la publication de webcomics et de webnovels sur mobile aux États-Unis. L’entreprise revendique aujourd’hui plus de 75.000 créateurs, 100.000 séries, 1,6 million d’épisodes et plus de 10 millions d’utilisateurs inscrits.
En mai 2021, Kakao Entertainment avait annoncé l’acquisition de 100 % de Tapas Media, dans une transaction valorisée à environ 510 millions $. Le groupe sud-coréen présentait alors l’opération comme l’un des piliers de son développement en Amérique du Nord et, plus largement, sur les marchés anglophones.
L’année suivante, Tapas Media, Radish Fiction et Wuxiaworld avaient été regroupés au sein de Tapas Entertainment. Mais cette stratégie nord-américaine s’est depuis nettement contractée. Radish, application de fiction sérielle acquise en parallèle de Tapas pour 440 millions $, a cessé ses activités le 31 décembre 2025. À l’époque, les chapitres débloqués par les lecteurs étaient eux aussi devenus inaccessibles après l’arrêt du service.
Wuxiaworld, troisième plateforme intégrée a elle aussi quitté le giron de Kakao en septembre 2026 : son fondateur, Jingping Lai, en a racheté 100 % du capital. Le service, lui, doit continuer.
La fermeture de Tapas prolonge désormais ce mouvement. Selon le média sud-coréen MoneyToday, Kakao Entertainment réduit son activité d’exploitation directe de plateformes en Amérique du Nord, après plusieurs années d’investissements dans ce marché. Le groupe privilégierait davantage la circulation de ses propriétés intellectuelles, leur adaptation audiovisuelle et d’autres activités déjà établies, notamment autour de Piccoma.
Le mouvement n’est d’ailleurs pas complètement étranger au marché français. En 2024, piccoma France, autre implantation du groupe Kakao, avait fermé, un peu plus de deux ans après son lancement. Un changement de stratégie de Kakao Entertainment, dont les dirigeants affirmaient vouloir privilégier une croissance plus organique après plusieurs années marquées par les acquisitions.
À LIRE - Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance
14 ans après son lancement et un peu plus de cinq ans après son rachat par Kakao, Tapas disparaîtra donc définitivement le 31 mars 2027.
Crédit image : Tapas
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
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Le piratage en ligne recule nettement à l’échelle mondiale, mais l’édition fait figure d’exception. Selon le rapport 2025 de MUSO, les sites pirates liés aux contenus éditoriaux ont encore enregistré près de 66 milliards de visites l’an dernier. La France se classe au 10e rang mondial pour ce seul secteur. Et derrière ce chiffre, un format domine très largement : le manga.
14/08/2026, 17:49
Après les robots.txt, les contrats et les procédures judiciaires, voici l’encre. En Chine, Huaxia Publishing House inscrit désormais dans certains ouvrages que leur contenu ne peut servir à entraîner une intelligence artificielle. Pas de verrou technique : la maison reconnaît elle-même qu’il reste extrêmement difficile de savoir si un texte a rejoint les données d’un modèle. L’avertissement fixe en revanche noir sur blanc la volonté de l’ayant droit.
12/08/2026, 16:44
Après avoir aidé ses utilisateurs à se rencontrer, Hinge entend désormais raconter ce qui leur arrive ensuite. L’application lance son premier livre audio, composé de cinq histoires « vraies » de couples formés sur la plateforme et confiées à autant d’écrivains. Le tout sera accessible gratuitement. Après avoir industrialisé la rencontre, voici donc Hinge qui se découvre une vocation d’éditeur.
11/08/2026, 17:56
Une étude publiée le 5 août 2026 dans Judgment and Decision Making confronte des lecteurs américains à trois nouvelles littéraires et trois textes produits par ChatGPT. Dans ce protocole limité, les créations synthétiques obtiennent de meilleures notes de qualité et d’immersion. Le simple fait d’annoncer une origine humaine améliore pourtant l’accueil du récit, quelle que soit sa provenance réelle.
06/08/2026, 12:30
À l’écran, le lecteur découvre la phrase de l’auteur. Dans le code, le robot chargé de l’aspirer en récupère une autre, crédible, mais fausse. Avec ShieldFont, un studio créatif et une fonderie danoise veulent compliquer la collecte de contenus destinés à l’entraînement des intelligences artificielles. Ingénieux, certes ; inviolable, certainement pas.
05/08/2026, 16:24
Dans une rédaction attachée aux livres, le direct n’est plus un bruit de fond réservé aux concerts et aux matchs. Il touche les lancements de romans, les salons littéraires filmés, les lectures sur Twitch, les ateliers d’éditeurs sur Instagram, puis les débats d’auteurs suivis en chat.
03/08/2026, 15:40
Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.
02/08/2026, 09:30
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