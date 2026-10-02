Kakao ferme Tapas en 2027, quatorze ans après le lancement de la plateforme

Après « plus d’une décennie », Tapas explique avoir pris la « très difficile décision » de mettre fin à son activité. Le calendrier, précisé dans une FAQ publiée parallèlement, laisse néanmoins six mois aux utilisateurs : les Ink encore présents sur leur compte pourront être dépensés jusqu’au 31 mars 2027 à 23h59, heure du Pacifique. À cette échéance, le site et ses contenus ne seront plus accessibles.

Des épisodes débloqués, mais bientôt inaccessibles

La disparition de Tapas pose surtout la question des bibliothèques constituées au fil des années. L’entreprise est très claire sur ce point : une fois le service interrompu, les épisodes auparavant débloqués ne pourront plus être consultés. Ils ne seront pas davantage transférables vers une autre offre de Kakao, notamment KakaoPage ou Kakao Webtoon.

Les transactions effectuées en Ink sont par ailleurs considérées comme définitives et ne donnent pas lieu à remboursement. Les utilisateurs pourront en revanche demander une copie de leurs données personnelles avant la fermeture.

Pour les créateurs, les œuvres peuvent continuer à être mises en ligne et les lecteurs à soutenir leurs auteurs avec les Ink restant sur leur compte. Tapas n’a, à ce stade, fixé aucune date pour interrompre les nouvelles publications. Les auteurs peuvent aussi demander le retrait anticipé de leurs titres. Quant aux contrats comportant une clause d’exclusivité, ils devront être examinés individuellement.

Fondé en mars 2012, Tapas s’est imposé comme l’un des acteurs précoces de la publication de webcomics et de webnovels sur mobile aux États-Unis. L’entreprise revendique aujourd’hui plus de 75.000 créateurs, 100.000 séries, 1,6 million d’épisodes et plus de 10 millions d’utilisateurs inscrits.

Cinq ans après le rachat par Kakao

En mai 2021, Kakao Entertainment avait annoncé l’acquisition de 100 % de Tapas Media, dans une transaction valorisée à environ 510 millions $. Le groupe sud-coréen présentait alors l’opération comme l’un des piliers de son développement en Amérique du Nord et, plus largement, sur les marchés anglophones.

L’année suivante, Tapas Media, Radish Fiction et Wuxiaworld avaient été regroupés au sein de Tapas Entertainment. Mais cette stratégie nord-américaine s’est depuis nettement contractée. Radish, application de fiction sérielle acquise en parallèle de Tapas pour 440 millions $, a cessé ses activités le 31 décembre 2025. À l’époque, les chapitres débloqués par les lecteurs étaient eux aussi devenus inaccessibles après l’arrêt du service.

Wuxiaworld, troisième plateforme intégrée a elle aussi quitté le giron de Kakao en septembre 2026 : son fondateur, Jingping Lai, en a racheté 100 % du capital. Le service, lui, doit continuer.

La fermeture de Tapas prolonge désormais ce mouvement. Selon le média sud-coréen MoneyToday, Kakao Entertainment réduit son activité d’exploitation directe de plateformes en Amérique du Nord, après plusieurs années d’investissements dans ce marché. Le groupe privilégierait davantage la circulation de ses propriétés intellectuelles, leur adaptation audiovisuelle et d’autres activités déjà établies, notamment autour de Piccoma.

Le mouvement n’est d’ailleurs pas complètement étranger au marché français. En 2024, piccoma France, autre implantation du groupe Kakao, avait fermé, un peu plus de deux ans après son lancement. Un changement de stratégie de Kakao Entertainment, dont les dirigeants affirmaient vouloir privilégier une croissance plus organique après plusieurs années marquées par les acquisitions.

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14 ans après son lancement et un peu plus de cinq ans après son rachat par Kakao, Tapas disparaîtra donc définitivement le 31 mars 2027.

Crédit image : Tapas

Par Clotilde Martin

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