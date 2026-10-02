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Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
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2026 en Ukraine, les livres brûlent. Littéralement.

Cécile Deniard, traductrice littéraire, s’est rendue deux semaines en Ukraine pour apporter son soutien à ses collègues au nom du Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL). Elle y a participé au festival BookForum de Lviv mi-septembre, puis est allée à Kyiv afin d'y rencontrer d'autres acteurs de la chaîne du livre. Leur énergie, leur créativité, mais aussi le besoin de solidarité qui s’est souvent exprimé au cours de ces entretiens, lui ont inspiré cette tribune.

Le 02/10/2026 à 13:02 par Auteur invité

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Publié le :

02/10/2026 à 13:02

Auteur invité

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Sous les bombes, les Ukrainiens écrivent, traduisent, publient et lisent pour rester libres

En Ukraine en 2026, les livres brûlent. Littéralement. Le 1er août, huit millions d’ouvrages sont partis en fumée dans le bombardement d’un centre logistique à Kharkiv. Située à trente kilomètres de la frontière, la ville, capitale historique de l’édition, se trouve en première ligne de la guerre d’agression menée par la Russie.

Tout l’été, des frappes sur ses imprimeries et entrepôts ont désorganisé la filière et l’Institut ukrainien du livre évalue à treize millions le nombre d’exemplaires détruits, soit un tiers de la production annuelle. Beaucoup de petites maisons y ont perdu tout leur stock, et les manuels scolaires ont manqué à la rentrée dans certaines régions.

Depuis 2022 et l’invasion à grande échelle, le livre n’avait bien sûr pas été épargné : l’association PEN Ukraine estime par exemple à 700 le nombre de bibliothèques détruites en tout ou partie ; elle s’emploie aussi, avec tout un éventail de partenaires, à rendre hommage aux acteurs culturels tués par la Russie.

À LIRE - Ukraine : 8 millions de livres brûlés dans un seul entrepôt

Mais ces derniers mois, les catastrophes s’enchaînent. Le 14 juin, une frappe a incendié le toit de l’Arsenal de Kyiv, qui accueillait deux semaines plus tôt le salon international du livre (et, accessoirement, une délégation de l’Institut français).

Le 16 août, le marché des livres anciens était ravagé par un missile ; des étals de bouquinistes, il ne reste que des poutrelles noircies et des amas de cendres. Depuis des semaines, les bombardements quotidiens sur la capitale paralysent la vie sociale. Le festival Knyzhkova Kraina (« Au pays des livres »), grande fête populaire qui devait se tenir dans le parc des Expositions, a dû être reporté au printemps, de même que le festival du livre jeunesse de l’Arsenal.

À ces épreuves s’ajoutent naturellement les difficultés qui handicapent l’économie ukrainienne tout entière : pénurie de main-d’œuvre, inflation, coupures d’électricité, difficulté à se chauffer... Chacun redoute l’hiver qui arrive.

Littérature et combat pour la liberté

Dans les frappes de cet été, il n’est pas certain que l’industrie du livre ait été spécifiquement visée, mais ces tragédies renvoient douloureusement ses acteurs à la persécution dont la langue ukrainienne et ses écrivains ont été victimes pendant des siècles sous l’Empire russe, puis sous l’Union soviétique. La question du livre et de la culture n’a rien d’annexe dans la volonté du régime poutinien de nier l’autonomie de l’Ukraine, quitte à anéantir le pays.

À LIRE - Ukraine : après de nouvelles frappes, l'industrie du livre au bord de « l'effondrement »

Au xixe siècle, la littérature fut au cœur du mouvement d’affirmation d’une identité ukrainienne, avec des figures comme le poète Taras Chevtchenko ou l’écrivaine et traductrice Lessia Oukraïnka. Ces dernières années, la guerre a amené à redécouvrir les écrivains de la « Renaissance fusillée » des années 1920-1930 ou un poète comme Vassyl Stous, mort au goulag en 1985.

Et aujourd’hui, ce sont encore des écrivains qui portent haut l’étendard de la résistance : des poètes qui écrivent du front (Serhiy Jadan, Artur Dron) ; des philosophes et essayistes (Volodymyr Yermolenko, Tetiana Ogarkova) ; ou encore Victoria Amelina, fauchée juste après avoir mis en lumière le journal d’occupation d’un autre écrivain, Volodymyr Vakulenko, assassiné par les Russes. Quelques noms parmi bien d’autres, figures de ralliement pour tous ceux qui veulent rester libres de raconter leur(s) histoire(s), d’échanger entre eux ou avec le reste du monde et, non moins important, de s’évader. La fantasy a, comme dans beaucoup de pays, le vent en poupe !

Extraordinaire vitalité du monde du livre ukrainien

Face aux agressions répétées, la capacité de réaction des Ukrainiens est impressionnante : Les Russes bombardent nos grands entrepôts de Kharkiv ? Nous allons disperser et mutualiser de petits lieux de stockage. Notre festival ne peut se tenir au parc des Expositions ? Nous allons disséminer les rencontres dans les librairies et autres lieux culturels.

Ce ressort et cette solidarité sont d’autant plus remarquables que l’écosystème du livre est d’une grande jeunesse en Ukraine. Car si le pays possède une longue et riche histoire littéraire, et si l’indépendance votée en 1991 avait amorcé un renouveau, une véritable rupture s’est produite en 2014, avec la révolution de la Dignité, l’annexion de la Crimée par la Russie et le début de la guerre dans le Donbass. L’édition a connu un boom ; on s’est détourné des livres en russe, et les Ukrainiens ont voulu écrire, traduire, lire en ukrainien, se réapproprier leur histoire et la faire connaître.

Ils se sont alors organisés, regroupés, créant ou développant de grands médias culturels en ligne comme The Ukrainians ou Chytomo ; le festival Book Arsenal a noué des relations avec l’étranger ; et c’est seulement en 2016-2017 que l’Institut ukrainien du livre (équivalent de notre Centre national du livre) et l’Institut ukrainien (qui vise à promouvoir la langue et la culture ukrainienne à l’étranger) ont vu le jour. Bref, une grande partie des acteurs qui structurent aujourd’hui le paysage sortaient des langes lorsqu’arrivèrent le covid en 2020, puis l’invasion à grande échelle de 2022.

Les Ukrainiens et leur chaîne du livre ont résisté. Grâce à leur propre créativité et à leur farouche volonté de ne pas mourir.

À LIRE - Le Book Arsenal de Kyiv : sous alerte aérienne, changer la guerre en littérature

Un peu aussi grâce à la solidarité de la communauté du livre et à des aides européennes comme le programme House of Europe mis en œuvre par le Goethe Institute. En 2022, la foire de Francfort, incontournable rendez-vous de l’édition mondiale, a accueilli gratuitement le stand ukrainien, et depuis lors le fort soutien de la foire et de ses partenaires institutionnels et professionnels permet à l’Ukraine d’y proposer un programme toujours plus riche et attendu.

L’Ukraine veut désormais se donner les moyens d’être retenue comme invitée d’honneur en 2030 et cultive sa présence dans les réseaux internationaux grâce à sa politique publique ou des initiatives telle que la plateforme INDEX : tout en répondant aux urgences du présent, jamais les Ukrainiens ne perdent de vue l’avenir à construire.

Une leçon de courage et de solidarité

Au Forum du livre de Lviv mi-septembre, la guerre est partout dans le paysage et dans les têtes, et pourtant le programme reste ambitieux : un partenariat renouvelé avec le Hay Festival britannique, 300 événements professionnels et grand public, 15 000 visiteurs. Intacte est aussi la joie de se retrouver et de parler littérature aux terrasses des cafés de cette ville à l’architecture austro-hongroise. On publie pour la première fois E. M. Forster en ukrainien ; on fait retraduire Heinrich Böll pour libérer son œuvre du carcan de la censure soviétique. Une librairie Sens vient d’ouvrir dans un ancien cinéma.

Celle de Kyiv, la plus vaste du pays, a ouvert en février 2024 et fait figure de symbole de résilience culturelle. À quelques pas de la place de l’Indépendance, dite Maïdan, elle est devenue un véritable « tiers lieu » où l’on vient se restaurer, tenir réunion, assister à un événement, se réchauffer l’hiver. Et, oui, acheter des livres. Car le marché s’est nettement redressé après le choc de l’invasion et se maintient — envers et contre tout.

À LIRE - Les éditeurs ukrainiens les plus productifs en 2025

Volia, c’est le nom des prix de littérature dont le ministère ukrainien de la Culture a annoncé la création cet été.

Volia est un beau mot qui n’a pas d’équivalent en français. Traduit tantôt par volonté, tantôt par liberté, il désigne cette force vitale dans laquelle les Ukrainiens veulent se reconnaître et qui les pousse à l’action face à l’adversité.

Parce qu’être libre et le rester est un choix.

La communauté du livre ukrainienne a besoin de soutien, particulièrement de la part de nous autres Européens ; mais, dans ce domaine comme dans tant d’autres, les Ukrainiens ont beaucoup à nous apprendre.

Crédits photo : Mark Steele CC BY SA 4.0

 
 
 
 

 

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Cécile Coulon

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

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Véronique Ovaldé : “J’ai toujours inventé d’autres vies à ma mère”

On connaît Véronique Ovaldé pour ses fictions et leurs vies toujours prêtes à bifurquer. Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire, elle se tourne cette fois vers sa propre mère. Le récit est plus intime, sans abandonner l’imaginaire, et la place parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026.

30/09/2026, 17:03

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Pangram peut-il vraiment prouver que le roman de Thélyson Orélien a été écrit par une IA ?

Depuis le début de l’affaire Thélyson Orélien, le débat s’est concentré sur l’usage possible de l’intelligence artificielle, la fiabilité des détecteurs, puis les affaires de plagiat. Un aspect a toutefois été moins examiné : le calcul utilisé pour affirmer qu’il était presque impossible que Pangram se soit trompé sur les 20 passages du roman présentés comme suspects par « Balance ton Claude », compte derrière lequel se trouve notamment l’essayiste Samuel Fitoussi. Pour ActuaLitté, le mathématicien Mouhamadou Sy revient sur ce calcul, sur l’hypothèse d’indépendance qu’il suppose et sur ce qu’il permet réellement, ou non, de conclure.

30/09/2026, 16:08

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“L’écoute de cette sélection de chansons a joué un rôle crucial d’inspiration”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. S’il revendique depuis l’enfance une passion pour les livres et l’horreur, l’écrivain entretient avec la musique une relation tout aussi profonde — quoique née plus tardivement, presque par accident. Du punk français aux chants celtiques, de Bob Dylan au free-jazz, des musiques de films à la darksynth, ses écoutes accompagnent autant son quotidien que son travail d’écriture. Au point de faire de la bande-son de Grand-Guignol une composante à part entière du roman. Il revient sur cette « musicobsession », ses découvertes fondatrices et ces morceaux qui, parfois, donnent à la fiction sa couleur avant même que les mots ne l’installent.

30/09/2026, 13:35

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Édition classique, crowdfunding ? “Choisir le modèle le plus juste pour chaque œuvre”

Auteur et président de l’Association de sauvegarde de l’Abbaye Saint-Félix de Montceau, Guilhem Méric revendique un parcours d’« auteur hybride », entre maisons d’édition et publication indépendante. À l’occasion du lancement de MORLHED – L’Ombre des Primordiaux, il explique pourquoi il a choisi le financement participatif, entre maîtrise des droits, cohérence de son univers, contexte économique du livre et relation directe avec ses lecteurs.

30/09/2026, 12:48

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À 80 ans, Lucky Luke court toujours : dans les coulisses de l’exposition avec Joub

À 80 ans, Lucky Luke n’a pas fini de galoper. Commissaire de l’exposition Lucky Luke court toujours !, présentée à Quai des Bulles, Joub a replongé dans l’ensemble de la série pour raconter autrement le cow-boy de Morris : par le dessin, la couleur, les gags et les motifs qui traversent huit décennies d’albums.

30/09/2026, 12:04

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Lucie Rico : “Dire quelque chose, c’est déjà le transformer”

Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? Une question qui a conduit Lucie Rico jusqu’à la finale du prix des Deux Magots 2026. Dans ce troisième roman publié chez P.O.L, une phrase inachevée ouvre une enquête sur un souvenir d’enfance, entre le baroque du giallo, reconstitution comme les vrais enquêteurs judiciaires, et mémoire familiale.

29/09/2026, 15:07

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Le Goncourt craint pour son intégrité ? Alors Pangram pour les 15 autres romans, fissa !

L’Académie Goncourt a donc retiré de Thélyson Orélien, de sa première sélection, au nom de plagiats antérieurs et d’analyses concluant que le roman serait « selon toute vraisemblance » produit avec IA. Une décision loin d'être unanime, on compte au moins Pascal Bruckner dans la résistance. Puisque l’Académie introduit le détecteur dans son prétoire, qu’elle aille au bout de sa logique : même outil, même protocole, même soupçon. Sinon, ce n’est plus une règle. C’est un traitement d’exception. 

29/09/2026, 14:48

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Quai des Bulles : 45 ans de BD, de rencontres et de passion

Traditionnellement, le festival Quai des Bulles décale ses dates pour cause de Route du Rhum et ouvre ses portes ces 9-10-11 octobre, à Saint-Malo. L’occasion, s’il en fallait une, de venir flâner sur les remparts se gaver d’air iodé et de bande dessinée…

29/09/2026, 14:22

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Elsa Holfert : "Le burn-out n’est pas que professionnel"

Paru le 22 avril 2026 aux Éditions Dangles, Fatigue chronique, et si c’était un épuisement surrénalien ? d’Elsa Holfert explore les mécanismes de l’épuisement liés au stress chronique. Kinésithérapeute de formation, l’autrice exerce aujourd’hui comme praticienne en santé fonctionnelle et en hormonologie.

28/09/2026, 16:40

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Affaire Thélyson Orélien : “Un score de génération par IA n’est pas une preuve”

Créée en juillet 2024 pour distinguer les œuvres d’origine humaine des contenus générés par intelligence artificielle, l’association Fabrication Humaine défend un label gratuit fondé sur l’engagement de l’artiste. Dans cette tribune, elle prend appui sur l’affaire Thélyson Orélien pour interroger la place prise par les outils de détection : sans trancher sur l’origine de C’était ça ou mourir, elle appelle à distinguer l’indice de la preuve et plaide pour davantage de transparence dans les processus de création. 

28/09/2026, 16:30

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IA et littérature : et si on arrêtait de s’écharper pour s’entendre, bordel !

Nathalie Hug a publié en juin dernier 92 BPM, Mais bordel qui a écrit ce roman ? aux Éditions Télémaque, un texte qu’elle présente comme entièrement hybride, né de 18 mois de travail avec l’intelligence artificielle et accompagné d’un making-of détaillant cette expérience. Dans cette tribune, elle revient sur la polémique autour de C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, accusé d’avoir été écrit avec l’IA, et élargit le débat à la place de ces outils dans la création littéraire, à la transparence envers les lecteurs et à l’avenir de l’écriture humaine.

28/09/2026, 14:22

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Journée de la traduction : 7 livres où tout aurait mieux fini avec un bon traducteur

Le 30 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la traduction. L’occasion de rappeler qu’en littérature, un mot de travers peut envoyer une expédition sur le mauvais continent, transformer Jésus en plante urticante ou rendre une civilisation extraterrestre dépendante à une voix. De Jules Verne à R. F. Kuang, sept livres où comprendre l’autre relève moins du confort que de la survie — avec, parfois, des résultats franchement discutables.

28/09/2026, 12:22

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Thélyson Orélien : “Pourquoi tant d’acharnement sur un écrivain ?”

L’affaire Thélyson Orélien s’est imposée en quelques jours au cœur de la rentrée littéraire. Soupçonné d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour écrire C’était ça ou mourir, puis rattrapé par plusieurs cas de plagiat concernant des textes anciens, l’auteur québécois conteste les accusations visant son roman. Le retrait du livre de la sélection du Goncourt a encore amplifié une controverse qui interroge désormais tout le monde éditorial. Par Auguste Feydeau.

26/09/2026, 14:00

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Journée de l'accès à l'information : 5 livres qu’on n'aurait jamais dû ouvrir

Le 28 septembre célèbre la Journée internationale de l’accès universel à l’information. Excellente initiative. À un détail près : depuis des siècles, la littérature s’échine à démontrer que certains renseignements se porteraient beaucoup mieux sous clé. Lettres compromettantes, manuscrits impossibles, confessions judiciaires, dossiers de surveillance : cinq lectures où ouvrir le mauvais document revient rarement à améliorer sa journée.

26/09/2026, 09:30

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Démarchage téléphonique : sept livres où un appel a tout fait basculer

Le téléphone avait été inventé pour permettre à deux personnes éloignées de se parler. Puis quelqu’un a compris qu’il pouvait également servir à vendre des fenêtres, proposer une mutuelle, annoncer un décès ou rappeler à quelqu’un que son passé savait toujours composer son numéro.

26/09/2026, 08:00

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Affaire Thélyson Orélien : “Réinventons le pacte entre l’auteur, l’éditeur et le lecteur”

Thomas Perroud, normalien, est animateur de l’émission Anachroniques consacrée notamment aux premiers romans sur Fréquence protestante. Il revient sur les soupçons d’usage de l’intelligence artificielle au sujet du premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset).

24/09/2026, 16:32

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Violences sexistes et sexuelles : 50 ans pour passer de l'intime à la loi

Après des décennies de mobilisations, de recherches et de récits, les violences sexistes et sexuelles ne sont plus seulement appréhendées comme une succession de drames privés. Elles constituent un objet politique, juridique et culturel. La proposition de « loi intégrale » actuellement examinée à l’Assemblée nationale en offre une nouvelle traduction — et invite à regarder l’histoire des mots qui ont rendu ces faits visibles.

24/09/2026, 16:10

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Pour encadrer l'IA, La France insoumise convoque Isaac Asimov

Exclusif — Une figure de la science-fiction s'invite à l'Assemblée nationale, à la faveur d'une proposition de loi déposée par René Pilato, député La France insoumise — Nouveau Front Populaire de Charente. Les fameuses « lois de la robotique », conçues par l'écrivain américain, y sont citées, afin de motiver et nourrir un encadrement des intelligences artificielles mises à la disposition du grand public.

24/09/2026, 15:58

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Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ?

ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui ressemble à une consigne de rédaction laissée par erreur. Un indice concret, distinct des détecteurs d’IA, qui vient désormais s’ajouter à une série d’éléments exhumés ces derniers jours par plusieurs médias et internautes autour des textes de l’auteur. Au-delà de son cas, l’affaire touche désormais à quelque chose de plus vertigineux : la possible fin d’un monde où l’on croyait encore savoir, sans trop de doute, ce qu’était un auteur.

24/09/2026, 13:34

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“L’IA est arrivée, et le mot “aide” s’est complètement décousu”

Entre correction, réécriture et création, où commence véritablement « l’aide » à un auteur ? Écrivain, poète et correcteur, Adnan Algın plonge dans ses propres archives éditoriales pour interroger les interdictions visant l’intelligence artificielle. De ses interventions sur des romans aux cas célèbres de Raymond Carver ou T. S. Eliot, il questionne une frontière que l’IA n’a peut-être pas inventée, mais sérieusement brouillée.

24/09/2026, 11:53

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“L’horreur est le meilleur genre de l’histoire de la fiction”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. L'écrivain revendique une passion pour l’horreur née dans les livres, nourrie par le cinéma. De Guillermo del Toro à Stephen King, l’écrivain revient sur les monstres qui ont façonné son imaginaire et défend une conviction paradoxale : l’épouvante peut nous rassurer. Les démons de fiction ont sur les terreurs du réel un avantage décisif : ils n’existent pas. Une invitation à frissonner pour mieux souffler, qu'il partage dans nos colonnes...

23/09/2026, 17:36

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“La véritable violence, c’est le déni, l’indifférence”

Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

21/09/2026, 16:54

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Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos”

La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.

21/09/2026, 16:19

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“Avons fait l’impossible, mais avions rêvé davantage”

Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.

21/09/2026, 15:53

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Les livres prophétiques ne sont peut-être pas ceux que nous croyons

De George Orwell à André Malraux, en passant par Aldous Huxley, Ray Bradbury, Friedrich Nietzsche et Franz Kafka, Bertrand Jouvenot propose de déplacer notre regard sur les « livres prophétiques ». Dans cette tribune, il distingue les œuvres qui ont anticipé les formes visibles de notre monde de celles qui auraient saisi des mutations plus profondes : crise du sens, autonomie des systèmes, transformation de notre rapport au temps et à nous-mêmes.

21/09/2026, 12:32

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Et si le vrai danger n’était pas la mort du livre, mais celle de la lecture ?

ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques. 

21/09/2026, 11:42

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“Humanité générique” : La fabrique défend Louisa Yousfi après la polémique

Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.

19/09/2026, 10:30

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Journée de la paix : 5 romans où 5 minutes d'échange épargnaient 300 pages

Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.

19/09/2026, 10:00

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France Travail ouvre un service pour personnages secondaires

On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.

19/09/2026, 07:30

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De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise

Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…

16/09/2026, 17:03

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“Le risque de devenir « un LinkedIn du livre » existe évidemment”

L'écueil, Jean-Charles Caplier le formule lui-même : créer « un LinkedIn du livre » de plus. Alors que LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, son fondateur défend un espace transversal entre les métiers, nourri de ressources, d’outils et d’un assistant IA. Pour ActuaLitté, il précise ce qui permettra de juger si le projet a vraiment trouvé sa place — et jusqu’où il entend laisser Volt’R intervenir.

16/09/2026, 09:30

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”Chaque livre mérite de trouver ses lecteurs” : Béliveau éditeur à la conquête de l’Europe

Reprise en juillet 2026 par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina, Béliveau Éditeur entend revoir autant sa sélection de projets que leur commercialisation. Les deux entrepreneurs veulent associer davantage les auteurs à la stratégie de leurs livres, relancer la production et renforcer la présence de cette maison québécoise de plus de 50 ans en France, en Belgique et en Suisse, avec un objectif de 25 à 30 titres à court terme.

16/09/2026, 09:00

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À quelques pas de toi : le podcast qui a relié les générations

Il y a des a priori auxquels il faut tordre le cou : « il ne se passe pas grand-chose en milieu rural » est un préjugé qui vient de prendre du plomb dans l’aile grâce à une dynamique mise en place dans une petite commune de Gironde.

14/09/2026, 16:07

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