Noham Selcer, Prix Maison Rouge Biarritz 2026 pour Midgar

Pour cette 8e édition du Prix Maison Rouge Biarritz, le jury, présidé par Hervé Le Tellier, Prix Concourt 2020, réunissait Eliette Abécassis, Raphaël Enthoven, Dorothée Janin-Goldman, Claude Nori, Nathan Devers, Julie Mamou-Mani (alias Mamouz), Victor Dumiot, Alexandre Labruffe et Joffrine Donnadieu.

Ils ont grandi sous le même ciel, urbain et sombre, dans la même famille, heurtés par les mêmes secousses. Pourtant, Sura, Zellik et Gaston n'auront pas tiré les mêmes enseignements de leur éducation. À la première, l'enfance aura donné l'ardeur de la révolte ; au deuxième, le goût du pouvoir par l'argent ; au troisième, une attention douloureuse à ce qui menace de disparaître. Arrivé à l'âge adulte, le trio se fissure, entre amour fraternel et contradictions brutales. Employé par le puissant consortium pétrolier IXIA Power, Zellik se laisse emporter par l'ivresse de la réussite financière, tandis que Sura, devenue avocate, engage sa vie pour préserver la nature des saccages écologiques. Un événement imprévu survient, qui va conduire Zellik et sa sœur à s'opposer dans un combat d'une rare intensité. Cette lutte mettra-t-elle en péril leur fratrie, et en particulier le fragile Gaston ? – Le résumé de l'éditeur pour Midgar

Noham Selcer est né à Paris en 1990. À 18 ans, il devient professeur de mathématiques en lycée et publie deux ouvrages de mathématiques aux éditions Ellipses. En 2014, il se consacre au théâtre. Ses pièces seront jouées au Théâtre du Rond-Point à Paris. Son premier roman, Les Chaînes de Markov, est publié chez Gallimard en mars 2024. Midgar est son deuxième roman publié chez Gallimard.

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Créée en 2019 par Céline et Guillaume Farré, avec le concours de Frédéric Beigbeder et Frédéric Schiffter, la distinction biarrote souhaite récompenser une œuvre sans catégorie prédéfinie, en privilégiant l’audace, l’originalité et la créativité.

En 2025, pour la première édition présidée par Hervé Le Tellier, Victor Pouchet avait remporté le Prix Maison Rouge avec Voyage voyage (Gallimard).

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Photographie : Noham Selcer, lauréat 2026, entouré du jury du Prix Maison Rouge : Dorothée Janin-Goldman, Claude Nori, Céline Sayagh-Farré, Victor Dumiot, Hervé Le Tellier et Julie Mamou-Mani au Café de Paris © Pierre Chambion

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Par Dépêche

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