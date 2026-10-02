La dislocation

Emmanuel Todd prévient d’emblée : cette fois, pas de système parfaitement refermé sur lui-même, ni de démonstration qui ferait mine d’avoir déjà trouvé son terme. « La logique est l’un des ressorts de l’humour. » Voilà pourtant ce qui demeure : le goût des enchaînements, des structures, des hypothèses poussées jusqu’à leurs conséquences. Dans ces conversations avec Diane Lagrange, l’architecte accepte cependant de laisser les échafaudages visibles.

« Dans ce livre-ci, je déborde. » Le verbe fournit la clé. Todd revient sur ses erreurs, expose ses hésitations, mêle souvenirs personnels, démographie, anthropologie familiale, histoire longue et commentaires d’une actualité encore mouvante. Ce parti pris donne au volume son énergie particulière : la réflexion se construit devant le lecteur, bifurque, se corrige, repart.

Diane Lagrange n’est pas une simple relanceuse. Ses questions ouvrent des angles morts, forcent des précisions, opposent parfois une résistance salutaire au mouvement d’une pensée qui aime embrasser large.

Les États-Unis, l’Europe, la Russie, la Chine, l’Iran ou le Japon entrent ainsi dans un même champ comparatif. Les conclusions avancées restent celles de Todd, parfois radicales, souvent faites pour être discutées. L’intérêt du livre tient justement moins à l’adhésion qu’à l’accès au mécanisme intellectuel. « Ma vie mentale personnelle n’est qu’un immense effort pour arriver à penser librement l’Histoire tout en préservant en moi le conformisme de valeurs indispensable à une vie sociale civilisée. » Cette confession résume la tension de l’ensemble : sortir des cadres sans renoncer à une méthode.

La notion de dislocation finit dès lors par dépasser la seule géopolitique. Todd l’applique aux appartenances collectives, aux capacités productives, aux institutions, jusqu’aux conditions mêmes du raisonnement. D’où cette formule : « l’implication mathématique réciproque : dislocation de la société si et seulement si dislocation de la pensée. » On retrouve là son goût des propositions totalisantes, parfois abruptes, mais ici données avec leurs prémisses, leurs détours et même leurs fragilités.

C’est ce qui rend La Dislocation singulier dans son œuvre récente. Au lieu de gommer le doute pour ne conserver qu’une thèse, Todd le laisse entrer dans le livre et devenir matière. La conversation assouplit sans diluer ; l’actualité presse la pensée sans l’aplatir. L’essai trouve ainsi une forme vivante, inquiète, volontiers provocatrice, où l’auteur ne dissimule ni ses paris ni ses embardées. Plus qu’un diagnostic achevé, c’est une pensée en cours d’exécution que le lecteur voit se fabriquer.