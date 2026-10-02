Soif d’idéal : Rocheteau raconte ce qui reste après les matchs

Cette simplicité constitue la première force du texte. Rocheteau ne cherche ni le mot spectaculaire ni la révélation fabriquée. Il raconte une tournée de dédicaces, un supporter, un vestiaire, une douleur au genou, le trac devant un micro. Il écrit comme il semble parler : avec des phrases nettes, parfois répétitives, mais rarement poseuses.

« Cette manière d’échanger est celle qui me correspond le plus. » La formule pourrait résumer tout l’ouvrage. Ce qui intéresse l’ancien attaquant, ce sont moins les archives de sa carrière que ce qu’il en reste entre les gens.

Cette proximité ouvre des passages plus personnels, justement parce qu’ils ne sont jamais surjoués. Rocheteau revient sur sa timidité, sur l’inconfort médiatique, sur la difficulté de se raconter autrement qu’en face-à-face. L’écriture lui offre une sortie : « Pour moi, c’est la manière la plus libre et sincère d’exprimer ce que je ressens. » Cette confidence éclaire le style : pas de grandes envolées, plutôt une parole qui avance à petits pas et trouve sa justesse dans la retenue.

La liberté devient d’ailleurs le fil le plus solide du récit. George Best, Johan Cruyff, les cheveux longs, l’Ajax, le jeu offensif, les protège-tibias refusés : tout se rejoint. « J’associais le foot à ce sentiment : je ne me suis jamais senti aussi libre que sur un terrain. » On comprend alors que le titre ne désigne pas une nostalgie vague. L’idéal de Rocheteau tient à une certaine idée du jeu : mouvement, plaisir, imagination, collectif. Même après la carrière professionnelle, le désir demeure, dépouillé de l’enjeu : « Juste jouer, pour le plaisir. »

Le récit gagne aussi lorsqu’il ramène les mythes à hauteur d’homme. Les grandes soirées européennes existent, bien sûr, mais elles côtoient les doutes d’un adolescent, la fatigue, les blessures, les amis, les parents ostréiculteurs, les supporters rencontrés des décennies plus tard. Le héros public se défait doucement au profit d’un homme qui préfère la conversation à la célébration. À propos du football contemporain, il conserve la même boussole : « Rendre les gens heureux, les rassembler… qu’y a-t-il de plus beau et de plus gratifiant ? »

Cette constance possède néanmoins son revers. Rocheteau regarde volontiers les êtres par leur versant lumineux. Les hommages s’enchaînent parfois sans véritable contrechamp, les valeurs de solidarité, d’humilité et de respect reviennent jusqu’à devenir un refrain. Les pages consacrées au PSG actuel assument une admiration presque entière ; elles nourrissent la cohérence du propos mais affaiblissent ponctuellement la tension critique. La construction fragmentaire, très agréable à picorer, entraîne aussi quelques reprises et des transitions minces.

Reste une qualité plus rare qu’elle n’en a l’air : aucune volonté de fabriquer une légende supplémentaire. Cinquante ans après l’épopée des Verts, Rocheteau déplace la victoire du terrain vers ce qui a résisté au temps. « C’est sans doute notre plus belle victoire. » Il parle alors de l’amitié entre anciens coéquipiers. Tout Soif d’idéal est là. Un récit chaleureux, parfois trop bienveillant, mais profondément cohérent avec celui qui le signe : réservé, sentimental, attaché à un football populaire où la beauté d’un geste compte encore davantage lorsqu’elle se partage.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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