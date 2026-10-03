Ils avaient promis de revenir” : une bibliothèque recherche 6000 livres

À Brasília, quelque 6 000 livres sont sortis de la bibliothèque par la grande porte et n’ont jamais retrouvé le chemin du retour. Certains manquent à l’appel depuis juillet 2013. Plutôt que de gronder les retardataires, la Biblioteca Nacional de Brasília a opté pour l’humour et une amnistie temporaire : pendant un mois, les ouvrages peuvent être rapportés sans pénalité.
Le 03/10/2026 à 10:33 par Cécile Mazin
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03/10/2026 à 10:33
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La Biblioteca Nacional de Brasília a lancé l’avis de recherche le 23 septembre. Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, l’établissement présente les absents avec une certaine indulgence : ils « sont sortis par la grande porte, ont promis de revenir et n’ont plus donné de nouvelles ».
Et si l’un d’eux sommeille toujours sur une étagère, inutile de préparer sa défense : « Pas besoin de s’expliquer. Il suffit de le rapporter », poursuit le message.
Derrière la plaisanterie, le compte est conséquent. Lors du lancement de l’opération, la bibliothèque évoquait environ 6 000 exemplaires non restitués, pour un fonds d’approximativement 60 000 livres. Mangas, bandes dessinées, ouvrages destinés à la jeunesse et œuvres de fiction figurent parmi les documents toujours en circulation.
Deux jours plus tard, la Secretaria de Cultura e Economia Criativa du District fédéral fournissait un relevé plus précis : 6 432 ouvrages dont le délai de restitution avait expiré étaient alors associés à 4 151 usagers présentant des pendances. Le décompte inclut les prêts accusant au moins une journée de retard, mais écarte ceux dont l’échéance n’est pas encore passée.
Pour quelques lecteurs, le retard ne se mesure plus vraiment en jours. Les emprunts non régularisés les plus anciens recensés par l’établissement remontent au 9 juillet 2013. Treize ans plus tard, les volumes concernés figurent toujours dans les registres comme non restitués.
Pas question pour autant d’organiser une chasse aux mauvais emprunteurs. La BNB accompagne son rappel d’une formule explicite : « Sans honte, sans jugement ! Seulement la gratitude de milliers de lecteurs qui attendent leur tour. »
Surtout, l’établissement a choisi la carotte plutôt que le bâton. Durant un mois, les détenteurs peuvent rendre les documents concernés sans subir la « multa pedagógica », la sanction appliquée en cas de retard. Les retours s’effectuent directement au comptoir de la bibliothèque, du lundi au vendredi de 8 h à 22 h, puis les samedis et dimanches de 8 h à 14 h.
Les règles ordinaires sont relativement souples. Selon les informations communiquées par la bibliothèque, un usager inscrit peut emprunter jusqu’à cinq volumes à la fois, pour une durée maximale de trente jours. Deux renouvellements en ligne restent possibles, à condition que l’échéance initiale ne soit pas déjà dépassée.
Brasília avait déjà tenté l’expérience. En 2024, une précédente campagne de restitution avait permis de ramener 4664 exemplaires dans les collections, d’après le bilan conservé par la Biblioteca Digital de la BNB. La source originelle de ce compte rendu, daté du 23 septembre 2024, est Agência Brasília, service d’information du gouvernement du District fédéral.
L’opération avait pour objectif de faire revenir des ouvrages absents parfois depuis plusieurs années et de remettre ces ressources à la disposition du public. Le chiffre obtenu explique sans doute pourquoi la recette est reprise deux ans plus tard : suspension temporaire des sanctions, appel sans culpabilisation et rappel d’une évidence de bibliothèque publique — un livre conservé chez un lecteur est aussi un titre devenu momentanément inaccessible aux autres.
Cette fois, l’établissement dispose même d’une formule toute trouvée pour ses quelque 6000 fugueurs. Ils n’ont pas disparu dans des circonstances mystérieuses : ils sont entrés dans les sacs de lecteurs parfaitement identifiés et ont franchi la sortie tout à fait légalement. Pour 6432 d’entre eux, il reste simplement à effectuer le voyage dans l’autre sens.
Crédits photo : getty
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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Exclusif - La procédure de redressement judiciaire engagée pour la société Eilean Books aboutira très certainement à un rachat. Selon les informations de ActuaLitté, quatre repreneurs se présentent pour la reprise. Au menu, Hachette Livre, Média Participations et Editis, dont les approches diffèrent significativement.
29/09/2026, 20:41
Hachette Livre fera évoluer sa direction internationale à compter du 1er janvier 2027 : David Shelley quittera la direction opérationnelle d’Hachette UK et de Hachette Book Group pour devenir Global Advisor - conseiller stratégique international auprès de la direction générale - auprès de la direction générale du groupe, tout en prenant la présidence exécutive des deux filiales. Katie Espiner et Ben Sevier prendront respectivement les commandes des activités britannique et américaine.
29/09/2026, 17:35
Près de 160 ans après le pillage de Maqdala par l’armée britannique, un évangéliaire éthiopien ayant appartenu à l’empereur Tewodros II a refait surface sur le marché du livre ancien. Présenté par l’antiquaire viennois Inlibris avec un prix indicatif de 250.000 €, le manuscrit a été retiré de la vente après l’intervention de l’Ethiopian Heritage Authority. Son retour en Éthiopie, en revanche, n’est toujours pas acquis.
29/09/2026, 14:05
Les Éditions du Félin lancent le 16 octobre 2026 une nouvelle collection, « Éclairage », pensée pour proposer des ouvrages courts, composés de chapitres autonomes et pouvant être lus dans l’ordre ou au hasard. Le premier volume, Éclairage sur le Moyen Âge, est signé par l’historien et romancier Laurent Decaux.
29/09/2026, 11:58
Combien la fabrication d’un livre émet-elle de gaz à effet de serre ? Avec Livrempreinte, le Syndicat national de l’édition met à disposition des maisons françaises un calculateur capable d’établir le bilan d’un tirage, de le ramener à l’exemplaire et de tester différents choix avant impression. Un outil pour mesurer, comparer et, à terme, réduire.
29/09/2026, 11:56
Les éditions Invenit rééditent les Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle (1686), best-seller du Grand Siècle inscrit au Bac de français jusqu'en 2027, en l'éclairant par des images de la NASA choisies par l'astrophysicienne Sylvie Cabrit. Né en 2020 à l'École Estienne du travail de Claire Capone, ce projet fait dialoguer texte classique et astrophysique contemporaine, offrant un outil pédagogique original. Projet porté par les éditions Inevit.
29/09/2026, 09:40
La romancière française Janine Boissard est morte à l'âge de 93 ans, ont annoncé ce lundi 28 septembre les éditions Fayard. Autrice de plus de cinquante livres et figure majeure de la littérature populaire française, elle laisse derrière elle près de 70 ans d'écriture, marqués notamment par le succès de la saga L'Esprit de famille.
28/09/2026, 17:57
Exclusif — La Cour de cassation a rendu sa décision le 24 septembre dernier, confirmant le jugement de la Cour d'appel de janvier 2024 : les éditions Allary ont enfreint le Code de la sécurité sociale en rémunérant un directeur de collection selon le régime des artistes auteurs. Et pas n'importe lequel : Guillaume Allary lui-même, le fondateur de la structure, qui a travaillé aux côtés d'un certain Riad Sattouf sur la série L'Arabe du futur.
28/09/2026, 14:18
À moins d’une semaine du premier tour de la présidentielle brésilienne, le livre s’installe dans la campagne. Abrelivros, la Câmara Brasileira do Livro (CBL) et le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) interpellent les candidats : sécuriser les grands programmes d’achat, financer bibliothèques et médiation, soutenir éditeurs et libraires, mais aussi encadrer l’usage des œuvres par les intelligences artificielles. Une feuille de route destinée au pouvoir qui sortira des urnes le 4 octobre.
28/09/2026, 12:00
L’écrivain écossais Peter May est mort à l’âge de 74 ans, nous annoncent les Éditions du Rouergue, qui publient son œuvre en français depuis plus de 20 ans. Installé de longue date dans le Lot et naturalisé français en 2016, le romancier laisse derrière lui une importante œuvre policière, particulièrement populaire en France.
28/09/2026, 11:47
On croit connaître la Première Guerre mondiale. La boue, les tranchées, l'horizon de barbelés. Mais cette guerre-là a englouti le monde entier, et l'image qu'on en garde tient sur une seule tranchée. Avec Petites Histoires de Guerre – La Première Guerre Mondiale, l'auteur indépendant Mi-rage la raconte autrement : dix nouvelles, dix personnages fictifs adossés à des faits documentés, qui n'ont en commun ni le camp, ni le continent, ni la langue.
28/09/2026, 11:38
Au 1er janvier 2027, la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie est susceptible de changer de directeur, annonce le ministère de la Culture dans un avis de vacance. Jean-Michel Knop est titulaire du poste depuis 2024.
28/09/2026, 10:21
Partie d’une maison patrimoniale contrainte de réduire ses activités, l’alerte gagne désormais toute la chaîne du livre. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) demande à Claudia Sheinbaum une réunion et avance cinq mesures : prix unique réellement appliqué, dialogue direct avec la profession, TVA à taux zéro pour libraires et distributeurs, reprise des acquisitions en bibliothèque et politique de lecture renforcée.
26/09/2026, 16:00
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