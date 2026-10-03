Ils avaient promis de revenir” : une bibliothèque recherche 6000 livres

La Biblioteca Nacional de Brasília a lancé l’avis de recherche le 23 septembre. Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, l’établissement présente les absents avec une certaine indulgence : ils « sont sortis par la grande porte, ont promis de revenir et n’ont plus donné de nouvelles ».

Et si l’un d’eux sommeille toujours sur une étagère, inutile de préparer sa défense : « Pas besoin de s’expliquer. Il suffit de le rapporter », poursuit le message.

Derrière la plaisanterie, le compte est conséquent. Lors du lancement de l’opération, la bibliothèque évoquait environ 6 000 exemplaires non restitués, pour un fonds d’approximativement 60 000 livres. Mangas, bandes dessinées, ouvrages destinés à la jeunesse et œuvres de fiction figurent parmi les documents toujours en circulation.

Deux jours plus tard, la Secretaria de Cultura e Economia Criativa du District fédéral fournissait un relevé plus précis : 6 432 ouvrages dont le délai de restitution avait expiré étaient alors associés à 4 151 usagers présentant des pendances. Le décompte inclut les prêts accusant au moins une journée de retard, mais écarte ceux dont l’échéance n’est pas encore passée.

Depuis le 9 juillet 2013

Pour quelques lecteurs, le retard ne se mesure plus vraiment en jours. Les emprunts non régularisés les plus anciens recensés par l’établissement remontent au 9 juillet 2013. Treize ans plus tard, les volumes concernés figurent toujours dans les registres comme non restitués.

Pas question pour autant d’organiser une chasse aux mauvais emprunteurs. La BNB accompagne son rappel d’une formule explicite : « Sans honte, sans jugement ! Seulement la gratitude de milliers de lecteurs qui attendent leur tour. »

Surtout, l’établissement a choisi la carotte plutôt que le bâton. Durant un mois, les détenteurs peuvent rendre les documents concernés sans subir la « multa pedagógica », la sanction appliquée en cas de retard. Les retours s’effectuent directement au comptoir de la bibliothèque, du lundi au vendredi de 8 h à 22 h, puis les samedis et dimanches de 8 h à 14 h.

Les règles ordinaires sont relativement souples. Selon les informations communiquées par la bibliothèque, un usager inscrit peut emprunter jusqu’à cinq volumes à la fois, pour une durée maximale de trente jours. Deux renouvellements en ligne restent possibles, à condition que l’échéance initiale ne soit pas déjà dépassée.

Une première pêche miraculeuse en 2024

Brasília avait déjà tenté l’expérience. En 2024, une précédente campagne de restitution avait permis de ramener 4664 exemplaires dans les collections, d’après le bilan conservé par la Biblioteca Digital de la BNB. La source originelle de ce compte rendu, daté du 23 septembre 2024, est Agência Brasília, service d’information du gouvernement du District fédéral.

L’opération avait pour objectif de faire revenir des ouvrages absents parfois depuis plusieurs années et de remettre ces ressources à la disposition du public. Le chiffre obtenu explique sans doute pourquoi la recette est reprise deux ans plus tard : suspension temporaire des sanctions, appel sans culpabilisation et rappel d’une évidence de bibliothèque publique — un livre conservé chez un lecteur est aussi un titre devenu momentanément inaccessible aux autres.

Cette fois, l’établissement dispose même d’une formule toute trouvée pour ses quelque 6000 fugueurs. Ils n’ont pas disparu dans des circonstances mystérieuses : ils sont entrés dans les sacs de lecteurs parfaitement identifiés et ont franchi la sortie tout à fait légalement. Pour 6432 d’entre eux, il reste simplement à effectuer le voyage dans l’autre sens.

Crédits photo : getty

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com