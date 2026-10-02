Prix BD Fnac France Inter 2027 : 20 albums en compétition

La Fnac et France Inter ouvrent l’édition 2027 de leur prix consacré à la bande dessinée. 20 albums parus en 2026 ont été retenus, tandis qu’un appel à candidatures est ouvert du 2 au 6 octobre pour constituer une partie du jury. Les finalistes seront annoncés le 4 décembre, avant la révélation du lauréat le 6 janvier 2027 sur France Inter.
Le 02/10/2026 à 12:30 par Dépêche
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Publié le :
02/10/2026 à 12:30
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Pour la neuvième année consécutive, la Fnac et France Inter organisent ensemble le Prix BD Fnac France Inter. Rebecca Manzoni, productrice de Totémic et du Masque et la Plume sur France Inter, est la marraine de cette édition.
La sélection, établie par des libraires Fnac et les équipes de France Inter, rassemble 20 bandes dessinées publiées en 2026 :
Akujo, d’Asako Yamasaki, Actes Sud
Betty, de Tiffany McDaniel, Amélie Causse et Jean-Luc Cornette, Le Lombard-Gallmeister
Bienvenue à l’hôtel inhabituel, de Gaëlle Geniller, Delcourt/Mirages
Cauchon… ou l’homme qui tua Jeanne d’Arc, de Xavier Dorison, Joël Parnotte et Louis-David Delahaye, Dargaud
Frankenstein, de David Sala, d’après Mary Shelley, Casterman
Gunnar le vampire, de Nicolas Dumontheuil, Dupuis
Karl, de Cyril Bonin, Sarbacane
La Langue des vipères, de Juliette Brocal, Rue de Sèvres
La Marche des femmes, avec Michelle Perrot, d’Annick Cojean, Sophie Couturier et Emma Ère, Albin Michel
La Passe-miroir, tome 1 : Les Fiancés de l’hiver, de Vanyda, d’après l’œuvre de Christelle Dabos, Gallimard Bande dessinée
Les Dissidents, de Derf Backderf, Çà et Là, traduit par Fanny Soubiran
Les Enfants perdus, de Neyef, Rue de Sèvres
L’Insensé, de Manu Larcenet, Dargaud
Maison Croâ Croâ, de Davide Tosello, Dupuis, traduit de l’italien par Catherine Tron-Mulder
Nanbanjin, de Cyril Pedrosa et Taiyô Matsumoto, Dupuis
Off, de Patrice Réglat-Vizzavona, Olivier Tollet et Romain Renard, Daniel Maghen
Portraits de Persil, de Jean-Christophe Deveney et Saïd Sassine, Glénat
Providence, de Nicolas Dehghani, Sarbacane
Terre ou Lune, de Jade Khoo, Morgen
The Junction, de Norm Konyu, Glénat, traduit de l’anglais par Patrice Louinet
Du 2 au 6 octobre, les lecteurs peuvent déposer leur candidature sur le site du prix afin d’intégrer le jury. Trente personnes seront retenues. Elles devront lire, évaluer et noter les vingt albums afin de déterminer les finalistes.
Cinq membres du Pass Culture compléteront ce groupe, portant à 35 le nombre de jurés issus du public. Une seconde commission se chargera ensuite de désigner l’album gagnant. Présidée par Rebecca Manzoni, elle réunira des journalistes spécialisés de France Inter et des libraires Fnac.
Les finalistes seront dévoilés vendredi 4 décembre. Le nom du lauréat sera annoncé mercredi 6 janvier sur France Inter. Le titre choisi succédera à Soli Deo Gloria, de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour, publié chez Dupuis et récompensé lors de l’édition 2026.
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En janvier, pendant le « Mois de la BD », la Fnac prévoit de consacrer une mise en avant à la bande dessinée dans ses magasins et sur Fnac.com. Après l’attribution du prix, l’album récompensé sera également présenté dans les espaces de l’enseigne. Son auteur sera invité dans les programmes de France Inter.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0
DOSSIER - Le Prix BD Fnac France Inter
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 26/08/2026
208 pages
Actes Sud Editions
28,00 €
Paru le 25/09/2026
176 pages
Le Lombard
26,95 €
Paru le 15/10/2026
208 pages
Delcourt
24,50 €
Paru le 24/04/2026
175 pages
Dargaud
35,00 €
Paru le 15/04/2026
232 pages
Casterman
28,00 €
Paru le 22/05/2026
272 pages
Editions Dupuis
29,95 €
Paru le 04/02/2026
108 pages
Sarbacane Editions
22,00 €
Paru le 15/04/2026
224 pages
Rue de Sèvres
28,00 €
Paru le 04/03/2026
131 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 28/01/2026
280 pages
Editions Gallimard
28,00 €
Paru le 11/09/2026
344 pages
Editions ça et là
28,00 €
Paru le 07/10/2026
200 pages
Rue de Sèvres
24,90 €
Paru le 02/10/2026
176 pages
Dargaud
27,00 €
Paru le 12/06/2026
176 pages
Editions Dupuis
26,00 €
Paru le 04/09/2026
480 pages
Editions Dupuis
49,00 €
Paru le 04/02/2026
341 pages
Daniel Maghen
32,00 €
Paru le 16/09/2026
216 pages
Glénat
25,00 €
Paru le 19/08/2026
336 pages
Sarbacane Editions
29,00 €
Paru le 04/02/2026
296 pages
Editions Morgen
32,90 €
Paru le 21/01/2026
176 pages
Glénat
22,00 €
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