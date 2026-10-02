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Prix BD Fnac France Inter 2027 : 20 albums en compétition

La Fnac et France Inter ouvrent l’édition 2027 de leur prix consacré à la bande dessinée. 20 albums parus en 2026 ont été retenus, tandis qu’un appel à candidatures est ouvert du 2 au 6 octobre pour constituer une partie du jury. Les finalistes seront annoncés le 4 décembre, avant la révélation du lauréat le 6 janvier 2027 sur France Inter. 

Le 02/10/2026 à 12:30 par Dépêche

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Publié le :

02/10/2026 à 12:30

Dépêche

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Pour la neuvième année consécutive, la Fnac et France Inter organisent ensemble le Prix BD Fnac France Inter. Rebecca Manzoni, productrice de Totémic et du Masque et la Plume sur France Inter, est la marraine de cette édition.

La sélection, établie par des libraires Fnac et les équipes de France Inter, rassemble 20 bandes dessinées publiées en 2026 : 

Akujo, d’Asako Yamasaki, Actes Sud

Betty, de Tiffany McDaniel, Amélie Causse et Jean-Luc Cornette, Le Lombard-Gallmeister

Bienvenue à l’hôtel inhabituel, de Gaëlle Geniller, Delcourt/Mirages

Cauchon… ou l’homme qui tua Jeanne d’Arc, de Xavier Dorison, Joël Parnotte et Louis-David Delahaye, Dargaud

Frankenstein, de David Sala, d’après Mary Shelley, Casterman

Gunnar le vampire, de Nicolas Dumontheuil, Dupuis

Karl, de Cyril Bonin, Sarbacane

La Langue des vipères, de Juliette Brocal, Rue de Sèvres

La Marche des femmes, avec Michelle Perrot, d’Annick Cojean, Sophie Couturier et Emma Ère, Albin Michel

La Passe-miroir, tome 1 : Les Fiancés de l’hiver, de Vanyda, d’après l’œuvre de Christelle Dabos, Gallimard Bande dessinée

Les Dissidents, de Derf Backderf, Çà et Là, traduit par Fanny Soubiran

Les Enfants perdus, de Neyef, Rue de Sèvres

L’Insensé, de Manu Larcenet, Dargaud

Maison Croâ Croâ, de Davide Tosello, Dupuis, traduit de l’italien par Catherine Tron-Mulder

Nanbanjin, de Cyril Pedrosa et Taiyô Matsumoto, Dupuis

Off, de Patrice Réglat-Vizzavona, Olivier Tollet et Romain Renard, Daniel Maghen

Portraits de Persil, de Jean-Christophe Deveney et Saïd Sassine, Glénat

Providence, de Nicolas Dehghani, Sarbacane

Terre ou Lune, de Jade Khoo, Morgen

The Junction, de Norm Konyu, Glénat, traduit de l’anglais par Patrice Louinet

Un jury de lecteurs et de professionnels

Du 2 au 6 octobre, les lecteurs peuvent déposer leur candidature sur le site du prix afin d’intégrer le jury. Trente personnes seront retenues. Elles devront lire, évaluer et noter les vingt albums afin de déterminer les finalistes. 

Cinq membres du Pass Culture compléteront ce groupe, portant à 35 le nombre de jurés issus du public. Une seconde commission se chargera ensuite de désigner l’album gagnant. Présidée par Rebecca Manzoni, elle réunira des journalistes spécialisés de France Inter et des libraires Fnac.  

Les finalistes seront dévoilés vendredi 4 décembre. Le nom du lauréat sera annoncé mercredi 6 janvier sur France Inter. Le titre choisi succédera à Soli Deo Gloria, de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour, publié chez Dupuis et récompensé lors de l’édition 2026. 

À LIRE - La chanteuse Marguerite inaugure un Book Club avec Fnac

En janvier, pendant le « Mois de la BD », la Fnac prévoit de consacrer une mise en avant à la bande dessinée dans ses magasins et sur Fnac.com. Après l’attribution du prix, l’album récompensé sera également présenté dans les espaces de l’enseigne. Son auteur sera invité dans les programmes de France Inter.  

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

DOSSIER - Le Prix BD Fnac France Inter

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Akujo

Asako Yamasaki

Paru le 26/08/2026

208 pages

Actes Sud Editions

28,00 €

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Betty

Tiffany McDaniel, Cornette, Amélie Causse, Jean-Luc Cornette

Paru le 25/09/2026

176 pages

Le Lombard

26,95 €

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Bienvenue à l'hôtel inhabituel

Gaëlle Geniller

Paru le 15/10/2026

208 pages

Delcourt

24,50 €

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Cauchon... ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc

Joël Parnotte, Xavier Dorison, Louis-David Delahaye

Paru le 24/04/2026

175 pages

Dargaud

35,00 €

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Frankenstein

David Sala

Paru le 15/04/2026

232 pages

Casterman

28,00 €

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Gunnar le vampire

Dumontheuil, Nicolas Dumontheuil

Paru le 22/05/2026

272 pages

Editions Dupuis

29,95 €

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Karl

Cyril Bonin

Paru le 04/02/2026

108 pages

Sarbacane Editions

22,00 €

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La Langue des Vipères

Juliette Brocal

Paru le 15/04/2026

224 pages

Rue de Sèvres

28,00 €

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La marche des femmes

Michelle Perrot, Sophie Couturier, Annick Cojean, Marie-Ange Rousseau, Emma Ere

Paru le 04/03/2026

131 pages

Albin Michel

19,90 €

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Les fiancés de l'hiver

Vanyda

Paru le 28/01/2026

280 pages

Editions Gallimard

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Les Dissidents

Derf Backderf trad. Fanny Soubiran

Paru le 11/09/2026

344 pages

Editions ça et là

28,00 €

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Les enfants perdus

Neyef

Paru le 07/10/2026

200 pages

Rue de Sèvres

24,90 €

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L'Insensé

Manu Larcenet

Paru le 02/10/2026

176 pages

Dargaud

27,00 €

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Maison Croâ Croâ

Davide Tosello

Paru le 12/06/2026

176 pages

Editions Dupuis

26,00 €

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Nanbanjin

Pedrosa, Matsumoto Taiyo, Cyril Pedrosa

Paru le 04/09/2026

480 pages

Editions Dupuis

49,00 €

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Off

Romain Renard, Olivier Tollet, Patrice Réglat-Vizzavona

Paru le 04/02/2026

341 pages

Daniel Maghen

32,00 €

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Portraits de Persil

Jean-Christophe Deveney, Saïd Sassine

Paru le 16/09/2026

216 pages

Glénat

25,00 €

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Providence

Nicolas Dehghani

Paru le 19/08/2026

336 pages

Sarbacane Editions

29,00 €

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Terre ou lune Tome 1

Jade Khoo

Paru le 04/02/2026

296 pages

Editions Morgen

32,90 €

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The Junction

Norm Konyu trad. Patrice Louinet

Paru le 21/01/2026

176 pages

Glénat

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5 romans de la rentrée en lice pour le Prix Roman des étudiants France Culture 2026

France Culture annonce l'ouverture des inscriptions pour faire partie du jury de la 14e édition du Prix Roman des étudiants France Culture. 5 titres seront à départager, sélectionnés par les voix de France Culture.

22/09/2026, 15:52

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