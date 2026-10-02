Prix BD Fnac France Inter 2027 : 20 albums en compétition

Pour la neuvième année consécutive, la Fnac et France Inter organisent ensemble le Prix BD Fnac France Inter. Rebecca Manzoni, productrice de Totémic et du Masque et la Plume sur France Inter, est la marraine de cette édition.

La sélection, établie par des libraires Fnac et les équipes de France Inter, rassemble 20 bandes dessinées publiées en 2026 :

Akujo, d’Asako Yamasaki, Actes Sud

Betty, de Tiffany McDaniel, Amélie Causse et Jean-Luc Cornette, Le Lombard-Gallmeister

Bienvenue à l’hôtel inhabituel, de Gaëlle Geniller, Delcourt/Mirages

Cauchon… ou l’homme qui tua Jeanne d’Arc, de Xavier Dorison, Joël Parnotte et Louis-David Delahaye, Dargaud

Frankenstein, de David Sala, d’après Mary Shelley, Casterman

Gunnar le vampire, de Nicolas Dumontheuil, Dupuis

Karl, de Cyril Bonin, Sarbacane

La Langue des vipères, de Juliette Brocal, Rue de Sèvres

La Marche des femmes, avec Michelle Perrot, d’Annick Cojean, Sophie Couturier et Emma Ère, Albin Michel

La Passe-miroir, tome 1 : Les Fiancés de l’hiver, de Vanyda, d’après l’œuvre de Christelle Dabos, Gallimard Bande dessinée

Les Dissidents, de Derf Backderf, Çà et Là, traduit par Fanny Soubiran

Les Enfants perdus, de Neyef, Rue de Sèvres

L’Insensé, de Manu Larcenet, Dargaud

Maison Croâ Croâ, de Davide Tosello, Dupuis, traduit de l’italien par Catherine Tron-Mulder

Nanbanjin, de Cyril Pedrosa et Taiyô Matsumoto, Dupuis

Off, de Patrice Réglat-Vizzavona, Olivier Tollet et Romain Renard, Daniel Maghen

Portraits de Persil, de Jean-Christophe Deveney et Saïd Sassine, Glénat

Providence, de Nicolas Dehghani, Sarbacane

Terre ou Lune, de Jade Khoo, Morgen

The Junction, de Norm Konyu, Glénat, traduit de l’anglais par Patrice Louinet

Un jury de lecteurs et de professionnels

Du 2 au 6 octobre, les lecteurs peuvent déposer leur candidature sur le site du prix afin d’intégrer le jury. Trente personnes seront retenues. Elles devront lire, évaluer et noter les vingt albums afin de déterminer les finalistes.

Cinq membres du Pass Culture compléteront ce groupe, portant à 35 le nombre de jurés issus du public. Une seconde commission se chargera ensuite de désigner l’album gagnant. Présidée par Rebecca Manzoni, elle réunira des journalistes spécialisés de France Inter et des libraires Fnac.

Les finalistes seront dévoilés vendredi 4 décembre. Le nom du lauréat sera annoncé mercredi 6 janvier sur France Inter. Le titre choisi succédera à Soli Deo Gloria, de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour, publié chez Dupuis et récompensé lors de l’édition 2026.

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En janvier, pendant le « Mois de la BD », la Fnac prévoit de consacrer une mise en avant à la bande dessinée dans ses magasins et sur Fnac.com. Après l’attribution du prix, l’album récompensé sera également présenté dans les espaces de l’enseigne. Son auteur sera invité dans les programmes de France Inter.

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Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

DOSSIER - Le Prix BD Fnac France Inter

Par Dépêche

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