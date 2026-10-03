Son grand-père les avait empruntés en 1910 : il rend les livres 116 ans plus tard

Un siècle de retard, et pas même un mot d’excuse du premier emprunteur : Walter Griffith Owen n’est évidemment plus là pour s’expliquer. Son petit-fils, Peter O’Sullivan, a donc réglé l’affaire familiale en rapportant à Llanrwst deux ouvrages sortis en 1910 de l’ancienne Llanrwst Reading Room & Library : King Lear, de William Shakespeare, et Paradise Lost, de John Milton. L’histoire, d’abord relatée cet été par Conwy Libraries.

Le choix avait de quoi occuper une semaine. King Lear raconte la catastrophe provoquée par un souverain vieillissant lorsqu’il décide de partager son royaume entre ses trois filles ; Paradise Lost, vaste épopée biblique de Milton, met notamment en scène Satan, la tentation d’Adam et Ève et leur chute.

Mais ce n’est évidemment pas leur intrigue qui a retenu l’attention des bibliothécaires gallois. Une petite mention restée lisible à l’intérieur précisait que le prêt était accordé pour sept jours. Pour une semaine supplémentaire, il fallait s’adresser au gardien et acquitter un penny. Plus de 6000 semaines ont passé.

Une amende qui restera imaginaire

Peter O’Sullivan a retrouvé les deux volumes derrière d’autres livres, sur une étagère de la maison de sa mère à Rhos-on-Sea, dans le comté de Conwy. Avant de les restituer, il reconnaît auprès de BBC Wales avoir songé à la pénalité. Le calcul devient rapidement folklorique : la livre britannique n’était pas encore décimalisée et O’Sullivan plaisante même sur des intérêts composés qui auraient pu transformer la facture en somme autrement inquiétante. L’établissement n’a, fort heureusement, rien demandé.

« Je voulais simplement les rendre, parce que c’était la chose à faire », explique-t-il. Medi Ashton, responsable de la bibliothèque de Llanrwst, décrit pour sa part les ouvrages comme étant dans un « excellent état » malgré cette absence exceptionnellement longue.

L’histoire familiale qui les accompagne traverse presque tout le XXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, Walter Griffith Owen sert comme estafette avant d’être blessé par un éclat d’obus. Il s’installe ensuite à Llandudno, où il travaille comme responsable d’un magasin de chaussures. Durant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la Home Guard et participe à la surveillance de l’estuaire de Conwy en cas d’invasion.

Du prêt courant au patrimoine local

Les deux classiques appartenaient au fonds depuis bien avant 1910. BBC Wales indique qu’ils provenaient d’un don réalisé dans les années 1890 par l’industriel anglais Benjamin Armitage. Leur restitution ne consiste donc plus simplement à remettre deux documents en circulation : les exemplaires portent également les traces d’un ancien système de prêt et d’une histoire locale que l’établissement entend désormais documenter.

Peter O’Sullivan rapporte que les équipes souhaitaient transmettre les volumes au service des archives pour examen. Il est également prévu de les présenter dans une exposition consacrée au patrimoine culturel de Llanrwst. Autrement dit, après 116 années hors circuit, Shakespeare et Milton pourraient ne pas rejoindre les rayonnages de prêt : leur retard les aura fait basculer du document courant vers l’objet patrimonial.

L’affaire n’a d’ailleurs pas attendu septembre pour commencer à circuler. Conwy Libraries l’avait rendue publique durant l’été et UPI la relayait dès le 29 juillet. BBC Wales en a proposé le 10 septembre un récit plus détaillé, permettant notamment de reconstituer le parcours de Walter Griffith Owen et les circonstances dans lesquelles son petit-fils avait remis la main sur les deux volumes.

Par Nicolas Gary

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