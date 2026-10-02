LivreSuisse confie son secrétariat général à Damien Tornincasa

L’arrivée de Damien Tornincasa avait été annoncée début septembre dans le bulletin de l’Association suisse du livre. Le principal intéressé se réjouit, sur LinkedIn : « J’ai le plaisir de vous annoncer que j'occuperai le poste de Secrétaire général chez LivreSuisse à partir du 1er octobre. Je suis très heureux de poursuivre mon engagement en faveur du riche écosystème du livre en Suisse ! »

Il succède à Guy Chevalley, qui occupait jusqu’ici cette fonction. Damien Tornincasa travaillait depuis le début de l’année 2026 pour l’association en tant que chargé de projets. Il doit également intervenir lors de l’inauguration du stand collectif suisse à la Foire du livre de Francfort.

De la littérature jeunesse à LivreSuisse

En 2023, Damien Tornincasa a fondé à Lausanne les Éditions du Croche-Patte, maison indépendante spécialisée dans la littérature jeunesse. Son catalogue aborde notamment les stéréotypes sociaux et différentes réalités de vie.

Entre 2018 et 2025, il a également dirigé la rédaction de Ricochet, plateforme consacrée à la littérature jeunesse et young adult francophone, gérée par le SIKJM, Institut suisse de littérature jeunesse. Il continue depuis à collaborer avec cette structure comme critique indépendant.

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LivreSuisse est une association professionnelle à but non lucratif, installée à Lausanne. Elle rassemble les trois principaux métiers de la chaîne du livre : éditeurs, libraires et diffuseurs-distributeurs. Elle représente leurs intérêts et intervient notamment sur les questions économiques et juridiques, la formation professionnelle, les données sur le marché du livre ou encore la présence des éditeurs suisses dans les foires internationales. Elle comptait 133 membres au début de l’année 2026.

L’organisation actuelle est l’héritière de plusieurs structures professionnelles suisses romandes. L’Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires (ASDEL) avait été créée en 2003, avant de prendre le nom de LivreSuisse à la fin de l’année 2019.

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

Par Dépêche

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