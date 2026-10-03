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Trois petits chats, chapeau d’paille… ou le grand complot des syllabes

À 18 mois presque et demi, ma fille découvre un mot nouveau chaque jour – avec de remarquables efforts pour les retenir. Les monosyllabes bibi, poupou et tumtum (cherchez pas) ont sa préférence.  Trois petits chats, nous apparaissait opportune pour l’aider, jusqu’à ce que je comprenne combien cette chanson est machine à détruire le sens – à raison de trois syllabes par seconde. Un modèle de langage génératif entraîné sur une poignée de sons, libéré sans garde-fou dans une chambre d’enfant et résolu à tokeniser son père jusqu’à la moëlle.

Le 03/10/2026 à 07:00 par Nicolas Gary

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Publié le :

03/10/2026 à 07:00

Nicolas Gary

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Tout a commencé un dimanche, jour choisi par les catastrophes domestiques pour se présenter comme des activités d’éveil. Ma fille battait des mains. J’ai entonné : «Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chats, chats, chats.» Elle a ri. J’ai poursuivi, inconscient d’avoir accepté les conditions générales : «Chapeau de paille, paille, paille. Paillasson, son, son. Somnambule, bule, bule.»

J’ai senti le verrou. Chats produit chapeau, paille engendre paillasson : la terminaison de l’un réquisitionne le commencement du suivant. Aucun rapport entre le félin, le couvre-chef et l’accessoire d’entrée, parce que nul besoin de rapport. « Ici le nom se détache de ce qu’il nomme », écrivait Aragon. Un Surréaliste ? On y reviendra. Ici, le mot ne répond plus de ce qu’il signifie, seulement de la manière dont il finit. Ma fille apprend que « chat » désigne l’animal ; sa comptine lui révèle surtout une rampe de lancement pour « chapeau ». Je vais en manger le mien.

Le premier modèle de langage avait des moustaches

Parents, nous étions prévenus des risques qu’impliquent les écrans, les algorithmes et les jouets aspirant le prénom des enfants vers un serveur de l’Utah. Pas contre Trois-Petits-Chats-1 : zéro paramètre de bon sens, contexte limité à la dernière syllabe. La sortie devient l’invite. Son appelle somnambule, bule appelle bulletin, tin appelle tintamarre, lequel invoque marabout. Ce n’est pas un texte, c’est un essaim ; un logiciel libre dont chaque grand-mère pousse en production son propre correctif. Personne ne maintient la branche stable.

Le système hallucine avec aplomb. Il ignore pourquoi un somnambule rédige un bulletin, vu que, phonétiquement, ça passe. C’est déjà la moitié d’une réunion stratégique. La comptine produit des termes plausibles sans justificatif, les répète jusqu’à ce que l’absence de réflexion devienne la règle. Le premier coup nomme, le deuxième matraque, le troisième abolit… Aboli bibelot d’inanité sonore. Allons pleurer dans le Styx avec Mallarmé, si vous le voulez bien.

Le véritable instrument de torture est le matraquage. Chats, chats, chats. Paille, paille, paille. Son, son, son. Chaque syllabe est conduite sous la lampe, sommée d’avouer le mot qu’elle cache. Son livre somnambule ; tin dénonce tintamarre ; bout vend bout de ficelle. C’est la garde à vue du dictionnaire par ses propres terminaisons.

À ce stade, Jacques, toujours là quand on a besoin de lui, sort du tombeau — un divan vu d’en dessous — et répète : «Un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. ». Trois petits chats a pris la formule pour une notice de montage. Chat ne renvoie plus à l’animal : il me livre à chapeau ; chapeau m’expédie à paille ; paille me dénonce à paillasson. Quant au sens : annoncé comme livré, jamais reçu. Contactez le SAV.

Lacan avait d’ailleurs un terme pour ce bain sonore où se percutent équivoques et homophonies, frappant le corps avant de consentir à signifier : « lalangue », en un seul bloc, sans filet de sécurité. Ma fille y barbote avec joie. Elle ne demande pas ce que son veut dire : elle le mâche, le recrache et l’entend devenir autre chose. Le mort, c’est moi, adulte assez naïf pour croire que les mots ont mission de conduire quelque part. J’ai réclamé du sens ; on m’a livré un marabout.

Breton, Soupault et la brigade des fins de mots

Paniqué, j’ai convoqué les mânes d’André Breton et de Philippe Soupault, auteurs des Champs magnétiques, écrits en 1919 et publiés en 1920, vaste entreprise pour laisser courir le langage hors du contrôle de la raison. Une chambre d’enfant les attendait avec un paillasson somnambule, un bulletin marabouté et trois chats syndiqués. Le surréalisme avait forcé les portes de la perception — à tes souhaits, Huxley ! — ; la comptine avait arraché la sonnette.

J’ai prononcé « Breton ». Erreur. Breton, ton, ton, ton. Tombereau, tombereaux, tombereaux, reau, reau, rhotacisme, rhotacisme. Non, stop ! Le poète était happé par son patronyme. J’ai tenté Soupault. Soupault, pault, pault, populiste, populiste, populiste, iste, iste, hystérie, hystérie. Non. NON, J’AI DIT NON. Sauf que toute objection fournit du carburant. Nonobstant, nonobstant, nonobstant, etc., ad nauseam

Le cadavre exquis avait au moins la décence du pli : chacun écrivait sans voir le reste, et l’accident faisait phrase. Ici, le cadavre est exhibé, secoué trois fois, puis utilisé comme bélier contre le mot suivant. Ce n’est pas de l’écriture automatique : c’est de la rédaction sous escorte, la poésie jetée dans un panier à salade par la police phonétique.

L’affaire Thélyson a pénétré dans la crèche

Depuis l’affaire Thélyson Orélien, plus aucune syllabe ne passe d’un mot à l’autre sans que j’exige les brouillons. Roman retiré de la première sélection du Goncourt, soupçons d’intelligence artificielle, accusations, dénégations : le lecteur est devenu douanier de la phrase. J’ai ouvert une enquête. « Chapeau », avez-vous connu « chats » ? « Paillasson », expliquez ce transfert de « paille ». « Somnambule », où étiez-vous quand « son » a disparu ?

Les suspects ont répondu en se reproduisant. J’ai saisi les rimes, placé tintamarre sur écoute, perquisitionné marabout. Sous son boubou : un bout d’ficelle. Au bout : une selle, puis une course, puis un pied. Ce réseau ne connaît ni auteur ni intention, seulement des complices homophones. La blockchain du langage, chaque bloc mouillé de salive.

J’ai constitué un jury avec deux peluches, le babyphone et un lapin qui fait des bruits blancs. Nous avons exclu chapeau pour dépendance à chats, puis paillasson pour recel de paille. À minuit, il ne restait que « trois petits ». Ma fille s’est redressée et a dit : « Encore. » Le jugement venait d’être infirmé en appel.

La maison devient la phrase

À 2 h 17, trois chats étaient au pied de mon lit, sauf que je n’ai pas de chats. L’un portait un chapeau de paille. La paille a rampé sur le parquet jusqu’à former un paillasson. Celui-ci s’est levé sans se réveiller, a traversé le couloir en somnambule et glissé sous la porte un bulletin : SON, SON, SON.

Le tintamarre a commencé dans la cuisine. Un marabout consultait le réfrigérateur ; une ficelle étranglait la cafetière ; une selle campait sur le canapé. J’ai couru vers l’entrée, mais le pied-à-terre avait pris l’expression au sérieux : un pied gigantesque occupait le vestibule, planté dans la Terre de Feu couverte de feux follets. La métaphore avait obtenu un permis de construire.

Ma fille dormait. Elle n’avait jamais exigé des mots qu’ils conduisent quelque part. J’avais commis la faute adulte : croire qu’une phrase est un véhicule et le sens sa destination. La comptine est un rond-point dont chaque sortie ramène au rond-point, avec des chats au milieu. Mourre à trois revient à trois petits chats. La fin mord le début et réclame du dessert.

La syllabe pond dans mon crâne

Depuis, je surveille les fins de mots. Pain mène à peinture, turpitude, tudieu, Dieu : on commence à la boulangerie, on finit en crise théologique. J’ai interdit « doudou » : nul ne sait ce qu’est un ouze, c’est ainsi qu’il entre.

On croit les syllabes inertes. Faux. Ce sont des œufs au bout des mots. Répétez-les trois fois et quelque chose fend la coquille. Tin, tin, tin : le tintamarre éclot. La maison bruisse de naissances phonétiques. Même le silence finit par « anse », et l’anse exige une serpillière.

Je note tout pour garder le contrôle. Contrôle, rôle, rôle. Roule, roule, roule. Roulette. Lettre. Lettre d’amour. Mourre à trois. Trois petits chats. Non. Ma fille vient de dire non. Non, non, non.

Nom. Nombre. Ombre. Breton. Ton, ton, ton ? Tombouctou. Tout-à-l’égout. Gourmandise. Dise-selexie. Xylophone… phone, phone. Phonétique ? Tictaquer. Quémander ! Et le plafond se soulève sous les applaudissements d’un jury de paillassons, Breton sort en génie de sa lampe, le marabout exige mes brouillons, les trois chats montent sur le lit, miaulent à tue-tête…

À 18 mois et demi, ma fille avait dit « non ». La comptine avait entendu une proposition de suite.

Crédits photo : Crédits photo : Dyadya_Lyosha CC 0 et garten-gg CC 0

 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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À Sokcho, sur la côte est de la Corée du Sud, un minuscule triporteur bleu s’est installé au bord du sable. Sur une petite plage de Yeongnang Coastal Road, il ouvre son flanc sur une bibliothèque rose, tandis que des lecteurs s’installent face à la mer. C’est 3 Feet Bookstore, ou Sebal Seojeom, une librairie mobile qui a fait du littoral son adresse.

18/08/2026, 14:39

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Pour sauver 394 documents, l’Équateur sort Hulk et ses rayons gamma

À Quito, les moisissures ont trouvé plus fort qu’elles. L’Équateur a soumis 394 documents historiques à une irradiation gamma pour combattre les contaminations biologiques qui menacent le papier. Derrière l’image spectaculaire, pas de bricolage nucléaire : l’Institut national du patrimoine culturel et l’École polytechnique nationale travaillent depuis 2025 à calibrer cette méthode pour les fonds documentaires.

17/08/2026, 17:46

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Accumuler les livres, réflexe matérialiste ou source de bien-être ?

Partagé et commenté sur les réseaux sociaux, notamment, le phénomène est désormais bien connu, tout comme le mot japonais pour le désigner, tsundoku. Soit le fait d'entrer dans une librairie et de laisser libre cours à une frénésie d'achats, tout en sachant pertinemment que les ouvrages choisis ne seront pas lus avant un certain laps de temps. Les neurosciences se sont penchées sur ce comportement...

13/08/2026, 15:30

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Galaxie lointaine et multivers : Star Wars et Marvel se croisent finalement

Depuis les rachats successifs de Marvel (2009) et Lucasfilm (2012) par la multinationale Disney, les fans de la saga initiée par George Lucas en 1977 s'interrogent. Quand les super-héros voleront-ils aux côtés des vaisseaux spatiaux ? Côté comics, il suffira d'attendre janvier 2027 et une nouvelle série croisant Marvel et Star Wars, Hope Assembles, confiée à Kevin Smith et David Marquez.

13/08/2026, 12:33

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À Sacramento, les enfants lisent aux chiens (qui ne les corrigent jamais)

À la bibliothèque de Carmichael, dans le comté de Sacramento, les apprentis lecteurs ont trouvé un public qui ne leur coupe jamais la parole : des chiens de thérapie certifiés. Le programme Read to a Dog, remis en lumière cet été par KCRA, se poursuit ce jeudi 13 août, de 15h30 à 16h30. Une médiation installée depuis des années, dont le principe tient moins aux prouesses de l’animal qu’à son absence totale de jugement.

13/08/2026, 10:57

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Harry Potter : au Pays de Galles, Dobby fait plier les ingénieurs moldus

Au Pays de Galles, la ferveur des fans de Harry Potter a pesé jusque sur le tracé d’une infrastructure électrique de près de 500 millions €. L’interconnexion Greenlink, qui relie désormais les réseaux britannique et irlandais, devait passer sous le secteur où s’est installé le mémorial consacré à un personnage particulièrement apprécié de la saga, Dobby, sur la plage de Freshwater West. Après plusieurs centaines de protestations, les ingénieurs ont revu leur copie.

12/08/2026, 15:04

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Herman Melville surgit des vagues et des côtes d’une baleine dans cette nouvelle statue

Ah, rien de tel qu'un zeugme dans un titre pour interpeller sur le bonheur que procure la lecture de Moby Dick. New Bedford aura attendu 2026 pour donner à Herman Melville une statue à la mesure de sa créature. Inaugurée le 14 août devant le Seamen’s Bethel, l’œuvre de Stefanie Rocknak évite le grand écrivain sagement posé sur son socle : Melville surgit des flots, pris entre trois côtes de baleine. À l’endroit même où sa propre histoire maritime rejoint celle de son roman.

12/08/2026, 12:27

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Paris va poser une plaque là où George Orwell a connu la dèche

Exclusif - Le Conseil de Paris a approuvé en juin dernier trois plaques commémoratives consacrées à des écrivains : George Orwell dans le 5e arrondissement, Léon-Paul Fargue dans le 10e et Louisa Aslanian, honorée avec son mari Arpiar Aslanian, également dans le 10e. Trois adresses qui racontent tour à tour la pauvreté parisienne devenue littérature, la ville arpentée comme une œuvre et le destin d’une autrice arménienne engagée dans la Résistance.

11/08/2026, 16:33

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Londres jugeait Stefan Zweig trop peu londonien : il a désormais sa plaque

Stefan Zweig possède désormais sa « Blue Plaque » à Londres. English Heritage l'a fait apposer au 49 Hallam Street, dans le quartier de Marylebone, où l’écrivain autrichien vécut avec Lotte Altmann entre 1936 et 1939. Une reconnaissance tardive : en 2012, l’organisme britannique avait rejeté une première demande, jugeant notamment ses liens avec Londres insuffisants.

11/08/2026, 14:21

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Ce livre collectif remplace le papier par du tissu : chaque page est brodée à la main

Ses pages ne sont pas en papier et aucun nombre définitif de feuillets n’est annoncé. Libro para (A)Bordar a Paz, porté en Galice par le Fiadeiro Lila Serán, assemble des pièces de tissu brodées à la main autour d’un même thème : la paix. Déjà présenté à Santiago de Compostela puis à Vilagarcía de Arousa, cet ouvrage collectif figurait le 9 août au programme de la Feira do Libro da Coruña, avec un fiadeiro ouvert à tous — y compris à ceux qui ne savent pas broder.

10/08/2026, 12:54

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Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien Et si la rentrée littéraire ne savait plus reconnaître un grand livre ?
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