Tout a commencé un dimanche, jour choisi par les catastrophes domestiques pour se présenter comme des activités d’éveil. Ma fille battait des mains. J’ai entonné : « Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chats, chats, chats. » Elle a ri. J’ai poursuivi, inconscient d’avoir accepté les conditions générales : « Chapeau de paille, paille, paille. Paillasson, son, son. Somnambule, bule, bule. »

J’ai senti le verrou. Chats produit chapeau, paille engendre paillasson : la terminaison de l’un réquisitionne le commencement du suivant. Aucun rapport entre le félin, le couvre-chef et l’accessoire d’entrée, parce que nul besoin de rapport. « Ici le nom se détache de ce qu’il nomme », écrivait Aragon. Un Surréaliste ? On y reviendra. Ici, le mot ne répond plus de ce qu’il signifie, seulement de la manière dont il finit. Ma fille apprend que « chat » désigne l’animal ; sa comptine lui révèle surtout une rampe de lancement pour « chapeau ». Je vais en manger le mien.

Le premier modèle de langage avait des moustaches

Parents, nous étions prévenus des risques qu’impliquent les écrans, les algorithmes et les jouets aspirant le prénom des enfants vers un serveur de l’Utah. Pas contre Trois-Petits-Chats-1 : zéro paramètre de bon sens, contexte limité à la dernière syllabe. La sortie devient l’invite. Son appelle somnambule, bule appelle bulletin, tin appelle tintamarre, lequel invoque marabout. Ce n’est pas un texte, c’est un essaim ; un logiciel libre dont chaque grand-mère pousse en production son propre correctif. Personne ne maintient la branche stable.

Le système hallucine avec aplomb. Il ignore pourquoi un somnambule rédige un bulletin, vu que, phonétiquement, ça passe. C’est déjà la moitié d’une réunion stratégique. La comptine produit des termes plausibles sans justificatif, les répète jusqu’à ce que l’absence de réflexion devienne la règle. Le premier coup nomme, le deuxième matraque, le troisième abolit… Aboli bibelot d’inanité sonore. Allons pleurer dans le Styx avec Mallarmé, si vous le voulez bien.

Le véritable instrument de torture est le matraquage. Chats, chats, chats. Paille, paille, paille. Son, son, son. Chaque syllabe est conduite sous la lampe, sommée d’avouer le mot qu’elle cache. Son livre somnambule ; tin dénonce tintamarre ; bout vend bout de ficelle. C’est la garde à vue du dictionnaire par ses propres terminaisons.

À ce stade, Jacques, toujours là quand on a besoin de lui, sort du tombeau — un divan vu d’en dessous — et répète : « Un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. ». Trois petits chats a pris la formule pour une notice de montage. Chat ne renvoie plus à l’animal : il me livre à chapeau ; chapeau m’expédie à paille ; paille me dénonce à paillasson. Quant au sens : annoncé comme livré, jamais reçu. Contactez le SAV.

Lacan avait d’ailleurs un terme pour ce bain sonore où se percutent équivoques et homophonies, frappant le corps avant de consentir à signifier : « lalangue », en un seul bloc, sans filet de sécurité. Ma fille y barbote avec joie. Elle ne demande pas ce que son veut dire : elle le mâche, le recrache et l’entend devenir autre chose. Le mort, c’est moi, adulte assez naïf pour croire que les mots ont mission de conduire quelque part. J’ai réclamé du sens ; on m’a livré un marabout.

Breton, Soupault et la brigade des fins de mots

Paniqué, j’ai convoqué les mânes d’André Breton et de Philippe Soupault, auteurs des Champs magnétiques, écrits en 1919 et publiés en 1920, vaste entreprise pour laisser courir le langage hors du contrôle de la raison. Une chambre d’enfant les attendait avec un paillasson somnambule, un bulletin marabouté et trois chats syndiqués. Le surréalisme avait forcé les portes de la perception — à tes souhaits, Huxley ! — ; la comptine avait arraché la sonnette.

J’ai prononcé « Breton ». Erreur. Breton, ton, ton, ton. Tombereau, tombereaux, tombereaux, reau, reau, rhotacisme, rhotacisme. Non, stop ! Le poète était happé par son patronyme. J’ai tenté Soupault. Soupault, pault, pault, populiste, populiste, populiste, iste, iste, hystérie, hystérie. Non. NON, J’AI DIT NON. Sauf que toute objection fournit du carburant. Nonobstant, nonobstant, nonobstant, etc., ad nauseam…

Le cadavre exquis avait au moins la décence du pli : chacun écrivait sans voir le reste, et l’accident faisait phrase. Ici, le cadavre est exhibé, secoué trois fois, puis utilisé comme bélier contre le mot suivant. Ce n’est pas de l’écriture automatique : c’est de la rédaction sous escorte, la poésie jetée dans un panier à salade par la police phonétique.

L’affaire Thélyson a pénétré dans la crèche

Depuis l’affaire Thélyson Orélien, plus aucune syllabe ne passe d’un mot à l’autre sans que j’exige les brouillons. Roman retiré de la première sélection du Goncourt, soupçons d’intelligence artificielle, accusations, dénégations : le lecteur est devenu douanier de la phrase. J’ai ouvert une enquête. « Chapeau », avez-vous connu « chats » ? « Paillasson », expliquez ce transfert de « paille ». « Somnambule », où étiez-vous quand « son » a disparu ?

Les suspects ont répondu en se reproduisant. J’ai saisi les rimes, placé tintamarre sur écoute, perquisitionné marabout. Sous son boubou : un bout d’ficelle. Au bout : une selle, puis une course, puis un pied. Ce réseau ne connaît ni auteur ni intention, seulement des complices homophones. La blockchain du langage, chaque bloc mouillé de salive.

J’ai constitué un jury avec deux peluches, le babyphone et un lapin qui fait des bruits blancs. Nous avons exclu chapeau pour dépendance à chats, puis paillasson pour recel de paille. À minuit, il ne restait que « trois petits ». Ma fille s’est redressée et a dit : « Encore. » Le jugement venait d’être infirmé en appel.

La maison devient la phrase

À 2 h 17, trois chats étaient au pied de mon lit, sauf que je n’ai pas de chats. L’un portait un chapeau de paille. La paille a rampé sur le parquet jusqu’à former un paillasson. Celui-ci s’est levé sans se réveiller, a traversé le couloir en somnambule et glissé sous la porte un bulletin : SON, SON, SON.

Le tintamarre a commencé dans la cuisine. Un marabout consultait le réfrigérateur ; une ficelle étranglait la cafetière ; une selle campait sur le canapé. J’ai couru vers l’entrée, mais le pied-à-terre avait pris l’expression au sérieux : un pied gigantesque occupait le vestibule, planté dans la Terre de Feu couverte de feux follets. La métaphore avait obtenu un permis de construire.

Ma fille dormait. Elle n’avait jamais exigé des mots qu’ils conduisent quelque part. J’avais commis la faute adulte : croire qu’une phrase est un véhicule et le sens sa destination. La comptine est un rond-point dont chaque sortie ramène au rond-point, avec des chats au milieu. Mourre à trois revient à trois petits chats. La fin mord le début et réclame du dessert.

La syllabe pond dans mon crâne

Depuis, je surveille les fins de mots. Pain mène à peinture, turpitude, tudieu, Dieu : on commence à la boulangerie, on finit en crise théologique. J’ai interdit « doudou » : nul ne sait ce qu’est un ouze, c’est ainsi qu’il entre.

On croit les syllabes inertes. Faux. Ce sont des œufs au bout des mots. Répétez-les trois fois et quelque chose fend la coquille. Tin, tin, tin : le tintamarre éclot. La maison bruisse de naissances phonétiques. Même le silence finit par « anse », et l’anse exige une serpillière.

Je note tout pour garder le contrôle. Contrôle, rôle, rôle. Roule, roule, roule. Roulette. Lettre. Lettre d’amour. Mourre à trois. Trois petits chats. Non. Ma fille vient de dire non. Non, non, non.

Nom. Nombre. Ombre. Breton. Ton, ton, ton ? Tombouctou. Tout-à-l’égout. Gourmandise. Dise-selexie. Xylophone… phone, phone. Phonétique ? Tictaquer. Quémander ! Et le plafond se soulève sous les applaudissements d’un jury de paillassons, Breton sort en génie de sa lampe, le marabout exige mes brouillons, les trois chats montent sur le lit, miaulent à tue-tête…

À 18 mois et demi, ma fille avait dit « non ». La comptine avait entendu une proposition de suite.

Crédits photo : Crédits photo : Dyadya_Lyosha CC 0 et garten-gg CC 0

Par Nicolas Gary

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