Pour circuler en France, une voiture doit périodiquement se soumettre à 133 points de contrôle : freinage, direction, visibilité, éclairage, pneumatiques, châssis ou pollution. Les anomalies sont mineures, majeures ou critiques ; une défaillance majeure impose une contre-visite sous deux mois, tandis qu’en cas de défaillance critique, la validité du contrôle s’arrête au jour même. Service-Public détaille le dispositif.

Pour les romans, rien : au dernier recensement, ils étaient 461 à se disputer la rentrée littéraire 2026, dont 344 francophones et 117 traductions. À l’heure où l’on ausculte les textes pour savoir s’ils ont croisé une intelligence artificielle, changeons de machine : une fosse, une lampe et, au besoin, un petit coup dans le pneu.

Rêve d’une pomme acide, Justine Arnal — Quidam

Élisabeth Witz regarde tomber la nuit depuis son évier. Mauvais signe pour les amateurs de poursuites automobiles. Autour d’elle : un mari, trois filles, les repas, la vaisselle, les habitudes et tout ce que le quotidien sait fabriquer lorsqu’il dispose d’assez de temps pour devenir une peine à perpétuité. Justine Arnal installe son récit dans cette répétition domestique.

Notre avant-critique relevait déjà la « linéarité du dispositif » et le risque d’une monotonie née de scènes qui se répondent. Freinage de l’intrigue : réponse tardive de la pédale.

Le problème, c’est qu’une réparation condamnerait probablement la voiture. Cette lenteur constitue le mouvement même du livre : les journées recommencent parce que les existences tournent en circuit fermé. Accélérer tout cela reviendrait à installer un turbo sur Jeanne Dielman. Le véhicule manque de reprise, mais plusieurs générations de femmes se trouvent aussi entassées dans le coffre.

Verdict : contre-visite exigée par la réglementation, formellement refusée par le contrôleur. Ne touchez surtout à rien.

Picking Daisies on Sundays, Liana Cincotti (trad. Brigitte Hébert) — Hachette Romans

Daisy rêve du grand amour. Plus précisément de Levi Coldwell, son meilleur ami d’enfance. Elle l’aime, croit cet amour sans retour et s’éloigne. Quatre ans plus tard, ils se retrouvent dans un bar bondé ; les regards recommencent aussitôt à poser un problème de sécurité intérieure. Hachette Romans présente le livre comme un friends-to-lovers ; l’édition audio précise que Levi demande à Daisy de se faire passer pour sa petite amie.

Contrôle des émissions : concentration importante de tropes dans l’habitacle. Premier amour, retrouvailles, faux couple et quantité appréciable de sentiments qu’une conversation d’environ huit minutes pourrait clarifier : le carburant romantique est identifié.

Mais demander à une romance de supprimer ses tropes revient à exiger d’un polar qu’il se débarrasse du cadavre pour gagner en originalité. Le plaisir vient de cette mécanique familière où deux personnes parcourent plusieurs centaines de pages pour atteindre une conclusion que le lecteur avait garée devant chez elles depuis longtemps.

Verdict : conforme. Taux de clichés élevé, mais dans les limites prévues par le constructeur.

La mer et son double, Julia Lepère — Éditions du Sous-sol

Certains romans donnent une carte. Julia Lepère fournit plutôt un plan dessiné de mémoire par quelqu’un qui n’était pas là. D’un côté, une femme surgit dans la ville de P., au large de ce qui pourrait être les États-Unis, pour en filmer les contours. De l’autre, un cargo recueille dans l’Atlantique une naufragée amnésique trois jours après la disparition d’un membre de l’équipage.

Les récits avancent en parallèle et déposent leurs indices avec la courtoisie très relative de gens qui savent où ils habitent mais refusent de donner leur adresse. Les Éditions du Sous-sol parlent d’un « labyrinthe » dont les deux femmes devront trouver la sortie.

Visibilité : sérieusement réduite par brouillard persistant. Mémoire trouée, identités incertaines, motifs qui se répondent : il faut accepter de perdre la route. Mais l’égarement n’est pas un incident extérieur au récit. Il en est le principe. Installer quatre panneaux « SORTIE » améliorerait sans doute la circulation. Cela ruinerait également le voyage.

Verdict : visibilité non conforme. Contre-visite annulée, le contrôleur n’ayant pas retrouvé le centre.

Model Home, Rivers Solomon (trad. Francis Guévremont) — Aux Forges de Vulcain

Oak Creek, Texas. Pelouses tondues. Pavillons impeccables. Quartier modèle. Les Maxwell sont la seule famille noire à y vivre. Les voisins ne débordent pas d’enthousiasme et leur maison semble avoir quelques problèmes relationnels. Ezri, Eve et Emmanuelle grandissent entre cauchemars, fantômes et violence familiale. Adultes, ils ont fui. Sans nouvelles de ses parents, Ezri revient avec ses sœurs affronter ce passé.

Mauvaise nouvelle : elle est toujours là. Aux Forges de Vulcain inscrit le roman dans la tradition de la maison hantée, tout en plaçant au premier plan l’hostilité raciale du voisinage et les traumatismes familiaux. L’horreur n’a donc pas la délicatesse de choisir un seul fournisseur. Tableau de bord : tous les voyants sont allumés simultanément.

La difficulté consiste à savoir lequel regarder : demeure, voisinage, mémoire, enfance, violence, surnaturel ? Plus Ezri cherche l’origine du danger, plus les alertes paraissent branchées sur le même faisceau. La maison hantée ne remplace pas les traumatismes : elle leur donne une architecture.

Le contrôleur peut toujours brancher sa valise. La bâtisse n’a manifestement aucune intention de communiquer son code erreur. Verdict : anomalie non localisée. Véhicule rendu au propriétaire avec recommandation expresse de déménager.

La Station, Jakub Szamałek (trad. Kamil Barbarski) — Métailié

Pour terminer, enfin un écrivain qui respecte le cahier des charges. Une fuite. Pas symbolique. Pas psychologique. Une vraie fuite d’ammoniac.

À bord de la Station spatiale internationale, la commandante Lucy Poplaski doit en trouver l’origine avant que l’avarie ne mette l’équipage en danger. La rivalité entre États-Unis et Russie s’invite aussi en orbite : l’enquête fragilise la confiance entre équipages russes et occidentaux et révèle des fissures dans l’équipe américaine. C’est ainsi que Métailié présente le roman.

Étanchéité : défaillance critique.

Là-haut, une fuite d’ammoniac présente plusieurs inconvénients, dont celui de ne pas permettre d’attendre le plombier entre 8 heures et 18 heures.

Szamałek exploite les ressources du huis clos : espace réduit, suspects peu nombreux, danger croissant et certitudes qui perdent de la pression. Le moteur n’est pas révolutionnaire ; il roule simplement dans un endroit où l’arrêt d’urgence nécessiterait une combinaison pressurisée. Quant au scénario, contrairement à la Station, il tient solidement la pression.

Verdict : étanchéité du véhicule catastrophique. Étanchéité narrative conforme. Autorisation exceptionnelle de poursuivre en orbite.

Le livre peut reprendre la route

Dans un véritable centre, la défaillance majeure conduit à la contre-visite ; la critique, elle, n’a heureusement pas encore obtenu ce pouvoir. Personne ne convoquera Justine Arnal pour ajouter trois poursuites à son roman. Julia Lepère ne devra pas poser un panneau tous les cinquante mètres. Rivers Solomon pourra conserver ses voyants rouges. Et Hachette ne sera pas obligé de mesurer les émissions de friends-to-lovers avant commercialisation.

Ce serait même une assez mauvaise idée. Car ce qui ferait immobiliser une voiture peut parfois faire avancer un roman. Une lenteur devient un principe esthétique. Le brouillard produit du sens. Un cliché correctement utilisé retrouve une fonction. Une maison dont toutes les alarmes sonnent peut être en parfait état littéraire.

À l’heure où certains voudraient ausculter les textes pour identifier quelle machine aurait participé à leur fabrication, ce centre-ci apporte au moins une certitude : un mauvais freinage narratif ne prouve pas qu’un roman a été écrit par un humain. Mais il peut donner furieusement envie de continuer la route.

Crédits photo : Adobe Stock

Par Nicolas Gary

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