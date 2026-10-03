Brésil : la police rend 164 publications volées à la Bibliothèque nationale

La Police fédérale brésilienne a remis, le 17 septembre, 164 documents historiques à la Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Tous ont été identifiés comme appartenant aux collections de l’établissement. Agência Brasil indique qu’ils avaient été volés, sans que les sources disponibles permettent de déterminer à quelle date chacun avait disparu.

Leur parcours récent, en revanche, est précisément documenté. Selon la Bibliothèque nationale, ils faisaient partie d’un ensemble de 217 pièces saisies le 12 février 2020 par des agents de la délégation de la Police fédérale chargée de la répression des crimes contre l’environnement et le patrimoine historique. L’intervention s’inscrivait dans l’opération Dom Pedro II, consacrée à la localisation et à la récupération de biens bibliographiques relevant du patrimoine public et culturel brésilien.

Le lot est ensuite resté sous la garde de la FBN, le temps pour ses équipes d’en établir la provenance. Les 164 titres n’ont donc pas été découverts en septembre 2026 : l’actualité tient à leur restitution, six ans après la saisie, une fois achevée l’expertise qui a permis de les rattacher aux fonds de l’institution.

Ce retour constitue par ailleurs un dossier distinct de celui annoncé quelques mois plus tôt. En juin, ActuaLitté rapportait la réintégration de 48 autres fascicules volés, principalement des numéros de O Tico-Tico datant de 1908, auxquels s’ajoutaient un exemplaire de O Nacional de 1873 et deux numéros de Romântica de 1969. Les documents rendus en septembre proviennent, eux, de la saisie opérée en 2020 dans le cadre de l’opération Dom Pedro II.

Une bibliothèque reconnaît ses propres livres

Pour relier ces pièces aux collections nationales, les spécialistes ne pouvaient évidemment pas se contenter d’un titre ou d’une couverture. L’examen a porté sur les tampons, registres patrimoniaux, étiquettes, codes d’identification et autres caractéristiques matérielles susceptibles d’attester leur origine.

Dans le cas de plusieurs fascicules de O Guri, il a même fallu remonter aux procédures historiquement employées par la Bibliothèque nationale pour organiser ses séries et identifier volumes et livraisons. Autrement dit, retrouver les livres supposait aussi de retrouver la manière dont l’institution les avait autrefois classés.

Ce travail a permis d’attribuer à la FBN 162 exemplaires de O Guri, comprenant des fascicules des années 1940 et 1950. Deux autres imprimés complètent l’ensemble : l’Almanak Administrativo Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro para o ano bissexto de 1848, organisé et rédigé par Eduardo Laemmert — également connu sous le nom d’Almanak Laemmert — et l’Almanaque dos Heróis Comandado por Superman, daté de 1949.

Pour ce dernier, la démonstration était plus directe : les experts ont relevé sur l’exemplaire un numéro d’enregistrement et un tampon de la Bibliothèque nationale. Deux marques suffisamment parlantes pour rattacher l’almanach à son fonds d’origine. Même Superman avait, en somme, conservé ses papiers.

La remise des documents a été effectuée en application d’une décision de la 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, la 4e juridiction fédérale pénale de Rio de Janeiro. La FBN a confirmé le lendemain que les 164 pièces provenaient bien du lot placé sous sa garde depuis 2020 pour expertise.

217 pièces examinées, 164 restituées

La Police fédérale indique que 217 éléments avaient été examinés au total, entre publications en série et autres documents, afin d’en déterminer la provenance. Parmi eux, 164 ont pu être identifiés comme appartenant à la Bibliothèque nationale et lui ont été rendus. Les communiqués officiels ne précisent pas le statut des 53 autres.

Même prudence sur le vol lui-même. Si Agência Brasil présente les exemplaires restitués comme des biens dérobés, ni la Police fédérale ni la FBN ne donnent, dans leurs communications de septembre, la date à laquelle chaque pièce aurait quitté les collections, les circonstances précises de sa disparition ou son parcours avant la saisie du 12 février 2020.

Crédits photo : police fédérale brésilienne

Par Nicolas Gary

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