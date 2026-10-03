Brésil : la police rend 164 publications volées à la Bibliothèque nationale

Six ans après leur saisie par la Police fédérale, 164 publications historiques ont retrouvé les collections de la Fundação Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro. Restitué le 17 septembre 2026 sur décision de justice, le lot comprend 162 fascicules de O Guri, un Almanak Laemmert de 1848 et un Almanaque dos Heróis Comandado por Superman de 1949. Leur retour aura surtout nécessité un patient travail de provenance : tampons, registres, étiquettes et anciennes méthodes de classement ont permis aux bibliothécaires de reconnaître leurs propres fonds.
Le 03/10/2026 à 09:18 par Nicolas Gary
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03/10/2026 à 09:18
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La Police fédérale brésilienne a remis, le 17 septembre, 164 documents historiques à la Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Tous ont été identifiés comme appartenant aux collections de l’établissement. Agência Brasil indique qu’ils avaient été volés, sans que les sources disponibles permettent de déterminer à quelle date chacun avait disparu.
Leur parcours récent, en revanche, est précisément documenté. Selon la Bibliothèque nationale, ils faisaient partie d’un ensemble de 217 pièces saisies le 12 février 2020 par des agents de la délégation de la Police fédérale chargée de la répression des crimes contre l’environnement et le patrimoine historique. L’intervention s’inscrivait dans l’opération Dom Pedro II, consacrée à la localisation et à la récupération de biens bibliographiques relevant du patrimoine public et culturel brésilien.
Le lot est ensuite resté sous la garde de la FBN, le temps pour ses équipes d’en établir la provenance. Les 164 titres n’ont donc pas été découverts en septembre 2026 : l’actualité tient à leur restitution, six ans après la saisie, une fois achevée l’expertise qui a permis de les rattacher aux fonds de l’institution.
Ce retour constitue par ailleurs un dossier distinct de celui annoncé quelques mois plus tôt. En juin, ActuaLitté rapportait la réintégration de 48 autres fascicules volés, principalement des numéros de O Tico-Tico datant de 1908, auxquels s’ajoutaient un exemplaire de O Nacional de 1873 et deux numéros de Romântica de 1969. Les documents rendus en septembre proviennent, eux, de la saisie opérée en 2020 dans le cadre de l’opération Dom Pedro II.
Pour relier ces pièces aux collections nationales, les spécialistes ne pouvaient évidemment pas se contenter d’un titre ou d’une couverture. L’examen a porté sur les tampons, registres patrimoniaux, étiquettes, codes d’identification et autres caractéristiques matérielles susceptibles d’attester leur origine.
Dans le cas de plusieurs fascicules de O Guri, il a même fallu remonter aux procédures historiquement employées par la Bibliothèque nationale pour organiser ses séries et identifier volumes et livraisons. Autrement dit, retrouver les livres supposait aussi de retrouver la manière dont l’institution les avait autrefois classés.
Ce travail a permis d’attribuer à la FBN 162 exemplaires de O Guri, comprenant des fascicules des années 1940 et 1950. Deux autres imprimés complètent l’ensemble : l’Almanak Administrativo Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro para o ano bissexto de 1848, organisé et rédigé par Eduardo Laemmert — également connu sous le nom d’Almanak Laemmert — et l’Almanaque dos Heróis Comandado por Superman, daté de 1949.
Pour ce dernier, la démonstration était plus directe : les experts ont relevé sur l’exemplaire un numéro d’enregistrement et un tampon de la Bibliothèque nationale. Deux marques suffisamment parlantes pour rattacher l’almanach à son fonds d’origine. Même Superman avait, en somme, conservé ses papiers.
La remise des documents a été effectuée en application d’une décision de la 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, la 4e juridiction fédérale pénale de Rio de Janeiro. La FBN a confirmé le lendemain que les 164 pièces provenaient bien du lot placé sous sa garde depuis 2020 pour expertise.
La Police fédérale indique que 217 éléments avaient été examinés au total, entre publications en série et autres documents, afin d’en déterminer la provenance. Parmi eux, 164 ont pu être identifiés comme appartenant à la Bibliothèque nationale et lui ont été rendus. Les communiqués officiels ne précisent pas le statut des 53 autres.
Même prudence sur le vol lui-même. Si Agência Brasil présente les exemplaires restitués comme des biens dérobés, ni la Police fédérale ni la FBN ne donnent, dans leurs communications de septembre, la date à laquelle chaque pièce aurait quitté les collections, les circonstances précises de sa disparition ou son parcours avant la saisie du 12 février 2020.
Crédits photo : police fédérale brésilienne
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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En Argentine, vendre moins de livres n'est plus tout le problème. Entre les huit premiers mois de 2023 et la même période de 2026, les commerces indépendants étudiés par leur fédération ont écoulé 25 % d'exemplaires en moins, tandis que leur chiffre d'affaires réel chutait de 41,5 %. La FALPA réclame désormais une « urgence librera » nationale et demande au pouvoir politique d'intervenir, selon La Nación.
30/09/2026, 16:19
Dissimuler les lacunes d'une démonstration ou étaler sa culture, le name dropping peut avoir plusieurs fonctions, rarement valorisantes. La Commission d'enrichissement de la langue française, à défaut de le bannir, lui fournit un équivalent en français, la nominite. Le terme apparait dans une nouvelle liste, relative au vocabulaire de l'économie et de la finance.
30/09/2026, 14:42
Exclusif : Les Éditions Albin Michel annoncent la nomination d’Arnaud Labory à la direction de leur service de presse, apprend ActuaLitté dans un communiqué de la maison. Rattaché à Anna Pavlowitch, directrice des éditions, il aura pour mission de définir et de conduire la stratégie de relations presse de la maison, dans le respect de son histoire et dans un paysage médiatique en constante mutation.
30/09/2026, 13:11
Exclusif — Les négociations annuelles obligatoires de la branche Librairie, entre le Syndicat de la librairie française (SLF) et les syndicats de salariés, sont au point mort, apprend ActuaLitté. Les propositions du syndicat patronal ont été loin de satisfaire la CGT, Force ouvrière et SUD Culture Solidaires, qui sollicitent à présent l'intervention de la Direction générale du travail, rattachée au ministère du Travail.
30/09/2026, 12:50
si loin si proche, Pamir est un livre où photographies et poèmes construisent une traversée sensible d’un territoire contraint, à la lisière du visible et de ce qui est tu. Réalisé par le photographe François Pache avec le poète Pamiri Sashi Zaifi, aujourd’hui en exil, l’ouvrage explore une région du Tadjikistan où l’éclat des montagnes et l’ombre du pouvoir façonnent les territoires et les vies qu’ils abritent et où s’éprouvent l’accueil, le doute et la force fragile des liens humains. Les textes dialoguent avec les images comme des contrepoints mémoriels. Ils ouvrent un espace que le lecteur découvre et parcourt à son rythme. Projet porté par François Pache et Pamiri Sashi Zaifi.
30/09/2026, 09:40
Exclusif - La procédure de redressement judiciaire engagée pour la société Eilean Books aboutira très certainement à un rachat. Selon les informations de ActuaLitté, quatre repreneurs se présentent pour la reprise. Au menu, Hachette Livre, Média Participations et Editis, dont les approches diffèrent significativement.
29/09/2026, 20:41
Hachette Livre fera évoluer sa direction internationale à compter du 1er janvier 2027 : David Shelley quittera la direction opérationnelle d’Hachette UK et de Hachette Book Group pour devenir Global Advisor - conseiller stratégique international auprès de la direction générale - auprès de la direction générale du groupe, tout en prenant la présidence exécutive des deux filiales. Katie Espiner et Ben Sevier prendront respectivement les commandes des activités britannique et américaine.
29/09/2026, 17:35
Près de 160 ans après le pillage de Maqdala par l’armée britannique, un évangéliaire éthiopien ayant appartenu à l’empereur Tewodros II a refait surface sur le marché du livre ancien. Présenté par l’antiquaire viennois Inlibris avec un prix indicatif de 250.000 €, le manuscrit a été retiré de la vente après l’intervention de l’Ethiopian Heritage Authority. Son retour en Éthiopie, en revanche, n’est toujours pas acquis.
29/09/2026, 14:05
Les Éditions du Félin lancent le 16 octobre 2026 une nouvelle collection, « Éclairage », pensée pour proposer des ouvrages courts, composés de chapitres autonomes et pouvant être lus dans l’ordre ou au hasard. Le premier volume, Éclairage sur le Moyen Âge, est signé par l’historien et romancier Laurent Decaux.
29/09/2026, 11:58
Combien la fabrication d’un livre émet-elle de gaz à effet de serre ? Avec Livrempreinte, le Syndicat national de l’édition met à disposition des maisons françaises un calculateur capable d’établir le bilan d’un tirage, de le ramener à l’exemplaire et de tester différents choix avant impression. Un outil pour mesurer, comparer et, à terme, réduire.
29/09/2026, 11:56
Les éditions Invenit rééditent les Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle (1686), best-seller du Grand Siècle inscrit au Bac de français jusqu'en 2027, en l'éclairant par des images de la NASA choisies par l'astrophysicienne Sylvie Cabrit. Né en 2020 à l'École Estienne du travail de Claire Capone, ce projet fait dialoguer texte classique et astrophysique contemporaine, offrant un outil pédagogique original. Projet porté par les éditions Inevit.
29/09/2026, 09:40
La romancière française Janine Boissard est morte à l'âge de 93 ans, ont annoncé ce lundi 28 septembre les éditions Fayard. Autrice de plus de cinquante livres et figure majeure de la littérature populaire française, elle laisse derrière elle près de 70 ans d'écriture, marqués notamment par le succès de la saga L'Esprit de famille.
28/09/2026, 17:57
À moins d’une semaine du premier tour de la présidentielle brésilienne, le livre s’installe dans la campagne. Abrelivros, la Câmara Brasileira do Livro (CBL) et le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) interpellent les candidats : sécuriser les grands programmes d’achat, financer bibliothèques et médiation, soutenir éditeurs et libraires, mais aussi encadrer l’usage des œuvres par les intelligences artificielles. Une feuille de route destinée au pouvoir qui sortira des urnes le 4 octobre.
28/09/2026, 12:00
L’écrivain écossais Peter May est mort à l’âge de 74 ans, nous annoncent les Éditions du Rouergue, qui publient son œuvre en français depuis plus de 20 ans. Installé de longue date dans le Lot et naturalisé français en 2016, le romancier laisse derrière lui une importante œuvre policière, particulièrement populaire en France.
28/09/2026, 11:47
On croit connaître la Première Guerre mondiale. La boue, les tranchées, l'horizon de barbelés. Mais cette guerre-là a englouti le monde entier, et l'image qu'on en garde tient sur une seule tranchée. Avec Petites Histoires de Guerre – La Première Guerre Mondiale, l'auteur indépendant Mi-rage la raconte autrement : dix nouvelles, dix personnages fictifs adossés à des faits documentés, qui n'ont en commun ni le camp, ni le continent, ni la langue.
28/09/2026, 11:38
Au 1er janvier 2027, la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie est susceptible de changer de directeur, annonce le ministère de la Culture dans un avis de vacance. Jean-Michel Knop est titulaire du poste depuis 2024.
28/09/2026, 10:21
Partie d’une maison patrimoniale contrainte de réduire ses activités, l’alerte gagne désormais toute la chaîne du livre. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) demande à Claudia Sheinbaum une réunion et avance cinq mesures : prix unique réellement appliqué, dialogue direct avec la profession, TVA à taux zéro pour libraires et distributeurs, reprise des acquisitions en bibliothèque et politique de lecture renforcée.
26/09/2026, 16:00
En Argentine, la province de Córdoba remet la commande publique au service du livre. Son gouvernement a investi 550 millions de pesos dans des ouvrages publiés localement, auprès de 27 petites et moyennes maisons. L'opération accompagne la mise à disposition de 50.000 exemplaires dans les établissements secondaires, les instituts de formation des enseignants et différents espaces éducatifs. De quoi remplir les rayonnages tout en donnant un peu d'air à l'édition du territoire.
26/09/2026, 15:30
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