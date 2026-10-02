Spécialiste du livre audio, Storytel ouvre sa librairie de livres papier en Suède

Après le livre audio, l’ebook et l’édition, Storytel ajoute une activité supplémentaire : la vente au détail. Le groupe a ouvert le 1er octobre Storytel Books, une librairie en ligne destinée au marché suédois. Son lancement s’accompagne d’une intégration annoncée dans l’application Storytel « plus tard en octobre », afin de permettre de passer plus directement de la découverte ou de l’écoute d’un ouvrage à l’acquisition de son édition imprimée.

La boutique n’est pas réservée aux clients du service de streaming. Tout internaute peut y commander un ouvrage physique, tandis que les abonnés bénéficient, une fois connectés à leur compte, d’une réduction de 20 %, selon le centre d’aide suédois de Storytel. La livraison est ensuite effectuée à l’adresse renseignée au moment de l’achat.

« Avec notre propre librairie, les amateurs de livres peuvent désormais acheter des ouvrages physiques directement auprès de Storytel », avance Claus Wamsler-Nielsen, directeur commercial du groupe. L’entreprise défend ainsi une circulation plus fluide entre les formats, là où son activité historique reposait essentiellement sur l’écoute et la lecture numériques.

Déjà éditeur, désormais détaillant

Le mouvement ne signifie pas pour autant que Storytel découvre le livre imprimé. L’entreprise s’est depuis longtemps transformée en groupe éditorial, parallèlement à son activité de plateforme. Son pôle Publishing réunit aujourd’hui dix éditeurs et structures, parmi lesquels Norstedts Publishing Group, Lind & Co, People’s, Gummerus, Bokfabriken, Storyside et, depuis cette année, Overamstel Publishers.

En mai dernier, ActuaLitté revenait ainsi sur le rachat d’Overamstel Publishers par Storytel, éditeur implanté aux Pays-Bas et en Belgique dont environ 75 % des revenus provenaient alors du papier. Cette acquisition constituait la première opération éditoriale significative de Storytel hors des pays nordiques et renforçait son implantation dans le Benelux.

Le groupe revendique désormais près de 20.000 auteurs au sein de ses activités éditoriales. En 2025, Publishing a réalisé 1,274 milliard de couronnes suédoises de revenus et représentait 27 % de la ventilation des revenus par activité présentée dans le rapport annuel 2025 de Storytel.

La nouveauté de Storytel Books se situe donc ailleurs : dans la relation directe avec l’acheteur. Jusqu’à présent, le groupe produisait et exploitait des ouvrages imprimés par l’intermédiaire de ses maisons, mais ne disposait pas de cette vitrine généraliste directement adressée au consommateur. Il ajoute désormais la fonction de détaillant à celles d’éditeur et de diffuseur numérique.

Cette volonté d’étendre l’expérience au-delà du seul abonnement était déjà perceptible. Depuis décembre 2025, Storytel permet en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas d’acheter individuellement plusieurs milliers de livres audio anglophones de Penguin Random House et Hachette qui ne sont pas inclus dans ses forfaits. D’autres expérimentations portent davantage sur l’usage : en mai, ActuaLitté détaillait le test de voix générées par IA sous licence, à partir de la voix de la comédienne danoise Maria Garde.

Buyersclub aux commandes de la boutique

Si Storytel appose son nom sur la librairie, une partie essentielle de la mécanique reste externalisée. Sweden Buyersclub fournit la plateforme technique et assure son exploitation opérationnelle. Le prestataire prend en charge les données produits, les commandes, la logistique, le service client ainsi que le développement commercial courant.

La société suédoise avait annoncé dès le 18 juin 2026 la signature de son premier contrat dans sa nouvelle activité B2B, sans identifier son client. Elle évoquait alors un acteur du « contenu numérique » disposant d’une large clientèle et présent sur plusieurs marchés. Le lancement du 1er octobre a levé l’anonymat : ce partenaire était Storytel.

L’accord avait été conclu pour une période initiale de douze mois. Buyersclub indiquait également que sa rémunération associait une somme mensuelle fixe à une part variable dépendant du nombre de produits vendus. Son communiqué précise que la même infrastructure gère les flux de produits et de commandes, la logistique ainsi que le service client.

Le lancement intervient alors que Storytel revendique plus de 2,7 millions d’abonnés, un catalogue dépassant 1,8 million de livres audio et ebooks en 55 langues et une activité dans plus de 25 marchés sous les marques Storytel, Mofibo et Audiobooks.com.

Storytel Books reste, à ce stade, réservée à la Suède. L’entreprise n’a communiqué ni objectif de ventes ni calendrier pour un déploiement dans d’autres pays. La prochaine étape annoncée est plus immédiate : faire entrer, dans le courant d’octobre, la librairie de livres physiques au sein même de l’application jusque-là consacrée au livre numérique.

Crédits photo : Storytel

Par Nicolas Gary

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