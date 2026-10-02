Spécialiste du livre audio, Storytel ouvre sa librairie de livres papier en Suède

Connu pour ses abonnements de livres audio et numériques, Storytel ajoute désormais le papier à son offre commerciale. Depuis le 1er octobre, le groupe suédois vend des ouvrages imprimés en ligne, avec une remise de 20 % pour ses abonnés. La boutique doit rejoindre son application dans le courant du mois : de l’écoute à l’achat d’un exemplaire physique, l’entreprise cherche ainsi à resserrer encore son écosystème autour du livre.
Le 02/10/2026 à 11:21 par Nicolas Gary
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02/10/2026 à 11:21
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Après le livre audio, l’ebook et l’édition, Storytel ajoute une activité supplémentaire : la vente au détail. Le groupe a ouvert le 1er octobre Storytel Books, une librairie en ligne destinée au marché suédois. Son lancement s’accompagne d’une intégration annoncée dans l’application Storytel « plus tard en octobre », afin de permettre de passer plus directement de la découverte ou de l’écoute d’un ouvrage à l’acquisition de son édition imprimée.
La boutique n’est pas réservée aux clients du service de streaming. Tout internaute peut y commander un ouvrage physique, tandis que les abonnés bénéficient, une fois connectés à leur compte, d’une réduction de 20 %, selon le centre d’aide suédois de Storytel. La livraison est ensuite effectuée à l’adresse renseignée au moment de l’achat.
« Avec notre propre librairie, les amateurs de livres peuvent désormais acheter des ouvrages physiques directement auprès de Storytel », avance Claus Wamsler-Nielsen, directeur commercial du groupe. L’entreprise défend ainsi une circulation plus fluide entre les formats, là où son activité historique reposait essentiellement sur l’écoute et la lecture numériques.
Le mouvement ne signifie pas pour autant que Storytel découvre le livre imprimé. L’entreprise s’est depuis longtemps transformée en groupe éditorial, parallèlement à son activité de plateforme. Son pôle Publishing réunit aujourd’hui dix éditeurs et structures, parmi lesquels Norstedts Publishing Group, Lind & Co, People’s, Gummerus, Bokfabriken, Storyside et, depuis cette année, Overamstel Publishers.
En mai dernier, ActuaLitté revenait ainsi sur le rachat d’Overamstel Publishers par Storytel, éditeur implanté aux Pays-Bas et en Belgique dont environ 75 % des revenus provenaient alors du papier. Cette acquisition constituait la première opération éditoriale significative de Storytel hors des pays nordiques et renforçait son implantation dans le Benelux.
Le groupe revendique désormais près de 20.000 auteurs au sein de ses activités éditoriales. En 2025, Publishing a réalisé 1,274 milliard de couronnes suédoises de revenus et représentait 27 % de la ventilation des revenus par activité présentée dans le rapport annuel 2025 de Storytel.
La nouveauté de Storytel Books se situe donc ailleurs : dans la relation directe avec l’acheteur. Jusqu’à présent, le groupe produisait et exploitait des ouvrages imprimés par l’intermédiaire de ses maisons, mais ne disposait pas de cette vitrine généraliste directement adressée au consommateur. Il ajoute désormais la fonction de détaillant à celles d’éditeur et de diffuseur numérique.
Cette volonté d’étendre l’expérience au-delà du seul abonnement était déjà perceptible. Depuis décembre 2025, Storytel permet en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas d’acheter individuellement plusieurs milliers de livres audio anglophones de Penguin Random House et Hachette qui ne sont pas inclus dans ses forfaits. D’autres expérimentations portent davantage sur l’usage : en mai, ActuaLitté détaillait le test de voix générées par IA sous licence, à partir de la voix de la comédienne danoise Maria Garde.
Si Storytel appose son nom sur la librairie, une partie essentielle de la mécanique reste externalisée. Sweden Buyersclub fournit la plateforme technique et assure son exploitation opérationnelle. Le prestataire prend en charge les données produits, les commandes, la logistique, le service client ainsi que le développement commercial courant.
La société suédoise avait annoncé dès le 18 juin 2026 la signature de son premier contrat dans sa nouvelle activité B2B, sans identifier son client. Elle évoquait alors un acteur du « contenu numérique » disposant d’une large clientèle et présent sur plusieurs marchés. Le lancement du 1er octobre a levé l’anonymat : ce partenaire était Storytel.
L’accord avait été conclu pour une période initiale de douze mois. Buyersclub indiquait également que sa rémunération associait une somme mensuelle fixe à une part variable dépendant du nombre de produits vendus. Son communiqué précise que la même infrastructure gère les flux de produits et de commandes, la logistique ainsi que le service client.
Le lancement intervient alors que Storytel revendique plus de 2,7 millions d’abonnés, un catalogue dépassant 1,8 million de livres audio et ebooks en 55 langues et une activité dans plus de 25 marchés sous les marques Storytel, Mofibo et Audiobooks.com.
Storytel Books reste, à ce stade, réservée à la Suède. L’entreprise n’a communiqué ni objectif de ventes ni calendrier pour un déploiement dans d’autres pays. La prochaine étape annoncée est plus immédiate : faire entrer, dans le courant d’octobre, la librairie de livres physiques au sein même de l’application jusque-là consacrée au livre numérique.
Crédits photo : Storytel
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Les Éditions du Félin lancent le 16 octobre 2026 une nouvelle collection, « Éclairage », pensée pour proposer des ouvrages courts, composés de chapitres autonomes et pouvant être lus dans l’ordre ou au hasard. Le premier volume, Éclairage sur le Moyen Âge, est signé par l’historien et romancier Laurent Decaux.
29/09/2026, 11:58
Combien la fabrication d’un livre émet-elle de gaz à effet de serre ? Avec Livrempreinte, le Syndicat national de l’édition met à disposition des maisons françaises un calculateur capable d’établir le bilan d’un tirage, de le ramener à l’exemplaire et de tester différents choix avant impression. Un outil pour mesurer, comparer et, à terme, réduire.
29/09/2026, 11:56
Les éditions Invenit rééditent les Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle (1686), best-seller du Grand Siècle inscrit au Bac de français jusqu'en 2027, en l'éclairant par des images de la NASA choisies par l'astrophysicienne Sylvie Cabrit. Né en 2020 à l'École Estienne du travail de Claire Capone, ce projet fait dialoguer texte classique et astrophysique contemporaine, offrant un outil pédagogique original. Projet porté par les éditions Inevit.
29/09/2026, 09:40
La romancière française Janine Boissard est morte à l'âge de 93 ans, ont annoncé ce lundi 28 septembre les éditions Fayard. Autrice de plus de cinquante livres et figure majeure de la littérature populaire française, elle laisse derrière elle près de 70 ans d'écriture, marqués notamment par le succès de la saga L'Esprit de famille.
28/09/2026, 17:57
Exclusif — La Cour de cassation a rendu sa décision le 24 septembre dernier, confirmant le jugement de la Cour d'appel de janvier 2024 : les éditions Allary ont enfreint le Code de la sécurité sociale en rémunérant un directeur de collection selon le régime des artistes auteurs. Et pas n'importe lequel : Guillaume Allary lui-même, le fondateur de la structure, qui a travaillé aux côtés d'un certain Riad Sattouf sur la série L'Arabe du futur.
28/09/2026, 14:18
À moins d’une semaine du premier tour de la présidentielle brésilienne, le livre s’installe dans la campagne. Abrelivros, la Câmara Brasileira do Livro (CBL) et le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) interpellent les candidats : sécuriser les grands programmes d’achat, financer bibliothèques et médiation, soutenir éditeurs et libraires, mais aussi encadrer l’usage des œuvres par les intelligences artificielles. Une feuille de route destinée au pouvoir qui sortira des urnes le 4 octobre.
28/09/2026, 12:00
L’écrivain écossais Peter May est mort à l’âge de 74 ans, nous annoncent les Éditions du Rouergue, qui publient son œuvre en français depuis plus de 20 ans. Installé de longue date dans le Lot et naturalisé français en 2016, le romancier laisse derrière lui une importante œuvre policière, particulièrement populaire en France.
28/09/2026, 11:47
On croit connaître la Première Guerre mondiale. La boue, les tranchées, l'horizon de barbelés. Mais cette guerre-là a englouti le monde entier, et l'image qu'on en garde tient sur une seule tranchée. Avec Petites Histoires de Guerre – La Première Guerre Mondiale, l'auteur indépendant Mi-rage la raconte autrement : dix nouvelles, dix personnages fictifs adossés à des faits documentés, qui n'ont en commun ni le camp, ni le continent, ni la langue.
28/09/2026, 11:38
Au 1er janvier 2027, la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie est susceptible de changer de directeur, annonce le ministère de la Culture dans un avis de vacance. Jean-Michel Knop est titulaire du poste depuis 2024.
28/09/2026, 10:21
Partie d’une maison patrimoniale contrainte de réduire ses activités, l’alerte gagne désormais toute la chaîne du livre. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) demande à Claudia Sheinbaum une réunion et avance cinq mesures : prix unique réellement appliqué, dialogue direct avec la profession, TVA à taux zéro pour libraires et distributeurs, reprise des acquisitions en bibliothèque et politique de lecture renforcée.
26/09/2026, 16:00
En Argentine, la province de Córdoba remet la commande publique au service du livre. Son gouvernement a investi 550 millions de pesos dans des ouvrages publiés localement, auprès de 27 petites et moyennes maisons. L'opération accompagne la mise à disposition de 50.000 exemplaires dans les établissements secondaires, les instituts de formation des enseignants et différents espaces éducatifs. De quoi remplir les rayonnages tout en donnant un peu d'air à l'édition du territoire.
26/09/2026, 15:30
Le cadeau d'anniversaire avait d'abord tout d'une promesse électorale, bien connue : 200 £ à dépenser dans la culture pour chaque Écossais atteignant 18 ans. Réélu au printemps, le SNP de John Swinney a désormais inscrit le Youth Culture Pass dans son programme de gouvernement pour 2026-2031. Reste un détail qui n'en est pas tout à fait un : si les librairies figuraient bien parmi les bénéficiaires envisagés avant le scrutin, les modalités doivent encore être arrêtées. Et les professionnels du livre veillent au grain.
26/09/2026, 14:30
À peine deux mois après son lancement, Simon Stream commence à remplir ses rayons. La structure numérique de Simon & Schuster UK and International accueille Allie Moffatt et Joy Wood aux côtés de Jack Gatland, déjà annoncé en juillet. Le profil des recrues éclaire la stratégie : des écrivains rompus à l’édition indépendante, des genres très lus en ligne et, pour les convaincre de changer d’échelle, 50 % de royalties sur l’ebook, versées chaque mois. Avec une contrepartie : aucun à-valoir.
26/09/2026, 14:13
Le chiffre vient du ministère russe du Numérique : si une pratique récente de contrôle était généralisée, les bibliothèques municipales pourraient devoir soustraire 50 à 70 % de leurs collections à l’accès général. En cause, des livres édités avec le soutien d’organisations devenues depuis « indésirables ». Moscou cherche désormais comment éviter qu’un statut attribué des années plus tard ne rattrape des ouvrages déjà en rayon.
26/09/2026, 14:00
Il y avait les textes. Restait à retrouver les murs. À Miéza, dans le nord de la Grèce, les fouilles d’un vaste gymnase royal du IVe siècle avant notre ère révèlent espaces d’étude, bancs de pierre, stylets et mosaïques. Pour le ministère grec de la Culture, ces découvertes renforcent une hypothèse assez vertigineuse : Aristote aurait enseigné ici au jeune Alexandre le Grand et à d’autres fils de l’aristocratie macédonienne. Une identification désormais solidement étayée, mais pas encore définitivement démontrée.
26/09/2026, 13:31
Le Prix Del Duca pour la jeunesse, attribué chaque année afin de soutenir des initiatives porteuses de valeurs de transmission et de solidarité, a été décerné à l'association Dulala pour son projet de concours Kamishibaï plurilingue. Il s'accompagne d'une dotation de 50.000 €.
25/09/2026, 15:34
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