Paramount-Warner : la juge valide l’accord avec douze États américains

Le contentieux remontait au 13 juillet. Douze États avaient saisi la justice fédérale au titre de la section 7 du Clayton Act, estimant que la fusion réunirait deux des cinq principaux distributeurs de films d’Hollywood et deux des cinq grands propriétaires américains de chaînes câblées de base. Avec, selon leur plainte, le risque d’une production moins abondante et de prix plus élevés.

Le 20 juillet, la même juge avait provisoirement suspendu l’opération. Trois jours plus tard, les parties convenaient qu’elle ne pourrait être bouclée avant le 1er juin 2027 ou cinq jours après une décision sur le fond, selon la première échéance. Le compromis annoncé le 21 septembre change donc sérieusement le scénario : désormais homologué par le tribunal fédéral du district nord de Californie, il règle l’action engagée par les États et autorise la clôture.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, prend toutefois soin de dissiper tout malentendu : « Cet accord n’est pas un vote de soutien à cette fusion. » Il considère en revanche que les engagements obtenus répondent aux griefs concurrentiels soulevés dans la procédure.

30 films par an, sinon Miramax

Car ce feu vert n’a rien d’un chèque en blanc. Pendant les deux premières années, le nouvel ensemble devra sortir au moins 30 films par an aux États-Unis, dont 20 distribués sur au moins 2.000 écrans. Le plancher passera ensuite à 32 titres, dont 21 sorties larges, pour les trois exercices suivants. Quatre films indépendants devront figurer chaque année dans ce total et au moins la moitié des œuvres comptabilisées avoir été produites ou coproduites par le groupe.

Chaque titre retenu devra par ailleurs bénéficier d’au moins 45 jours d’exploitation en salles et ne pourra rejoindre un service de streaming par abonnement avant 90 jours. En cas de non-respect des objectifs annuels, après la période de régularisation et les procédures prévues par l’accord, Paramount devra céder Miramax Studios. S’ajouterait un versement de 30 millions $ par film manquant, réparti notamment entre des fonds de santé et de retraite de l’industrie audiovisuelle.

Paramount promet aussi de consacrer chaque année au moins 300 millions $ de plus à la production américaine que le montant cumulé dépensé par les deux groupes en 2025, soit 1,5 milliard $ supplémentaires sur cinq ans. Un fonds de 47,5 millions $ doit financer des actions de formation et de reconversion pour les salariés touchés par la fusion, tandis que les conventions collectives en vigueur devront être respectées.

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Autre terrain surveillé : le câble. Les chaînes de Paramount et celles de Warner devront continuer à faire l’objet de négociations séparées avec les distributeurs. Une violation substantielle non corrigée pourrait entraîner la vente de BET, VH1, Comedy Central, Smithsonian, Destination America et Science. Pluto TV — ou un service équivalent — devra de son côté rester gratuit et financé par la publicité.

Enfin, dans les 180 jours suivant la fusion, un conseil composé de cinq journalistes reconnus devra être mis en place. Sa mission : fixer des principes d’indépendance éditoriale et examiner certains différends concernant CBS News et CNN, notamment autour de l’équité ou des biais reprochés à leur couverture.

DC et Paramount Global Publishing sous le même toit

Pour le monde du livre, le changement de propriétaire n’est pas anodin. DC, qui fait partie de Warner Bros. Discovery et compte parmi les plus importants éditeurs mondiaux de comics et de romans graphiques, doit rejoindre un groupe qui vient précisément de se doter de sa propre activité éditoriale. Paramount Global Publishing, lancé au printemps 2026, entend développer des ouvrages inspirés des franchises maison mais aussi créer de nouvelles propriétés intellectuelles, en imprimé, numérique et audio. Paramount assure parallèlement vouloir poursuivre ses partenariats de licence avec d’autres éditeurs.

ActuaLitté suit le rapprochement depuis plusieurs mois. En juin, le Department of Justice américain avait clos son enquête antitrust, donnant à l’opération un premier feu vert fédéral. Un mois plus tard,la Writers Guild of America saisissait à son tour la justice, redoutant notamment la disparition d’un acheteur de textes. Le syndicat convoquait alors un précédent familier de l’édition : le rachat avorté de Simon & Schuster par Penguin Random House.

Rien, dans l’accord homologué le 30 septembre, ne concerne toutefois spécifiquement DC, Paramount Global Publishing ou, plus largement, la concurrence sur le marché du livre.

La WGA a, elle aussi, transigé le 21 septembre. Paramount versera 17,5 millions $ au fonds de santé du syndicat et devra maintenir pendant cinq ans, chez CBS News Broadcast, un nombre de salariés à temps plein représentés par la WGA au moins égal à celui constaté lors de la clôture, sous réserve d’une période de régularisation de six mois. Paramount et Warner Bros. Discovery annoncent désormais une finalisation de leur rapprochement attendue le 6 octobre.

Illustration : CreativeCanvasShop

Par Clément Solym

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