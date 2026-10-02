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Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Economie

Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres

Jamais deux sans trois… ou quatre ? Sarah Knafo refuse visiblement de rendre la médaille d’or : Le Casse du siècle (Fayard) reste numéro un avec 42.023 ventes sur la semaine et 201.985 exemplaires cumulés.

 

Le 02/10/2026 à 11:00 par Clotilde Martin

3 Réactions | 4 Partages

Publié le :

02/10/2026 à 11:00

Clotilde Martin

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La première place ne bouge pas. En revanche, pour les deux suivantes, le top 10 accueille deux nouveaux locataires : One Piece – Édition originale, tome 113 : La Naissance de Loki, d’Eiichiro Oda (traduit par Djamel Rabahi et Julien Favereau, Glénat), avec 26.926 exemplaires. Une autre édition du même volume, toujours chez Glénat, s’installe juste derrière avec 18.602 ventes. Ensemble, les deux références totalisent 45.528 exemplaires sur leur première semaine.

C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset), au cœur d’une polémique autour d’accusations d’usage de l’IA et de plagiat, gagne tout de même une place et se retrouve quatrième avec 15.001 exemplaires vendus. Présent depuis six semaines, le roman atteint désormais 58.164 ventes cumulées.

Agnès Martin-Lugand occupe ensuite deux rangs consécutifs avec deux formats différents. Retour à Folegandros (Michel Lafon), deuxième la semaine précédente, recule à la cinquième place avec 11.416 copies vendues. Paru une semaine plus tôt, le poche Les Renaissances (Pocket) gagne six places et arrive sixième avec 10.910 ventes. 

Installé depuis treize semaines — déjà ! – Le Dîner, de Freida McFadden, traduit par Karine Xaragai (City), passe de la quatrième à la septième position. Ses 10.568 ventes hebdomadaires portent son cumul à 417.803 exemplaires. Il reste ainsi le titre le plus vendu en cumul parmi les dix premiers de la semaine.

Les Cahiers de Douai d’Arthur Rimbaud (Hatier) perdent cinq places et arrivent huitièmes avec 9103 ventes. La troisième nouveauté présente parmi les dix premiers est Les Évadées, partie 1, de Marc Levy (Robert Laffont/Versilio). Le livre entre directement en neuvième position avec 8455 lecteurs supplémentaires.

Pluie et vent sur Télumée Miracle, de Simone Schwarz-Bart (Points), complète le top 10. Le titre gagne une place avec 7483 ventes sur la semaine et atteint 40.500 exemplaires cumulés en quatre semaines.

Le Top / Flop de la semaine

Top : On aurait pu se rencontrer, de François Cheng (Albin Michel). L’ouvrage signe la plus forte progression de la semaine : il gagne 97 places et remonte de la 151e à la 54e position, avec 2809 exemplaires vendus. Il s’agit de sa troisième semaine de présence dans le classement.

Flop : La grammaire par les exercices – 6e, cahier de l’élève, de Joëlle Paul (Bordas). Le cahier scolaire enregistre le recul le plus important du Top 200 : il perd 162 places, passant de la 26e à la 188e position, avec 1306 exemplaires écoulés. 

Un marché en recul sur la semaine

Du 21 au 27 septembre, le marché du livre représente 4,561 millions d’exemplaires vendus, contre 4,940 millions la semaine précédente, soit un recul d’environ 8 %. Sur un an, le volume affiche également une baisse de 6 %.

Le chiffre d’affaires atteint 56,941 millions €, après 59,420 millions la semaine précédente, soit une diminution d’un peu plus de 4 %. À période comparable, il recule de 7 % par rapport à 2025.

Les grandes surfaces spécialisées restent le premier circuit avec 52 % des exemplaires vendus, devant les librairies tous niveaux, à 36 %, et les grandes surfaces alimentaires, à 12 %. La répartition en valeur est proche : 52 % du chiffre d’affaires revient aux grandes surfaces spécialisées, 38 % aux librairies et 10 % aux grandes surfaces alimentaires.

Dans ce marché en retrait, Le Casse du siècle conserve donc la première place pour une nouvelle semaine, tandis que l’arrivée du tome 113 de One Piece renouvelle immédiatement les deux autres marches du podium.

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ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

À LIRE - Janine Boissard, grande figure de la littérature populaire française, n'est plus 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit image : CC BY-SA 4.0 / Festival Les Imaginales 2026

 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

3 Commentaires

 

FSK

02/10/2026 à 12:53

N'en déplaise à AT, ce livre est un vrai succès populaire

Edco

02/10/2026 à 14:22

Pas comme.... la grammaire par les exercices !!!!🫣🤭😭

Edco

02/10/2026 à 13:05

Oui , on comprend, comme dit Gérôme Fourquet, que la dépression a remplacé la névrose !!!!🤔🤭🤭

Le casse du siècle

Anonyme, Sarah Knafo

Paru le 02/09/2026

250 pages

Fayard

19,90 €

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La naissance de Loki

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 23/09/2026

208 pages

Glénat

7,20 €

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La naissance de Loki

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 23/09/2026

208 pages

Glénat

25,00 €

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C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

Paru le 19/08/2026

272 pages

Grasset & Fasquelle

21,50 €

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Retour à Folegandros

Agnès Martin-Lugand

Paru le 17/09/2026

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21,95 €

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Les renaissances

Agnès Martin-Lugand

Paru le 17/09/2026

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Le dîner

Freida McFadden

Paru le 01/07/2026

224 pages

City Editions

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Paru le 22/09/2026

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Paru le 17/04/2026

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Amélie Nothomb

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La vengeance de la veuve noire

Morgane Moncomble

Paru le 02/09/2026

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Diana, ma soeur

A préciser, Charles Spencer trad. Odile Demange

Paru le 22/09/2026

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Le secret des secrets

Dan Brown trad. Dominique Defert, Carole Delporte

Paru le 10/09/2026

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Rappelle-toi

Harlan Coben trad. Daphné Bernard

Paru le 24/09/2026

432 pages

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Mariposa Tome 2

Azra Reed

Paru le 23/09/2026

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Paru le 19/08/2026

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Paru le 03/09/2026

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Code civil annoté

Xavier Henry, Alice Tisserand-Martin, Guy Venandet, Pascal Ancel, Estelle Naudin

Paru le 25/06/2026

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Paru le 23/09/2026

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Franck Thilliez

Paru le 10/09/2026

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Fleuve Noir

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François-Henri Désérable

Paru le 20/08/2026

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Tata

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Paru le 01/04/2026

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Changer l'eau des fleurs

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La femme de ménage se marie

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François Cheng

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie

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Sous les eaux d'Avalon

Michael Connelly trad. Robert Pépin

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie, Elléa Bird, Estienne De La Boetie trad. Ambre Perez-Parfait

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Plan comptable général

Sébastien Paugam

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Nazebrocadabra !

Mr Tan, Diane Le Feyer

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L'atelier du diable

Scott Snyder, Eric Canete, Nick Dragotta trad. Jérôme Wicky

Paru le 25/09/2026

176 pages

Urban Comics Editions

20,50 €

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L'Odyssée

Homère trad. Médéric Dufour, Jeanne Raison

Paru le 19/05/2021

159 pages

Belin

3,70 €

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Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

218 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 20/08/2025

209 pages

Belin

2,70 €

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Nestor Burma dans l'île

Léo Malet, François Ravard, Jacques Tardi

Paru le 16/09/2026

87 pages

Casterman

18,00 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Cendres et couronnes

Jean-Luc Istin, Giovanni Lorusso

Paru le 24/09/2026

72 pages

Soleil Productions

16,50 €

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Anglais 6e New I Bet You Can!

Guillaume Ogier, Emmanuel Vesse, Simone Chabas, Frédéric André, Michelle Jaillet, Frédérique Denoix-Smart

Paru le 06/06/2025

144 pages

Magnard

9,20 €

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Drôles d'oiseaux !

Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

Paru le 26/08/2026

96 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

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L'ange d'Auschwitz

Ellie Midwood trad. Typhaine Ducellier

Paru le 16/09/2026

416 pages

J'ai lu

9,50 €

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L'intruse

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 06/05/2026

372 pages

City Editions

22,00 €

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Yu-Gi-Oh ! Edition Millénium Tome 2

Takahashi Kazuki, Kazuki Takahashi trad. Rodolphe Gicquel

Paru le 25/09/2026

306 pages

Dargaud

13,95 €

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Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 16/04/2025

272 pages

Hatier

3,20 €

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Près de moi pour toujours

Harlan Coben, Reese Witherspoon trad. Daphné Bernard

Paru le 24/09/2026

808 pages

Belfond

23,00 €

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Transylvania

Nicolas Beuglet

Paru le 13/08/2026

363 pages

Pocket

9,30 €

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Te retrouver en automne ; T'aimer à Noël

Carène Ponte

Paru le 17/09/2026

320 pages

Fleuve Noir

19,95 €

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Le RN, décidément non !

Roselyne Bachelot, Eric Dupond-Moretti

Paru le 24/09/2026

224 pages

Plon

19,00 €

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La Femme au foyer

Natalie Barelli trad. Camille Filhol, Dominique Haas

Paru le 18/09/2026

420 pages

Verso

21,90 €

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Le vrai du faux

Collectif, Flammarion, Astrid Chauvineau

Paru le 26/08/2026

192 pages

Flammarion

4,50 €

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Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

6,80 €

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Un juif, un chrétien, un musulman : fraternels ou fratricides ?

Eric-Emmanuel Schmitt, Pierre Assouline, Abdennour Bidar

Paru le 23/09/2026

128 pages

Albin Michel

15,90 €

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Le Carnet de Lanawyn

Jean-Luc Istin, Alina Yerofieieva

Paru le 24/09/2026

56 pages

Soleil Productions

15,95 €

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A couper le souffle

Alexis Laipsker

Paru le 10/09/2026

368 pages

Pocket

9,30 €

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Welcome to Fae Café

Jennifer Kropf trad. Justine-Charlotte Cathelin

Paru le 16/09/2026

544 pages

J'ai lu

10,00 €

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La cuisinière de Frida

Florencia Etcheves trad. Lucie Cozic

Paru le 09/09/2026

701 pages

J'ai lu

10,90 €

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Une jeunesse au temps de la Shoah

Simone Veil

Paru le 01/09/2010

187 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,40 €

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Un Animal Sauvage

Joël Dicker

Paru le 26/03/2026

521 pages

Rosie & Wolfe

10,90 €

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Le Cycle de l'empereur

Nicolas Jarry, David Courtois, Pierre-Denis Goux

Paru le 24/09/2026

80 pages

Soleil Productions

17,50 €

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A retardement

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

480 pages

Pocket

9,60 €

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La guerre par d'autres moyens

Karine Tuil

Paru le 13/08/2026

448 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Rewitched

Lucy Jane Wood trad. Agnès Espenan

Paru le 16/09/2026

574 pages

J'ai lu

10,00 €

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Nanbanjin

Pedrosa, Matsumoto Taiyo, Cyril Pedrosa

Paru le 04/09/2026

480 pages

Editions Dupuis

49,00 €

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Nouvelles réalistes et fantastiques

Guy de Maupassant

Paru le 24/05/2023

192 pages

Flammarion

3,20 €

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Catacharmique

Eva Steamvamp, Eva Delallande

Paru le 16/09/2026

416 pages

J'ai lu

9,50 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Plan comptable général

Charlotte Disle

Paru le 14/01/2026

28 pages

Dunod

2,90 €

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Courir

Jean Echenoz

Paru le 12/09/2024

170 pages

Editions Gallimard

5,90 €

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Avec une carte exclusive Naruto

Ikemoto Mikio, Kishimoto Masashi, Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto trad. Misato Raillard

Paru le 04/09/2026

176 pages

Dargaud

7,30 €

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Viser juste

Adèle Haenel, Gisèle Vienne

Paru le 21/08/2026

144 pages

L'Arche Editions

17,00 €

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D'autres printemps

Virginie Grimaldi

Paru le 06/05/2026

350 pages

Flammarion

20,90 €

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Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 19/08/2026

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Tout le monde aime Clara

David Foenkinos

Paru le 14/05/2026

240 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Le cercle de Kern

Alexis Laipsker

Paru le 10/09/2026

440 pages

Michel Lafon

20,95 €

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Anglais 5e A1 A2 New I Bet You Can

Jaillet Michelle, Andre Frederic, Chabas Simone, Denoix-smart Frédérique, Doublet Anne, Michelle Jaillet, Frédéric André, Simone Chabas, Frédérique Denoix-Smart, Collectif

Paru le 24/04/2026

128 pages

Magnard

9,20 €

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P'tit loup fête Halloween

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 17/09/2026

24 pages

Editions Auzou

5,99 €

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Verity

Colleen Hoover trad. Pauline Vidal

Paru le 10/09/2026

368 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Le chevalier de la charrette (1176-1191)

De troyes Chrétien, Nora Nadifi, Eric Sala, Chrétien de Troyes, Mario Roques

Paru le 15/04/2026

480 pages

Hatier

3,99 €

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Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

6,20 €

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Les premières fois

Astrid Desbordes, Pauline Martin

Paru le 02/09/2026

36 pages

Albin Michel

11,90 €

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La première phrase du premier livre

Philippe Besson

Paru le 03/09/2026

240 pages

Julliard

21,00 €

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Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

Paru le 17/05/2018

160 pages

Editions Gallimard

8,95 €

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Blue Lock Tome 34

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 26/08/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Le Tsar en personne

Roman Badanine, Mikhaïl Roubine trad. Guillaume Lancereau

Paru le 17/09/2026

800 pages

Editions Les Arènes

24,90 €

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La mauvaise fille

Dandy Smith trad. Raphaëlle Pache

Paru le 02/09/2026

576 pages

J'ai lu

10,20 €

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L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 18/06/2026

128 pages

Pocket

7,90 €

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Les Misérables

Victor Hugo

Paru le 03/05/2023

304 pages

Belin

4,95 €

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Le barman du Ritz

Philippe Collin

Paru le 14/01/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Rochebrune

Sophie Divry

Paru le 19/08/2026

206 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

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Gaza

Marie Desplechin, Serge Bloch

Paru le 11/09/2026

47 pages

Editions de la Martinière

5,00 €

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Saint Seiya Rerise of Poseidon Tome 1

Tsunakan Suda, Masami Kurumada trad. Rodolphe Gicquel

Paru le 25/09/2026

192 pages

Dargaud

8,10 €

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 17/04/2025

180 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Code pénal annoté

Yves Mayaud, Olivier Martineau

Paru le 25/06/2026

Editions Dalloz

37,00 €

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La dernière allumette

Marie Vareille

Paru le 02/04/2025

327 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

9,60 €

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Le voleur de citrouilles

Alice Hemming, Nicola Slater trad. Rose-Marie Vassallo

Paru le 23/09/2026

32 pages

Flammarion

13,90 €

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La locataire

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 11/02/2026

392 pages

City Editions

22,00 €

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Cahier d'exercices Grevisse 5e

Varbédian Maud, Dufour Myriam, Maud Varbédian, Myriam Dufour, Jean-Christophe Pellat

Paru le 02/04/2026

128 pages

Magnard

6,50 €

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De l'autre côté du lac

Sylvain Prudhomme

Paru le 27/08/2026

288 pages

Les Editions de Minuit

22,00 €

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Anne de Green Gables

Lucy Maud Montgomery trad. Hélène Charrier

Paru le 23/04/2026

320 pages

Belin

5,90 €

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Valentina Tome 3

Azra Reed

Paru le 23/09/2026

656 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Maths 5e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 21/05/2026

128 pages

Generation 5

6,50 €

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Le journal d'Anne Frank

Anne Frank trad. Isabelle Rosselin, Philippe Noble, Claire Desserrey

Paru le 18/05/2022

349 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

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Swan Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 10/06/2026

688 pages

Hachette

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Tant que fleuriront les citronniers

Zoulfa Katouh trad. Anne Guitton

Paru le 16/04/2026

456 pages

10/18

9,20 €

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Une unique lueur

Fred Vargas

Paru le 08/04/2026

522 pages

Flammarion

23,00 €

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Ta mère et moi

Guillaume Tonquedec, Guillaume de Tonquédec

Paru le 10/09/2026

171 pages

Stock

19,00 €

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Le Pumpkin Spice Café

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 24/09/2025

368 pages

HarperCollins France

19,50 €

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Mission de guerre

Patrice Buendia, Matthieu Durand, Jean-Michel Charlier

Paru le 18/09/2026

48 pages

Dargaud

16,50 €

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Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Jujutsu Kaisen Modulo Tome 1

Gege Akutami, Yuji Iwasaki trad. Damien Guinois

Paru le 27/08/2026

192 pages

Editions Ki-oon

7,20 €

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Le Grand Déluge doré

Pierre-Emmanuel Barré, Philippe Arsen, Relom, Emmanuel Barre

Paru le 24/09/2026

64 pages

Delcourt

15,50 €

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Ambre Perez-Parfait

Paru le 23/04/2025

192 pages

Belin

2,50 €

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Nous, les Français

Gérald Andrieu, Franck Dedieu, Jean-Laurent Cassely, Laureline Dupont, Raphaël Llorca

Paru le 27/08/2026

224 pages

Robert Laffont

25,00 €

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La vague

Todd Strasser trad. Aude Carlier

Paru le 19/02/2009

221 pages

Pocket

7,40 €

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L'autre moi

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

456 pages

Fleuve Noir

22,95 €

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Cahier de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 06/04/2023

176 pages

Editions Gallimard

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Le crime du paradis

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

480 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

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Avec 1 standee, 2 pins et 2 modèles d'épée

Reki Kawahara, Mito Satô, Kimi

Paru le 23/09/2026

192 pages

Nobi Nobi

25,00 €

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Lakota

Caryl Férey

Paru le 13/08/2026

432 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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Le Crépuscule des hommes

Alfred de Montesquiou

Paru le 03/09/2026

432 pages

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Plan comptable général

Jean-Luc Siegwart

Paru le 08/01/2026

32 pages

Nathan

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Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 04/05/2023

140 pages

Nathan

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Un avenir radieux

Pierre Lemaitre

Paru le 08/04/2026

720 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Harry Potter à l'école des sorciers

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 25/05/2023

312 pages

Editions Gallimard

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Les Naufragés du Lavalette

(jean-charles) Kraehn, Roberto Zaghi, Jean-Charles Kraehn

Paru le 18/09/2026

56 pages

Dargaud

18,00 €

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Les Mille et Une Nuits

Hélène Potelet, Antoine Galland

Paru le 11/01/2023

128 pages

Hatier

3,50 €

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Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

Paru le 11/03/2026

432 pages

Flammarion

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Français 4e Grevisse

Ariane Carrère

Paru le 26/04/2021

128 pages

Magnard

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Bloom Tome 12

Saka Mikami trad. Manon Debienne, Sayaka Okada

Paru le 16/09/2026

192 pages

Nobi Nobi

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Ragnarok

Daul, Jin, Brix trad. Sabrina Damoune

Paru le 27/08/2026

224 pages

Kbooks

14,95 €

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Ce que le jour doit à la nuit

Yasmina Khadra

Paru le 03/09/2009

437 pages

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La grammaire par les exercices 4e

Joëlle Paul

Paru le 09/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

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La fille au pair

Sidonie Bonnec

Paru le 25/02/2026

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Paradisi Gloria

Elise Lespade

Paru le 20/08/2026

784 pages

Editions de l'Observatoire

24,90 €

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Cahier de Français 3e

Guillaume Diana, Fabienne Haudiquet

Paru le 29/05/2024

144 pages

Hatier

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La femme effacée

Sidonie Bonnec

Paru le 02/09/2026

407 pages

Albin Michel

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Céleste, ma planète

Timothée de Fombelle

Paru le 19/02/2009

91 pages

Editions Gallimard

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

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113 pages

Editions Gallimard

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 10

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

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192 pages

Nobi Nobi

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La promesse de l'aube

Romain Gary

Paru le 17/09/2006

391 pages

Editions Gallimard

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Les règles du Mikado

Luca erri De trad. Danièle Valin

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160 pages

Editions Gallimard

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 07/05/2025

128 pages

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Pour une politique de l'amitié

Clémence Guetté

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160 pages

La Découverte

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Le Roman de Renart

Gaëlle Brodhag

Paru le 15/05/2024

144 pages

Belin

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie

Paru le 07/05/2025

150 pages

Lelivrescolaire.fr

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Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

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La femme du serial killer

Alice Hunter trad. Sebastian Danchin

Paru le 04/06/2026

400 pages

Pocket

9,50 €

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

8,90 €

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Bescherelle : La conjugaison pour tous

Collectif, Bescherelle, Nicolas Laurent

Paru le 12/06/2024

256 pages

Hatier

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Kagurabachi Tome 10

Hokazono Takeru, Takeru Hokazono trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 11/09/2026

208 pages

Dargaud

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Un jour sans femme

Laëtitia Colombani

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397 pages

Iconoclaste (l')

20,90 €

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Français 5e

Lelivrescolaire.fr

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136 pages

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Les Aventures du chevalier Silence

Fabien Clavel

Paru le 19/06/2019

126 pages

Flammarion

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La grammaire par les exercices 6e

Joëlle Paul

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128 pages

Bordas Editions

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Rósa & Björk

Satu Rämö trad. Aleksi Moine

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379 pages

Points

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

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Flammarion

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Un marché noir

Bérénice Pichat

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Les Avrils

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Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

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Mon beau miroir

Cynthia Kafka

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La Patiente

Sarah A. Denzil trad. Isabelle Würth

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Michel Lafon Poche

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Panorama

Lilia Hassaine

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256 pages

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Matin brun

Franck Pavloff

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Cheyne éditeur

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

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124 pages

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L'heure des prédateurs

Empoli giuliano Da, Giuliano Da Empoli

Paru le 04/06/2026

160 pages

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

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97 pages

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On est tous différents !

Mai Lan Chapiron

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30 pages

Editions de la Martinière

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Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ?

Troisième semaine en tête pour Sarah Knafo, qui cumule près de 160.000 ventes en seulement trois semaines avec Le Casse du siècle (Fayard). Une légère baisse est tout de même à relever : 43.038 exemplaires écoulés, contre 55.929 la semaine précédente. Un score qui lui permet de prendre le large sans trop de crainte.

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Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes

Deux semaines, deux premières places. Le casse du siècle de Sarah Knafo reste largement en tête des ventes avec 55.929 exemplaires écoulés du 7 au 13 septembre 2026. Depuis sa parution, l’essai totalise déjà 116.924 ventes.

 

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04/09/2026, 11:13

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Meilleures ventes : Amélie Nothomb, enfin une rivale pour Freida McFadden ?

Du 17 au 23 août, Freida McFadden règne toujours, mais une rivale vient enfin troubler son été sans partage. Amélie Nothomb entre directement à la 2e place et s’impose comme la première nouveauté de la rentrée capable de regarder l’Américaine dans les yeux. En librairie, le mouvement est encore plus net : l'autrice de L’Adolescence du perroquet prend la tête et entraîne avec elle plusieurs romans de la rentrée. Le marché reprend lui aussi quelques couleurs, sans faire oublier un niveau toujours inférieur à celui de l’an passé.

28/08/2026, 14:34

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Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon

Du 10 au 16 août, les ventes de livres reculent nettement, sans bouleverser le sommet du classement : Freida McFadden conserve six titres dans le top 10 et Le dîner reste largement numéro un. Mais derrière cette domination, le marché commence à changer de saison : les cahiers de vacances s’effacent au profit des références de rentrée, tandis qu’en librairie, la hiérarchie se révèle sensiblement différente de celle du marché général.

21/08/2026, 13:10

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Meilleures ventes : l'odyssée de Freida McFadden n'a pas de fin

L’été sourit décidément à Freida McFadden, si tant est qu’il existe encore une mauvaise saison pour l’autrice de La Femme de ménage : Le dîner conserve largement la première place des ventes. Mieux encore, l’Américaine place six livres dans le top 10, dont deux en tête de classement. Derrière, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Guillaume Musso tentent de résister. Le poche, avec neuf titres sur dix, règne presque sans partage : moins cher, plus léger, facile à emporter sur la plage.

14/08/2026, 15:27

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Plus de 9 millions de livres vendus : jusqu’où ira Freida McFadden ?

Le top 10 pris d’assaut par l’Amérique : cela vous surprend encore ? Freida McFadden écrase à nouveau le classement, avec 6 titres au sein des 10 premières places, et Le Dîner en tête. Avant de partir en vacances, un dernier regard sur les ventes stratosphériques de La Femme de ménage.

07/08/2026, 12:49

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Meilleures ventes : un top 10 sous le signe de McFadden, le retour du Jedi

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.

 

31/07/2026, 19:25

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Le Dîner s’éternise au sommet des meilleures ventes

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.

24/07/2026, 13:43

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Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), reste en tête des meilleures ventes du 6 au 12 juillet 2026, avec 42.080 exemplaires écoulés. Derrière, La Prof remonte à la deuxième place. Pour le suspense, il faudra repasser : les huit autres titres du Top 10 sont encore des cahiers de vacances.

17/07/2026, 12:31

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Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

10/07/2026, 13:00

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Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...

03/07/2026, 12:37

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Des meilleures ventes téléphonées ? Freida McFadden repasse devant Sarah Rivens

La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).

26/06/2026, 11:27

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Sarah Rivens entre en tête des meilleures ventes avec Swan

Avec 18.714 exemplaires vendus du 8 au 14 juin, Swan, tome 1 de Sarah Rivens entre directement à la première place du classement. Le livre publié chez Hlab devance La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Derrière ce changement de tête, le top 10 réunit cinq titres classés en littérature, avec du poche, encore et encore.

19/06/2026, 11:42

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Meilleures ventes : La prof reste en tête devant Mortelle Adèle et Boualem Sansal

La prof, de Freida McFadden, traduit de l’anglais par Karine Forestier, conserve la première place des meilleures ventes en France, avec 19.866 exemplaires écoulés et 178.238 exemplaires cumulés en six semaines. Le titre publié chez J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra !, qui gagne quatre places, et La légende, de Boualem Sansal, entrée directe sur le podium. Le haut du tableau associe un leader stable, une bande dessinée en progression et une nouveauté de littérature hors poche.

12/06/2026, 15:56

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Sous le règne de Freida McFadden, le thriller français perce et la cuisine recule

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes pour cette nouvelle semaine (26/06 au 31/06) avec La prof, publié chez J’ai lu. Le roman s’écoule à 25.564 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 158.372 ventes en cinq semaines de présence. 

05/06/2026, 19:06

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La prof reste numéro un des ventes : Freida McFadden domine (encore) le classement

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes hebdomadaires avec La prof (trad. Karine Forestier, J’ai lu). Le thriller écoule 22.883 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 132.808 exemplaires après quatre semaines de présence.

29/05/2026, 13:09

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Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.

22/05/2026, 10:06

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Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Et quand y'en a plus… y'en a finalement encore. Le raz-de-marée Freida McFadden frappe une nouvelle fois. Deux nouveaux titres ont déjà conquis son public et c’est le retour de la domination américaine pour cette nouvelle semaine (du 04/05 au 10/05). Alors, Force ou Côté obscur ?

15/05/2026, 11:34

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Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

Avec 29.696 exemplaires vendus sur la semaine, La prof, de Freida McFadden, s’installe directement à la première place des meilleures ventes. Le poche publié par J’ai lu atteint 29.831 ventes cumulées. Derrière lui, L’autre moi, de Franck Thilliez, bondit au 2e rang avec 19.647 exemplaires, tandis qu’Une unique lueur, de Fred Vargas, complète le podium avec 15.271 ventes. Le haut du classement associe une entrée en tête, une forte progression et la résistance d’un titre déjà installé.

12/05/2026, 11:39

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Meilleures ventes : Fred Vargas reste en tête devant Valérie Perrin et Spy x Family

Avec 25.475 exemplaires vendus cette semaine, Une unique lueur de Fred Vargas conserve la première place du classement (semaine 17, du 20 au 26 avril). Le roman publié par Flammarion totalise désormais 101.508 ventes en trois semaines de présence. Derrière lui, Tata de Valérie Perrin remonte au 2e rang (15.087 exemplaires), tandis que le tome 16 de Spy x Family entre directement sur la troisième marche du podium avec 14.721 ventes.

 

05/05/2026, 10:15

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Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin

Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.

24/04/2026, 11:54

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Succès immédiat pour Fred Vargas : Adamsberg propulse les ventes

Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).

17/04/2026, 11:48

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Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot. 

10/04/2026, 15:43

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Guillaume Musso et Bernard Minier : un doublé, en duo

Mais que se passe-t-il ? Guillaume Musso mange le marché pour cette semaine 13 (23-29 mars), avec ses deux romans : Quelqu'un d'autre aligne 18.601 tomes (poche) et Le Crime du paradis ajoute 14.556 volumes de plus (grand format). En somme, le romancier palois prend la tête des meilleures ventes, sans trop de difficultés, puisqu'il occupe ces deux premières places depuis un mois maintenant.

03/04/2026, 12:02

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Le choc des générations : Leïla Slimani vs Monsieur Madame dans les meilleures ventes

Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.

27/03/2026, 12:06

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L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...

 

20/03/2026, 12:29

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Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Un vent de fraîcheur souffle sur les meilleures ventes cette semaine (du 02/03 au 08/03). Et si vous m’aviez dit, il y a quelques mois, que le classement prendrait cette tournure, je vous aurais sans doute ri au nez...

13/03/2026, 13:11

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Pourquoi avons-nous l’impression de subir nos vies ?

Reçue par le Premier ministre espagnol et décorée de l’Ordre du Mérite civil, Gisèle Pélicot ne se contente pas de passionner les Français : pour sa deuxième semaine, elle confirme sa place de numéro 1 des ventes sur la période du 23/02 au 01/03, avec 37.840 exemplaires supplémentaires, portant son total à 97.938 ventes pour Et la joie de vivre (Flammarion).

06/03/2026, 12:55

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La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon. 

27/02/2026, 14:35

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Une nouvelle locataire dans le top des ventes de livres – mais une propriétaire inchangée

Sortie en France le 11 février 2026 aux éditions City, le nouveau roman de Freida McFadden s’installe déjà à la première place des ventes pour cette nouvelle semaine (09/02 au 15/02). Inutile de souligner que c'était prévisible...

 

20/02/2026, 15:50

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McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.

13/02/2026, 12:54

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Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente

On ne sait plus trop comment l’aborder, désormais : Freida Mcfadden reste en première place, avec 21.908 exemplaires écoulés sur cette semaine 5 (26 janvier - 1er février). Et le reste… devient presque lassant, parce qu’après La femme de ménage (trad. Karine Forestier), viennent évidemment les suites de ses aventures.

06/02/2026, 10:27

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Meilleures ventes : pour les livres, Lemaitre, étalon

Une semaine n'en suit vraiment pas une autre – ou alors une tendance globale : contrer la vague McFadden revient à vider la mer à la petite cuillère. La femme de menage reprend du poil du balai (ou le fil de l'aspirateur, au demeurant) et la tête des meilleures ventes de la semaine 4 (19-25 janvier) : 24.497 exemplaires écoulés pour le titre traduit par Karine Forestier.

30/01/2026, 10:23

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Meilleures ventes : Pierre Lemaitre marche sur l’Amérique

Un classement qui ne bouge pas, mais qui confirme une chose : l'un des romanciers préférés des Français tient ses promesses et ne faiblit pas face à l’Américaine Freida McFadden. Il est toujours premier pour cette nouvelle semaine, du 12 au 18 janvier.

 

23/01/2026, 12:16

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02/10/2026, 13:48

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Soif d’idéal : Rocheteau raconte ce qui reste après les matchs

Dominique Rocheteau avance par souvenirs, visages, sensations et fidélités. Trente récits plutôt qu’une autobiographie chronologique : le dispositif lui va bien et forme cette Soif d’idéal. Il préfère le lien au palmarès, l’émotion au monument. Dès les premières pages, la ligne est donnée : « L’émotion avant tout. » Le ton ne variera guère, direct, pudique, sans désir de régler des comptes. Sortie le 8 octobre. 

02/10/2026, 13:13

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Comment expliquer la liberté aux enfants ?

Être libre, est-ce faire tout ce que l’on veut ? Avec Vive la liberté !, Sybille Hein aborde cette grande question à hauteur d’enfant, en partant de situations concrètes pour aider les plus jeunes à comprendre ce que signifie être libre, mais aussi les limites et les responsabilités qui l’accompagnent. Traduit et adapté de l’allemand par Camille Logoz.

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Alors que l’antisémitisme connaît une progression mondiale depuis le 7 octobre 2023, un autre phénomène attire l’attention : le philosémitisme. Dans Les Nouveaux philosémites, Edith Bruder réunit sociologues, politologues et théologiens pour enquêter sur celles et ceux qui se revendiquent « amis des Juifs », « compagnons de route d’Israël », voire « presque juifs ».

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Un véritable polar photographique qui met en scène les journalistes mais aussi en filigrane les insurgés hongrois de 1956 : tous ont été les témoins d'événements historiques qui ont façonné notre monde. Mais cette enquête (trop) minutieuse finit par lasser.

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De la gare du Nord aux hauteurs de Belleville, six voix pour un Paris vivant

Belleville n’est pas un décor dans Bellevilles. C’est une matière vivante : une pente qui coupe le souffle, une terrasse trop pleine, un café où les fidélités se renégocient, un escalier qui sépare deux vies, un trottoir où l’on peut croiser sa propre jeunesse. Samih Amar Tran construit son livre comme une promenade à six voix. Alma, Landrot, Marie, Omar, Jim et Romy prennent tour à tour possession du quartier, chacun avec son rythme, ses angles morts et sa manière de s’y accrocher. Tour du quartier, le 4 novembre.

 

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Cher Voltaire : quand Madame du Deffand ferraillait avec le philosophe

Deux vieillards s’écrivent comme d’autres croisent le fer. L’un règne depuis Ferney sur l’Europe des idées ; l’autre, aveugle, tient encore salon à Saint-Joseph et refuse de céder sur le goût, l’esprit ou l’art de s’ennuyer. Cher Voltaire restitue moins un échange sage entre deux monuments qu’un commerce vif, capricieux, traversé de silences, de susceptibilités, de nouvelles du monde et d’une commune hantise du vide. Dès 1764, Voltaire le constate : « Notre commerce à tâtons devient vif, Madame. » 

01/10/2026, 13:37

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Alien Clay : sur une planète-prison, la science devient une arme de liberté

Il ne faut jamais commencer une histoire par un réveil. Adrian Tchaikovsky le sait, son narrateur aussi, et Alien Clay (trad. Gilles Goullet) commence donc exactement ainsi : après trente ans de sommeil interstellaire et quelques secondes avant une chute vers une planète carcérale. « Il ne faut jamais commencer une histoire par un réveil, à ce qu’il paraît », observe Arton Daghdev. Alien Clay sortiral le 4 novembre 2026. Science, catastrophe et sarcasme : le roman vient de trouver son carburant.

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Entre 1974 et 1976, Martine Faustin tient un journal intime alors qu’elle est pensionnaire à l’Institution Saint Paul de Thiviers, en Dordogne. À quatorze ans, elle y consigne ses amitiés, ses premières histoires d’amour, ses colères et ses envies de liberté. En 2021, elle retrouve par hasard ces trois cahiers, dont elle avait oublié l’existence.

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« Ceci est mon dernier livre » : chez Hélène Cixous, l’annonce d’une fin n’achève rien. Elle ouvre au contraire une chambre supplémentaire dans la mémoire. Chat Larme naît de cette contradiction : vouloir retenir ce qui s’éloigne tout en sachant que l’écriture ne ressuscite pas. Alors elle cherche autrement, dans les carnets, les photographies, les rêves, les voix, les animaux aimés. Sortie le 8 octobre

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"La Diabolique" n’est peut-être pas celle que l’on croit

Dans Esquisse d’une serial killer, Hu Mu-ching revient sur une affaire criminelle qui a profondément marqué Taïwan. Condamnée à mort pour le meurtre de son mari, de sa mère et de sa belle-mère, Lin Yu-ju est devenue une figure médiatique haïe. Mais la rencontre avec une journaliste dans le couloir de la mort fait émerger une histoire plus complexe. Roman traduit du chinois par Lim Pierre-Mong.

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Elles ont fui la guerre... elles chantent l’exil

Dans Le Chœur ukrainien, Coralie Grimand donne la parole aux membres d’une chorale ukrainienne confrontés à l’exil et à la guerre. Au fil des récits de Svitlana, Valentyn, Tetyana et des autres, le chant polyphonique devient un espace où se croisent les trajectoires, les souvenirs et les blessures.

29/09/2026, 06:00

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Malaise chez les plongeuses : reconstruire l’humanité, en apnée

Kuschko, Maâyana, Sawannah, Nashree, Karadjian, Djessica, Solongo. Ils et elles sont sept, avec une mission précise – différente dans les détails, quoique l’objectif premier reste le même : faire renaître l'humanité. Après des mois, des années d’entraînement, ces soldat·e·s  se glissent dans des rêves, voyagent vers d’autres mondes… or, rien ne se passe jamais comme prévu.

28/09/2026, 18:37

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L’art de la sieste : éloge du temps flottant

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28/09/2026, 17:30

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L'odyssée tragique du MC Ruby : Un groupe de migrants jetés par-dessus bord

Cet album reprend le reportage du journaliste Philippe Broussard, couronnée du Prix Albert Londres en 1993. L'enquête sur un groupe de migrants africains jetés par-dessus bord au large du Portugal par l'équipage d'un porte-conteneurs. 

 

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Le commandant du fleuve : grandir entre Rome, la Somalie et les silences

Yabar parle comme on marche dans Rome l’été : vite, de travers, avec des détours, des arrêts brusques, une plaisanterie au moment où quelque chose fait mal. Pour comprendre une histoire, prévient-il, il faut « s’armer de patience et se disposer à écouter ». C’est exactement ce que demande le roman. Sortie le 1er octobre.

28/09/2026, 13:30

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Une belle affaire ? Non, une grande cause ! : le droit contre la raison d’État

Une des caractéristiques d’une démocratie est que l’État se légitime par le Droit, mais peut-il outrepasser cette règle au nom de l’intérêt supérieur de la Nation ?  Le livre de Jean-Pierre Spitzer prouve que le droit est au-dessus de tout et que rien ne saurait s’y soustraire. 

28/09/2026, 12:30

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Leïla Slimani ressuscite Tolstoï et met la culpabilité en procès

Adapter Résurrection sans en faire une relique : c’est le pari de Leïla Slimani. Elle ne transporte pas Tolstoï intact sur la scène, elle le resserre, le déplace, le confronte au présent. Nekhlioudov n’est plus seulement un prince ; il devient un écrivain reconnu, un homme que l’admiration publique protège autant qu’elle accuse. Dès lors, le drame ne tient plus seulement à ce qu’il a fait, mais à ce qu’il fait de sa culpabilité. Sortie le 1er octobre.

28/09/2026, 12:30

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Le septième siffleur

28/09/2026, 12:30

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Les hallucinés

28/09/2026, 08:30

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