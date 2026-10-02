Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres

Jamais deux sans trois… ou quatre ? Sarah Knafo refuse visiblement de rendre la médaille d’or : Le Casse du siècle (Fayard) reste numéro un avec 42.023 ventes sur la semaine et 201.985 exemplaires cumulés.
Le 02/10/2026 à 11:00 par Clotilde Martin
3 Réactions | 4 Partages
Publié le :
02/10/2026 à 11:00
3
Commentaires
4
Partages
La première place ne bouge pas. En revanche, pour les deux suivantes, le top 10 accueille deux nouveaux locataires : One Piece – Édition originale, tome 113 : La Naissance de Loki, d’Eiichiro Oda (traduit par Djamel Rabahi et Julien Favereau, Glénat), avec 26.926 exemplaires. Une autre édition du même volume, toujours chez Glénat, s’installe juste derrière avec 18.602 ventes. Ensemble, les deux références totalisent 45.528 exemplaires sur leur première semaine.
C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset), au cœur d’une polémique autour d’accusations d’usage de l’IA et de plagiat, gagne tout de même une place et se retrouve quatrième avec 15.001 exemplaires vendus. Présent depuis six semaines, le roman atteint désormais 58.164 ventes cumulées.
Agnès Martin-Lugand occupe ensuite deux rangs consécutifs avec deux formats différents. Retour à Folegandros (Michel Lafon), deuxième la semaine précédente, recule à la cinquième place avec 11.416 copies vendues. Paru une semaine plus tôt, le poche Les Renaissances (Pocket) gagne six places et arrive sixième avec 10.910 ventes.
Installé depuis treize semaines — déjà ! – Le Dîner, de Freida McFadden, traduit par Karine Xaragai (City), passe de la quatrième à la septième position. Ses 10.568 ventes hebdomadaires portent son cumul à 417.803 exemplaires. Il reste ainsi le titre le plus vendu en cumul parmi les dix premiers de la semaine.
Les Cahiers de Douai d’Arthur Rimbaud (Hatier) perdent cinq places et arrivent huitièmes avec 9103 ventes. La troisième nouveauté présente parmi les dix premiers est Les Évadées, partie 1, de Marc Levy (Robert Laffont/Versilio). Le livre entre directement en neuvième position avec 8455 lecteurs supplémentaires.
Pluie et vent sur Télumée Miracle, de Simone Schwarz-Bart (Points), complète le top 10. Le titre gagne une place avec 7483 ventes sur la semaine et atteint 40.500 exemplaires cumulés en quatre semaines.
Top : On aurait pu se rencontrer, de François Cheng (Albin Michel). L’ouvrage signe la plus forte progression de la semaine : il gagne 97 places et remonte de la 151e à la 54e position, avec 2809 exemplaires vendus. Il s’agit de sa troisième semaine de présence dans le classement.
Flop : La grammaire par les exercices – 6e, cahier de l’élève, de Joëlle Paul (Bordas). Le cahier scolaire enregistre le recul le plus important du Top 200 : il perd 162 places, passant de la 26e à la 188e position, avec 1306 exemplaires écoulés.
Du 21 au 27 septembre, le marché du livre représente 4,561 millions d’exemplaires vendus, contre 4,940 millions la semaine précédente, soit un recul d’environ 8 %. Sur un an, le volume affiche également une baisse de 6 %.
Le chiffre d’affaires atteint 56,941 millions €, après 59,420 millions la semaine précédente, soit une diminution d’un peu plus de 4 %. À période comparable, il recule de 7 % par rapport à 2025.
Les grandes surfaces spécialisées restent le premier circuit avec 52 % des exemplaires vendus, devant les librairies tous niveaux, à 36 %, et les grandes surfaces alimentaires, à 12 %. La répartition en valeur est proche : 52 % du chiffre d’affaires revient aux grandes surfaces spécialisées, 38 % aux librairies et 10 % aux grandes surfaces alimentaires.
Dans ce marché en retrait, Le Casse du siècle conserve donc la première place pour une nouvelle semaine, tandis que l’arrivée du tome 113 de One Piece renouvelle immédiatement les deux autres marches du podium.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
À LIRE - Janine Boissard, grande figure de la littérature populaire française, n'est plus
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit image : CC BY-SA 4.0 / Festival Les Imaginales 2026
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 02/09/2026
250 pages
Fayard
19,90 €
Paru le 23/09/2026
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 23/09/2026
208 pages
Glénat
25,00 €
Paru le 19/08/2026
272 pages
Grasset & Fasquelle
21,50 €
Paru le 17/09/2026
424 pages
Michel Lafon
21,95 €
Paru le 17/09/2026
496 pages
9,90 €
Paru le 01/07/2026
224 pages
City Editions
6,00 €
Paru le 05/04/2023
181 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 22/09/2026
387 pages
Robert Laffont
21,90 €
Paru le 17/04/2026
320 pages
Points
6,50 €
Paru le 19/08/2026
160 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 02/09/2026
592 pages
Hugo et Compagnie
19,90 €
Paru le 22/09/2026
428 pages
Flammarion
25,50 €
Paru le 10/09/2026
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 24/09/2026
432 pages
9,60 €
Paru le 23/09/2026
576 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 19/08/2026
237 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 03/09/2026
715 pages
11,20 €
Paru le 25/06/2026
3498 pages
Editions Dalloz
22,00 €
Paru le 29/04/2026
477 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 18/09/2026
147 pages
Dargaud
26,50 €
Paru le 23/09/2026
272 pages
Editions du Chêne
35,00 €
Paru le 10/09/2026
272 pages
Fleuve Noir
20,95 €
Paru le 20/08/2026
416 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 12/08/2026
528 pages
Flammarion
23,00 €
Paru le 04/09/2026
430 pages
Points
9,90 €
Paru le 01/04/2026
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 10/04/2024
208 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 16/09/2026
281 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 06/05/2026
336 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 17/09/2026
704 pages
10,70 €
Paru le 03/09/2026
376 pages
Editions Auzou
21,95 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 03/07/2026
480 pages
Verso
21,90 €
Paru le 13/01/2026
192 pages
Belin
2,60 €
Paru le 20/08/2026
320 pages
Editions Gallimard
21,50 €
Paru le 25/05/2026
224 pages
Cerf
4,90 €
Paru le 04/03/2026
572 pages
Hugo et Compagnie
19,90 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 20/08/2026
256 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 03/09/2026
349 pages
Presses de la Cité
22,90 €
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 10/09/2026
304 pages
Hachette
38,00 €
Paru le 03/03/2026
448 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 03/03/2023
160 pages
Editions Bruno Doucey
5,90 €
Paru le 03/09/2026
517 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 16/09/2026
320 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 10/09/2026
402 pages
Editions Gallimard
23,80 €
Paru le 04/04/2024
128 pages
Editions Gallimard
5,90 €
Paru le 24/04/2019
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 27/08/2026
288 pages
Robert Laffont
21,00 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 02/09/2026
208 pages
Albin Michel
17,90 €
Paru le 16/04/2025
150 pages
Hatier
2,50 €
Paru le 19/08/2026
456 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 23/04/2025
191 pages
Belin
3,50 €
Paru le 14/01/2026
64 pages
Foucher
2,99 €
Paru le 28/05/2026
70 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 25/09/2026
176 pages
Urban Comics Editions
20,50 €
Paru le 19/05/2021
159 pages
Belin
3,70 €
Paru le 23/08/2017
218 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 20/08/2025
209 pages
Belin
2,70 €
Paru le 16/09/2026
87 pages
Casterman
18,00 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 24/09/2026
72 pages
Soleil Productions
16,50 €
Paru le 06/06/2025
144 pages
Magnard
9,20 €
Paru le 26/08/2026
96 pages
Bayard jeunesse
12,20 €
Paru le 16/09/2026
416 pages
J'ai lu
9,50 €
Paru le 06/05/2026
372 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 25/09/2026
306 pages
Dargaud
13,95 €
Paru le 16/04/2025
272 pages
Hatier
3,20 €
Paru le 24/09/2026
808 pages
Belfond
23,00 €
Paru le 13/08/2026
363 pages
9,30 €
Paru le 17/09/2026
320 pages
Fleuve Noir
19,95 €
Paru le 24/09/2026
224 pages
Plon
19,00 €
Paru le 18/09/2026
420 pages
Verso
21,90 €
Paru le 26/08/2026
192 pages
Flammarion
4,50 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,80 €
Paru le 23/09/2026
128 pages
Albin Michel
15,90 €
Paru le 24/09/2026
56 pages
Soleil Productions
15,95 €
Paru le 10/09/2026
368 pages
9,30 €
Paru le 16/09/2026
544 pages
J'ai lu
10,00 €
Paru le 09/09/2026
701 pages
J'ai lu
10,90 €
Paru le 01/09/2010
187 pages
LGF/Le Livre de Poche
6,40 €
Paru le 26/03/2026
521 pages
Rosie & Wolfe
10,90 €
Paru le 24/09/2026
80 pages
Soleil Productions
17,50 €
Paru le 28/04/2026
480 pages
9,60 €
Paru le 13/08/2026
448 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 16/09/2026
574 pages
J'ai lu
10,00 €
Paru le 04/09/2026
480 pages
Editions Dupuis
49,00 €
Paru le 24/05/2023
192 pages
Flammarion
3,20 €
Paru le 16/09/2026
416 pages
J'ai lu
9,50 €
Paru le 02/01/2026
257 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 14/01/2026
28 pages
Dunod
2,90 €
Paru le 12/09/2024
170 pages
Editions Gallimard
5,90 €
Paru le 04/09/2026
176 pages
Dargaud
7,30 €
Paru le 21/08/2026
144 pages
L'Arche Editions
17,00 €
Paru le 06/05/2026
350 pages
Flammarion
20,90 €
Paru le 19/08/2026
416 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 14/05/2026
240 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 10/09/2026
440 pages
Michel Lafon
20,95 €
Paru le 24/04/2026
128 pages
Magnard
9,20 €
Paru le 17/09/2026
24 pages
Editions Auzou
5,99 €
Paru le 10/09/2026
368 pages
Hugo et Compagnie
7,90 €
Paru le 28/05/2020
400 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 15/04/2026
480 pages
Hatier
3,99 €
Paru le 13/01/2012
190 pages
6,20 €
Paru le 02/09/2026
36 pages
Albin Michel
11,90 €
Paru le 03/09/2026
240 pages
Julliard
21,00 €
Paru le 17/05/2018
160 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 26/08/2026
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 17/09/2026
800 pages
Editions Les Arènes
24,90 €
Paru le 02/09/2026
576 pages
J'ai lu
10,20 €
Paru le 18/06/2026
128 pages
7,90 €
Paru le 03/05/2023
304 pages
Belin
4,95 €
Paru le 14/01/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 19/08/2026
206 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 11/09/2026
47 pages
Editions de la Martinière
5,00 €
Paru le 25/09/2026
192 pages
Dargaud
8,10 €
Paru le 17/04/2025
180 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Paru le 25/06/2026
Editions Dalloz
37,00 €
Paru le 02/04/2025
327 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 08/06/2023
432 pages
9,60 €
Paru le 23/09/2026
32 pages
Flammarion
13,90 €
Paru le 11/02/2026
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 02/04/2026
128 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 27/08/2026
288 pages
Les Editions de Minuit
22,00 €
Paru le 23/04/2026
320 pages
Belin
5,90 €
Paru le 23/09/2026
656 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 21/05/2026
128 pages
Generation 5
6,50 €
Paru le 18/05/2022
349 pages
LGF/Le Livre de Poche
7,90 €
Paru le 10/06/2026
688 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 16/04/2026
456 pages
10/18
9,20 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 08/04/2026
522 pages
Flammarion
23,00 €
Paru le 10/09/2026
171 pages
Stock
19,00 €
Paru le 24/09/2025
368 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 18/09/2026
48 pages
Dargaud
16,50 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 27/08/2026
192 pages
Editions Ki-oon
7,20 €
Paru le 24/09/2026
64 pages
Delcourt
15,50 €
Paru le 23/04/2025
192 pages
Belin
2,50 €
Paru le 27/08/2026
224 pages
Robert Laffont
25,00 €
Paru le 19/02/2009
221 pages
7,40 €
Paru le 28/04/2026
456 pages
Fleuve Noir
22,95 €
Paru le 06/04/2023
176 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Paru le 03/03/2026
480 pages
Calmann-Lévy
22,90 €
Paru le 28/01/2026
160 pages
Payot
5,00 €
Paru le 23/09/2026
192 pages
Nobi Nobi
25,00 €
Paru le 13/08/2026
432 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 03/09/2026
432 pages
9,60 €
Paru le 08/01/2026
32 pages
Nathan
2,99 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 04/05/2023
140 pages
Nathan
3,70 €
Paru le 08/04/2026
720 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 25/05/2023
312 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 18/09/2026
56 pages
Dargaud
18,00 €
Paru le 11/01/2023
128 pages
Hatier
3,50 €
Paru le 11/03/2026
432 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 26/04/2021
128 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 16/09/2026
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 27/08/2026
224 pages
Kbooks
14,95 €
Paru le 03/09/2009
437 pages
9,00 €
Paru le 09/04/2025
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 25/02/2026
360 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 20/08/2026
784 pages
Editions de l'Observatoire
24,90 €
Paru le 29/05/2024
144 pages
Hatier
6,70 €
Paru le 02/09/2026
407 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 19/02/2009
91 pages
Editions Gallimard
5,00 €
Paru le 01/02/2007
113 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Paru le 26/08/2026
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 17/09/2006
391 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 10/09/2026
160 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 07/05/2025
128 pages
Nathan
3,20 €
Paru le 27/08/2026
160 pages
La Découverte
14,00 €
Paru le 15/05/2024
144 pages
Belin
3,50 €
Paru le 07/05/2025
150 pages
Lelivrescolaire.fr
3,50 €
Paru le 02/06/2021
208 pages
Pika Edition
3,00 €
Paru le 04/06/2026
400 pages
9,50 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 12/06/2024
256 pages
Hatier
9,50 €
Paru le 11/09/2026
208 pages
Dargaud
7,30 €
Paru le 07/05/2026
397 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 02/05/2026
136 pages
Lelivrescolaire.fr
6,50 €
Paru le 19/06/2019
126 pages
Flammarion
4,00 €
Paru le 23/03/2026
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 11/09/2026
379 pages
Points
8,95 €
Paru le 03/05/2023
160 pages
Flammarion
2,90 €
Paru le 20/08/2026
250 pages
Les Avrils
22,00 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 10/09/2026
288 pages
Charleston éditions
19,90 €
Paru le 04/06/2026
348 pages
Michel Lafon Poche
8,50 €
Paru le 06/02/2025
256 pages
Editions Gallimard
8,60 €
Paru le 01/10/1998
120 pages
Cheyne éditeur
2,80 €
Paru le 12/04/2023
124 pages
Hachette
2,50 €
Paru le 04/06/2026
160 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 23/02/1999
97 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Paru le 04/09/2026
30 pages
Editions de la Martinière
10,00 €
3 Commentaires
FSK
02/10/2026 à 12:53
N'en déplaise à AT, ce livre est un vrai succès populaire
Edco
02/10/2026 à 14:22
Pas comme.... la grammaire par les exercices !!!!🫣🤭😭
Edco
02/10/2026 à 13:05
Oui , on comprend, comme dit Gérôme Fourquet, que la dépression a remplacé la névrose !!!!🤔🤭🤭