Malgré l’abordage de One Piece, Sara Knafo règne sur les ventes de livres

La première place ne bouge pas. En revanche, pour les deux suivantes, le top 10 accueille deux nouveaux locataires : One Piece – Édition originale, tome 113 : La Naissance de Loki, d’Eiichiro Oda (traduit par Djamel Rabahi et Julien Favereau, Glénat), avec 26.926 exemplaires. Une autre édition du même volume, toujours chez Glénat, s’installe juste derrière avec 18.602 ventes. Ensemble, les deux références totalisent 45.528 exemplaires sur leur première semaine.

C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset), au cœur d’une polémique autour d’accusations d’usage de l’IA et de plagiat, gagne tout de même une place et se retrouve quatrième avec 15.001 exemplaires vendus. Présent depuis six semaines, le roman atteint désormais 58.164 ventes cumulées.

Agnès Martin-Lugand occupe ensuite deux rangs consécutifs avec deux formats différents. Retour à Folegandros (Michel Lafon), deuxième la semaine précédente, recule à la cinquième place avec 11.416 copies vendues. Paru une semaine plus tôt, le poche Les Renaissances (Pocket) gagne six places et arrive sixième avec 10.910 ventes.

Installé depuis treize semaines — déjà ! – Le Dîner, de Freida McFadden, traduit par Karine Xaragai (City), passe de la quatrième à la septième position. Ses 10.568 ventes hebdomadaires portent son cumul à 417.803 exemplaires. Il reste ainsi le titre le plus vendu en cumul parmi les dix premiers de la semaine.

Les Cahiers de Douai d’Arthur Rimbaud (Hatier) perdent cinq places et arrivent huitièmes avec 9103 ventes. La troisième nouveauté présente parmi les dix premiers est Les Évadées, partie 1, de Marc Levy (Robert Laffont/Versilio). Le livre entre directement en neuvième position avec 8455 lecteurs supplémentaires.

Pluie et vent sur Télumée Miracle, de Simone Schwarz-Bart (Points), complète le top 10. Le titre gagne une place avec 7483 ventes sur la semaine et atteint 40.500 exemplaires cumulés en quatre semaines.

Le Top / Flop de la semaine

Top : On aurait pu se rencontrer, de François Cheng (Albin Michel). L’ouvrage signe la plus forte progression de la semaine : il gagne 97 places et remonte de la 151e à la 54e position, avec 2809 exemplaires vendus. Il s’agit de sa troisième semaine de présence dans le classement.

Flop : La grammaire par les exercices – 6e, cahier de l’élève, de Joëlle Paul (Bordas). Le cahier scolaire enregistre le recul le plus important du Top 200 : il perd 162 places, passant de la 26e à la 188e position, avec 1306 exemplaires écoulés.

Un marché en recul sur la semaine

Du 21 au 27 septembre, le marché du livre représente 4,561 millions d’exemplaires vendus, contre 4,940 millions la semaine précédente, soit un recul d’environ 8 %. Sur un an, le volume affiche également une baisse de 6 %.

Le chiffre d’affaires atteint 56,941 millions €, après 59,420 millions la semaine précédente, soit une diminution d’un peu plus de 4 %. À période comparable, il recule de 7 % par rapport à 2025.

Les grandes surfaces spécialisées restent le premier circuit avec 52 % des exemplaires vendus, devant les librairies tous niveaux, à 36 %, et les grandes surfaces alimentaires, à 12 %. La répartition en valeur est proche : 52 % du chiffre d’affaires revient aux grandes surfaces spécialisées, 38 % aux librairies et 10 % aux grandes surfaces alimentaires.

Dans ce marché en retrait, Le Casse du siècle conserve donc la première place pour une nouvelle semaine, tandis que l’arrivée du tome 113 de One Piece renouvelle immédiatement les deux autres marches du podium.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

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Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : CC BY-SA 4.0 / Festival Les Imaginales 2026

Par Clotilde Martin

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