Le projet de loi de finances 2027 réduit encore les moyens de la culture

Bis repetita, pour Sébastien Lecornu. Il y a un an, le Premier ministre présentait un budget qui n'avait pas fait consensus auprès du Parlement, débouchant sur le recours au fameux article 49.3, qui permet de faire adopter le texte en engageant la responsabilité du gouvernement. Un pari réussi, à l'époque, grâce au Parti socialiste, dont les députés n'avaient pas voté la censure.

À quelques mois de la présidentielle, pas sûr que le gouvernement compte sur les mêmes alliés : il pourrait plutôt se tourner vers le Rassemblement national, lequel a envoyé quelques signaux en ce sens — Marine Le Pen a déclaré qu'elle préférait un budget « imparfait, opérationnel » à une loi de finances spéciale.

Le recours à l'ordonnance figure aussi dans les options disponibles pour le gouvernement, en l'absence de vote sur l'ensemble du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale et par le Sénat dans le délai de 70 jours. Cette voie l'exposerait néanmoins à une motion de censure qui pourrait réunir les opposants, notamment à gauche et y compris au PS, qui pourrait ainsi se distinguer plus nettement du camp macroniste à l'approche de la présidentielle.

Un budget « de rigueur »

Juste avant le mouvement social du 29 septembre dernier, quelques éléments du PLF 2027 avaient été diffusés, laissant augurer une nouvelle copie austéritaire de la part du gouvernement. Ce dernier a mis en avant une hausse du taux d'intérêt des emprunts français (passé de 3,5 % il y a un an à 4,9 % aujourd'hui), ainsi qu'un déficit public en hausse, représentant 5,4 % du PIB (contre 5,1 % en 2025).

Sans surprise, le gouvernement Lecornu compte surtout, une nouvelle fois, sur des réductions de dépenses plutôt que sur une hausse des recettes, via l'augmentation de certains prélèvements. Parmi les mesures les plus antisociales, citons le gel des allocations familiales pour l'année 2027, ainsi que des aides personnelles au logement, dans un contexte de forte inflation, ou un « recentrage » de l'allocation de rentrée scolaire.

Le dégel du point d'indice des fonctionnaires n'est pas non plus pour tout de suite, et le gouvernement réclame par ailleurs un effort budgétaire de 5,4 milliards € aux collectivités locales. La contribution de l'État, prélevée sur les recettes liées à la TVA, doit diminuer de 2 milliards €.

Côté recettes, si la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est reconduite, elle sera diminuée de 30 %. La contribution différentielle sur les hauts revenus, qui assure une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus (plus de 250.000 € de revenu fiscal pour une personne seule), est pour sa part maintenue.

La culture en déconfiture ?

Le budget destiné au ministère de la Culture ne sort pas grandi des arbitrages. Il est ainsi fixé, dans le projet de loi de finances, à 3,68 milliards € en autorisations d'engagement (AE, 3.689.542.686 € exactement) et 3,64 milliards € en crédits de paiement (CP, 3.649.196.894 €). Rappelons que les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses effectuables sur un exercice, quand les crédits de paiement désignent les dépenses payables sur ce même exercice.

Le PLF 2026, que le gouvernement avait fait passer à l'aide de l'article 49.3, affichait 3,75 milliards € en AE et 3,74 milliards € en CP. Les diminutions, d'une année à l'autre, sont donc de l'ordre de 70 millions € pour les AE, et de 100 millions € pour les CP...

Dans le détail des programmes, celui dédié aux « Patrimoines » se voit attribuer 1,08 milliard € en AE et 1,11 milliard € en CP, quand le programme « Création » reçoit 1 milliard € en AE et 962.958.529 € en CP. La « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » obtient 721.933.265 € en AE et 712.039.934 € en CP. Enfin, le « Soutien aux politiques du ministère de la Culture » est doté à hauteur de 859.069.696 € en AE, pour 857.929.871 € en CP.

Si aucun programme n'assume à lui seul l'austérité budgétaire appliquée à la Culture, la tendance à la baisse des dernières années se confirme néanmoins. Rappelons ainsi que le PLF 2025 prévoyait pour la rue de Valois 4 milliards € en AE (4.028.739.645 €) et 3,9 milliards € en CP (3.918.028.319) : en deux ans, la baisse atteint 8,42 % en AE et 6,86 % en CP.

La mission « Médias, livre et industries culturelles » plafonne pour sa part à 701.933.880 € en AE, contre 720 millions € l'année précédente. Côté crédits de paiement, elle affiche 712.526.101 €, contre 702 millions € dans le PLF 2026. Au sein de cette mission, le programme « Livre et industries culturelles », consacré à la diversité et au renouvellement de la création, s'en tire avec 338.621.270 € en AE (contre 357 millions €) et 350.196.403 € en CP (contre 340 millions €).

À LIRE - Budget de l'État : les moyens de la culture rabotés, avant de nouvelles coupes ?

Cette baisse des financements des politiques culturelles se reflète aussi dans le décompte des moyens alloués à la mission — hors opérateurs de l'État —, qui s'élèvent à 4,907 milliards €, contre 4,936 milliards € dans la loi de finances initiale 2026. Les moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics sont en légère hausse, pour atteindre 1,369 milliard € (contre 1,288 milliard € dans la LFI 2026).

Les plafonds d'autorisation des emplois sont aussi revus à la baisse. Pour le ministère de la Culture lui-même, il se limite dans le PLF 2027 à 8867 équivalents temps plein travaillé (EPTP), contre 8926 dans la LFI 2026. Du côté des opérateurs de l'État, il passe de 17.198 à 17.139 ETPT. Enfin, la mission « Médias, livre et industries culturelles » affiche pour sa part 3092 ETPT, contre 3109 un an auparavant.

Le projet de loi de finances complet est accessible ci-dessous.

Photographie : Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées, en avril 2025 (NEA DYMOKRATIA, CC BY-NC 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com