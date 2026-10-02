ERP, expertise métier, transformation numérique : les enjeux clés pour les éditeurs

Les équipes de knk France seront présentes à la Foire du livre de Francfort pour échanger sur les enjeux numériques de l’édition et présenter knkÉditions, la solution métier basée sur Microsoft Dynamics 365 Business Central, déjà utilisée par de nombreuses maisons d’édition en Europe.

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Faut-il privilégier une plateforme ERP intégrée ou s’appuyer sur plusieurs solutions expertes interconnectées ?

Les maisons d’édition s’appuient aujourd’hui sur un nombre croissant d’outils spécialisés. Faut-il privilégier une plateforme ERP intégrée ou combiner plusieurs solutions expertes interconnectées ?

Au-delà des considérations techniques, ce choix influence durablement les coûts, la maintenance, la qualité des données et l’agilité de l’entreprise.

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L’expertise métier, un facteur clé de réussite

La réussite d’un projet ERP repose sur bien plus que la technologie. Un éditeur ne devrait pas consacrer du temps et du budget à former son intégrateur aux spécificités de son métier.

La valeur d’un partenaire spécialisé réside dans sa connaissance approfondie des processus éditoriaux, sa maîtrise des meilleures pratiques du secteur et sa capacité à identifier des pistes concrètes d’optimisation.

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Crédits photo : KNK France

Par Dépêche

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