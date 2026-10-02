Campus Drivers, d'après les livres de C. S. Quill, en novembre sur Amazon Prime Video

Une nouvelle série romance s'annonce sur Amazon Prime Video, avec cette adaptation de la série littéraire de l'autrice française C. S. Quill. Les 6 épisodes ont été réalisés par Tom Goris et Vianney Lebasque, tandis que la série est supervisée par Thomas Boullé.

La distribution réunit, à l'écran, Baptiste Masseline, Carmen Kassovitz, Madior Fall, Esteban Vial ou encore Eloïse Rey. Le scénario, tiré des livres de Quill, a été coécrit par Thomas Boullé, Camille Couasse, Chloé Glachant, Anastasia Heinzl, Marine Maugrain-Legagneur et Mary Milojevic.

Thomas Boullé, qui supervise la série Campus Drivers, a notamment scénarisé les séries Erica, Brocéliande et cocréé la production Une mère parfaite, adaptation du roman de Nina Darnton (trad. Max Brissac, City).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com