Prix Hors Concours 2026 : 5 titres sont finalistes

La sélection finale du Prix Hors Concours 2026

Laâyoune, en attendant de Nicolas Rouillé, paru aux éditions Anacharsis

Madame Bovary, ma mère et moi de Samira El Ayachi paru aux éditions de l’Aube

Le Joli-bois de Sujee Godard paru aux éditions Double Ponctuation

London 53 de Sophie Prat paru aux éditions Quartier Libre

Le Mari de la comtesse de Ségur de Hafid Aggoune paru aux éditions Reconnaissance

Cet été, les 400 membres du comité de lecture — composé de 280 professionnel·les du livre et de 120 passionné·es — de la 11 édition du prix Hors Concours, ont pu découvrir et lire les 40 extraits de la Bibliothèque Hors Concours 2026. Ils ont voté pour leurs 5 textes favoris.

Ces 5 titres seront lus par notre jury professionnel, composé de journalistes et de critiques littéraires, qui désignera au cours d’une délibération le ou la lauréat·e du Prix Hors Concours 2026. Le comité de lecture, quant à lui, votera pour la mention du public.

Le jury réunit cette année Inès de la Motte Saint-Pierre, rédactrice en chef, La Grande Librairie, France Télévisions ; Clémentine Goldszal, journaliste, Elle et M, Le magazine du Monde ; Stéphanie Khayat, journaliste, France Télévisions ; David Medioni, journaliste, La Tribune et Franc-Tireur ; Marianne Payot, journaliste littéraire, Lire magazine ; Anne-Marie Revol, journaliste littéraire, France Télévisions, et Cristina Soler, critique littéraire, L’horizon et l’infini.

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Le Prix Hors Concours est un prix littéraire français qui récompense chaque année un ouvrage de fiction ou un récit francophone publié exclusivement par une maison d'édition indépendante. Il a pour vocation de promouvoir la diversité littéraire contemporaine, essentielle à la vitalité de la scène éditoriale.

L'année dernière, Karim Kattan avait été élu pour son roman L’Éden à l’aube, paru chez Elyzad éditions. La mention du public, elle, avait été attribuée à Justine Arnal, pour Rêve d’une pomme acide, publié par Quidam Éditeur.

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Par Dépêche

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