Laure Gallimard prend la tête de Gallimard Jeunesse avec une nouvelle équipe

Laure Gallimard a officiellement pris ses fonctions de présidente de Gallimard Jeunesse le 1er juillet 2026. Entrée chez Gallimard Jeunesse en 2013 après une première expérience dans l’audiovisuel, Laure Gallimard a notamment dirigé le département illustré jeunesse à partir de 2019 et participé au développement de nouveaux projets.

La même année, elle a rejoint le conseil d’administration de Madrigall, avant d’être nommée en 2023 déléguée générale du groupe aux côtés de sa sœur Charlotte Gallimard.

Un nouveau trio à la direction

Cette prise de fonction s’accompagne d’une réorganisation de l’équipe dirigeante. Céline Dehaine devient directrice générale de Gallimard Jeunesse. Elle avait commencé son parcours dans la maison en 2002 comme directrice marketing, avant d’élargir ses responsabilités aux maisons jeunesse et bande dessinée du groupe Madrigall. En 2019, elle avait pris la direction de Flammarion Jeunesse.

Thierry Laroche est, de son côté, nommé secrétaire général éditeur. Arrivé chez Gallimard Jeunesse en 2002 comme éditeur de littérature, il est notamment à l’origine de Gallimard Bande Dessinée, créé en 2005. Il a également participé plus récemment au lancement d’Élégy, label consacré au young adult inauguré en 2025.

Dans ses nouvelles fonctions, Thierry Laroche coordonnera l’ensemble des programmes éditoriaux de Gallimard Jeunesse. Il conserve parallèlement la direction éditoriale de la littérature, du poche jeunesse et de la bande dessinée, responsabilités qu’il exerce depuis 2019.

Hedwige Pasquet quitte la présidence après 17 ans

Hedwige Pasquet, présidente de Gallimard Jeunesse depuis 2009, ne quitte toutefois pas complètement la maison. Elle doit désormais se consacrer à des missions liées à la lecture et à l’éducation.

Cette orientation intervient alors que le groupe Madrigall a récemment renforcé son travail autour de la prescription et de l’éducation. Antoine Gallimard indiquait en septembre 2026 qu’un département Éducation avait été créé afin de développer les relations avec les enseignants, les collectivités et les autres acteurs de la transmission de la lecture.

Gallimard Jeunesse est né en 1972 sous l’impulsion de Pierre Marchand et Jean-Olivier Héron. Le département s’est d’abord construit autour de collections comme « 1000 Soleils », avant le lancement de « Folio Junior » en 1977. La structure est devenue une filiale autonome de Gallimard en 1991.

Son catalogue couvre aujourd’hui plusieurs secteurs, de l’album à la littérature jeunesse, en passant par le documentaire, le poche, la bande dessinée et le young adult. La maison est notamment l’éditeur français de séries comme Harry Potter, et s’appuie sur des collections historiques telles que « Folio Junior ».

Crédits photo : Laure Gallimard (Francesca Mantovani, Gallimard Jeunesse)

Par Hocine Bouhadjera

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