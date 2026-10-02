BIBLIO’SET : le jeu où l’on construit sa bibliothèque idéale…avec les livres des autres !

Un jeu de société autour des livres où les cartes se partagent, les bibliothèques se construisent et où une seule boîte propose plusieurs expériences de jeu. Et si, pour construire la bibliothèque idéale, il fallait commencer par s’intéresser à celle des autres ? Avec BIBLIO’SET, le studio bordelais Collective Adventure propose un jeu de société familial dans lequel les livres ne s’achètent pas : ils se partagent. À chaque tour, les autres joueurs proposent des cartes de leur main au joueur actif, qui doit choisir celle qu’il souhaite ajouter à sa bibliothèque. Et surtout, dans BIBLIO’SET, faire plaisir aux autres peut aussi servir son propre jeu. Projet porté par Alexandre Bernard et Julie Gruet.
Le 02/10/2026 à 09:40 par Projet Ulule
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02/10/2026 à 09:40
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Dans BIBLIO’SET, chaque joueur cherche à construire la bibliothèque qui lui rapportera le plus de points d’inspiration. Mais contrairement à de nombreux jeux où chacun conserve précieusement ses ressources, ici, les cartes circulent entre les joueurs.
À son tour, le joueur actif reçoit une proposition de chaque autre joueur. Chacun choisit donc la carte qu’il souhaite lui offrir, et le joueur actif sélectionne celle qu’il ajoutera à sa bibliothèque. Donner la bonne carte au bon joueur peut devenir une véritable stratégie. Car une carte qui ne vous intéresse pas particulièrement peut être exactement celle qui permettra à un autre joueur de compléter sa collection.
Et parfois, lui faire plaisir aujourd’hui peut créer une opportunité pour vous au tour suivant.
Les livres deviennent ainsi le support d'une mécanique fondée sur le partage, les choix et l'interaction entre les joueurs.
BIBLIO’SET a été pensé pour proposer des expériences différentes selon le nombre de joueurs.
À 3 ou 4 joueurs, les échanges prennent une place centrale. On discute, on négocie, on observe les bibliothèques adverses et on essaie de deviner ce qui pourrait leur faire plaisir.
À 2 joueurs, la partie devient plus tendue et stratégique : chaque carte donnée peut directement influencer la bibliothèque de l'adversaire.
En solo, BIBLIO’SET change complètement de rythme. En huit tours, le joueur construit sa bibliothèque et cherche à optimiser ses choix pour obtenir le meilleur score possible. Une expérience plus calme, pensée comme un petit puzzle stratégique que l'on peut recommencer pour tenter de faire mieux.
Une seule boîte donc, mais plusieurs façons de jouer et plusieurs sensations autour d'une même idée : les livres se partagent.
BIBLIO’SET ne demande aucune connaissance particulière en littérature. Les cartes représentent différents genres et types de livres et c'est la manière dont les joueurs les associent qui compte pour construire leur bibliothèque. Le jeu s'adresse ainsi aussi bien aux lecteurs passionnés qu'aux personnes qui aiment simplement l'univers des livres, aux familles comme aux groupes d'amis.
Son objectif n'est pas de transmettre des connaissances littéraires, mais de créer un terrain de jeu propice aux échanges autour de nos goûts et de nos imaginaires.
BIBLIO’SET est accessible dès 8 ans, pour 1 à 4 joueurs, avec des parties d'environ 15 à 20 minutes.
Cette idée du partage se prolonge au-delà de la mécanique du jeu avec la Bibliothèque Vivante, l’univers de la gamme développé par Collective Adventure autour de BIBLIO’SET.
Pour accompagner le lancement du jeu, le studio a invité des créatrices de contenu et des membres de sa communauté à partager un livre qui les a personnellement marqués et l'anecdote qui l'accompagne.
Le projet part d'une conviction simple : un livre ne se résume pas à son histoire ou à son auteur. Il peut aussi être associé à une période de notre vie, à une rencontre, à une découverte ou à un moment qui nous a transformés.
Une sélection de ces témoignages sera réunie dans le Carnet de la Bibliothèque Vivante, un contenu digital proposé dans le cadre de la campagne de prévente du jeu sur la plateforme Ulule.
BIBLIO’SET est imaginé par Alexandre Bernard et illustré par Julie Gruet, qui accompagne également Collective Adventure sur son précédent jeu à succès, 15 JOURS en France.
L'univers graphique de BIBLIO’SET s'inspire de la bibliothèque comme lieu de découverte et de refuge, avec une esthétique chaleureuse et apaisante.
Les illustrations donnent vie aux différents genres et éléments de la bibliothèque tout en conservant une identité accessible à toute la famille.
Comme pour ses précédentes créations, Collective Adventure a souhaité intégrer l'éco-conception dès la conception de BIBLIO’SET.
Le jeu est fabriqué en France, chez Game In France à Nancy qui a ouvert cette même année au mois d’avril.
Les matériaux utilisés sont majoritairement recyclés ou issus de forêts gérées durablement, notamment certifiées PEFC ou FSC. Les cartes sont regroupées avec un bandeau en papier kraft, sans plastique superflu.
Le format compact du jeu répond également à une volonté du studio : « créer de grands jeux dans de petites boîtes », afin de limiter les matériaux et le volume nécessaires au produit.
BIBLIO’SET est lancé en prévente sur Ulule en septembre 2026. Plutôt qu'une campagne destinée à financer la création du jeu, Collective Adventure a choisi d'en faire un lancement participatif, permettant aux premiers joueurs de réserver leur exemplaire et de débloquer progressivement des contenus exclusifs.
Cartes collector, contenus illustrés par Julie Gruet, Carnet de la Bibliothèque Vivante ou encore arrivée prochaine du jeu sur Board Game Arena : les différents paliers permettent de prolonger l'expérience et d'impliquer la communauté dans les premières étapes de la vie du jeu.
Un lancement couronné de succès pour BIBLIO’SET : la campagne a atteint 400 % de son objectif dès le premier jour, témoignant de l’engouement suscité par cette nouvelle création du studio bordelais.
Basé à Bordeaux, Collective Adventure est un studio indépendant de création et d’édition de jeux de société à impact, fondé par Laura Degracia et Jérémy Buisson. Le studio développe ses propres univers et accompagne également des institutions, collectivités et organisations dans la création de jeux à impact sur mesure.
Après une première gamme consacrée aux pollinisateurs sauvages avec BUDIZZ et ROLETIME, puis une gamme autour du voyage durable avec 15 JOURS en France et À 2 Pas, BIBLIO’SET ouvre un nouveau territoire : celui des livres, de la lecture et des liens qu’ils peuvent créer.
Pour Collective Adventure, l’objectif reste le même : faire passer des messages et ouvrir des imaginaires par le plaisir du jeu, sans culpabiliser ni moraliser.
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
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Hachette Livre fera évoluer sa direction internationale à compter du 1er janvier 2027 : David Shelley quittera la direction opérationnelle d’Hachette UK et de Hachette Book Group pour devenir Global Advisor - conseiller stratégique international auprès de la direction générale - auprès de la direction générale du groupe, tout en prenant la présidence exécutive des deux filiales. Katie Espiner et Ben Sevier prendront respectivement les commandes des activités britannique et américaine.
29/09/2026, 17:35
Près de 160 ans après le pillage de Maqdala par l’armée britannique, un évangéliaire éthiopien ayant appartenu à l’empereur Tewodros II a refait surface sur le marché du livre ancien. Présenté par l’antiquaire viennois Inlibris avec un prix indicatif de 250.000 €, le manuscrit a été retiré de la vente après l’intervention de l’Ethiopian Heritage Authority. Son retour en Éthiopie, en revanche, n’est toujours pas acquis.
29/09/2026, 14:05
Les Éditions du Félin lancent le 16 octobre 2026 une nouvelle collection, « Éclairage », pensée pour proposer des ouvrages courts, composés de chapitres autonomes et pouvant être lus dans l’ordre ou au hasard. Le premier volume, Éclairage sur le Moyen Âge, est signé par l’historien et romancier Laurent Decaux.
29/09/2026, 11:58
Combien la fabrication d’un livre émet-elle de gaz à effet de serre ? Avec Livrempreinte, le Syndicat national de l’édition met à disposition des maisons françaises un calculateur capable d’établir le bilan d’un tirage, de le ramener à l’exemplaire et de tester différents choix avant impression. Un outil pour mesurer, comparer et, à terme, réduire.
29/09/2026, 11:56
La romancière française Janine Boissard est morte à l'âge de 93 ans, ont annoncé ce lundi 28 septembre les éditions Fayard. Autrice de plus de cinquante livres et figure majeure de la littérature populaire française, elle laisse derrière elle près de 70 ans d'écriture, marqués notamment par le succès de la saga L'Esprit de famille.
28/09/2026, 17:57
Exclusif — La Cour de cassation a rendu sa décision le 24 septembre dernier, confirmant le jugement de la Cour d'appel de janvier 2024 : les éditions Allary ont enfreint le Code de la sécurité sociale en rémunérant un directeur de collection selon le régime des artistes auteurs. Et pas n'importe lequel : Guillaume Allary lui-même, le fondateur de la structure, qui a travaillé aux côtés d'un certain Riad Sattouf sur la série L'Arabe du futur.
28/09/2026, 14:18
À moins d’une semaine du premier tour de la présidentielle brésilienne, le livre s’installe dans la campagne. Abrelivros, la Câmara Brasileira do Livro (CBL) et le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) interpellent les candidats : sécuriser les grands programmes d’achat, financer bibliothèques et médiation, soutenir éditeurs et libraires, mais aussi encadrer l’usage des œuvres par les intelligences artificielles. Une feuille de route destinée au pouvoir qui sortira des urnes le 4 octobre.
28/09/2026, 12:00
L’écrivain écossais Peter May est mort à l’âge de 74 ans, nous annoncent les Éditions du Rouergue, qui publient son œuvre en français depuis plus de 20 ans. Installé de longue date dans le Lot et naturalisé français en 2016, le romancier laisse derrière lui une importante œuvre policière, particulièrement populaire en France.
28/09/2026, 11:47
Au 1er janvier 2027, la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie est susceptible de changer de directeur, annonce le ministère de la Culture dans un avis de vacance. Jean-Michel Knop est titulaire du poste depuis 2024.
28/09/2026, 10:21
Partie d’une maison patrimoniale contrainte de réduire ses activités, l’alerte gagne désormais toute la chaîne du livre. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) demande à Claudia Sheinbaum une réunion et avance cinq mesures : prix unique réellement appliqué, dialogue direct avec la profession, TVA à taux zéro pour libraires et distributeurs, reprise des acquisitions en bibliothèque et politique de lecture renforcée.
26/09/2026, 16:00
En Argentine, la province de Córdoba remet la commande publique au service du livre. Son gouvernement a investi 550 millions de pesos dans des ouvrages publiés localement, auprès de 27 petites et moyennes maisons. L'opération accompagne la mise à disposition de 50.000 exemplaires dans les établissements secondaires, les instituts de formation des enseignants et différents espaces éducatifs. De quoi remplir les rayonnages tout en donnant un peu d'air à l'édition du territoire.
26/09/2026, 15:30
Le chiffre vient du ministère russe du Numérique : si une pratique récente de contrôle était généralisée, les bibliothèques municipales pourraient devoir soustraire 50 à 70 % de leurs collections à l’accès général. En cause, des livres édités avec le soutien d’organisations devenues depuis « indésirables ». Moscou cherche désormais comment éviter qu’un statut attribué des années plus tard ne rattrape des ouvrages déjà en rayon.
26/09/2026, 14:00
Il y avait les textes. Restait à retrouver les murs. À Miéza, dans le nord de la Grèce, les fouilles d’un vaste gymnase royal du IVe siècle avant notre ère révèlent espaces d’étude, bancs de pierre, stylets et mosaïques. Pour le ministère grec de la Culture, ces découvertes renforcent une hypothèse assez vertigineuse : Aristote aurait enseigné ici au jeune Alexandre le Grand et à d’autres fils de l’aristocratie macédonienne. Une identification désormais solidement étayée, mais pas encore définitivement démontrée.
26/09/2026, 13:31
Exclusif - Inaugurée en juin 2025, la librairie lilloise Aya Books, spécialisée dans la romance, de la dark romance à la romantasy, déclinera son enseigne à Marseille d'ici la fin de l'année. La boutique reprendra le modèle librairie-salon de thé, mais sur une surface bien plus importante qu'à Lille.
25/09/2026, 18:30
Une librairie-café presque entièrement consacrée à la romance en langue anglaise doit ouvrir ses portes à La Rochelle cet automne. Derrière Books’ Apothecary, Angela Ieffi et Floriane, amies et anciennes collègues, préparent un lieu mêlant livres, café, rencontres et clubs de lecture.
25/09/2026, 17:30
Deux personnalités ont été visées par des décisions de l'Union européenne, dans un contexte similaire : celui de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Le Conseil de l'Union européenne a ainsi gelé les avoirs de l'autrice et chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova, tandis que la Cour de justice de l'Union européenne annulait une de ses décisions précédentes, relative à un éditeur russe, Oleg Polikarpovich Tkach.
25/09/2026, 10:55
Joshua Cassara, dessinateur américain notamment connu pour son travail sur X-Force, X-Men et Deadpool/Wolverine chez Marvel, est mort le 22 septembre 2026 à l’âge de 46 ans. Son épouse, Martha Cassara, a annoncé son décès le lendemain sur les réseaux sociaux, évoquant des complications cardiaques.
24/09/2026, 17:47
Des chartes, des groupes de travail, 62 actions et désormais un directeur de projet : le ministère de la Culture ne découvre plus l’intelligence artificielle. Mais la Cour des comptes lui demande maintenant de transformer l’essai. Dans le livre, elle relève qu’au moment de son contrôle, le CNL n’avait ni budget spécifique ni personnel affecté à l’IA, quand la BnF avait déjà engagé plusieurs millions d’euros.
24/09/2026, 16:41
Fondées en 1926 dans l’arrière-boutique d’une librairie parisienne, les Éditions Dangles célèbrent leur centenaire. Spécialisée de longue date dans la santé naturelle et le mieux-être, la maison a connu une croissance spectaculaire à partir des années 1970, avant plusieurs changements de direction. Désormais adossée au Groupe Éditorial Piktos, elle aborde son deuxième siècle en renouvelant auteurs et thématiques.
24/09/2026, 11:56
Frédéric Desfeuillet, responsable du développement, de la communication et du mécénat des Musées d'Amiens, est décédé le 21 septembre 2026, à l'âge de 54 ans. Très lié à la Maison de Jules Verne et à la vie culturelle amiénoise, il avait notamment porté la création du parcours Aronnax consacré à l'écrivain.
23/09/2026, 17:15
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