BIBLIO’SET : le jeu où l’on construit sa bibliothèque idéale…avec les livres des autres !

Dans BIBLIO’SET, chaque joueur cherche à construire la bibliothèque qui lui rapportera le plus de points d’inspiration. Mais contrairement à de nombreux jeux où chacun conserve précieusement ses ressources, ici, les cartes circulent entre les joueurs.

À son tour, le joueur actif reçoit une proposition de chaque autre joueur. Chacun choisit donc la carte qu’il souhaite lui offrir, et le joueur actif sélectionne celle qu’il ajoutera à sa bibliothèque. Donner la bonne carte au bon joueur peut devenir une véritable stratégie. Car une carte qui ne vous intéresse pas particulièrement peut être exactement celle qui permettra à un autre joueur de compléter sa collection.

Et parfois, lui faire plaisir aujourd’hui peut créer une opportunité pour vous au tour suivant.

Les livres deviennent ainsi le support d'une mécanique fondée sur le partage, les choix et l'interaction entre les joueurs.

Plusieurs sensations dans une seule boite

BIBLIO’SET a été pensé pour proposer des expériences différentes selon le nombre de joueurs.

À 3 ou 4 joueurs, les échanges prennent une place centrale. On discute, on négocie, on observe les bibliothèques adverses et on essaie de deviner ce qui pourrait leur faire plaisir.

À 2 joueurs, la partie devient plus tendue et stratégique : chaque carte donnée peut directement influencer la bibliothèque de l'adversaire.

En solo, BIBLIO’SET change complètement de rythme. En huit tours, le joueur construit sa bibliothèque et cherche à optimiser ses choix pour obtenir le meilleur score possible. Une expérience plus calme, pensée comme un petit puzzle stratégique que l'on peut recommencer pour tenter de faire mieux.

Une seule boîte donc, mais plusieurs façons de jouer et plusieurs sensations autour d'une même idée : les livres se partagent.

Une bibliothèque idéale, sans avoir besoin d'être un expert en littérature

BIBLIO’SET ne demande aucune connaissance particulière en littérature. Les cartes représentent différents genres et types de livres et c'est la manière dont les joueurs les associent qui compte pour construire leur bibliothèque. Le jeu s'adresse ainsi aussi bien aux lecteurs passionnés qu'aux personnes qui aiment simplement l'univers des livres, aux familles comme aux groupes d'amis.

Son objectif n'est pas de transmettre des connaissances littéraires, mais de créer un terrain de jeu propice aux échanges autour de nos goûts et de nos imaginaires.

BIBLIO’SET est accessible dès 8 ans, pour 1 à 4 joueurs, avec des parties d'environ 15 à 20 minutes.

Des livres qui ont une histoire

Cette idée du partage se prolonge au-delà de la mécanique du jeu avec la Bibliothèque Vivante, l’univers de la gamme développé par Collective Adventure autour de BIBLIO’SET.

Pour accompagner le lancement du jeu, le studio a invité des créatrices de contenu et des membres de sa communauté à partager un livre qui les a personnellement marqués et l'anecdote qui l'accompagne.

Le projet part d'une conviction simple : un livre ne se résume pas à son histoire ou à son auteur. Il peut aussi être associé à une période de notre vie, à une rencontre, à une découverte ou à un moment qui nous a transformés.

Une sélection de ces témoignages sera réunie dans le Carnet de la Bibliothèque Vivante, un contenu digital proposé dans le cadre de la campagne de prévente du jeu sur la plateforme Ulule.

Une création à quatre mains

BIBLIO’SET est imaginé par Alexandre Bernard et illustré par Julie Gruet, qui accompagne également Collective Adventure sur son précédent jeu à succès, 15 JOURS en France.

L'univers graphique de BIBLIO’SET s'inspire de la bibliothèque comme lieu de découverte et de refuge, avec une esthétique chaleureuse et apaisante.

Les illustrations donnent vie aux différents genres et éléments de la bibliothèque tout en conservant une identité accessible à toute la famille.

Une première édition fabriquée en France

Comme pour ses précédentes créations, Collective Adventure a souhaité intégrer l'éco-conception dès la conception de BIBLIO’SET.

Le jeu est fabriqué en France, chez Game In France à Nancy qui a ouvert cette même année au mois d’avril.

Les matériaux utilisés sont majoritairement recyclés ou issus de forêts gérées durablement, notamment certifiées PEFC ou FSC. Les cartes sont regroupées avec un bandeau en papier kraft, sans plastique superflu.

Le format compact du jeu répond également à une volonté du studio : « créer de grands jeux dans de petites boîtes », afin de limiter les matériaux et le volume nécessaires au produit.

Une campagne de prévente pour faire grandir le projet

BIBLIO’SET est lancé en prévente sur Ulule en septembre 2026. Plutôt qu'une campagne destinée à financer la création du jeu, Collective Adventure a choisi d'en faire un lancement participatif, permettant aux premiers joueurs de réserver leur exemplaire et de débloquer progressivement des contenus exclusifs.

Cartes collector, contenus illustrés par Julie Gruet, Carnet de la Bibliothèque Vivante ou encore arrivée prochaine du jeu sur Board Game Arena : les différents paliers permettent de prolonger l'expérience et d'impliquer la communauté dans les premières étapes de la vie du jeu.

Un lancement couronné de succès pour BIBLIO’SET : la campagne a atteint 400 % de son objectif dès le premier jour, témoignant de l’engouement suscité par cette nouvelle création du studio bordelais.

Basé à Bordeaux, Collective Adventure est un studio indépendant de création et d’édition de jeux de société à impact, fondé par Laura Degracia et Jérémy Buisson. Le studio développe ses propres univers et accompagne également des institutions, collectivités et organisations dans la création de jeux à impact sur mesure.

Après une première gamme consacrée aux pollinisateurs sauvages avec BUDIZZ et ROLETIME, puis une gamme autour du voyage durable avec 15 JOURS en France et À 2 Pas, BIBLIO’SET ouvre un nouveau territoire : celui des livres, de la lecture et des liens qu’ils peuvent créer.

Pour Collective Adventure, l’objectif reste le même : faire passer des messages et ouvrir des imaginaires par le plaisir du jeu, sans culpabiliser ni moraliser.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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