Grand Prix du roman de l’Académie française : la première sélection 2026

L’Académie française a dévoilé, ce jeudi 1er octobre, la première sélection de son Grand Prix du roman 2026. Douze ouvrages ont été retenus par la commission chargée du prix. Une deuxième sélection sera annoncée le 15 octobre, avant la proclamation du lauréat le 29 octobre.
Le 01/10/2026 à 16:42 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
01/10/2026 à 16:42
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La première liste réunit 12 romans, présentés par l’Académie selon l’ordre alphabétique de leurs auteurs :
Le Pays des étés, de Pierre Adrian, Gallimard
Les Maîtres du sol, de Ryad Assani-Razaki, Liana Levi
Chronique d’un royaume perdu, d’Ananda Devi, Grasset
Le Fabuleux Piano, de Sonia Devillers, Robert Laffont
La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel, Gallimard
Hyperkarma, de Nicolas Idier, Stock
Le Rappel des oiseaux, de Sébastien Lapaque, Actes Sud
Les Amants du Vercors, de Jessica L. Nelson, Albin Michel
Heures sauvages, de Marie Petitcuénot, Héloïse d’Ormesson
De l’autre côté du lac, de Sylvain Prudhomme, Les Éditions de Minuit
La Guerre éternelle, d’Olivier Rolin, Gallimard
Midgar, de Noham Selcer, Gallimard
Créé en 1914 et rattaché à la Fondation Broquette-Gonin, le Grand Prix du roman est décerné chaque année par l’Académie française.
La Commission du Grand Prix du roman comprend 12 académiciens titulaires ainsi que quelques suppléants. Elle établit une première liste, puis une deuxième sélection ramenée à trois ouvrages. Ces trois titres sont ensuite soumis à l’ensemble de l’Académie, qui désigne le lauréat à bulletin secret.
La deuxième liste sera dévoilée le jeudi 15 octobre, avant l’attribution du prix le jeudi 29 octobre.
En 2025, le Grand Prix du roman avait été attribué à Yanick Lahens pour Passagères de nuit, publié chez Sabine Wespieser. L’écrivaine haïtienne l’avait emporté au troisième tour, avec 11 voix contre 10 à Pauline Dreyfus. Le prix était alors doté de 10.000 €.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Institut de France
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 13/08/2026
192 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 20/08/2026
528 pages
Liana Levi
23,00 €
Paru le 19/08/2026
454 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 27/08/2026
288 pages
Robert Laffont
21,00 €
Paru le 20/08/2026
320 pages
Editions Gallimard
21,50 €
Paru le 07/10/2026
288 pages
Actes Sud Editions
21,00 €
Paru le 08/04/2026
336 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 20/08/2026
138 pages
Héloïse d'Ormesson
17,00 €
Paru le 27/08/2026
288 pages
Les Editions de Minuit
22,00 €
Paru le 20/08/2026
224 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 20/08/2026
624 pages
Editions Gallimard
25,00 €
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